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Законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді, - ОП

мобілізація

Законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на голосування парламенту.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує правильного юридичного оформлення і щодо мобілізаційних процесів. Тому що той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, і ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Маємо це все враховувати", - зазначив Подоляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Як нам допоможе виграти війну батальйон з 200 депутатів, який в цей час не буде голосувати?, - "слуга народу" Корнієнко

Він також зауважив, що в демократичному суспільстві завжди є місце дискусії, і це дозволяє отримати максимально ефективний результат.

"Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - зазначив Подоляк.

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Подоляк також підкреслив, що все суспільство має зрозуміти, що в Україні йде велика війна.

"Якщо Росія не програє цю війну, вона захоче встановити тут окупаційний режим із відповідними трагічними наслідками для десятків чи сотень тисяч громадян України. Треба це усвідомити", – додав радник голови ОП.

Автор: 

мобілізація (3048) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+51
Не у вас война а у народа а у вас все хорошо посмотрите на морды слуг народу до них далеко
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30.12.2023 17:09
+47
Міша, йшов би ти на три літери. Ви проіпали, а теперь всрались. Самі звиздуйте і 4-х разового уклоніста янелоха з собою візьміть.
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30.12.2023 17:12
+40
Мобілізувати зібрались інвалідів в той час як мажорня по кабаках гуляє. Армія інвалідів буде захищати шоблу блатних біля корита? Одуренна ідея! Тільки мотивоване професійне військо інакше можна одразу будувати оборону по карпатах.
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30.12.2023 17:14
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та ще гірше: вони цей закон вішають на Залужного..
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31.12.2023 18:37 Відповісти
----
певно що так..Для того щоб знизити його популярність.
...
Тому що на наступних виборах , якщо вони відьбудуться у цьому столітті.
..
люди будуть вибирати по інших критеріях і без "Тітушок" і без проплачених
...
мітингів.. Я так надіюсь
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01.01.2024 14:29 Відповісти
І звідки воно випало, оте подоля?
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30.12.2023 18:43 Відповісти
Воно громадянин Бєларусі до 2004 року.
Був депортований Лукашенком в Україну, бо тут колись народився.
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30.12.2023 18:49 Відповісти
Білорус Міша Подоляк, у якого рідний брат служить у ФСБ, розказує, як нам "родіну любіть".
Мрак...

Рідний брат Михайла, Володимир, є громадянином Росії, де проживає з 1987 року, й за даними ЗМІ є полковником ФСБ РФhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33 [33] . Михайло Подоляк не заперечував службу свого брата в російських спецслужбах, проте заявив, що той станом на 2021 рік вже давно перебував на пенсіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34 [34] .
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30.12.2023 18:48 Відповісти
----
І не контактують вже із ним понад 30 років , чи як _?
...
То тільки в Україні може бути таке Шапіто..
...
Країна чудес
...
І все як у тій казці - чим далі - тим страшніше..
...
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01.01.2024 14:33 Відповісти
Все було зразу зрозуміло
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30.12.2023 18:59 Відповісти
Є пару питань, чому закидати законопроект від кабміна, де є мінюст і юристи, який не може бути прийнятий з юридичної точки

друге чому копіювати законодавство у орків а не у західних країн... якось це досить дивно..

третє якщо перевірку інвалідів буде робити така структура як ВЛК то це просто новий збір яєць а не рішення справедливості...

