Экс-командующий Сухопутными войсками Польши Скшипчак: Запад должен предоставить Украине больше IRiS-T и SAMP/T

Следствием массированного обстрела Россией территории Украины должна стать передача европейскими партнерами Киеву больше систем ПВО, в том числе IRiS-T и SAMP/T.

Об этом в комментарии Укринформу заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны РП Вальдемар Скшипчак, передает Цензор.НЕТ.

По мнению польского эксперта, сегодняшний массированный обстрел территории Украины является началом так называемого "ракетного наступления России", которое происходит наряду с наземной фазой наступательных действий агрессора. По его словам, Россия ставит своей целью парализовать Украину.

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"Поэтому они бьют по городским агломерациям, пытаясь лишить украинцев воды, света, тепла, унося человеческие жизни. Эти массированные обстрелы будут сопровождать зимнее наступление России на востоке", - выразил мнение Скшипчак.

Учитывая это, военный эксперт убежден, что украинцы должны получить от союзников больше систем ПВО, особенно учитывая, что часть этих систем Украина вынуждена была перебросить на восток для защиты своих войск.

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"Сейчас недостаточна защита городов с воздуха в глубине страны. Поэтому пробелы нужно заполнить европейскими системами ПВО – немецкими IRiS-T и французскими SAMP/T, чтобы Украина смогла лучше защищать свое небо", - подчеркнул польский эксперт.

Он подчеркнул, что у немцев, французов и итальянцев есть эти системы, а сейчас очень удобное время передать их, чтобы Украина смогла успешно защитить себя от террора Кремля против украинских городов, простых людей и критической инфраструктуры.

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Касаясь вопроса нарушения российской ракетой в пятницу утром воздушного пространства Польши, Скшипчак отметил, что Варшава в этом контексте должна углубить свои отношения с Киевом, в частности, в направлении сотрудничества по сбиванию российских воздушных целей.

По информации начальника Генштаба и командующего Оперативного командования ВС РП, российская ракета в пятницу утром нарушила воздушное пространство Польши, однако все указывает на то, что она не упала, а покинула пределы страны в направлении Украины. Она пробыла в воздушном пространстве Польши около трех минут и залетела почти на 40 км в глубь страны.