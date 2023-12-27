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Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Камышин (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

камишін

Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, аналог иранского "шахеда".

Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о том, что называется украинский "шахед". У нас есть более пяти аналогов "шахед-131", которые производятся серийно. И есть один вид, какой аналог "шахед-136". В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство", – сказал министр.

"Государство с 2016 года имело разработки, почему-то не выпускавшиеся. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров", - рассказал Камышин.

Глава Стратегпрома подчеркнул, что в настоящее время оборонка способна выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Читайте также: Камышин о производстве боеприпасов в Украине: "Увеличили в десять раз, однако этого недостаточно для нужд армии"

Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.
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Топ комментарии
+37
так само як мільярд дерев, 500 тис робочих місць
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27.12.2023 19:46
+24
Самая лучшая пресс-конференция, для вас, г-н Камышин - это на фоне видеофиксации применения вашей продукции.
Тогда и говорить, в принципе, не нужно. Видео красноречивее любых обещаний.
А пока, большинство склонно считать что вы,... ну сами понимаете...
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27.12.2023 19:53
+20
Ой ******, чому не Ігнат повідомив🤔🧐😁 Вірим тільки Ігнату😁
Каааарочє, поки не трісне стеля в мавзолеї та велика стрілка від курантів, вирвана вибухом, не застряне в дупі у тушці Леніна, не вірю 😝😝😝😝😝😜🤪
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27.12.2023 19:47
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так само як мільярд дерев, 500 тис робочих місць
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27.12.2023 19:46 Ответить
А з робочими місцями що не так?
Після 24.02 з України виїхало більше 8 млн. осіб, ~80% з них-працездатного віку. Десь 20÷25% з них знайшли роботу за кордоном, що гарантує дохід значно вищий ніж в Україні.
ПреЗЕдент сказав, преЗЕдент зробив!
А що через сраку, так у нього все так.
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27.12.2023 20:12 Ответить
так планують набрати 500 тис. в ЗСУ. Так що Шмигаль далекоглядний стратег з обіцяними в 2020 році 500 000 додаткових робочих місць )
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27.12.2023 20:31 Ответить
В Европейском Союзе под временной защитой находятся 4,07 миллиона беженцев из Украины. В частности, в июне 2023 года количество украинских беженцев, приехавших в Европу, увеличилось на примерно 46 тысяч человек.
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28.12.2023 10:56 Ответить
И в Россию примерно 2.5 млн. выехали, это только по оф.данным.
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28.12.2023 21:10 Ответить
100%
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27.12.2023 21:33 Ответить
Попиарились на контрнаступе, теперь нашли новую тему ибо на мобилизации это сделать нельзя.
И опять одни обещания, все в будущем. миллион дронов в следующем году, 1000 безпилотников тоже. ЖдиТЕ.
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27.12.2023 21:57 Ответить
А что, есть люди , поверившие шуту? Он опять прокукарекает, что это была шутка такая. Как он кукарекал быдлу, которое за него проголосовало, по поводу комуналки.
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28.12.2023 09:22 Ответить
За день зе... усе позапускали.
Ох і план-хароший моцний і грандіозний.
😷
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27.12.2023 19:46 Ответить
Ой ******, чому не Ігнат повідомив🤔🧐😁 Вірим тільки Ігнату😁
Каааарочє, поки не трісне стеля в мавзолеї та велика стрілка від курантів, вирвана вибухом, не застряне в дупі у тушці Леніна, не вірю 😝😝😝😝😝😜🤪
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27.12.2023 19:47 Ответить
Так Ігнат жеш керує повітряними силами
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27.12.2023 20:13 Ответить
Чудовий план, а головне-реалістичний. Бо ж президентський штандарт на куполі кремлівського палацу у травні вже горів після влучання дрона!
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27.12.2023 20:16 Ответить
Эй, камыш, ты не забыл что ты не на сцене как глава квартала ворье-95? Об этом производстве вообще болтать не надо, надо делами, точнее действиями показывать какое там производство ты запустил.
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27.12.2023 19:47 Ответить
в который раз уже запустила то? пыздят и ****** пыздять и ******. а дронами обеспечивают почему-то и дальше обычные люди донатами
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27.12.2023 19:48 Ответить
****** и пыздят +++++++++
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28.12.2023 10:25 Ответить
По озвученим цифрам це дрібно-серійне виробництво.
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27.12.2023 19:49 Ответить
Щоб воно стало середньо-серійним чи серійним потрібно виробляти десятки тис. виробів. Я вже промовчу про масове чи конвеєрне виробництво.
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27.12.2023 19:52 Ответить
У них это профессиональное, если больше десяти значит сериал