Просто ВЛК признає багатьох хворих здоровими, щоб виконати план, а непридатність тільки з довідкою з потретом франкліна, і цій структурі доручають виявити липових інвалідів...
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30.12.2023 19:02 Відповісти
щодо законодавчої ініціативи ,законопроект про мобілізацію в країні ,згідно із Конституцією держави,має винести "зезедент" .А винести законопроект, в якому мають мобілізувати "всіх дипломованих ухилянтів",він засцить брати на себе таку відповідальність....
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30.12.2023 19:08 Відповісти
Пішли на повідку ухилянтів і зрадоботів
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30.12.2023 19:17 Відповісти
Ти вже в ЗСУ? Може в ТРО? Побіг до ТЦК проходити ВЛК?
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31.12.2023 18:18 Відповісти
Вгадав ухилянтику, я в ТРО з перших днів війни з автоматом під Києвом бігав і зараз з тим автоматом.
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02.01.2024 15:56 Відповісти
Під Києвом. Ага, ага. В ТРО? Чи всеж в ДФТГ? А під Києвом це де
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02.01.2024 16:24 Відповісти
Ну не в Польщі як ти так точно
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02.01.2024 16:48 Відповісти
Якби ти, брехун, дійсно служив в 114 бригаді ТРО, в мої бригаді, то ти тупориле знало б чому в мене польське ай-пі. А так ти максимум в ДФТГ ховаєшся від ТЦК. Хоча всим ДФТГ, на минулому тижні таки вручили повістки
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02.01.2024 18:04 Відповісти
Не пиз...ди, навіщо ховатися під польським IP?? А про ТЦК ти іншим дебіл розсказуй, я в перший день війни у воєнкоматі був і тебе там не бачив
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02.01.2024 19:49 Відповісти
Довбойоб. В нас немає іншого зв'язку крім старлінка. Ти піздабол, кінчена тварина
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02.01.2024 20:41 Відповісти
"Генії" мля. Його взагалі не треба було висувати на обговорення в такому до маразма тупому вигляді.
Дивіться *лять на росіян якщо вже самі не можете додуматись що треба робити щоб мати ким воювати. Вони вже ставали на всі ці граблі... В рф безліч ворогів які створила їх імперія - це так поміж ділом для усвідомлення потенціалу! А також доводжу до відома що рф мобілізує сирійців, сомалійців, ефіопів та інших там африканців. Це мільйони населення - бездарності просто усвідомте це. А ще нагадую за японця фаната зброї який приїхав нам помагати і якого відправили додому на початку війни - це теж сотні тисяч тих гіків/отаку чи хз як їх звати хто з радістю буде воювати. Головне навчіться правильно мотивувати та звичайно воювати використовуючи бетон/залізо, інженерну техніку і дронів. І проблем з людьми взагалі не буде. Як це правильно? А як росіяни мотивують підглянути западло? Всі ті заяви про квартири в Одесі, про нові землі, про можливість грабежу і так далі. Де наші заяви про ДЕРЖАВНЕ житло всі хто підписав контракт із ЗСУ? Де наші заяви про відсоток від репарацій за досягнення у війні? Де наші заяви про право на отримання дач, квартир, землі на відвойованих землях України чи тим більше визволених землях терористичного утворення параша? Де заяви про відсоток від ренти за відвойовані родовища? І так далі придумати та реалізувати можна тьму мотивацій.
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30.12.2023 20:15 Відповісти
...
Країна чудес
...
І все як у тій казці - чим далі - тим страшніше..
...
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01.01.2024 14:35 Відповісти
Дуже багато непотрібної муті.Читайте КОНСТИТУЦІЮ її ніхто і ніколи не має право відмінити інакше це ЗРАДА.
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30.12.2023 20:26 Відповісти
====
ага зрада..
....
конституція діє для всіх..
..
Чому родичі сини та онуки ізраільських політиків воюють як і всі прості люди
...
а мажори і ******** наших можновладців у цей час здобувають осьвіту за кордоном
або просто відсиджуютья на курорта за гроші накрадені їхніми батьками
....
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01.01.2024 14:39 Відповісти
"Законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися в нинішньому вигляді-ОП(радник Подоляк)".
Ось хто керує вищим законодавчим органом-це ті 5-6 мененджерів з оп,як про них сказав зе.
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30.12.2023 20:46 Відповісти
Радник офісу по конституції немає ніякого відношення до таких справ,як війна Президент відповідає за мобілізацію і підготовку країни до захисту і він ЗОБОВЯЗАНИЙ подавати ці законопроєкти,а не як завжди ухилятись від армії ОП і вся шобла НЕХОЧЕ захищати УКраїну і все робить ,щоб ослабити супротив ЗСУ. ПРИ ВЛАДІ ЗРАДНИКІ ПРИХИЛЬНИКІ ПУТІНА І СЦИКУНИ але багато піару і пустого базікання для внутрішніх гнид і баранів
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30.12.2023 20:53 Відповісти
А він нівякомувигляді не буде проголосований , їм поффігу, їм головне " сохранить лицо"..а то що там на передку хлопці хлопці закінчуються і замінить їх ніким тодо сраки ..
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30.12.2023 21:27 Відповісти
Знову якесь чмо виповзло!
Ти що голова парламенту?!
Чи може голова профільного комітету?!
Це ж просто п-ць.
Ну як після цього дивуватися, що в конгресі США досі немає консенсусу по питанню надання допомоги Україні?!
Кацапський крот контролює державу, а його ручна мавпа в цей час записує відео для баранів з iq<60!
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30.12.2023 22:05 Відповісти
Депутатам час ознайомитись щі стандартами мобілізації у країнах НАТО і в цій частині почати слідувати ним.

