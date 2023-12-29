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МИД Польши требует в России объяснений по поводу инцидента с ракетой

х-22,х22

Министерство иностранных дел Польши в пятницу вечером вручило главе посольства России ноту с требованием объяснить нарушение российской ракетой польского воздушного пространства.

Об этом сообщила пресс-служба польского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно сообщению, заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский вызвал временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша.

Читайте также: В Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101, - Polsat News

Ордашу вручили ноту, в которой польский МИД "требует объяснений по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства Республики Польша крылатой ракетой и немедленного прекращения такой деятельности".

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров в глубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

Читайте также: Польские полицейские не нашли следов падения ракеты, поисковые работы завершены

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, вероятнее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине.

Автор: 

крылатые ракеты (879) россия (95481) МИД Польши (332)


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Топ комментарии
+44
Могли б передати ноту через блокувальників кордону - там прямий зв'язок з бункером.
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29.12.2023 21:49
+32
Це велика стурбованiсть або глибоке занепокоєння?
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29.12.2023 21:48
+23
Краще б мовчки задонатили на 100тис дронів а не питали в кацапа чому він кацап.
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29.12.2023 21:48
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Правила форума Совет форумчан
Це велика стурбованiсть або глибоке занепокоєння?
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29.12.2023 21:48 Ответить
фінальна версія буде: ну то ж вони не спеціально))
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29.12.2023 23:17 Ответить
Велика стурбованість - це будувати асфальні дороги від Чорнобильської зони і від Криму, замість ракет під час війни. Краще вчіть свого Верховного, що йому робити, поляки знають шо і скільки чого потрібно., на їх території війни немає, а ракети і системи ППО ПРО є.
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30.12.2023 07:49 Ответить
Краще б мовчки задонатили на 100тис дронів а не питали в кацапа чому він кацап.
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29.12.2023 21:48 Ответить
Могли б передати ноту через блокувальників кордону - там прямий зв'язок з бункером.
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29.12.2023 21:49 Ответить
Треба і нам вимагати в кацапів пояснень.
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29.12.2023 21:50 Ответить
Перекладаю - нам ***** на українців, головне нас не чіпайте 😡
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29.12.2023 21:51 Ответить
А що тут пояснювати? Ракета відпрацювала закладенну програму пол'ету. І ВСЕ.
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29.12.2023 21:51 Ответить
+ 100 !

це не зенітна ракета + траєкторія ракети була розрахована із заходом в Польщу (на 40 км !!!)

