Польские полицейские не нашли следов падения ракеты, поисковые работы завершены
Во время поисков вблизи Вожучина Томашевского уезда польская полиция не нашла следов падения российской ракеты и завершила поисковые работы.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не подтверждаем информационных сообщений о якобы падении ракеты в районе населенного пункта Вожучин. Поэтому мы завершаем свою работу по поиску объекта", - сообщила представитель полиции в Томашове-Любельском Малгожата Павловская.
По ее словам, полиция совместно с военной жандармерией вела поиски в трех уездах: Замойском, Томашевском и Грубешевском. Однако поиски и опросы местного населения не принесли никаких результатов: люди ничего не слышали и не видели.
Напомним, ранее Polsat News сообщал, что в Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101.
Этому предшествовал массированный обстрел Украины Россией, в ходе которого рашисты запустили 158 ракет и шахедов.
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І ППО в посиленій боєготовності?
На носу Новый Год
Посидели ,выпили,закусили....
І це вже звучить трохи не так грубо, як називати рашистську ракету українською.
але, звісно, як що не знайшли то і питання закрите. а генштаб брехло вонюче.
та, і з брокераторами, польська поліція, не може нічого зробити.
Але рашка все бачить та обов'язково повторить i не раз.
https://www.youtube.com/watch?v=jQkUmDGHCWQ
ой, брехунці
Зате набросали кОзлів,
аж бракує кірзаків
ви там точно, оооху..ли, позалежили до псів
Ви до псів? ой, ви до псів
ну то сміх від брехливості НАТО та дурості пшеків
Мабуть НЛО!
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b_tdqGM4_sE
https://www.youtube.com/watch?v=aCFyNmqDR54
Любая возможная угроза должна сбиваться как миниум за 50-60 км от границ, не думаю, что Украине была бы против такого подхода!
Да, у системы Патриот есть колеса и она ездиит туда-сюда, если залить бензин и солярку
13-го мая информация из интернета кацапчикам не допомогла
Згадайте, які ми наївні були, благаючи "ната закрий небо" в перші місяці війни, реєструючи нікчемні петиції і звернення до цих стурбованих імпотентів. Вони себе не хочуть і не можуть захистити, не те, що когось.