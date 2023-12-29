Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за массированного обстрела РФ

Украина с 30 государствами-членами ООН инициировала созыв экстренного заседания Совбеза в связи с массированным обстрелом Россией украинских городов в ночь на пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщил в Twitter (X) глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась в Эквадорское председательство с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН относительно ракетной и дроновой атаки России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - сообщил Кулеба.

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Напомним, что в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине.