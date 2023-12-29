Україна ініціює скликання Радбезу ООН через масований обстріл РФ
Україна з 30 державами-членам ООН ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки у зв’язку з масованим обстрілом Росією українських міст у ніч проти п’ятниці, 29 грудня.
Про це повідомив у Twitter (X) голова МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури", - повідомив Кулеба.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні.
Топ коментарі
+13 Светлана Круп
показати весь коментар29.12.2023 21:29
+12 ZoV KobZona
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+10 Олександр #586703
показати весь коментар29.12.2023 21:32
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https://ord-ua.com/2023/12/27/tretjakov-vtik-z-ukraini/
Екс-нардеп Третьяков втік з України.
Мобілізація в Україні йде з 2014 року, а усі прем'єр-міністри, за це не відповідають, а тільки очима лупають…, усе згідно з регламентом КМУ!!
Тому вони і категорія А, -повна БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ !!
хочете дам прогноз що буде на тому собезі ?
Продовжимо посилювати ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад у Росію, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3464681
Правда шмаркачі зробили свого часу усе, що б у нас не було своїх ракет та літаків. Кулі, простапєрєстатьстрєлять... Тепер маємо, що маємо.
Але - смерть москалям.
Кто-нибудь в курсе, как в ООН отреагировали на сегодняшний налет на Украину? 158 пусков, 90 ракет разных видов, ударные дроны, прилеты там и здесь, попали в роддом, крепко досталось Киеву, Днепру, Львову, в Черкасской области снесло квартал в частном секторе, попали в роддом. По Харькову - 22 прилета С-300. Много убитых и раненых, прилетело даже в Польшу.
Открываем сайт ООН. На первой странице огромный материал: "2024 должен стать годом восстановления доверия и надежды". Справа от него еще два, выделенных в столбец. Первый: "Глава ООН по правам человека предупреждает о «дегуманизации» палестинцев на фоне насилия на Западном берегу по мере углубления кризиса в Газе", второй: "Кризис в секторе Газа: южные районы «трещатся по швам» на фоне новой волны бомбардировок и перемещения населения". Если покрутить ниже, опять сплошная Газа и "Цели ООН в области устойчивого развития". Про Украину - НИ СЛОВА. Реально ***** им на ту Украину, как впрочем и на Газу и на палестинцев, просто последние два пункта продаются лучше.
Чтобы "восстановить доверие и надежду", я бы начал с того, что разогнал эту ******** организацию уже давно необъединенных наций. И каждый бы выбирал себе друзей и союзников сам. Как это вполне успешно делают людоеды всей планеты, успевая в перерывах рассказывать с трибуны ООН о правах человека (эту отрасль в ООН сейчас возглавляет, напоминаю, Иран).
но такую рожу скривил что, я подумал чтоююююю будет чтото плохо.
Итак, подрыв дамбы это ндеюсь все?
Или эта тварь поднесет стаду чеь "более другое"?
Судьбу не изменить - так что исходим из этого.
Идиота не могут остановить. Или это тупо получается жертвориношение.
Идита останоаить могут ф-22, СЕЙЧАС. а что видим?
это просто жертвоприношение.
и да, "эмоции", это видно, ""кому то""
хаваются, сорри если спалил, но это видно
сміється в памперси гнилозубим ротом кацмеріна...
Київ, Харків, Одесу, Дніпро, Львів, Запоріжжя.
Щоб було найбільше жертв.
Це для того, щоб залякати українців, зламати волю до опору, волю до перемоги.
Адже не було ніякої військової доцільності бити по житловим домам, роддомам, лікарнях, ітд.
Але рашисьскі раби помиляються, що можуть цими атаками зламати волю українського народу до опору.
Рашистські раби не розуміють вільних людей.
Тому всіх міряють по собі.
101 ракету ..........................................- тоді включаємося???????
@sans_url
Россия ты уже умерла, но ты ещё про это не знаешь, из твоей разложившейся туши ползут танки, летят ракеты, и прут солдафоны, раздаётся хлюпанье злобного карлика и его шоблы. Но тебя, как страны, как нации больше нет, ты труп, ты Зомбилэнд.