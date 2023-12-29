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Новости Помощь Украине
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Экс-командующий Сухопутными войсками Польши Скшипчак: Запад должен предоставить Украине больше IRiS-T и SAMP/T

iris-t,samp/t

Следствием массированного обстрела Россией территории Украины должна стать передача европейскими партнерами Киеву больше систем ПВО, в том числе IRiS-T и SAMP/T.

Об этом в комментарии Укринформу заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши, бывший заместитель министра национальной обороны РП Вальдемар Скшипчак, передает Цензор.НЕТ.

По мнению польского эксперта, сегодняшний массированный обстрел территории Украины является началом так называемого "ракетного наступления России", которое происходит наряду с наземной фазой наступательных действий агрессора. По его словам, Россия ставит своей целью парализовать Украину.

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"Поэтому они бьют по городским агломерациям, пытаясь лишить украинцев воды, света, тепла, унося человеческие жизни. Эти массированные обстрелы будут сопровождать зимнее наступление России на востоке", - выразил мнение Скшипчак.

Учитывая это, военный эксперт убежден, что украинцы должны получить от союзников больше систем ПВО, особенно учитывая, что часть этих систем Украина вынуждена была перебросить на восток для защиты своих войск.

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"Сейчас недостаточна защита городов с воздуха в глубине страны. Поэтому пробелы нужно заполнить европейскими системами ПВО – немецкими IRiS-T и французскими SAMP/T, чтобы Украина смогла лучше защищать свое небо", - подчеркнул польский эксперт.

Он подчеркнул, что у немцев, французов и итальянцев есть эти системы, а сейчас очень удобное время передать их, чтобы Украина смогла успешно защитить себя от террора Кремля против украинских городов, простых людей и критической инфраструктуры.

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Касаясь вопроса нарушения российской ракетой в пятницу утром воздушного пространства Польши, Скшипчак отметил, что Варшава в этом контексте должна углубить свои отношения с Киевом, в частности, в направлении сотрудничества по сбиванию российских воздушных целей.

По информации начальника Генштаба и командующего Оперативного командования ВС РП, российская ракета в пятницу утром нарушила воздушное пространство Польши, однако все указывает на то, что она не упала, а покинула пределы страны в направлении Украины. Она пробыла в воздушном пространстве Польши около трех минут и залетела почти на 40 км в глубь страны.

Автор: 

оружие (10212) Польша (8408) помощь (7794)


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Топ комментарии
+7
і наші теж,
а головне, ця позорняча умова "не стріляти по кацапстану тією зброєю яку ми надали" - повинна була скасована негайно.
закуклили Україну в межах її кордонів...
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29.12.2023 22:17
+6
Мне до сих пор непонятно почему наши не передали ударные ракеты Таурус,это было бы намного полезнее пво
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29.12.2023 22:07
+4
блок НАТО в ЕС, самі США , мае/-ть на сьогодні у своїх "арсеналах" стільки ********* озброення , яке спроможне повністью знищити кацапо угрупування на нашій території - не стоїть питання атакувати кацапію...- чому не надають...-отут і вся відповідь...
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29.12.2023 22:09
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Правила форума Совет форумчан
Мне до сих пор непонятно почему наши не передали ударные ракеты Таурус,это было бы намного полезнее пво
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29.12.2023 22:07 Ответить
Розміри жаби не дозволяють.
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29.12.2023 22:17 Ответить
і наші теж,
а головне, ця позорняча умова "не стріляти по кацапстану тією зброєю яку ми надали" - повинна була скасована негайно.
закуклили Україну в межах її кордонів...
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29.12.2023 22:17 Ответить
А мені до цих пір не зрозуміло, чому за категоричну і потужну військову підтримку України висловлюються тільки діячі Заходу з приставкою "ЕКС"?
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29.12.2023 22:33 Ответить
Все ж зрозуміло як божий день. Шольц і ко спасають куйла як тільки можна.
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29.12.2023 22:42 Ответить
блок НАТО в ЕС, самі США , мае/-ть на сьогодні у своїх "арсеналах" стільки ********* озброення , яке спроможне повністью знищити кацапо угрупування на нашій території - не стоїть питання атакувати кацапію...- чому не надають...-отут і вся відповідь...
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29.12.2023 22:09 Ответить
просто поляки сильно обісралися із сьогоднішнім зальотом піторської ракети.
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29.12.2023 22:10 Ответить
А хто Польщу має рятувати? Це ж ганьба
Під час масованого удару РФ по Україні російська ракета на 3 хв увійшла вглиб польської території на 40 км

