Польські поліцейські не знайшли слідів падіння ракети, пошукові роботи завершені

Під час пошуків поблизу Вожучина Томашівського повіту польська поліція не знайшла слідів падіння російської ракети та завершила пошукові роботи.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не підтверджуємо інформаційних повідомлень про нібито падіння ракети в районі населеного пункту Вожучин. Тож ми завершуємо свою роботу з пошуку об’єкта", - повідомила речниця поліції в Томашові-Любельському Малгожата Павловська.

За її словами, поліція спільно з військовою жандармерією вела пошуки у трьох повітах: Замойському, Томашівському і Грубешівському. Однак пошуки й опитування місцевого населення не дали жодних результатів: люди нічого не чули та не бачили.

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Нагадаємо, раніше Polsat News повідомляв, що у Польщу, найімовірніше, залетіла російська ракета Х-22 або Х-101.

Цьому передував масований обстріл України Росією, під час якого рашисти запустили 158 ракет та шахедів.

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