Ось повний перелік цих стандартів в тому числі списку всіх медичного та фізичного стану військовозабов'язаного з переліком дискваліфікуючих хвороб, як саме все це проходить, відповідальнісь обох сторін за приховування хвороб.
В тому числі списку утриманцем наявність яких однозначно не дозволяє прийняти військово забов'язаного у військо США.

І абсолютно все, про вимоги під час мобілізації

https://web.archive.org/web/20111018101816/http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/enlstandards.htm

Стандарты призыва в армию США
Имеете ли вы право поступить на службу в армию США?

Сайт американський

Стандарты призыва в армию США
Имеете ли вы право поступить на службу в армию США?

Служба в вооруженных силах Соединенных Штатов. Соответствующие военные ведомства имеют абсолютное право отказать вам по любой причине, которую они сочтут уместной. Независимо от того, как рекламные ролики о наборе персонала могут «продать» армию, это не «программа трудоустройства». Это серьезное дело, затрагивающее безопасность Соединенных Штатов Америки и национальные интересы нашей страны.
Конгресс и суды постановили, что Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 года, который обеспечивает равное обращение со всеми людьми перед законом в отношении гражданской занятости, не применяется к военной профессии. Это подтверждается не менее чем семью важными решениями Верховного суда.

Таким образом, армия не принимает всех, кто хочет присоединиться. Вы должны иметь квалификацию в соответствии с действующими федеральными законами и правилами и/или вы должны получить утвержденное разрешение на отказ от участия в условиях, которые могут привести к вашей дисквалификации. Итак, каковы общие требования для поступления в армию?

Возраст
Гражданство
Количество иждивенцев
Кредит и финансы
Одинокие родители
Кандидаты, состоящие в браке с военнослужащими
Образование
Употребление наркотиков/алкоголя
Криминальная история
Сексуальные предпочтения
Стандарты роста/веса
Медицинский Физический
Прочие положения

Розписана кожна категорія з додатками, в тому числі медичник вимог і списку дискваліфвкуючих захворювань.
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30.12.2023 22:17 Відповісти
Ганьба !!! Зелені потвори хочуть зробити з нас рабів !!! Буде бунт в армії, невже вони цього не розуміють?!!
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30.12.2023 23:17 Відповісти
Дівані воїни, уже заїбли з своїми бунтами. Їдь до мене на передок на підміну, щоб мене у відпустку пустили до жінки та дітей. Тварина
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31.12.2023 04:25 Відповісти
Треба і то розуміти,що група рос.агентів впливу спроможна обнулити всі досягнення військових,якщо не більше.Тому розумітись на політиці-це той мінімум,який має знати кожен.
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31.12.2023 10:37 Відповісти
Прийдуть варвари в твою хату реально зроблять з тебе раба перед тим .... ....всю твою родину...
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31.12.2023 13:36 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/214200 https://petition.president.gov.ua/petition/214200

