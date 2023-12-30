Законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді, - ОП
Законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на голосування парламенту.
Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів. Тому що той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, і ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все враховувати", - зазначив Подоляк.
Він також зауважив, що в демократичному суспільстві завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимально ефективний результат.
"Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - зазначив Подоляк.
Подоляк також підкреслив, що все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.
"Якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим із відповідними трагічними наслідками для десятків чи сотень тисяч громадян України. Треба це усвідомити", – додав радник голови ОП.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
певно що так..Для того щоб знизити його популярність.
...
Тому що на наступних виборах , якщо вони відьбудуться у цьому столітті.
..
люди будуть вибирати по інших критеріях і без "Тітушок" і без проплачених
...
мітингів.. Я так надіюсь
Був депортований Лукашенком в Україну, бо тут колись народився.
Мрак...
Рідний брат Михайла, Володимир, є громадянином Росії, де проживає з 1987 року, й за даними ЗМІ є полковником ФСБ РФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33] . Михайло Подоляк не заперечував службу свого брата в російських спецслужбах, проте заявив, що той станом на 2021 рік вже давно перебував на пенсіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] .
І не контактують вже із ним понад 30 років , чи як _?
...
То тільки в Україні може бути таке Шапіто..
...
Країна чудес
...
І все як у тій казці - чим далі - тим страшніше..
...
друге чому копіювати законодавство у орків а не у західних країн... якось це досить дивно..
третє якщо перевірку інвалідів буде робити така структура як ВЛК то це просто новий збір яєць а не рішення справедливості...
Просто ВЛК признає багатьох хворих здоровими, щоб виконати план, а непридатність тільки з довідкою з потретом франкліна, і цій структурі доручають виявити липових інвалідів...
Дивіться *лять на росіян якщо вже самі не можете додуматись що треба робити щоб мати ким воювати. Вони вже ставали на всі ці граблі... В рф безліч ворогів які створила їх імперія - це так поміж ділом для усвідомлення потенціалу! А також доводжу до відома що рф мобілізує сирійців, сомалійців, ефіопів та інших там африканців. Це мільйони населення - бездарності просто усвідомте це. А ще нагадую за японця фаната зброї який приїхав нам помагати і якого відправили додому на початку війни - це теж сотні тисяч тих гіків/отаку чи хз як їх звати хто з радістю буде воювати. Головне навчіться правильно мотивувати та звичайно воювати використовуючи бетон/залізо, інженерну техніку і дронів. І проблем з людьми взагалі не буде. Як це правильно? А як росіяни мотивують підглянути западло? Всі ті заяви про квартири в Одесі, про нові землі, про можливість грабежу і так далі. Де наші заяви про ДЕРЖАВНЕ житло всі хто підписав контракт із ЗСУ? Де наші заяви про відсоток від репарацій за досягнення у війні? Де наші заяви про право на отримання дач, квартир, землі на відвойованих землях України чи тим більше визволених землях терористичного утворення параша? Де заяви про відсоток від ренти за відвойовані родовища? І так далі придумати та реалізувати можна тьму мотивацій.
Країна чудес
...
І все як у тій казці - чим далі - тим страшніше..
...
ага зрада..
....
конституція діє для всіх..
..
Чому родичі сини та онуки ізраільських політиків воюють як і всі прості люди
...
а мажори і ******** наших можновладців у цей час здобувають осьвіту за кордоном
або просто відсиджуютья на курорта за гроші накрадені їхніми батьками
....
Ось хто керує вищим законодавчим органом-це ті 5-6 мененджерів з оп,як про них сказав зе.
Ти що голова парламенту?!
Чи може голова профільного комітету?!
Це ж просто п-ць.
Ну як після цього дивуватися, що в конгресі США досі немає консенсусу по питанню надання допомоги Україні?!
Кацапський крот контролює державу, а його ручна мавпа в цей час записує відео для баранів з iq<60!
Ось повний перелік цих стандартів в тому числі списку всіх медичного та фізичного стану військовозабов'язаного з переліком дискваліфікуючих хвороб, як саме все це проходить, відповідальнісь обох сторін за приховування хвороб.
В тому числі списку утриманцем наявність яких однозначно не дозволяє прийняти військово забов'язаного у військо США.
І абсолютно все, про вимоги під час мобілізації
https://web.archive.org/web/20111018101816/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/enlstandards.htm
Стандарты призыва в армию США
Имеете ли вы право поступить на службу в армию США?
Сайт американський
Стандарты призыва в армию США
Имеете ли вы право поступить на службу в армию США?
