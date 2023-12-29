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Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за массированного обстрела РФ

оон,радбез

Украина с 30 государствами-членами ООН инициировала созыв экстренного заседания Совбеза в связи с массированным обстрелом Россией украинских городов в ночь на пятницу, 29 декабря.

Об этом сообщил в Twitter (X) глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Украина вместе с тремя десятками государств-членов ООН обратилась в Эквадорское председательство с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН относительно ракетной и дроновой атаки России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушениям гражданской инфраструктуры", - сообщил Кулеба.

Читайте также: Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине относительно ПВО

Напомним, что в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине.

Автор: 

Совбез ООН (1106) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+13
Толку з того мало, але най буде. Може, хтось небензю кацапську там в нужнику втопить...
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29.12.2023 21:29
+12
Безопасность для Украины- это не пустые тёрки в ООН и дебильные видосики Янелоха Оманского, а удары по парашным городам с тысячами парашных трупов. Ничего другого параша никогда не понимала и не поймёт.
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29.12.2023 21:38
+10
Щоб потім ніхто не сказав, що нас все влаштовувало. Десь так.
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29.12.2023 21:32
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Сюрреалізм.

Занепокоєння.
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29.12.2023 21:27 Ответить
Ще є глибоке, а на самий крайняк надглибоке (глубочайшеє) занепокоєння...
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29.12.2023 21:46 Ответить
Толку з того мало, але най буде. Може, хтось небензю кацапську там в нужнику втопить...
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29.12.2023 21:29 Ответить
Все правильно. Таке засідання рівнозначне статті в поважній світовій пресі. Всі засудять, Китаю буде треба викручуватись, як завжди....
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29.12.2023 22:38 Ответить
Не розумію що це дає практично.
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29.12.2023 21:29 Ответить
Щоб потім ніхто не сказав, що нас все влаштовувало. Десь так.
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29.12.2023 21:32 Ответить
буде відкаліброван покажчик стурбометра. Скоріше за все, покаже півтора меркеля.
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29.12.2023 21:32 Ответить
Нарешті ООН надасть нам довгоочікувані стурбованість, та занепокоєння!!!
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29.12.2023 21:32 Ответить
Не надасть. Їх (стурбованості та занепокоєння) росія заблокує.
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29.12.2023 21:43 Ответить
Шольц розблокує кавою
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29.12.2023 22:31 Ответить
Не прокатить. А "воткі" Шольц стільки не вип'є.
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29.12.2023 22:35 Ответить
Українці захищають Україну, а екс-нардепи, за сталою традицією, тікають з України накрашись з неї грошей!
https://ord-ua.com/2023/12/27/tretjakov-vtik-z-ukraini/

Екс-нардеп Третьяков втік з України.
Мобілізація в Україні йде з 2014 року, а усі прем'єр-міністри, за це не відповідають, а тільки очима лупають…, усе згідно з регламентом КМУ!!
Тому вони і категорія А, -повна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !!
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29.12.2023 21:33 Ответить
жаба плигне у багнюку ..
хочете дам прогноз що буде на тому собезі ?
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29.12.2023 21:35 Ответить
Безопасность для Украины- это не пустые тёрки в ООН и дебильные видосики Янелоха Оманского, а удары по парашным городам с тысячами парашных трупов. Ничего другого параша никогда не понимала и не поймёт.
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29.12.2023 21:38 Ответить
Тут:

Продовжимо посилювати ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад у Росію, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3464681
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29.12.2023 21:46 Ответить
WTF is "Еквадорське голосування"???
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29.12.2023 21:38 Ответить
Головування. Скоро там очікується Угорське. Ото буде!..
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29.12.2023 22:15 Ответить
Ну і? Після руйнування кацапами Каховської ГЕС що відбулося?
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29.12.2023 21:45 Ответить
Ми добилися цього від зелених упирів.ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ПІДТРИМАВ.
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29.12.2023 21:46 Ответить
Не маю жодних сумнівів, що виповзе той упир небензя і почне скаржитися, що у всьому винні країни НАТО, які надають нам системи ППО.
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29.12.2023 21:46 Ответить
Не приймати на асамблеях глибоку стурбованість, а іпашить кацапську авоніку. Робити все, що б диверсії випалювали усі ті Ту-22, Ту-95. Перепахати Саваслейку, Оленья, Енгельс. Ну і про Новоросійськ не упускаємо з виду.
Правда шмаркачі зробили свого часу усе, що б у нас не було своїх ракет та літаків. Кулі, простапєрєстатьстрєлять... Тепер маємо, що маємо.
Але - смерть москалям.
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29.12.2023 21:48 Ответить
Давно в радбезі не занепокоювалис
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29.12.2023 21:50 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Кто-нибудь в курсе, как в ООН отреагировали на сегодняшний налет на Украину? 158 пусков, 90 ракет разных видов, ударные дроны, прилеты там и здесь, попали в роддом, крепко досталось Киеву, Днепру, Львову, в Черкасской области снесло квартал в частном секторе, попали в роддом. По Харькову - 22 прилета С-300. Много убитых и раненых, прилетело даже в Польшу.

