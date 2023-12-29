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Новости Война
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10 человек оказались под завалами в Подольском районе Киева, - КГВА

київ,дснс

В Подольском районе Киева под завалами после российской ракетной атаки находятся 10 человек.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м2, проводится поиск пострадавших. Предварительно, под завалами находится 10 человек. Работают спасатели", - цитирует его слова пресс-служба КГВА.

Как сообщалось, 29 декабря силы и средства противовоздушной обороны поразили над Киевом более 30 вражеских воздушных целей. В результате атаки на столицу погиб 1 человек, пострадал еще 21. Обломками повреждены здания в четырех районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел Киева: В поврежденном складском помещении в Шевченковском районе под завалами могут находиться люди

Автор: 

Киев (25505) обстрел (27071) Попко Сергей (57)


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Обнадіює, що це не висотка і ймовірність, що витягнуть живими вища
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29.12.2023 11:20 Ответить
Склади теж різні бувають. Якщо з гофри - то..
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29.12.2023 11:30 Ответить
Якийсь керований геноцид… війна тільки на нашій території може тривати до повного знищення нації…
потрібні носії вітчизняного виробництва які будуть летіти на москву… і у великій кількості….
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29.12.2023 11:22 Ответить
і що після цього станеться? ну, будемо ми наносити незначні пошкодження великим містам. далі що?
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29.12.2023 11:34 Ответить
питання, якось по дебільному сформульоване.
далі, більше!
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29.12.2023 11:39 Ответить
Це він питає напевно у Москалів.
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29.12.2023 11:44 Ответить
А далі - великі пошкодження. Доки не зрівняємо парашу з землею. Всю.
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29.12.2023 14:53 Ответить
« Если мы прекратим стрелять - нас будут убивать»-/военкор Е.Подобная/
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29.12.2023 12:06 Ответить
Дай Бог щоб всі були живі.
Хай ця атака повернеться кремлю і расії у п'ядесят разів посилена.
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29.12.2023 12:25 Ответить
 
 