Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за массированного обстрела РФ
Украина с 30 государствами-членами ООН инициировала созыв экстренного заседания Совбеза в связи с массированным обстрелом Россией украинских городов в ночь на пятницу, 29 декабря.
Об этом сообщил в Twitter (X) глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась в Эквадорское председательство с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН относительно ракетной и дроновой атаки России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - сообщил Кулеба.
Напомним, что в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине.
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Занепокоєння.
https://ord-ua.com/2023/12/27/tretjakov-vtik-z-ukraini/
Екс-нардеп Третьяков втік з України.
Мобілізація в Україні йде з 2014 року, а усі прем'єр-міністри, за це не відповідають, а тільки очима лупають…, усе згідно з регламентом КМУ!!
Тому вони і категорія А, -повна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !!
хочете дам прогноз що буде на тому собезі ?
Продовжимо посилювати ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад у Росію, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3464681
Правда шмаркачі зробили свого часу усе, що б у нас не було своїх ракет та літаків. Кулі, простапєрєстатьстрєлять... Тепер маємо, що маємо.
Але - смерть москалям.
Кто-нибудь в курсе, как в ООН отреагировали на сегодняшний налет на Украину? 158 пусков, 90 ракет разных видов, ударные дроны, прилеты там и здесь, попали в роддом, крепко досталось Киеву, Днепру, Львову, в Черкасской области снесло квартал в частном секторе, попали в роддом. По Харькову - 22 прилета С-300. Много убитых и раненых, прилетело даже в Польшу.
Открываем сайт ООН. На первой странице огромный материал: "2024 должен стать годом восстановления доверия и надежды". Справа от него еще два, выделенных в столбец. Первый: "Глава ООН по правам человека предупреждает о «дегуманизации» палестинцев на фоне насилия на Западном берегу по мере углубления кризиса в Газе", второй: "Кризис в секторе Газа: южные районы «трещатся по швам» на фоне новой волны бомбардировок и перемещения населения". Если покрутить ниже, опять сплошная Газа и "Цели ООН в области устойчивого развития". Про Украину - НИ СЛОВА. Реально ***** им на ту Украину, как впрочем и на Газу и на палестинцев, просто последние два пункта продаются лучше.
Чтобы "восстановить доверие и надежду", я бы начал с того, что разогнал эту ******** организацию уже давно необъединенных наций. И каждый бы выбирал себе друзей и союзников сам. Как это вполне успешно делают людоеды всей планеты, успевая в перерывах рассказывать с трибуны ООН о правах человека (эту отрасль в ООН сейчас возглавляет, напоминаю, Иран).
но такую рожу скривил что, я подумал чтоююююю будет чтото плохо.
Итак, подрыв дамбы это ндеюсь все?
Или эта тварь поднесет стаду чеь "более другое"?
Судьбу не изменить - так что исходим из этого.
Идиота не могут остановить. Или это тупо получается жертвориношение.
Идита останоаить могут ф-22, СЕЙЧАС. а что видим?
это просто жертвоприношение.
и да, "эмоции", это видно, ""кому то""
хаваются, сорри если спалил, но это видно
сміється в памперси гнилозубим ротом кацмеріна...
Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя.
Щоб було найбільше жертв.
Це для того, щоб залякати українців, зламати волю до опору, волю до перемоги.
Адже не було ніякої військової доцільності бити по житловим домам, роддомам, лікарнях, ітд.
Але рашисьскі раби помиляються, що можуть цими атаками зламати волю українського народу до опору.
Рашистські раби не розуміють вільних людей.
Тому всіх міряють по собі.
101 ракету ..........................................- тоді включаємося???????
@sans_url
Россия ты уже умерла, но ты ещё про это не знаешь, из твоей разложившейся туши ползут танки, летят ракеты, и прут солдафоны, раздаётся хлюпанье злобного карлика и его шоблы. Но тебя, как страны, как нации больше нет, ты труп, ты Зомбилэнд.