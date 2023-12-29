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Новини
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Україна ініціює скликання Радбезу ООН через масований обстріл РФ

оон,радбез

Україна з 30 державами-членам ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом Росією українських міст у ніч проти п’ятниці, 29 грудня.

Про це повідомив у Twitter (X) голова МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - повідомив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба з бомбосховища МЗС поговорив із Боррелем про допомогу Україні з ППО

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні.

Автор: 

Радбез ООН (852) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
Толку з того мало, але най буде. Може, хтось небензю кацапську там в нужнику втопить...
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29.12.2023 21:29
+12
Безопасность для Украины- это не пустые тёрки в ООН и дебильные видосики Янелоха Оманского, а удары по парашным городам с тысячами парашных трупов. Ничего другого параша никогда не понимала и не поймёт.
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29.12.2023 21:38
+10
Щоб потім ніхто не сказав, що нас все влаштовувало. Десь так.
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29.12.2023 21:32
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Сюрреалізм.

Занепокоєння.
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29.12.2023 21:27 Відповісти
Ще є глибоке, а на самий крайняк надглибоке (глубочайшеє) занепокоєння...
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29.12.2023 21:46 Відповісти
Толку з того мало, але най буде. Може, хтось небензю кацапську там в нужнику втопить...
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29.12.2023 21:29 Відповісти
Все правильно. Таке засідання рівнозначне статті в поважній світовій пресі. Всі засудять, Китаю буде треба викручуватись, як завжди....
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29.12.2023 22:38 Відповісти
Не розумію що це дає практично.
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29.12.2023 21:29 Відповісти
Щоб потім ніхто не сказав, що нас все влаштовувало. Десь так.
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29.12.2023 21:32 Відповісти
буде відкаліброван покажчик стурбометра. Скоріше за все, покаже півтора меркеля.
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29.12.2023 21:32 Відповісти
Нарешті ООН надасть нам довгоочікувані стурбованість, та занепокоєння!!!
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29.12.2023 21:32 Відповісти
Не надасть. Їх (стурбованості та занепокоєння) росія заблокує.
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29.12.2023 21:43 Відповісти
Шольц розблокує кавою
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29.12.2023 22:31 Відповісти
Не прокатить. А "воткі" Шольц стільки не вип'є.
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29.12.2023 22:35 Відповісти
Українці захищають Україну, а екс-нардепи, за сталою традицією, тікають з України накрашись з неї грошей!
https://ord-ua.com/2023/12/27/tretjakov-vtik-z-ukraini/

Екс-нардеп Третьяков втік з України.
Мобілізація в Україні йде з 2014 року, а усі прем'єр-міністри, за це не відповідають, а тільки очима лупають…, усе згідно з регламентом КМУ!!
Тому вони і категорія А, -повна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !!
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29.12.2023 21:33 Відповісти
жаба плигне у багнюку ..
хочете дам прогноз що буде на тому собезі ?
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29.12.2023 21:35 Відповісти
Безопасность для Украины- это не пустые тёрки в ООН и дебильные видосики Янелоха Оманского, а удары по парашным городам с тысячами парашных трупов. Ничего другого параша никогда не понимала и не поймёт.
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29.12.2023 21:38 Відповісти
Тут:

Продовжимо посилювати ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад у Росію, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3464681
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29.12.2023 21:46 Відповісти
WTF is "Еквадорське голосування"???
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29.12.2023 21:38 Відповісти
Головування. Скоро там очікується Угорське. Ото буде!..
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29.12.2023 22:15 Відповісти
Ну і? Після руйнування кацапами Каховської ГЕС що відбулося?
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29.12.2023 21:45 Відповісти
Ми добилися цього від зелених упирів.ДЯКУЄМО УСІМ, ХТО ПІДТРИМАВ.
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29.12.2023 21:46 Відповісти
Не маю жодних сумнівів, що виповзе той упир небензя і почне скаржитися, що у всьому винні країни НАТО, які надають нам системи ППО.
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29.12.2023 21:46 Відповісти
Не приймати на асамблеях глибоку стурбованість, а іпашить кацапську авоніку. Робити все, що б диверсії випалювали усі ті Ту-22, Ту-95. Перепахати Саваслейку, Оленья, Енгельс. Ну і про Новоросійськ не упускаємо з виду.
Правда шмаркачі зробили свого часу усе, що б у нас не було своїх ракет та літаків. Кулі, простапєрєстатьстрєлять... Тепер маємо, що маємо.
Але - смерть москалям.
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29.12.2023 21:48 Відповісти
Давно в радбезі не занепокоювалис
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29.12.2023 21:50 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Кто-нибудь в курсе, как в ООН отреагировали на сегодняшний налет на Украину? 158 пусков, 90 ракет разных видов, ударные дроны, прилеты там и здесь, попали в роддом, крепко досталось Киеву, Днепру, Львову, в Черкасской области снесло квартал в частном секторе, попали в роддом. По Харькову - 22 прилета С-300. Много убитых и раненых, прилетело даже в Польшу.

