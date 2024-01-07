Зеленский: Противодействие российской пропаганде в мире и недопущение обхода Россией санкций являются ключевыми задачами на ближайшее время

Главными вызовами сегодняшнего дня в противостоянии российской агрессии является борьба с российской дезинформацией и недопущение обхода Россией введенных против нее санкций. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", являющейся одной из важнейших мер Северной Европы в сфере безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечается: "Отвечая на вопросы модератора, президент отметил, что в ближайшем будущем решающее значение будет иметь глобальная информационная политика.

"Сегодня Россия контролирует, к сожалению, большой процент информационного пространства. И я сейчас говорю не об Украине, а о соцсетях повсюду в цивилизованном мире: о Европе, о США, о Британии, об Африканском континенте и странах Латинской Америки. Россия вкладывает очень много денег в разные медиа внутри других стран, а также в соцсетях", – сказал Владимир Зеленский.

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Независимые СМИ этих государств, по словам президента, подхватывают распространяемые пропагандистами российские нарративы и представляют их уже не как чей-то взгляд, а как реальность. Поэтому, уверен глава Украинского государства, одним из самых сложных вызовов сегодня является борьба с российской дезинформацией в мире.

"Отслеживать это, заниматься очищением от этого должны профессиональные люди, от разведки до независимых журналистов", – сказал президент.

Второй ключевой вызов сегодняшнего дня, на который указал Владимир Зеленский, – это обход Россией введенных против нее санкций.

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"Россия научилась обходить санкции. В ракетах, которые были применены против нас, мы видим детали производства многих стран мира. К сожалению, России помогают обходить (санкции) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США – везде. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, которые занимаются санкционной политикой", – подчеркнул глава государства.

Ежегодная национальная конференция "Общество и оборона", которая пройдет в шведском городе Селен 7–9 января 2024 года, считается самой престижной в Швеции и является одной из важнейших публичных мероприятий Северной Европы в сфере безопасности и обороны, широко освещаемой шведскими и европейскими СМИ.

Основными докладчиками конференции являются премьер-министры, министры обороны, министры иностранных дел и другие представители правительств, верховные главнокомандующие, руководящие должностные лица организаций гражданского общества, международные межправительственные и неправительственные организации, а также известные эксперты и лидеры мнений".

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