Пиня тепер гризе лікті, що спочатку не зайняв Польщу за 2 тижні, щоб відрізати Україну від постачань, а потім повоювати з Україною без допомого із Заходу.
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29.12.2023 22:11 Ответить
Шо ви несете! Як він міг у ту польшу зайти і відрізати????
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29.12.2023 22:12 Ответить
Мовчки. З Білорусі чи Кенінсбергу.
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29.12.2023 22:16 Ответить
Інтелектуальні здібності вражають.... ню-ню...
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29.12.2023 22:18 Ответить
Зебіл? Але навіщо я запитую - і так зрозуміло.
Навіть якщо ще не маєш права голосу - то потенційний зебіл.
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29.12.2023 22:25 Ответить
Стратєг мамкін, йди до пуйла, допоможи лондон взять! Без тебе ніяк
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29.12.2023 22:26 Ответить
За день. Ніхто і не нявкнув би.
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29.12.2023 22:19 Ответить
То вже треба було берлін брать! А там і до рейкявіка рукою подати!
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29.12.2023 22:21 Ответить
То не в моїй компетенції.
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29.12.2023 22:23 Ответить
Отак і паляться москалики
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29.12.2023 22:24 Ответить
То не пались. Будь розумнішим.
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29.12.2023 22:29 Ответить
Кацап, водкі нєт, іді дамой!
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29.12.2023 22:30 Ответить
Нам з тобою не одним шляхом. Купи вже шмурдяка, і на мухосранськ.
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29.12.2023 22:36 Ответить
Скшипчак так за Україну переймається, що навіть про блокування кордону забув.
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29.12.2023 22:12 Ответить
А може краще розвалити ракетні заводи на кацапщині? Прибрати причину, а не боротися з наслідками?
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29.12.2023 22:34 Ответить
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29.12.2023 22:35 Ответить
Появилось видео, как российская крылатая ракета выпускает тепловые ловушки

Таким образом враг пускает обманки для ПВО. Плохая новость.

Видео: https://t.me/insiderUKR/67212
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29.12.2023 23:12 Ответить
Так, вчаться гівнюки. Але це протидія тільки ПЗРК, ЗРК на їх основі і деяким ракетам повітря-повітря. Дуже багато тих теплових ловушек в ракету не вмонтуєш, тому як правило вони відстрілюються на останній ділянці польоту в районі цілі. Тому і створюються багато мобільних груп в складі яких кулемети і автоматичні гармати ... Ще би кожну МГ оснастити міні РЛС та тепловізорами великого радіуса дії ...
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30.12.2023 10:08 Ответить
Поляки зажали ракету потому что она пролетало вдоль граници, вот предел жадности, а ее могли как раз и не збить, спасибо смелим польским воинам, не повезло Польше
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29.12.2023 23:16 Ответить
Если на любое событие реагировать ПОсле, а не ДО того... то вы никогда не ошибетесь, но и никогда не выиграете
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30.12.2023 00:14 Ответить
Летящую ракету заметили не ПВО, а простые жители Эльблонга. GPS не работает в Польше, а также в штатах Балтий Как Польская ПВО видела, если не работает GPS.?
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30.12.2023 01:55 Ответить
Чого це у польщі не працює GPS? З якого переляку?!
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30.12.2023 07:23 Ответить
Вчера поляки решали ,с какого перепугу пропал ГПС . или кто то заглушил ! временно. Я имею мапу в каком менше и в каком раионе больше пропал сигнал ГПС.
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30.12.2023 14:58 Ответить
 
 