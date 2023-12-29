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Новости Война
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Польские полицейские не нашли следов падения ракеты, поисковые работы завершены

ракета,ракети,х-101

Во время поисков вблизи Вожучина Томашевского уезда польская полиция не нашла следов падения российской ракеты и завершила поисковые работы.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не подтверждаем информационных сообщений о якобы падении ракеты в районе населенного пункта Вожучин. Поэтому мы завершаем свою работу по поиску объекта", - сообщила представитель полиции в Томашове-Любельском Малгожата Павловская.

По ее словам, полиция совместно с военной жандармерией вела поиски в трех уездах: Замойском, Томашевском и Грубешевском. Однако поиски и опросы местного населения не принесли никаких результатов: люди ничего не слышали и не видели.

Читайте также: В Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101, - Polsat News

Напомним, ранее Polsat News сообщал, что в Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101.

Этому предшествовал массированный обстрел Украины Россией, в ходе которого рашисты запустили 158 ракет и шахедов.

Читайте также: В воздушное пространство Польши залетела российская ракета, - Генштаб ВС РП

Автор: 

крылатые ракеты (879) обстрел (27071) Польша (8408)


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Топ комментарии
+17
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29.12.2023 20:29
+16
Нету тела, нету дела. Вибачте мою французьку.
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29.12.2023 20:15
+14
Тоді з якого приводу в Польщі збиралася позачергова Рада Безпеки?

І ППО в посиленій боєготовності?
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29.12.2023 20:15
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Тоді з якого приводу в Польщі збиралася позачергова Рада Безпеки?

І ППО в посиленій боєготовності?
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29.12.2023 20:15 Ответить
Странные вопросы вы задаете
На носу Новый Год
Посидели ,выпили,закусили....
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29.12.2023 20:20 Ответить
у Польщі допотопне ППО і збити цю ракету вони в принципі не могли. А нові системи вони тільки замовили і почнуть їх отримувати тільки через два-три роки
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29.12.2023 20:23 Ответить
Нічого, що німці петріот поставили в Польщі ближче до України? Ще минулого року
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29.12.2023 20:50 Ответить
а в листопаді цього року його вже вивели
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29.12.2023 23:02 Ответить
Нету тела, нету дела. Вибачте мою французьку.
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29.12.2023 20:15 Ответить
Це мабуть була радіолокаційна "хибна ціль". Мабуть та вважають у головного партнера. Бо уламків радіолокаційних хибних цілей (імітаторів сигналів) знайти фізично неможливо.
І це вже звучить трохи не так грубо, як називати рашистську ракету українською.
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29.12.2023 20:21 Ответить
Геніальна відмазка, доречі.
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29.12.2023 20:30 Ответить
Генеральний штаб Війська Польського заявив, що повітряний простір Польщі в п'ятницю, 29 грудня, порушила російська ракета.