Служба в вооруженных силах Соединенных Штатов. Соответствующие военные ведомства имеют абсолютное право отказать вам по любой причине, которую они сочтут уместной. Независимо от того, как рекламные ролики о наборе персонала могут «продать» армию, это не «программа трудоустройства». Это серьезное дело, затрагивающее безопасность Соединенных Штатов Америки и национальные интересы нашей страны.
Конгресс и суды постановили, что Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 года, который обеспечивает равное обращение со всеми людьми перед законом в отношении гражданской занятости, не применяется к военной профессии. Это подтверждается не менее чем семью важными решениями Верховного суда.
Таким образом, армия не принимает всех, кто хочет присоединиться. Вы должны иметь квалификацию в соответствии с действующими федеральными законами и правилами и/или вы должны получить утвержденное разрешение на отказ от участия в условиях, которые могут привести к вашей дисквалификации. Итак, каковы общие требования для поступления в армию?
Возраст
Гражданство
Количество иждивенцев
Кредит и финансы
Одинокие родители
Кандидаты, состоящие в браке с военнослужащими
Образование
Употребление наркотиков/алкоголя
Криминальная история
Сексуальные предпочтения
Стандарты роста/веса
Медицинский Физический
Прочие положения
Розписана кожна категорія з додатками, в тому числі медичник вимог і списку дискваліфвкуючих захворювань.
Залишити відстрочку людям з інвалідністю 3 групи
Коли-як буде голосуватися закон - вирішує ОП.
Що змінити в законі - вирішує ОП.
Хто винен у такому лайновому законі?
ОП: "Депутати та ЗСУ! Депутати та ЗСУ! Депутати та ЗСУ!"
Тянут время - тихий саботаж.
Затягивая мобилизацию - играют на руку путину, чтобы тот добился успехов на фронте.
Нехай ОП внесе альтернативний проект який влаштував усіх! Не хоче ОП махати собі руки? Хоче чужими руками "жар загрібати"? Коли були успіхи на фронті , то ОП на перших шпальтах усіх засобів масової інформації, а як діло до мобілізації, то ОП десь збоку спостерігає і думає кого б це зробити крайнім, тому що рішення непопулярне і тут телемарафон не допоможе.
так було майже завжи і всюди..
.....
так звані "популісти" набрушуть та лапші на вуха навішають
.....
а " народ" і проголосує за кілограм гречки..
...
У Швейцарії важливі рішення розглядають після " volksabstimmung "
..
після референдуму коли 100 000 людей підпишуть петицію..
...
і вони можуть відзивати депутатів під ча каденції
...
правда їх всьо то 9 мільонів населення , але всерівно - демократія
...
куди нам вср..м до них.
....
ОПівська какістократія. Наобирали.
Комусь дорогі автівки, будинки, серіали , комусь повій на робоче місце і все це за держаний кошти.
Не погано живите панове !!!
хіба тільки в Залужного ? Хоча я бачив у нього молода дружина красуня.
...
То йому та дівка ні до чого . думаю то не той випадок
...
А помічниць депутатів та радниць всякого гатунку - тьма і то нікого нне турбує
західні партнери платять за все
...
Про них ніде,зато інваліди на костилях-це те що треба,особливо для рос.пропаганди.
може воно і так..
але хто буде кращий ?
де гарантія що через півроку теж не скурвиться і не почне красти.
.....
Якщо хтось розумніший то нехай заме їхнє місце а ми подивимося
...
То так само як кобилу запитали що їй ліпше тягнути воза чи сани ?
...
знаєте що вона відповіла ?
..
Ото ж б о
...
І проблема тут не в законодавстві, навіть не в депутатах, а проблема в сцикотливих диванних тварях. Які окрім того, щоб робити щось по суті розводять гвалт, а потім ще й на вибори ходять папріколу.
Найбільше обурення не через нову хвилю мобілізації а через те що ця хвиля буде з обмеженопридатних тих кого вже перевірили а не нових.
Цікаво лисий з 95кварталу буде проходити нову влк як патріот, чи буде сміятись в новому шоу за державні кошти, це про справедливість і проблему не в державі.
Просто ці наймужніші за 2 роки фізично і психологічно втомились, їм потрібно перепочити. Багато хто з них відійшов у вічність. І на їх місце мають прийти менш мужніші, і стати такими мужніми, а то ще й кращими. Скажу, що з найпереляканішого сцикуна виходить досить мужній воїн. Тільки сцикуни може стати мужнім воїном після першого бою переборовши свій страх. Коментуючи образливими постами новий закон про мобілізацію сцикуни так і залишиться сцикуном.
Тіньовий "міністр пропаганди",один з тих "5-6 мененджерів" за висловом зе,на чолі з ермаком,які керують країною,притому далеко притомно.