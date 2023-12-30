Необходимо продолжать поддерживать Украину, – президент Чехии Павел
Президент Чешской республики Петр Павел отметил необходимость продолжать поддержку Украины перед российской агрессией.
"Массовые нападения России на Украину, к сожалению, имеют дальнейшие невинные жертвы. Мы не должны онеметь из-за бесчеловечного поведения. И прежде всего мы не должны ослаблять свою поддержку Украины", - заявил Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ранее глава Министерства иностранных дел республики Ян Липовский осудил российскую атаку на Украину и призвал усилить помощь украинцам. Дипломат отметил, что варварское нападение России на Украину является очередным доказательством того, что партнеры должны настойчиво поддерживать Украину и не позволить России добиться успеха в ее извращенном империалистическом вторжении.
Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 39 человек, пострадали 120 городов и сел.
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