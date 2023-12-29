Польські поліцейські не знайшли слідів падіння ракети, пошукові роботи завершені
Під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту польська поліція не знайшла слідів падіння російської ракети та завершила пошукові роботи.
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не підтверджуємо інформаційних повідомлень про нібито падіння ракети в районі населеного пункту Вожучин. Тож ми завершуємо свою роботу з пошуку об’єкта", - повідомила речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська.
За її словами, поліція спільно з військовою жандармерією вела пошуки у трьох повітах: Замойському, Томашівському і Грубешівському. Однак пошуки й опитування місцевого населення не дали жодних результатів: люди нічого не чули та не бачили.
Нагадаємо, раніше Polsat News повідомляв, що у Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101.
Цьому передував масований обстріл України Росією, під час якого рашисти запустили 158 ракет та шахедів.
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І ППО в посиленій боєготовності?
На носу Новый Год
Посидели ,выпили,закусили....
І це вже звучить трохи не так грубо, як називати рашистську ракету українською.
але, звісно, як що не знайшли то і питання закрите. а генштаб брехло вонюче.
та, і з брокераторами, польська поліція, не може нічого зробити.
Але рашка все бачить та обов'язково повторить i не раз.
https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ
ой, брехунці
Зате набросали кОзлів,
аж бракує кірзаків
ви там точно, оооху..ли, позалежили до псів
Ви до псів? ой, ви до псів
ну то сміх від брехливості НАТО та дурості пшеків
Мабуть НЛО!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE
https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
Любая возможная угроза должна сбиваться как миниум за 50-60 км от границ, не думаю, что Украине была бы против такого подхода!
Да, у системы Патриот есть колеса и она ездиит туда-сюда, если залить бензин и солярку
13-го мая информация из интернета кацапчикам не допомогла
Згадайте, які ми наївні були, благаючи "ната закрий небо" в перші місяці війни, реєструючи нікчемні петиції і звернення до цих стурбованих імпотентів. Вони себе не хочуть і не можуть захистити, не те, що когось.