полякам треба робити рєзкі рухи в сторону рашки !
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29.12.2023 22:07 Ответить
ну-ну.
українці затяті, але поляки набагато зліші
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29.12.2023 23:49 Ответить
Покі ще відсмоктють ***********. І будуть смоктати і далі. Так шо, **********, ти і тут відсмоктав.
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30.12.2023 07:19 Ответить
Ой, мля... Насрать той росії на ті притензії.
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29.12.2023 21:52 Ответить
Авжеж, краще б взагалі промовчали. А так ***** ще буде глузувати з них.
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29.12.2023 23:10 Ответить
Коли росія пошле їх подалі, то горді поляки перекриють Україні всі шляхи! Крилаті гусари, фулє...
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29.12.2023 21:53 Ответить
Кацапи скажуть шо знать не знамо і вєдать ньє вєдамо...
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29.12.2023 21:53 Ответить
Так і буде. Завжди так робили і хз до чого той цирк і що Польща хоче почути.
Чекаємо на "вивсьоврьотє" через 3...2...1...
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29.12.2023 22:08 Ответить
Сьогодні заходив на кацапсячі сайти новин подивитись шо ці тварини пишуть про сьогоднішню атаку. Просто пишуть, шо на Украиньє в некоторих гарадах прозвучалі взриви на складах общей площадью такой то... І все. Більш нічого не пишуть.
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29.12.2023 22:13 Ответить
на кацяпчі сміттєзвалища нема чого лазити нормальним людям.. хіба шо ти якесь *******
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29.12.2023 22:26 Ответить
Сам ти ********. Ворога треба треба знати і слідкувати за ним. Так мене вчив колись мій командир коли я служив ще при совку.
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29.12.2023 22:29 Ответить
дурний тебе піп хрестив.. наїжся гівна, потороча
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29.12.2023 22:31 Ответить
треба ж знати яке воно
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29.12.2023 22:33 Ответить
І яке?
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29.12.2023 22:44 Ответить
так поїж - дізнаєшся... іспалняй завєти камандіра
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29.12.2023 22:53 Ответить
Якби НАТО було з яйцями, то розмістили б біля кордонів ПРО і оголосили, що все, що буду летіти в напрямку кордонів НАТО з віддалі 100 км - буде збиватись.
Хоч Львів би прикрили...
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29.12.2023 21:54 Ответить
це ж ескалація
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29.12.2023 23:08 Ответить
яке відношення рашка має до території України ?
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29.12.2023 23:50 Ответить
бити раша по кому буде в такому разі? по полякам. А їм ссик*тно
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30.12.2023 00:27 Ответить
Ану, кацапи, давайте пояснення, а то поляки заблокують вам дороги з китаєм.
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29.12.2023 21:55 Ответить
можуть відправити блокувальників ще на небо! а чого Україна дозволяє залітати ракетам ?
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29.12.2023 21:55 Ответить
А що про це говорять польські перевізники та аграрії
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29.12.2023 21:57 Ответить
Какіє уваші доказатєлстфа!?
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29.12.2023 21:57 Ответить
Cocainum!
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29.12.2023 22:31 Ответить
Довбойоби, рашка рівняє міста із землею, а ви хочете від них пояснень.
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29.12.2023 22:00 Ответить
Кацапи спеціально проклали такий маршрут, щоб їх шугнути і вони реально обісрались.
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29.12.2023 22:01 Ответить
Шо таке ? Це вам не фури блокувати
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29.12.2023 22:04 Ответить
Ору
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29.12.2023 22:04 Ответить
А пи.ди дати кацапському послу? А де НАТО? Знову "случайно, оні не хотелі, і нечєго волноваться"
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29.12.2023 22:04 Ответить
На дипломатическом языке это означает.. Мавзолейные обезьяны Вермахта продолжить сможете?или дупло слабО?
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29.12.2023 22:05 Ответить
безпечний транзит кацапських ракет повітряним простором польші (НАТО)..

Зє!льона дорога.. ні блокади, нізатримки..

воно ж бачило чия ракета, але не стало збивати,

а наша ППО не має права збивати над польшею

то шо це за саюзнічкі???

