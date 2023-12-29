10 людей перебувають під завалами в Подільському районі Києва, - КМВА

У Подільському районі Києва під завалами після російської ракетної атаки перебувають 10 людей.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м2 проводиться пошук потерпілих. Попередньо, під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники", - цитує його слова пресслужба КМВА.

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Як повідомлялося, 29 грудня сили та засоби протиповітряної оборони уразили над Києвом понад 30 ворожих повітряних цілей. Внаслідок атаки на столицю загинула 1 людина, постраждала ще 21. Уламками пошкоджено будівлі в чотирьох районах.