Открываем сайт ООН. На первой странице огромный материал: "2024 должен стать годом восстановления доверия и надежды". Справа от него еще два, выделенных в столбец. Первый: "Глава ООН по правам человека предупреждает о «дегуманизации» палестинцев на фоне насилия на Западном берегу по мере углубления кризиса в Газе", второй: "Кризис в секторе Газа: южные районы «трещатся по швам» на фоне новой волны бомбардировок и перемещения населения". Если покрутить ниже, опять сплошная Газа и "Цели ООН в области устойчивого развития". Про Украину - НИ СЛОВА. Реально ***** им на ту Украину, как впрочем и на Газу и на палестинцев, просто последние два пункта продаются лучше.

Чтобы "восстановить доверие и надежду", я бы начал с того, что разогнал эту ******** организацию уже давно необъединенных наций. И каждый бы выбирал себе друзей и союзников сам. Как это вполне успешно делают людоеды всей планеты, успевая в перерывах рассказывать с трибуны ООН о правах человека (эту отрасль в ООН сейчас возглавляет, напоминаю, Иран).
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29.12.2023 21:51 Ответить
Вспоминаю, мольфар на ютубе сказал что нападут.
но такую рожу скривил что, я подумал чтоююююю будет чтото плохо.
Итак, подрыв дамбы это ндеюсь все?
Или эта тварь поднесет стаду чеь "более другое"?
Судьбу не изменить - так что исходим из этого.
Идиота не могут остановить. Или это тупо получается жертвориношение.
Идита останоаить могут ф-22, СЕЙЧАС. а что видим?
это просто жертвоприношение.
и да, "эмоции", это видно, ""кому то""
хаваются, сорри если спалил, но это видно
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29.12.2023 21:52 Ответить
О! Новорічне чудо! Зельониє на кінець роздуплились!
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29.12.2023 21:53 Ответить
Это все ничего не даст. Пока зеленый шут вместо экстренных усилий по вооружению, выступает в клоун-марафоне и его больше волнует рейтинг власти вместо мобилизации бездельников-депутатов, толку не будет. Вопрос только один - как это сломать.
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29.12.2023 21:55 Ответить
кацапня в Радбезі ООН, маючи право вето,
сміється в памперси гнилозубим ротом кацмеріна...
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29.12.2023 21:55 Ответить
Взагалі не перестаю дивуватися як представник мордору після всього що вони натворили в Україні і світі до цих пір сидять в ООН. І нема управи на них
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29.12.2023 21:56 Ответить
Зверніть увагу, що пуйлом атакував найбільші за чисельністю міста України.
Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя.
Щоб було найбільше жертв.
Це для того, щоб залякати українців, зламати волю до опору, волю до перемоги.
Адже не було ніякої військової доцільності бити по житловим домам, роддомам, лікарнях, ітд.
Але рашисьскі раби помиляються, що можуть цими атаками зламати волю українського народу до опору.
Рашистські раби не розуміють вільних людей.
Тому всіх міряють по собі.
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29.12.2023 22:00 Ответить
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29.12.2023 22:01 Ответить
Ригаловка
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29.12.2023 22:02 Ответить
Потрібно забути про цю мертву ***** не чіпати
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29.12.2023 22:03 Ответить
Стотисяч затхлих озабочєнностєй...
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29.12.2023 22:07 Ответить
Агент ФСБ Андрей дЕрмак приедет и скажет.. пацаны американцы дайте зброю...продам ее пацану Путлеру за пару Долларов США...
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29.12.2023 22:25 Ответить
100 ракет випустили із оркостану - в ООН не звертаємося....
101 ракету ..........................................- тоді включаємося???????
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29.12.2023 22:26 Ответить
Гуманитарные вопросы дЕрмак не решает...хотя его банда орудует не только в Киеве Днепре.....банки со жратвой для 73% чуваков его кденге интересует... Андрюха зна що робе...😁
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29.12.2023 22:29 Ответить
Queen Bee

@sans_url

Россия ты уже умерла, но ты ещё про это не знаешь, из твоей разложившейся туши ползут танки, летят ракеты, и прут солдафоны, раздаётся хлюпанье злобного карлика и его шоблы. Но тебя, как страны, как нации больше нет, ты труп, ты Зомбилэнд.
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29.12.2023 22:33 Ответить
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29.12.2023 22:42 Ответить
і шо воно дасть?
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29.12.2023 22:44 Ответить
дивись фото вище
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29.12.2023 22:46 Ответить
нє, це шоп якась бєзугла могла щопінґ влаштувати.. там якраз на різдво нову модель айфону викинуть
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29.12.2023 22:51 Ответить
а я здогадуюсь для чого.. шоп велика дєлєгація наших мажорів бюджетним коштом провела різдвяні канікули в Нуйорку
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29.12.2023 22:49 Ответить
Завдяки "криворукому ППО" до цілей долетіли 25% ракет... Але кому я це пробую пояснити - диванному воїну?
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30.12.2023 02:37 Ответить
І що це дасть?
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30.12.2023 02:35 Ответить
Тоесть до этого сильного ракетного удара рф не тронул Украину. Жили мирно. Поэтому только изза этого Украина настаивает созвать Совет Безопасности оон так как были разрушения и гибли люди. Повторюсь до 29декабря обе страны жили мирно. Звучит комедиино? Да. Но эту комедию играет Кулеба и руководители Украины.
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30.12.2023 09:27 Ответить
 
 