Еуропа дочекаєЦя шо українці прийдуть сюди вже не в якості бєшєнців
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29.12.2023 22:05 Ответить
япростоби сказав - Гавноїбуче, ой, пара складів висовлювання повернулась взад, п*дари тіпі, ой,
.тобто нічо такого партнерам не було сказано яківони нах*й ох шіє.
я не розумію як такими с ми бувають ва ші дея кі піде си що навіть Байдет оху ає
від дебілів ваш их
піш ли ви на пу ті на
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29.12.2023 22:06 Ответить
3 минуты летала над Польшей ... А сбить её, не?
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29.12.2023 22:09 Ответить
нє, по договорьонності кремиль-НАТА кацапським ракєтам бєспрєпяЦтвєнний транзіт
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29.12.2023 22:13 Ответить
ссикот*о. А то путін нападе
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29.12.2023 23:10 Ответить
Зара усі якзанепокояться, тай виключать Польшу Із НАТО.
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29.12.2023 22:09 Ответить
Из Истории...в 1939 году советское быдло напало на Польшу и Финляндию почти одновременно...17 сентября 1939 г и 30 ноября 1939..,,до этих дат быдло Мавзолейное напало на Испанию в 1936 году... Вопрос простой.. быдло Мавзолейное тупое,отчего вы такие Тупые Бараны 🐏🐏🐏
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29.12.2023 22:10 Ответить
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29.12.2023 22:11 Ответить
вже ж вбила кацапська ракєта двох пшеків - проковтнули,
тепер пролетіло - втерлися..
турки замочили кацапський ераплан, тіко той носа сунув, а тут сорок км, три хвилини...
наступного разу долетить до варшави, ***.. і шо воно буде пшекати???
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29.12.2023 22:12 Ответить
Мавзолейные обезьяны Вермахта думали президент Польши Анджей Дуда замочит в сортире мавзолейных обезьян...типа Лех Валенса советское быдло в 1980 г.. профсоюз Солидарность закончен...а Дональд Туск ещё не принял решений...поживем увидим...🔱💪✊
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29.12.2023 22:17 Ответить
а як це пшеки не додумалися пред'явити Україні.. мол, чого це від вас до нас ракєти залітають? то ракєти для вас призначені, то ото доглядайте за ними, шоп до нас не забігали
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29.12.2023 22:24 Ответить
жаль что эта ракета не уйнула в те участки с поляцкой стороны, что блокируют нашим проезд на границе. а так толку со всего этого чуть больше чем ноль.
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29.12.2023 22:24 Ответить
вони по своїм не бють
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29.12.2023 23:12 Ответить
ну ясно
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29.12.2023 23:41 Ответить
Буде Катинь - 3 !
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29.12.2023 22:26 Ответить
Ого, 40 км углиб. Поляки не вміють користуватися Patriot?
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29.12.2023 22:26 Ответить
а коли пшеки нормально воювали? хіба шо під Пілсудським
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29.12.2023 22:28 Ответить
Навряд чи пшеки відстояли б Варшаву, якби не частини української армії.
-----------
Саме у період з 19 до https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 30 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F 6-та Січова дивізія УНР під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9 Генерал-хорунжого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марка Безручка відбивала атаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F 1-ї кінної армії Будьонного під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Замостям . Безручко командував залогою міста, до якої входили: 6-та Січова дивізія, 31-й польський полк та 2 етапових курені. Всього - 3200 багнетів, 200 шабель, 12 гармат та 3 бронепотягиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1920)#cite_note-8 [8] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Морська піхота УНР міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 ВМС УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайла Білинського стала під Замостям тією фортецею, яку не могли здолати війська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Тухачевського . Під час тих боїв Білинський постійно знаходився в діючій армії зі своєю дивізією морської піхоти.

