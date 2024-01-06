Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба

Польские фермеры прекратили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", движение транспорта возобновлено.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Государственной пограничной службы Украины.

В сообщении отмечается: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. В настоящее время въезда в Украину перед ППр "Медыка – Шегини" ожидают 650 грузовиков".

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