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Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Польские фермеры прекратили блокировку перед пунктом пропуска "Медыка - Шегини", движение транспорта возобновлено.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Государственной пограничной службы Украины.
В сообщении отмечается: "По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Медыка – Шегини".
Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме. В настоящее время въезда в Украину перед ППр "Медыка – Шегини" ожидают 650 грузовиков".
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🤝Схоже, Україна отримає новий європейський транспортний коридор.
Румунські ЗМІ повідомляють, що близько 3000 працівників та сотня автомобільної техніки у режимі 24/7 продовжують будівництво автомагістралі від Бухаресту до українського кордону.
Ця автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.
А інші транспортні коридори Польща - Україна вже розблоковані, чи....?
Чому такі лукаво-загадкові повідомлення: розблокували пункт пропуску "Медика - Шегині"?
А з новою магістраллю яку вони будують цей заробіток стане щє більшим.