Залишити відстрочку людям з інвалідністю 3 групи
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30.12.2023 23:50 Відповісти
Якій текст закону - вирішує ОП.
Коли-як буде голосуватися закон - вирішує ОП.
Що змінити в законі - вирішує ОП.
Хто винен у такому лайновому законі?
ОП: "Депутати та ЗСУ! Депутати та ЗСУ! Депутати та ЗСУ!"
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31.12.2023 02:48 Відповісти
Зеленые правой рукой пишут законопроект, а левой его отменяют.
Тянут время - тихий саботаж.
Затягивая мобилизацию - играют на руку путину, чтобы тот добился успехов на фронте.
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31.12.2023 04:11 Відповісти
перша стаття- мобілізувати квартал 95 і адвоката Баканова
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31.12.2023 05:42 Відповісти
"...Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального марафону "Єдині новини" ..."

Нехай ОП внесе альтернативний проект який влаштував усіх! Не хоче ОП махати собі руки? Хоче чужими руками "жар загрібати"? Коли були успіхи на фронті , то ОП на перших шпальтах усіх засобів масової інформації, а як діло до мобілізації, то ОП десь збоку спостерігає і думає кого б це зробити крайнім, тому що рішення непопулярне і тут телемарафон не допоможе.
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31.12.2023 07:17 Відповісти
Народ дурний віддав свою долю в руки аферистів і дурачків.
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31.12.2023 08:48 Відповісти
... та зрадників-малоросів.
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31.12.2023 08:50 Відповісти
----
так було майже завжи і всюди..
.....
так звані "популісти" набрушуть та лапші на вуха навішають
.....
а " народ" і проголосує за кілограм гречки..
...
У Швейцарії важливі рішення розглядають після " volksabstimmung "
..
після референдуму коли 100 000 людей підпишуть петицію..
...
і вони можуть відзивати депутатів під ча каденції
...
правда їх всьо то 9 мільонів населення , але всерівно - демократія
...
куди нам вср..м до них.
....
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01.01.2024 21:34 Відповісти
Тепер зрозуміло. ОПа- смотрящиЄ, за найвищим органом влади в ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентській республіці.
ОПівська какістократія. Наобирали.
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31.12.2023 10:07 Відповісти
Скільки коштує державі утримування ескортниці Мартинюк для Залужного ???

Комусь дорогі автівки, будинки, серіали , комусь повій на робоче місце і все це за держаний кошти.

Не погано живите панове !!!
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31.12.2023 10:32 Відповісти
----
хіба тільки в Залужного ? Хоча я бачив у нього молода дружина красуня.
...
То йому та дівка ні до чого . думаю то не той випадок
...
А помічниць депутатів та радниць всякого гатунку - тьма і то нікого нне турбує
західні партнери платять за все
...
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01.01.2024 21:38 Відповісти
А як на рахунок тих,хто вийшов на пенсію в 40 з лишнім років у правохоронних органах?
Про них ніде,зато інваліди на костилях-це те що треба,особливо для рос.пропаганди.
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31.12.2023 11:04 Відповісти
Судячи Путіна не хватае...і його зграї...
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31.12.2023 13:39 Відповісти
Замного на себе бере,як і ермак.Хто вони,що взялись керувати все і всім? І які результати цих незграб?
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31.12.2023 16:07 Відповісти
----
може воно і так..
але хто буде кращий ?

