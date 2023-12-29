МЗС Польщі вимагає від Росії пояснень щодо інциденту з ракетою
Міністерство закордонних справ Польщі в п’ятницю ввечері вручило голові посольства Росії ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.
Про це повідомила пресслужба польського МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Згідно з повідомленням, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша.
Ордашу вручили ноту, в якій польське МЗС "вимагає пояснень щодо інциденту з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і негайного припинення такої діяльності".
Генеральний штаб Війська Польського раніше заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета. Польські військові з'ясували, що ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась в Україну.
Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, це була російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.
Інцидент стався на тлі масованого ракетного удару РФ по Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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це не зенітна ракета + траєкторія ракети була розрахована із заходом в Польщу (на 40 км !!!)
полякам треба робити рєзкі рухи в сторону рашки !
українці затяті, але поляки набагато зліші
Чекаємо на "вивсьоврьотє" через 3...2...1...
Хоч Львів би прикрили...
Зє!льона дорога.. ні блокади, нізатримки..
воно ж бачило чия ракета, але не стало збивати,
а наша ППО не має права збивати над польшею
то шо це за саюзнічкі???
Еуропа дочекаєЦя шо українці прийдуть сюди вже не в якості бєшєнців
.тобто нічо такого партнерам не було сказано яківони нах*й ох шіє.
я не розумію як такими с ми бувають ва ші дея кі піде си що навіть Байдет оху ає
від дебілів ваш их
піш ли ви на пу ті на
тепер пролетіло - втерлися..
турки замочили кацапський ераплан, тіко той носа сунув, а тут сорок км, три хвилини...
наступного разу долетить до варшави, ***.. і шо воно буде пшекати???
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Саме у період з 19 до https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 30 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F 6-та Січова дивізія УНР під командуванням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%B9 Генерал-хорунжого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Марка Безручка відбивала атаки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F 1-ї кінної армії Будьонного під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0) Замостям . Безручко командував залогою міста, до якої входили: 6-та Січова дивізія, 31-й польський полк та 2 етапових курені. Всього - 3200 багнетів, 200 шабель, 12 гармат та 3 бронепотягиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1920)#cite_note-8 [8] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Морська піхота УНР міністра https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8 ВМС УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайла Білинського стала під Замостям тією фортецею, яку не могли здолати війська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 М. Тухачевського . Під час тих боїв Білинський постійно знаходився в діючій армії зі своєю дивізією морської піхоти.
Атаковані з півдня і заходу більшовики змушені перейти прусський кордон, частина військ відступила на схід.
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Поляки у своєму гнилому стилі "віддячили":
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Після підписання сепаратної Ризької угоди, українські дивізії залишено напризволяще поляками під https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Проскуровом та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Кам'янцем-Подільським . Не витримавши більшовицького наступу, українські війська перейшли https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%87 Збруч і були інтерновані поляками в таборах у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%88 Каліші , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B2-%D0%9A%D1%83%D1%8F%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Александруві-Куявському та інших містахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_(1920)#cite_note-11 [
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якшо не пісяний, то каканий
Будуть гучні заяви і все.
А то після потужного захисту "кожного дюйма нато", 40 км виглядає обсироном.
Грізно і з відповідним виразом обличча!