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27.12.2023 20:19 Ответить
а ще на серіали друзяк гроші є завжди,на все інше немає,міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна «виснажила внутрішній потенціал» щодо фінансування військових потреб. Про це він сказав у середу, 27 грудня.
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27.12.2023 20:30 Ответить
Нехай цей ЗЕлений півник прокукарікає, на який чорт ОПа і найвеличніший виділили 2 лярда гривень на дебілмарафон? Порох сказав, що на такі гроші можливо було створити повноцінну бригаду і озброїти її до зубів. Але навіщо цьому ЗЕбанутому стаду баранів така бригада? Хто-ж тоді буде кукарікати про найвелічнішого?
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28.12.2023 09:29 Ответить
А 27млн. на шоу ковырялки с квартала?
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28.12.2023 21:15 Ответить
Це на позавчора ще треба було. Вилупки смердючі
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27.12.2023 19:50 Ответить
Треба було у 2022 починати, а краще у 2014. А натомість вони виготовляли нікому не потрібний Ан-148.
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27.12.2023 20:55 Ответить
Самая лучшая пресс-конференция, для вас, г-н Камышин - это на фоне видеофиксации применения вашей продукции.
Тогда и говорить, в принципе, не нужно. Видео красноречивее любых обещаний.
А пока, большинство склонно считать что вы,... ну сами понимаете...
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27.12.2023 19:53 Ответить
+100500!!!
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27.12.2023 21:50 Ответить
👍🤝🧐
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28.12.2023 11:00 Ответить
ЗеАнонсы чуть уже достали
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27.12.2023 19:54 Ответить
Чуть? А ты крепкий 💪
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27.12.2023 20:30 Ответить
Наступного року Збройні сили можуть отримувати більше тисячі таких дронів, які летять на 1000+ кілометрів"
============
ключове слово-можуть. А можуть і не отримати. Тобто станом на зараз вони є тільки в голові Зе і камишина
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27.12.2023 22:22 Ответить
Ура.
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27.12.2023 19:57 Ответить
Проблема втім, що у нас постійно брешуть посадовці,ну зберуть 100 дронів на заводі і кажуть потім, що це серійне виробництво а наспрвді це одиничне чи експериментальне, я так розумію це все розраховано на людей які про такі речі ніколи не чули.
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27.12.2023 19:59 Ответить
Не 100 , а 10 каже .....
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27.12.2023 20:31 Ответить
яж кажу це одиничне виробництво і це є несерйозно, маючи такого супротивника як рф!
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27.12.2023 20:47 Ответить
Таке враження, що всі оці слуги і служки змагаються в вибовкувані планів виробництва озброєння, поступлення від союзників. Ігнат- розписує F-16, цей Камишин - характеристики дронів, які ще серійно не виробляються, головний слуга - про мільйон FPV дронів. Це війна, а не сцена, і такі речі треба робити в тиші, а не задля аплодисментів і на радість ворогу. Будь-які нові рішення мають бути несподіванкою для ворога, а не подарунком.
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27.12.2023 20:03 Ответить
Саме так, якщо москву кожної ночі будуть ефективно "турбувати" сотні ударних бпла це і буде показник і краще тисячи слів.
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27.12.2023 20:35 Ответить
киздьож для тєлємарафону повністю підходить
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27.12.2023 20:03 Ответить
А это точно информация для общего пользования? Ещё расскажите, где находится производство, как осуществляется доставка комплектующих .. может, я что-то упустил? Я понимаю, что это очередной лозунг, опять в будущем времени... А видосик, это как наркотик, хочется сегодня и побыстрее...
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27.12.2023 20:08 Ответить
Велике крадівництво 2.1.
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27.12.2023 20:09 Ответить
Де результати їх застосування в кацапії?
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27.12.2023 20:09 Ответить
Схоже у хриплого з'явився новий фаворит, спритно рапортує про нечувані досягнення, саме те що хоче чути елєкторат.
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27.12.2023 20:10 Ответить
Блін, з заголовку статті я пойняв, що "Камишін" - назва українського шахеда.
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27.12.2023 20:11 Ответить
Зепздбльство у всій красі - щодня нові перли!
Зеідіоти ніяк не второпають, що їхня пздшь тільки шкодить БовенвтікуБонапратовичу, який двинутий на рейтингах!
Продовжуйте в тому ж дусі і скоро зерейтинг від вашої брехні буде "ЗЕро"!
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27.12.2023 20:18 Ответить
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27.12.2023 20:33 Ответить
плохой %
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27.12.2023 20:34 Ответить
как они задрали своим трындежом, сил нет...Вы сначала используйте, покажите результат, а потом трындите. Ну дауны же.....
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27.12.2023 20:33 Ответить
наразі оборонка спроможна випускати десятки таких дронів-камікадзе

