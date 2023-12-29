УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12257 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 473 42

Польські поліцейські не знайшли слідів падіння ракети, пошукові роботи завершені

ракета,ракети,х-101

Під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту польська поліція не знайшла слідів падіння російської ракети та завершила пошукові роботи.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не підтверджуємо інформаційних повідомлень про нібито падіння ракети в районі населеного пункту Вожучин. Тож ми завершуємо свою роботу з пошуку об’єкта", - повідомила речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська.

За її словами, поліція спільно з військовою жандармерією вела пошуки у трьох повітах: Замойському, Томашівському і Грубешівському. Однак пошуки й опитування місцевого населення не дали жодних результатів: люди нічого не чули та не бачили.

Читайте також: Польща привела сили ППО у стан підвищеної бойової готовності

Нагадаємо, раніше Polsat News повідомляв, що у Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101.

Цьому передував масований обстріл України Росією, під час якого рашисти запустили 158 ракет та шахедів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У повітряний простір Польщі залетіла російська ракета, - Генштаб ЗС РП

Автор: 

крилаті ракети (1072) обстріл (28392) Польща (8494)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
29.12.2023 20:29
+16
Нету тела, нету дела. Вибачте мою французьку.
показати весь коментар
29.12.2023 20:15
+14
Тоді з якого приводу в Польщі збиралася позачергова Рада Безпеки?

І ППО в посиленій боєготовності?
показати весь коментар
29.12.2023 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді з якого приводу в Польщі збиралася позачергова Рада Безпеки?

І ППО в посиленій боєготовності?
показати весь коментар
29.12.2023 20:15 Відповісти
Странные вопросы вы задаете
На носу Новый Год
Посидели ,выпили,закусили....
показати весь коментар
29.12.2023 20:20 Відповісти
у Польщі допотопне ППО і збити цю ракету вони в принципі не могли. А нові системи вони тільки замовили і почнуть їх отримувати тільки через два-три роки
показати весь коментар
29.12.2023 20:23 Відповісти
Нічого, що німці петріот поставили в Польщі ближче до України? Ще минулого року
показати весь коментар
29.12.2023 20:50 Відповісти
а в листопаді цього року його вже вивели
показати весь коментар
29.12.2023 23:02 Відповісти
Нету тела, нету дела. Вибачте мою французьку.
показати весь коментар
29.12.2023 20:15 Відповісти
Це мабуть була радіолокаційна "хибна ціль". Мабуть та вважають у головного партнера. Бо уламків радіолокаційних хибних цілей (імітаторів сигналів) знайти фізично неможливо.
І це вже звучить трохи не так грубо, як називати рашистську ракету українською.
показати весь коментар
29.12.2023 20:21 Відповісти
Геніальна відмазка, доречі.
показати весь коментар
29.12.2023 20:30 Відповісти
Генеральний штаб Війська Польського заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.

але, звісно, як що не знайшли то і питання закрите. а генштаб брехло вонюче.
та, і з брокераторами, польська поліція, не може нічого зробити.
показати весь коментар
29.12.2023 20:16 Відповісти
В інших змі пишуть що ракета залетіла в повітряний простір Польщі, була там три хвилини і вернулася в Україну. Браво поляки
показати весь коментар
29.12.2023 20:17 Відповісти
Пролетiла 40 км. Тобто, вони фактично зараз є співучасниками в атаці на Україну. Тому i мовчать.
Але рашка все бачить та обов'язково повторить i не раз.
показати весь коментар
29.12.2023 21:52 Відповісти
ну то ж не спеціально)
показати весь коментар
29.12.2023 23:48 Відповісти
Це якраз, Вии, забули.... зачаїлись брехунці
https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ
ой, брехунці
Зате набросали кОзлів,
аж бракує кірзаків
ви там точно, оооху..ли, позалежили до псів
Ви до псів? ой, ви до псів
показати весь коментар
29.12.2023 20:17 Відповісти
показати весь коментар
29.12.2023 20:29 Відповісти
Співайте гімн,та чекайте другої Катині,видно добре перекрили кордон-
ну то сміх від брехливості НАТО та дурості пшеків
показати весь коментар
29.12.2023 20:31 Відповісти
Чи не захотіли знайти?
показати весь коментар
29.12.2023 20:33 Відповісти
Приказано было: "не найти"! Поляки в точности выполнили приказ.
показати весь коментар
29.12.2023 20:33 Відповісти
Та не падала вона там. І в перший раз би не впала, якби наші її з С300 не збили....
показати весь коментар
29.12.2023 21:44 Відповісти
Интересный зонтик НАТО, не видим, не хотим, не замечаем. На кой такой зонтик нужно было впихивать в Конституцию? Видимо, чтобы сразу раз и в дамки.
показати весь коментар
29.12.2023 20:37 Відповісти
Виходить поляки наговарівают на росєюшку-матушку,не здивуюсь якщо завтра МЗС Польщі офіційно вибачиться за таке непорозуміння і нас знову зроблять виноватими.
показати весь коментар
29.12.2023 20:38 Відповісти
Що то було?
Мабуть НЛО!
показати весь коментар
29.12.2023 20:40 Відповісти
Куколди завершили розслідування.
показати весь коментар
29.12.2023 20:49 Відповісти
Cхоже ця нова версія краща за стару, про стурбованість.
показати весь коментар
29.12.2023 21:00 Відповісти
Входит и замечательно выходит:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE

показати весь коментар
29.12.2023 21:03 Відповісти
Нічєво нє відєл нічєво нє знаю)))

https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
показати весь коментар
29.12.2023 21:04 Відповісти
не полінуйтеся відкрити відео, чудова ілюстрація ситуації!))
показати весь коментар
29.12.2023 21:07 Відповісти
А почему оно вообще подлетело к границам НАТО?
Любая возможная угроза должна сбиваться как миниум за 50-60 км от границ, не думаю, что Украине была бы против такого подхода!
показати весь коментар
29.12.2023 21:29 Відповісти
"Таксі бєжєвого цвєта в Дубровку нє вьєжжяло."
показати весь коментар
29.12.2023 21:30 Відповісти
сліди смертоносні у Львові,хоча поляки могли б і не допустити їх
показати весь коментар
29.12.2023 21:33 Відповісти
Це яким чином? Навіть від найближчого німецького комплексу "Patriot", тимчасово розміщеного у Польщі, відстань до Львіва біля 110 км. А РЛС "Patriot" мають максимальну дальність перехоплення 80 кілометрів.
показати весь коментар
29.12.2023 22:44 Відповісти
мабуть у Вас є дані.де саме базуються польські "мобільні системи "Patriot",або на скільки км вони можуть за пару годин передислокуватися???
показати весь коментар
30.12.2023 00:06 Відповісти
Вся ця інформація є в Інтернеті у вільному доступі для нелінивих у пошуку.
показати весь коментар
30.12.2023 00:48 Відповісти
******. У кацапчиков 13-го мая был день авиации, когда над курской областью *банули несколько самолетов и вертолетов, которые летели бомбить Украину
Да, у системы Патриот есть колеса и она ездиит туда-сюда, если залить бензин и солярку
13-го мая информация из интернета кацапчикам не допомогла
показати весь коментар
30.12.2023 12:17 Відповісти
Використання матюків - цілковита ознака касаба.
показати весь коментар
30.12.2023 22:28 Відповісти
польське ПВО

показати весь коментар
29.12.2023 21:34 Відповісти
польські поліцейські не знайшли піторську ракету, однак знайшли тільки обісрані труси вояк ппо
показати весь коментар
29.12.2023 21:44 Відповісти
А парасолька то нати виявляється дірява, та і тримаючі її руки трясуться
показати весь коментар
30.12.2023 05:08 Відповісти
...Руки трясуться, а яйка всохли і втягнулись в черевну порожнину.

Згадайте, які ми наївні були, благаючи "ната закрий небо" в перші місяці війни, реєструючи нікчемні петиції і звернення до цих стурбованих імпотентів. Вони себе не хочуть і не можуть захистити, не те, що когось.
показати весь коментар
30.12.2023 09:40 Відповісти
100%
показати весь коментар
30.12.2023 11:06 Відповісти
если в полиции внедрены агенты кгб, конечно не найдешь ничего...
показати весь коментар
30.12.2023 08:52 Відповісти
 
 