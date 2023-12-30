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Новости Помощь Украине
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Необходимо продолжать поддерживать Украину, – президент Чехии Павел

павел,петр

Президент Чешской республики Петр Павел отметил необходимость продолжать поддержку Украины перед российской агрессией.

"Массовые нападения России на Украину, к сожалению, имеют дальнейшие невинные жертвы. Мы не должны онеметь из-за бесчеловечного поведения. И прежде всего мы не должны ослаблять свою поддержку Украины", - заявил Павел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ранее глава Министерства иностранных дел республики Ян Липовский осудил российскую атаку на Украину и призвал усилить помощь украинцам. Дипломат отметил, что варварское нападение России на Украину является очередным доказательством того, что партнеры должны настойчиво поддерживать Украину и не позволить России добиться успеха в ее извращенном империалистическом вторжении.

Читайте также: Только Украина и РФ могут говорить об усталости от войны, - президент Чехии Павел

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря и утром 29 декабря Россия выпустила 158 ракет и шахедов по Украине. В результате этих обстрелов Украины погибли 39 человек, пострадали 120 городов и сел.

Автор: 

помощь (7794) Чехия (1704) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+4
Багато правильних слів, які перетворюються в допомогу,але не ту яка потрібна для знищення рашки.
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30.12.2023 18:01
+3
Чеську дивізію з озброєнням можна прислати до Авдіївки.
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30.12.2023 17:56
+2
Новий президент Аргентини відмовився від членства в БРІКС.
Публікує CNNE. У ньому говориться, що курс зовнішньої політики нової адміністрії відрізняється від попередньої.
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30.12.2023 18:17
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Правила форума Совет форумчан
Так й пишіть - треба підтримувати Україну, бо з таким сусідом, як росасія - звізда всім.
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30.12.2023 17:49 Ответить
Необхідно продовжувати підтримувати Україну, - президент Чехії Павел

Десь читав, що члени ісламської секти "Накшбандія" мають постійно і час від часу вигукувати "Джаляля!"
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30.12.2023 17:55 Ответить
Чеську дивізію з озброєнням можна прислати до Авдіївки.
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30.12.2023 17:56 Ответить
Багато правильних слів, які перетворюються в допомогу,але не ту яка потрібна для знищення рашки.
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30.12.2023 18:01 Ответить
Новий президент Аргентини відмовився від членства в БРІКС.
Публікує CNNE. У ньому говориться, що курс зовнішньої політики нової адміністрії відрізняється від попередньої.
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30.12.2023 18:17 Ответить
ну так продовжуй довбню за рахунок чехів
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30.12.2023 18:20 Ответить
А як що не буде України, хто в Європі буде воювати проти рф?
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30.12.2023 18:30 Ответить
Ну правильно. Иначе придется воевать с орками самим.
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30.12.2023 18:40 Ответить
Не будут они с ними воевать.
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30.12.2023 20:03 Ответить
 
 