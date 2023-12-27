Украина запустила в серийное производство аналог "шахеда", - Камышин (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина с августа 2023 года серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, аналог иранского "шахеда".
Об этом заявил глава Минстратегпрома Александр Камышин на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о том, что называется украинский "шахед". У нас есть более пяти аналогов "шахед-131", которые производятся серийно. И есть один вид, какой аналог "шахед-136". В этом плане можно выбрать любую из позиций, все это серийное производство", – сказал министр.
"Государство с 2016 года имело разработки, почему-то не выпускавшиеся. Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, которые летят на 1000+ километров", - рассказал Камышин.
Глава Стратегпрома подчеркнул, что в настоящее время оборонка способна выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.
Камышин также подтвердил заявление президента Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.
Пожалуйста, подождите...
Після 24.02 з України виїхало більше 8 млн. осіб, ~80% з них-працездатного віку. Десь 20÷25% з них знайшли роботу за кордоном, що гарантує дохід значно вищий ніж в Україні.
ПреЗЕдент сказав, преЗЕдент зробив!
А що через сраку, так у нього все так.
И опять одни обещания, все в будущем. миллион дронов в следующем году, 1000 безпилотников тоже. ЖдиТЕ.
Ох і план-хароший моцний і грандіозний.
😷
Каааарочє, поки не трісне стеля в мавзолеї та велика стрілка від курантів, вирвана вибухом, не застряне в дупі у тушці Леніна, не вірю 😝😝😝😝😝😜🤪
Тогда и говорить, в принципе, не нужно. Видео красноречивее любых обещаний.
А пока, большинство склонно считать что вы,... ну сами понимаете...
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ключове слово-можуть. А можуть і не отримати. Тобто станом на зараз вони є тільки в голові Зе і камишина
Зеідіоти ніяк не второпають, що їхня пздшь тільки шкодить БовенвтікуБонапратовичу, який двинутий на рейтингах!
Продовжуйте в тому ж дусі і скоро зерейтинг від вашої брехні буде "ЗЕро"!
Багато кацапи досягли від постійних масованих обстрілів "шахедами"?
Аналог шахеда, кажете? Тобто, з 50 таких дронів долетить десь 5?
Може, до травня наробимо дронів на одну атаку на один об'єкт.
Дешеві технології - низька результативність. "Балістика" потрібна, але "Сапсан" так і залишається нездійсненною мрією.
А рашостан тысячами. Отставание в сотни раз! А когда мы если еще получится научимся делать тысячами, то рашостан уже будет делать миллионы. Наша власть вечно догоняет
пока у кацапчиков нет таких мобильных групп, как у нас, можно безнаказанно херачить нефтебазы и военные производства в европейской части
Та ладна...а де ж мільйони обіцяних дронів...?!!!)))
Теперь послушаем сказки про украинские "шахеды".
Москалям не сдобровать! Владивосток будет наш!
І для чого запускати в такі "серії", 5-ти моделей - замість ОДНІЄЇ (кращої з цих п'яти або уніфікованої)?
Адже при дійсно великих серіях одночасно п'яти моделей обов'язково будуть проблеми і з комплектуючими, і з спеціалістами і з ремонтом, з логістикою.
Дивно, чому би не дослухатись пану Камишину до пропозицій бійців ЗСУ Касьянова Юрія, Луценка Ігора, Берлінської Марії?
Та це ж вже було..
То, може, покажете хоч один десяток?