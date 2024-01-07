Зеленский: Противодействие российской пропаганде в мире и недопущение обхода Россией санкций являются ключевыми задачами на ближайшее время
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главными вызовами сегодняшнего дня в противостоянии российской агрессии является борьба с российской дезинформацией и недопущение обхода Россией введенных против нее санкций. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", являющейся одной из важнейших мер Северной Европы в сфере безопасности и обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
В сообщении отмечается: "Отвечая на вопросы модератора, президент отметил, что в ближайшем будущем решающее значение будет иметь глобальная информационная политика.
"Сегодня Россия контролирует, к сожалению, большой процент информационного пространства. И я сейчас говорю не об Украине, а о соцсетях повсюду в цивилизованном мире: о Европе, о США, о Британии, об Африканском континенте и странах Латинской Америки. Россия вкладывает очень много денег в разные медиа внутри других стран, а также в соцсетях", – сказал Владимир Зеленский.
Независимые СМИ этих государств, по словам президента, подхватывают распространяемые пропагандистами российские нарративы и представляют их уже не как чей-то взгляд, а как реальность. Поэтому, уверен глава Украинского государства, одним из самых сложных вызовов сегодня является борьба с российской дезинформацией в мире.
"Отслеживать это, заниматься очищением от этого должны профессиональные люди, от разведки до независимых журналистов", – сказал президент.
Второй ключевой вызов сегодняшнего дня, на который указал Владимир Зеленский, – это обход Россией введенных против нее санкций.
"Россия научилась обходить санкции. В ракетах, которые были применены против нас, мы видим детали производства многих стран мира. К сожалению, России помогают обходить (санкции) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США – везде. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, которые занимаются санкционной политикой", – подчеркнул глава государства.
Ежегодная национальная конференция "Общество и оборона", которая пройдет в шведском городе Селен 7–9 января 2024 года, считается самой престижной в Швеции и является одной из важнейших публичных мероприятий Северной Европы в сфере безопасности и обороны, широко освещаемой шведскими и европейскими СМИ.
Основными докладчиками конференции являются премьер-министры, министры обороны, министры иностранных дел и другие представители правительств, верховные главнокомандующие, руководящие должностные лица организаций гражданского общества, международные межправительственные и неправительственные организации, а также известные эксперты и лидеры мнений".
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воно ніх не рішає
бо навіть видумувати нічого не треба - він весь для них всігда
Ергодану подзвони.
А може ключове завдання/ мета це Перемога?
А усе інше це лише можливі шляхи виконання.
Де системне мислення?!
А звідкіля йому бути, коли у команді дітей немае дорослих…
якось не до ржаки
"Уксусний, Коли він тобі обіцяв? Де Джерело?
Не треба ля-ля. ФакТи.
Що він тобі обіцяв?"
Де ти справжній, тут, чи там?
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а не персоналії читачів.
є зрадники - нема зброї
Луччего начальніка СБУ не було ніколи, як сказав Боневтікю
Резніков з Шмигалем та НБУ, можуть підтвердити, що це 2 батереї ЗРК ПАТРІОТІВ або до 60 літаків F16 з системою обслуги і забезпечення!
Юрій Швець, може надати фактуру з кошторисом!
Західні Партнери, теж чекають на його дії щодо повернення в Україну офшорних грошей, у цей непростий для України час! В Україні, усе відбувається під патронатом ПреЗЕдента та Конституції України, Регламентів ВРУ та КМУ!! Тим більше, що Зеленський має, стільки усіляких контролюючих осіб та установ, організацій, підприємств, радників, помічників, консультантів…. Та ще отих, усіляки рахамій для перемовин з московітами та Оманськими інвесторами!!
І я знаю назви цих частин в Україні: "єдиний марафєт", безмізка, агрохімія, абдристоіич, подляк і всі, хто дєрьмаку прислужують в ОПі, РПЦ, "позитивні блогери" і решта сєктантів, які досі вважають ЗЕ! найвеличнішою нетряпкою Всесвіту...
Хто вважає Зеленського Лідером?!
Мабудь наівідь у Слуг Народа нема 100% підтримки.
Завдання суспільства «гнати цього коня» у перед до Перемоги ( та не повторювати помилок 2014, коли втратили Крим).
Шаг у ліво, або шаг у право -
буде коратися батогом по спині або ніжче.
Нікуди він не дінеться- виконае усе « як миленькая».
А от після перемоги буде фінальний разбір полетів та залетів.
Війна усе не спише.
Усі ходи записані.
Чи може щось зміниться, якщо по три рази на день говорити очевидні речі?
Даєш відосики ЗЄ замість правди!!!