де гарантія що через півроку теж не скурвиться і не почне красти.
.....
Якщо хтось розумніший то нехай заме їхнє місце а ми подивимося
...
То так само як кобилу запитали що їй ліпше тягнути воза чи сани ?
...
знаєте що вона відповіла ?
..
Ото ж б о
...
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01.01.2024 21:43 Відповісти
Гонка озброєння розвалила набагато сильніше ссссср...,найскоріше що це саме може розвалити росію...і набагато скоріше...
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31.12.2023 13:25 Відповісти
Классика жанра, чтобы человеку сделать хорошо, надо сначала сделать очень плохо, а потом немного отпустить. Вбросили драконовский закон, кальку с кацапстана, потом посмотрели на реакцию и что вы что вы в таком виде не примем. ******** шапито
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31.12.2023 14:12 Відповісти
Зараз повертаюсь з відпустки на 0, залишивши вдома дружину і 5 малолітніх діточок. Знаєте, мені не потрібен ніякий законопроект, щоб піти захищати свою Батьківщину.
І проблема тут не в законодавстві, навіть не в депутатах, а проблема в сцикотливих диванних тварях. Які окрім того, щоб робити щось по суті розводять гвалт, а потім ще й на вибори ходять папріколу.
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31.12.2023 15:57 Відповісти
Проблема якраз в державі, коли тебе все життя обкрадають роблять через телевізор тупою біомасою то патріотизму немає звідки братися, патріотизм то в Ізраїлі, США там де про людей турбуються.
Найбільше обурення не через нову хвилю мобілізації а через те що ця хвиля буде з обмеженопридатних тих кого вже перевірили а не нових.
Цікаво лисий з 95кварталу буде проходити нову влк як патріот, чи буде сміятись в новому шоу за державні кошти, це про справедливість і проблему не в державі.
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31.12.2023 18:32 Відповісти
Знаю що цей закон який ще тільки збираються обговорювати вже виконується...
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31.12.2023 17:47 Відповісти
Державу будує народ. Не лисі з 95 кварталу показали мужність у 2022 під Києвом, Харковом, Миколаєвом, а народ, мужні прості українці та українки. Саме вони заставили європейців, американців вийти з переляку і надавати нам допомогу. А що було спочатку? Від Німеччини, нагадаю 5000 касок.
Просто ці наймужніші за 2 роки фізично і психологічно втомились, їм потрібно перепочити. Багато хто з них відійшов у вічність. І на їх місце мають прийти менш мужніші, і стати такими мужніми, а то ще й кращими. Скажу, що з найпереляканішого сцикуна виходить досить мужній воїн. Тільки сцикуни може стати мужнім воїном після першого бою переборовши свій страх. Коментуючи образливими постами новий закон про мобілізацію сцикуни так і залишиться сцикуном.

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31.12.2023 21:22 Відповісти
Це й без Подоляка зрозуміло, що будь-який законопроєкт, перед голосуванням у ВР, обговорюють і можуть вносити певні зміни. Незрозуміло - хто такий Подоляк і який його статус, відповідно до Конституції, щоб вирішувати - як воно буде.
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01.01.2024 08:28 Відповісти
Незрозуміло - хто такий Подоляк?
Тіньовий "міністр пропаганди",один з тих "5-6 мененджерів" за висловом зе,на чолі з ермаком,які керують країною,притому далеко притомно.
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01.01.2024 10:05 Відповісти
Тю! Ну, я ж написав: "... і який його статус, відповідно до Конституції". А класичний тіньовий міністр має входити до тіньового уряду, який формує опозиція.
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01.01.2024 10:59 Відповісти
Може бути і не класичний,а просто тіньовий.Тобто,в тіні.Щось типу,як тіньова економіка,де свої правила існують,далекі від "класики". Або,як ермак-тіньовий преЗедент.Якось так...
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01.01.2024 11:10 Відповісти
Про таких, як Єрмак, кажуть: "сірий кардинал", а про його контору - "квазіуряд". До речі, таке явище в Україні спостерігається не вперше. При Ющенкові, спочатку, РНБО на чолі з Порошенком намагався конкурувати з урядом на чолі з Тимошенко, а потім Адміністрація президента на чолі з Балогою. Тоді це було пов'язано з боротьбою за реальну владу. А зараз - приймати рішення і не нести за них відповідальність.
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01.01.2024 12:22 Відповісти
І зелений кардинал,і вперше,і не лише уряд,і не лише силові та судові органи,і не на користь країни,а щось значно більше.
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01.01.2024 12:50 Відповісти
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