Атаковані з півдня і заходу більшовики змушені перейти прусський кордон, частина військ відступила на схід.
---------------
Поляки у своєму гнилому стилі "віддячили":
-------------
Після підписання сепаратної Ризької угоди, українські дивізії залишено напризволяще поляками під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Проскуровом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янцем-Подільським . Не витримавши більшовицького наступу, українські війська перейшли https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87 Збруч і були інтерновані поляками в таборах у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%88 Каліші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александруві-Куявському та інших містахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1920)#cite_note-11 [
-------------
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29.12.2023 22:36 Ответить
Вони просто "про..ли"...і це країна НАТО...!
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29.12.2023 22:41 Ответить
Цікавий факт: за три хвилини Х-22 долає десь 200-220 км. Це як раз відстань від нашого кордону до Варшави...
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29.12.2023 22:27 Ответить
Вовочке погрозили пальчиком в очередной раз. Вовочка поднял заднюю лапку и нассал на ноту протеста. Пока не последует каких-либо действий со стороны западных стран, ублюдок так и будет подтираться документами.
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29.12.2023 22:30 Ответить
Приходите к обеду в позапрошлую среду...(с)
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29.12.2023 22:30 Ответить
Польские полицейские не нашли следов падения ракеты, поисковые работы завершены Источник:
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29.12.2023 22:31 Ответить
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29.12.2023 22:36 Ответить
Ответ будет прост, ну ветром занесло , ни куя страшного , проверка противовоздушной курвы , вся реакция .
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29.12.2023 22:37 Ответить
Після такої "реакції" слідуюча прилетить у Вроцлав...або Легніцу...
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29.12.2023 22:39 Ответить
Вся НАТА утёрлась , когда кремль грохнул польского преза . Так а шо ???
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29.12.2023 22:46 Ответить
там не тільки прєза, там усю иліту
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29.12.2023 22:55 Ответить
Потужно
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29.12.2023 22:50 Ответить
Хоч щось, у гоблінського посла після головомойки дупа буде червона як у бабуїна
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29.12.2023 22:52 Ответить
то у польсьського змокне
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29.12.2023 22:56 Ответить
Та ні, у дипломатів свої закони і вони єдині по всьому світу навіть для гоблінів.
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30.12.2023 22:12 Ответить
для кацапів закон пісаний
якшо не пісяний, то каканий
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30.12.2023 22:19 Ответить
кацап тут водку не наливають, йди нах
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31.12.2023 04:50 Ответить
***** в чергове тестує реакцію імпотентної НАТИ.
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29.12.2023 23:07 Ответить
Полякам , треба припинити звіздеть , начебто ні чого не трапилась,. Усі грамотні люди, яки вміють читати, знають що ракети просто так не завітають, на відстань 40км , на ракету пишуть пілотне завдання, самотужки, ракета його змінити не може ,. Це очевидний факт , що вона була на початку запрограмована залитіти у Польшу, помацати пшеків . А далі ,а бо є яйця , або ні ......
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29.12.2023 23:10 Ответить
Може там і є яйця, але дуже не хочеться виходити з зони комфорту.
Будуть гучні заяви і все.
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30.12.2023 00:11 Ответить
щось байдена не чутно. Все думає бідолашний, як же Україну причепити до того, що ракета туди залетіла. Мабуть наші хвилі пво її туди загнали)
А то після потужного захисту "кожного дюйма нато", 40 км виглядає обсироном.
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29.12.2023 23:16 Ответить
Підраховуєм на пальцях, X22 це швидкість 3.5 маха. А вони кажуть 3 хвилини 40 км , на кого це розраховано ,на поляків у яких з класи освіти
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29.12.2023 23:23 Ответить
зараз живіт надірву🤣
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29.12.2023 23:25 Ответить
Це буде чергова казка від русні про ракету-іхтамнєта.Або скажуть шо то українська.
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29.12.2023 23:36 Ответить
Добре що поляки не виставили Україні претензію в тому що ми не збили ракету яка залетіла на їхню територію
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29.12.2023 23:43 Ответить
Просто - сцикуни ....
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29.12.2023 23:52 Ответить
І ногою так туп!
Грізно і з відповідним виразом обличча!
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30.12.2023 00:07 Ответить
рашистський вбивця українського народу ,хер ложив щось пояснювати своїм польським холуям.
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30.12.2023 00:13 Ответить
Похоже стальные яйца только у турков. К Рим залетели, сразу сбили. А что поляки, что румыни одна озабоченность.
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30.12.2023 03:02 Ответить
От цим папірцем(нотою) москалі і підітруть свою дупу. А пани ************* ( та і вся ната)з сумом подивляться, як цей папірець кинули в унітаз. Такі реалії...
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30.12.2023 03:53 Ответить
.. я переспрошу МВД Польши,так кто вывез остатки мокшанских ракет,и как полиция не имея квалификации искала остатки ракет... Как этот маразм воспринимать ????
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30.12.2023 10:03 Ответить
поляки просять кацапів ще запустити по полші парочку ракет,щоб нато виголосило велику стурбованість.
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30.12.2023 13:39 Ответить
Войско польске Берлін брало, войско руске помогало.
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24.03.2024 16:29 Ответить
Пуйло лише силу розуміє. В@бав Ердоган жестянку при мінімальному зальоті його на територію і до сих пір гном як обісраний бігає перед ним. Дуда слабак.
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24.03.2024 19:35 Ответить
 
 