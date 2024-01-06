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Новости За рубежом
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Госпогранслужба (5404) Польша (7474) пункт пропуска (658) блокирование (355)

Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,польща

Польские фермеры прекратили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", движение транспорта возобновлено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении отмечается: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. В настоящее время въезда в Украину перед ППр "Медыка – Шегини" ожидают 650 грузовиков".

Читайте также: Правительство Польши подписало соглашение с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной
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Топ комментарии
+17
На ніч приємне підмосков'я
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06.01.2024 22:39
+17
Румунія виявилася дружнішою.
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06.01.2024 22:39
+16
Кожна польська гнида користується нагодою виторгувати для себе якусь вигоду. Перевізники, рольніки, хто там ще не блокував?
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06.01.2024 22:55
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Сподіваюся, блокувальники відморозили собі на премію Дарвіна.
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06.01.2024 22:37 Ответить
От і слава Богу , що наші перевізники зрушили з місця !!
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06.01.2024 22:37 Ответить
Завтра цей пункт пропуску польські перевізники заблокують. Польща - це точно дружна країна?
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06.01.2024 22:38 Ответить
Румунія виявилася дружнішою.
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06.01.2024 22:39 Ответить
Гівнюки шантажисти а що на решта пунктах пропуску.
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06.01.2024 22:39 Ответить
На ніч приємне підмосков'я
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06.01.2024 22:39 Ответить
Відповідь на Європа замьорзніт бєз руского газа.
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06.01.2024 22:45 Ответить
З "любов'ю "... мерзніть, блді...
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06.01.2024 22:49 Ответить
Молитимусь цілодобово , щоби вся москальня вимерзла
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06.01.2024 22:51 Ответить
там ще польскі докєри збираються вимагати у уряду підвищення зарплатні, а польські айтішники - зниження податків.
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06.01.2024 22:49 Ответить
Хай у чергу стають. Не має стільки погранпереходів з Україною.
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07.01.2024 00:28 Ответить
п'ять переходів. Ще вистачить для польських залізничників, комунальників і асенізаторів.
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07.01.2024 00:37 Ответить
Так. Але бажаючих поживитись, використовуючи Україну набагато більше.
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07.01.2024 00:40 Ответить
за наступивший рік встигнуть усі, якщо уряди дозволять.
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07.01.2024 00:48 Ответить
Навіть не маю сумніву.
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07.01.2024 01:02 Ответить
Кожна польська гнида користується нагодою виторгувати для себе якусь вигоду. Перевізники, рольніки, хто там ще не блокував?
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06.01.2024 22:55 Ответить
хвойди
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06.01.2024 23:52 Ответить
Ось побачите, якщо Україну колись таки будуть приймати в ЄС то найбільше будуть ставити палки в колеси не мадяри або словаки, а саме "братський" пшецький народ.
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06.01.2024 22:56 Ответить
я це казав ще восени 2022, коли дегенерати типу алекса мишкевича постили потужні тексти про річпоспотиту2 і про братню дружбу з польщею
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06.01.2024 23:03 Ответить
Вони напоминать мені єменських хуситів-дебілів , які з Червоного моря зробили пункт пропуску... Дібілоїди-раса без кордонів )))
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06.01.2024 23:05 Ответить
Світ якось непомітно скотився від демократичного ентузіазму початку 1990-х у безнадію та безвихідь - приречено зсувається у бік не то популізму, не то авторитаризму… А може і взагалі політичного самовбивства, як-от Польща, яка, з огляду на своє вже зовсім маломістечкове політиканство, не може дати собі раду з якимись там перевізниками чи фермерами - бо, мовляв, демократія… Очевидно, протверезіння прийде тоді, коли російські танки знову дійдуть до Вісли. Чи Польща сподівається зі своєю теперішньою армією їх самотужки зупинити? Ну-ну… Де ж тут хоч якісь ознаки державницького мислення?
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06.01.2024 23:18 Ответить
они на американцев надеются
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06.01.2024 23:53 Ответить
Ми теж сподiвались i що з того вишло...
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07.01.2024 10:51 Ответить
Сподіваюсь Українці засвоїли дещо з цих блокад й прийде час полякам "збирати камінці" теж.....
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07.01.2024 00:12 Ответить
Коли ми переможемо москалів, путін піде на Польщу. Нато буде стубовано спостерігати.За скількі днів він захопить зухвалу та невдечну Польщу? Воно зрозуміло помилку, напавши на нас першим.
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07.01.2024 07:33 Ответить
Путін зараз гризе лікті, що не розпочав з Польщі.
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07.01.2024 10:53 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/45893


🤝Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.

Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.

Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
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07.01.2024 08:28 Ответить
Польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено,

А інші транспортні коридори Польща - Україна вже розблоковані, чи....?

Чому такі лукаво-загадкові повідомлення: розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"?
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07.01.2024 09:32 Ответить
А могли би добре зароблять на транзиті. Як зараз це роблять румуни.
А з новою магістраллю яку вони будують цей заробіток стане щє більшим.
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07.01.2024 10:34 Ответить
Ось i добре!
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07.01.2024 10:54 Ответить
жадность порождает бедность
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07.01.2024 22:53 Ответить
В Польщі хаос, подібний до того, яким він був перед другою світовою війною -править псевдодемократичне niedopuszczalne/нєпозволям
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07.01.2024 09:38 Ответить
хто відшкодує збитки
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07.01.2024 11:58 Ответить
 
 