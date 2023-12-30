Необхідно продовжувати підтримувати Україну, - президент Чехії Павел

Президент Чеської республіки Петр Павел наголосив на необхідності продовжувати підтримку України перед російською агресією.

"Масові напади Росії на Україну, на жаль, мають подальші невинні жертви. Ми не повинні оніміти через нелюдську поведінку. І перш за все ми не повинні послаблювати свою підтримку України", - заявив Павел, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ республіки Ян Ліпавський засудив російську атаку на Україну та закликав посили допомогу українцям. Дипломат зазначив, що варварський напад Росії на Україну є черговим доказом того, що партнери повинні наполегливо підтримувати Україну та не дозволити Росії досягти успіху в її збоченому імперіалістичному вторгненні.

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Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 грудня та вранці 29 грудня Росія випустила 158 ракет та шахедів по Україні. Внаслідок цих обстрілів України 39 осіб загинули, постраждало 120 міст і сіл.