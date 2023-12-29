10 человек оказались под завалами в Подольском районе Киева, - КГВА

В Подольском районе Киева под завалами после российской ракетной атаки находятся 10 человек.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ.

"В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 м2, проводится поиск пострадавших. Предварительно, под завалами находится 10 человек. Работают спасатели", - цитирует его слова пресс-служба КГВА.

Как сообщалось, 29 декабря силы и средства противовоздушной обороны поразили над Киевом более 30 вражеских воздушных целей. В результате атаки на столицу погиб 1 человек, пострадал еще 21. Обломками повреждены здания в четырех районах.

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