Багато кацапи досягли від постійних масованих обстрілів "шахедами"?
Аналог шахеда, кажете? Тобто, з 50 таких дронів долетить десь 5?
Може, до травня наробимо дронів на одну атаку на один об'єкт.
Дешеві технології - низька результативність. "Балістика" потрібна, але "Сапсан" так і залишається нездійсненною мрією.
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27.12.2023 20:44 Ответить
Якщо начебто пішло серійне виробництво наших "шахедів", тоді ДЕ СЕРІЙНІ ВИБУХІ НА РАШКЄ? Де влучання в Бєлгородах, Курсках, Орлах, Тулах, Мацквах, Казанях...????? Де всі ці серійні пізд@ліни?
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27.12.2023 20:55 Ответить
читаємо новину,з серпня 23р виробляє "серія" до 10 шт на рік ,на цей час може зробили пару штук, може вже і запустили їх,але така кількість це ніщо.
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27.12.2023 21:02 Ответить
Бреше, чи правду каже? Зеленій владі вже нема віри...
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27.12.2023 20:56 Ответить
"Сейчас производим их десятками."

А рашостан тысячами. Отставание в сотни раз! А когда мы если еще получится научимся делать тысячами, то рашостан уже будет делать миллионы. Наша власть вечно догоняет
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27.12.2023 22:06 Ответить
Вони явно не зацікавлені в нашій спроможності виробляти дрони та зброю..вони "ждуни"...
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27.12.2023 23:33 Ответить
Ти в 2019 году свернув всю ракетну програму !В 2022 що ти казав ми можемо збільшити численість армії і випуск зброої але не зможемо робити дороги.За рік ти знав що буде війна і навіть тоді ракети нептун і інші не були запущені в конвеєр.Ти БРЕХУН !
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27.12.2023 22:21 Ответить
хорошая новость
пока у кацапчиков нет таких мобильных групп, как у нас, можно безнаказанно херачить нефтебазы и военные производства в европейской части
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27.12.2023 23:10 Ответить
-"Держава із 2016 року мала розробки, які чомусь не випускались. Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками"...)))
Та ладна...а де ж мільйони обіцяних дронів...?!!!)))
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27.12.2023 23:31 Ответить
Сподіваюсь не "застрягнуть на складі " як 26к дронів нещодавно .
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28.12.2023 00:58 Ответить
Историю про хранящиеся на складах 26 тысяч дронов от Зеленского мы уже слышали.
Теперь послушаем сказки про украинские "шахеды".

Москалям не сдобровать! Владивосток будет наш!
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28.12.2023 01:00 Ответить
"Можуть" "будуть" "побудуємо" "досягнемо" - я таку ***** ще в совковій школі чув (ну це коли комунізм будували).
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28.12.2023 09:28 Ответить
Здається мені джентельмени, що це був піздьож.
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28.12.2023 09:48 Ответить
НІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ. То не пі3діжжжж - то ІПСО УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу
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28.12.2023 10:02 Ответить
Якщо виходити з того, що на дрони було виділено 40 млрд. гривень, то серії "десятками в місяць" - при потребі Сил Оборони України в 100 тисяч дронів,- результати "вражаючі"!

І для чого запускати в такі "серії", 5-ти моделей - замість ОДНІЄЇ (кращої з цих п'яти або уніфікованої)?
Адже при дійсно великих серіях одночасно п'яти моделей обов'язково будуть проблеми і з комплектуючими, і з спеціалістами і з ремонтом, з логістикою.

Дивно, чому би не дослухатись пану Камишину до пропозицій бійців ЗСУ Касьянова Юрія, Луценка Ігора, Берлінської Марії?
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28.12.2023 10:10 Ответить
Шо опять?
Та це ж вже було..
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28.12.2023 10:48 Ответить
А більшість обрала під стать собі - таких же пи..здунів як і сама - шо **********, шо всі йього призначенці. Карма, *****.
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28.12.2023 11:13 Ответить
Ми запустили виробництво в серію. Зараз виробляємо їх десятками. Джерело: https://censor.net/ua/n3464205

То, може, покажете хоч один десяток?
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28.12.2023 11:39 Ответить
Серия из 10 штук ?
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28.12.2023 11:42 Ответить
больше нужен аналог ланцета.
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28.12.2023 12:03 Ответить
Пока не увижу как Шахед уничтожил подстанцию в Москве(военные обьекты там очень серьезно прикрыты ПВО и шахед их не врзьмет)-не поаерю. Сомневаюсь что Зеленые начали выпуск беспилотника способного нести 200 кг взрывчатки хотя-ьы на 700 км дальности. А те смешные маленькие дрончики с 20 кг взрывчаткиони даже московскую квартиру в мерногоквартирном доме уничтожить не могут
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28.12.2023 12:15 Ответить
 
 