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Необхідно продовжувати підтримувати Україну, - президент Чехії Павел

павел,петр

Президент Чеської республіки Петр Павел наголосив на необхідності продовжувати підтримку України перед російською агресією.

"Масові напади Росії на Україну, на жаль, мають подальші невинні жертви. Ми не повинні оніміти через нелюдську поведінку. І перш за все ми не повинні послаблювати свою підтримку України", - заявив Павел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ республіки Ян Ліпавський засудив російську атаку на Україну та закликав посили допомогу українцям. Дипломат зазначив, що варварський напад Росії на Україну є черговим доказом того, що партнери повинні наполегливо підтримувати Україну та не дозволити Росії досягти успіху в її збоченому імперіалістичному вторгненні.

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Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України 39 осіб загинули, постраждало 120 міст і сіл.

Автор: 

допомога (8336) Чехія (1611) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+4
Багато правильних слів, які перетворюються в допомогу,але не ту яка потрібна для знищення рашки.
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30.12.2023 18:01
+3
Чеську дивізію з озброєнням можна прислати до Авдіївки.
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30.12.2023 17:56
+2
Новий президент Аргентини відмовився від членства в БРІКС.
Публікує CNNE. У ньому говориться, що курс зовнішньої політики нової адміністрії відрізняється від попередньої.
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30.12.2023 18:17
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Так й пишіть - треба підтримувати Україну, бо з таким сусідом, як росасія - звізда всім.
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30.12.2023 17:49 Відповісти
Необхідно продовжувати підтримувати Україну, - президент Чехії Павел

Десь читав, що члени ісламської секти "Накшбандія" мають постійно і час від часу вигукувати "Джаляля!"
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30.12.2023 17:55 Відповісти
Чеську дивізію з озброєнням можна прислати до Авдіївки.
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30.12.2023 17:56 Відповісти
Багато правильних слів, які перетворюються в допомогу,але не ту яка потрібна для знищення рашки.
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30.12.2023 18:01 Відповісти
Новий президент Аргентини відмовився від членства в БРІКС.
Публікує CNNE. У ньому говориться, що курс зовнішньої політики нової адміністрії відрізняється від попередньої.
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30.12.2023 18:17 Відповісти
ну так продовжуй довбню за рахунок чехів
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30.12.2023 18:20 Відповісти
А як що не буде України, хто в Європі буде воювати проти рф?
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30.12.2023 18:30 Відповісти
Ну правильно. Иначе придется воевать с орками самим.
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30.12.2023 18:40 Відповісти
Не будут они с ними воевать.
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30.12.2023 20:03 Відповісти
 
 