Открываем сайт ООН. На первой странице огромный материал: "2024 должен стать годом восстановления доверия и надежды". Справа от него еще два, выделенных в столбец. Первый: "Глава ООН по правам человека предупреждает о «дегуманизации» палестинцев на фоне насилия на Западном берегу по мере углубления кризиса в Газе", второй: "Кризис в секторе Газа: южные районы «трещатся по швам» на фоне новой волны бомбардировок и перемещения населения". Если покрутить ниже, опять сплошная Газа и "Цели ООН в области устойчивого развития". Про Украину - НИ СЛОВА. Реально ***** им на ту Украину, как впрочем и на Газу и на палестинцев, просто последние два пункта продаются лучше.

Чтобы "восстановить доверие и надежду", я бы начал с того, что разогнал эту ******** организацию уже давно необъединенных наций. И каждый бы выбирал себе друзей и союзников сам. Как это вполне успешно делают людоеды всей планеты, успевая в перерывах рассказывать с трибуны ООН о правах человека (эту отрасль в ООН сейчас возглавляет, напоминаю, Иран).
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29.12.2023 21:51 Відповісти
Вспоминаю, мольфар на ютубе сказал что нападут.
но такую рожу скривил что, я подумал чтоююююю будет чтото плохо.
Итак, подрыв дамбы это ндеюсь все?
Или эта тварь поднесет стаду чеь "более другое"?
Судьбу не изменить - так что исходим из этого.
Идиота не могут остановить. Или это тупо получается жертвориношение.
Идита останоаить могут ф-22, СЕЙЧАС. а что видим?
это просто жертвоприношение.
и да, "эмоции", это видно, ""кому то""
хаваются, сорри если спалил, но это видно
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29.12.2023 21:52 Відповісти
О! Новорічне чудо! Зельониє на кінець роздуплились!
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29.12.2023 21:53 Відповісти
Это все ничего не даст. Пока зеленый шут вместо экстренных усилий по вооружению, выступает в клоун-марафоне и его больше волнует рейтинг власти вместо мобилизации бездельников-депутатов, толку не будет. Вопрос только один - как это сломать.
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29.12.2023 21:55 Відповісти
кацапня в Радбезі ООН, маючи право вето,
сміється в памперси гнилозубим ротом кацмеріна...
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29.12.2023 21:55 Відповісти
Взагалі не перестаю дивуватися як представник мордору після всього що вони натворили в Україні і світі до цих пір сидять в ООН. І нема управи на них
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29.12.2023 21:56 Відповісти
Зверніть увагу, що пуйлом атакував найбільші за чисельністю міста України.
Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя.
Щоб було найбільше жертв.
Це для того, щоб залякати українців, зламати волю до опору, волю до перемоги.
Адже не було ніякої військової доцільності бити по житловим домам, роддомам, лікарнях, ітд.
Але рашисьскі раби помиляються, що можуть цими атаками зламати волю українського народу до опору.
Рашистські раби не розуміють вільних людей.
Тому всіх міряють по собі.
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29.12.2023 22:00 Відповісти
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29.12.2023 22:01 Відповісти
Ригаловка
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29.12.2023 22:02 Відповісти
Потрібно забути про цю мертву ***** не чіпати
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29.12.2023 22:03 Відповісти
Стотисяч затхлих озабочєнностєй...
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29.12.2023 22:07 Відповісти
Агент ФСБ Андрей дЕрмак приедет и скажет.. пацаны американцы дайте зброю...продам ее пацану Путлеру за пару Долларов США...
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29.12.2023 22:25 Відповісти
100 ракет випустили із оркостану - в ООН не звертаємося....
101 ракету ..........................................- тоді включаємося???????
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29.12.2023 22:26 Відповісти
Гуманитарные вопросы дЕрмак не решает...хотя его банда орудует не только в Киеве Днепре.....банки со жратвой для 73% чуваков его кденге интересует... Андрюха зна що робе...😁
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29.12.2023 22:29 Відповісти
Queen Bee

@sans_url

Россия ты уже умерла, но ты ещё про это не знаешь, из твоей разложившейся туши ползут танки, летят ракеты, и прут солдафоны, раздаётся хлюпанье злобного карлика и его шоблы. Но тебя, как страны, как нации больше нет, ты труп, ты Зомбилэнд.
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29.12.2023 22:33 Відповісти
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29.12.2023 22:42 Відповісти
і шо воно дасть?
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29.12.2023 22:44 Відповісти
дивись фото вище
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29.12.2023 22:46 Відповісти
нє, це шоп якась бєзугла могла щопінґ влаштувати.. там якраз на різдво нову модель айфону викинуть
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29.12.2023 22:51 Відповісти
а я здогадуюсь для чого.. шоп велика дєлєгація наших мажорів бюджетним коштом провела різдвяні канікули в Нуйорку
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29.12.2023 22:49 Відповісти
Завдяки "криворукому ППО" до цілей долетіли 25% ракет... Але кому я це пробую пояснити - диванному воїну?
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30.12.2023 02:37 Відповісти
І що це дасть?
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30.12.2023 02:35 Відповісти
Тоесть до этого сильного ракетного удара рф не тронул Украину. Жили мирно. Поэтому только изза этого Украина настаивает созвать Совет Безопасности оон так как были разрушения и гибли люди. Повторюсь до 29декабря обе страны жили мирно. Звучит комедиино? Да. Но эту комедию играет Кулеба и руководители Украины.
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30.12.2023 09:27 Відповісти
 
 