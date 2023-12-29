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Новини Війна
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10 людей перебувають під завалами в Подільському районі Києва, - КМВА

київ,дснс

У Подільському районі Києва під завалами після російської ракетної атаки перебувають 10 людей.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"В Подільському районі, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 м2 проводиться пошук потерпілих. Попередньо, під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники", - цитує його слова пресслужба КМВА.

Також читайте: Обстріл Києва: У пошкодженому складському приміщенні в Шевченківському районі під завалами можуть перебувати люди

Як повідомлялося, 29 грудня сили та засоби протиповітряної оборони уразили над Києвом понад 30 ворожих повітряних цілей. Внаслідок атаки на столицю загинула 1 людина, постраждала ще 21. Уламками пошкоджено будівлі в чотирьох районах.

Автор: 

Київ (19448) обстріл (28392) Попко Сергій (70)


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Обнадіює, що це не висотка і ймовірність, що витягнуть живими вища
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29.12.2023 11:20 Відповісти
Склади теж різні бувають. Якщо з гофри - то..
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29.12.2023 11:30 Відповісти
Якийсь керований геноцид… війна тільки на нашій території може тривати до повного знищення нації…
потрібні носії вітчизняного виробництва які будуть летіти на москву… і у великій кількості….
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29.12.2023 11:22 Відповісти
і що після цього станеться? ну, будемо ми наносити незначні пошкодження великим містам. далі що?
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29.12.2023 11:34 Відповісти
питання, якось по дебільному сформульоване.
далі, більше!
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29.12.2023 11:39 Відповісти
Це він питає напевно у Москалів.
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29.12.2023 11:44 Відповісти
А далі - великі пошкодження. Доки не зрівняємо парашу з землею. Всю.
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29.12.2023 14:53 Відповісти
« Если мы прекратим стрелять - нас будут убивать»-/военкор Е.Подобная/
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29.12.2023 12:06 Відповісти
Дай Бог щоб всі були живі.
Хай ця атака повернеться кремлю і расії у п'ядесят разів посилена.
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29.12.2023 12:25 Відповісти
 
 