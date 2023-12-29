Польские полицейские не нашли следов падения ракеты, поисковые работы завершены

Во время поисков вблизи Вожучина Томашевского уезда польская полиция не нашла следов падения российской ракеты и завершила поисковые работы.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не подтверждаем информационных сообщений о якобы падении ракеты в районе населенного пункта Вожучин. Поэтому мы завершаем свою работу по поиску объекта", - сообщила представитель полиции в Томашове-Любельском Малгожата Павловская.

По ее словам, полиция совместно с военной жандармерией вела поиски в трех уездах: Замойском, Томашевском и Грубешевском. Однако поиски и опросы местного населения не принесли никаких результатов: люди ничего не слышали и не видели.

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Напомним, ранее Polsat News сообщал, что в Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101.

Этому предшествовал массированный обстрел Украины Россией, в ходе которого рашисты запустили 158 ракет и шахедов.

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