але, звісно, як що не знайшли то і питання закрите. а генштаб брехло вонюче.
та, і з брокераторами, польська поліція, не може нічого зробити.
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29.12.2023 20:16 Ответить
В інших змі пишуть що ракета залетіла в повітряний простір Польщі, була там три хвилини і вернулася в Україну. Браво поляки
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29.12.2023 20:17 Ответить
Пролетiла 40 км. Тобто, вони фактично зараз є співучасниками в атаці на Україну. Тому i мовчать.
Але рашка все бачить та обов'язково повторить i не раз.
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29.12.2023 21:52 Ответить
ну то ж не спеціально)
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29.12.2023 23:48 Ответить
Це якраз, Вии, забули.... зачаїлись брехунці
https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ
ой, брехунці
Зате набросали кОзлів,
аж бракує кірзаків
ви там точно, оооху..ли, позалежили до псів
Ви до псів? ой, ви до псів
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29.12.2023 20:17 Ответить
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29.12.2023 20:29 Ответить
Співайте гімн,та чекайте другої Катині,видно добре перекрили кордон-
ну то сміх від брехливості НАТО та дурості пшеків
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29.12.2023 20:31 Ответить
Чи не захотіли знайти?
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29.12.2023 20:33 Ответить
Приказано было: "не найти"! Поляки в точности выполнили приказ.
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29.12.2023 20:33 Ответить
Та не падала вона там. І в перший раз би не впала, якби наші її з С300 не збили....
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29.12.2023 21:44 Ответить
Интересный зонтик НАТО, не видим, не хотим, не замечаем. На кой такой зонтик нужно было впихивать в Конституцию? Видимо, чтобы сразу раз и в дамки.
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29.12.2023 20:37 Ответить
Виходить поляки наговарівают на росєюшку-матушку,не здивуюсь якщо завтра МЗС Польщі офіційно вибачиться за таке непорозуміння і нас знову зроблять виноватими.
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29.12.2023 20:38 Ответить
Що то було?
Мабуть НЛО!
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29.12.2023 20:40 Ответить
Куколди завершили розслідування.
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29.12.2023 20:49 Ответить
Cхоже ця нова версія краща за стару, про стурбованість.
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29.12.2023 21:00 Ответить
Входит и замечательно выходит:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE

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29.12.2023 21:03 Ответить
Нічєво нє відєл нічєво нє знаю)))

https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
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29.12.2023 21:04 Ответить
не полінуйтеся відкрити відео, чудова ілюстрація ситуації!))
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29.12.2023 21:07 Ответить
А почему оно вообще подлетело к границам НАТО?
Любая возможная угроза должна сбиваться как миниум за 50-60 км от границ, не думаю, что Украине была бы против такого подхода!
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29.12.2023 21:29 Ответить
"Таксі бєжєвого цвєта в Дубровку нє вьєжжяло."
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29.12.2023 21:30 Ответить
сліди смертоносні у Львові,хоча поляки могли б і не допустити їх
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29.12.2023 21:33 Ответить
Це яким чином? Навіть від найближчого німецького комплексу "Patriot", тимчасово розміщеного у Польщі, відстань до Львіва біля 110 км. А РЛС "Patriot" мають максимальну дальність перехоплення 80 кілометрів.
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29.12.2023 22:44 Ответить
мабуть у Вас є дані.де саме базуються польські "мобільні системи "Patriot",або на скільки км вони можуть за пару годин передислокуватися???
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30.12.2023 00:06 Ответить
Вся ця інформація є в Інтернеті у вільному доступі для нелінивих у пошуку.
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30.12.2023 00:48 Ответить
******. У кацапчиков 13-го мая был день авиации, когда над курской областью *банули несколько самолетов и вертолетов, которые летели бомбить Украину
Да, у системы Патриот есть колеса и она ездиит туда-сюда, если залить бензин и солярку
13-го мая информация из интернета кацапчикам не допомогла
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30.12.2023 12:17 Ответить
Використання матюків - цілковита ознака касаба.
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30.12.2023 22:28 Ответить
польське ПВО

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29.12.2023 21:34 Ответить
польські поліцейські не знайшли піторську ракету, однак знайшли тільки обісрані труси вояк ппо
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29.12.2023 21:44 Ответить
А парасолька то нати виявляється дірява, та і тримаючі її руки трясуться
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30.12.2023 05:08 Ответить
...Руки трясуться, а яйка всохли і втягнулись в черевну порожнину.

Згадайте, які ми наївні були, благаючи "ната закрий небо" в перші місяці війни, реєструючи нікчемні петиції і звернення до цих стурбованих імпотентів. Вони себе не хочуть і не можуть захистити, не те, що когось.
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30.12.2023 09:40 Ответить
100%
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30.12.2023 11:06 Ответить
если в полиции внедрены агенты кгб, конечно не найдешь ничего...
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30.12.2023 08:52 Ответить
 
 