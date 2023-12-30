Законопроект о мобилизации не будет голосоваться в нынешнем виде, - ОП

Законопроект о мобилизации в нынешнем виде не будет выноситься на голосование. Только после обсуждения и внесения соответствующих изменений народные депутаты будут ставить его на голосование парламента.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире общенационального марафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Война, которую мы сегодня имеем на территории Украины, нуждается в правильном юридическом оформлении и в отношении мобилизационных процессов. Потому что тот закон, который сегодня используется, он не соответствует нынешним реалиям. И потому это очень хорошо, что на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды проходит дискуссия. Это правильно. Потому что юридические изменения нужно внести в этот закон, то есть имеется в виду через соответствующий законопроект. Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, и мы получим более или менее оптимальный законопроект, учитывающий, что у нас долгая, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну. Должны это все учитывать", - отметил Подоляк.

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Он также отметил, что в демократическом обществе всегда есть место дискуссии, что позволяет получить максимально эффективный результат.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации", - отметил Подоляк.

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Подоляк также подчеркнул, что все общество должно понять, что в Украине идет большая война.

"Если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать", – добавил советник главы ОП.