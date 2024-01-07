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Зеленский: Противодействие российской пропаганде в мире и недопущение обхода Россией санкций являются ключевыми задачами на ближайшее время

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Главными вызовами сегодняшнего дня в противостоянии российской агрессии является борьба с российской дезинформацией и недопущение обхода Россией введенных против нее санкций. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн-общения с участниками ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", являющейся одной из важнейших мер Северной Европы в сфере безопасности и обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

В сообщении отмечается: "Отвечая на вопросы модератора, президент отметил, что в ближайшем будущем решающее значение будет иметь глобальная информационная политика.

"Сегодня Россия контролирует, к сожалению, большой процент информационного пространства. И я сейчас говорю не об Украине, а о соцсетях повсюду в цивилизованном мире: о Европе, о США, о Британии, об Африканском континенте и странах Латинской Америки. Россия вкладывает очень много денег в разные медиа внутри других стран, а также в соцсетях", – сказал Владимир Зеленский.

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Независимые СМИ этих государств, по словам президента, подхватывают распространяемые пропагандистами российские нарративы и представляют их уже не как чей-то взгляд, а как реальность. Поэтому, уверен глава Украинского государства, одним из самых сложных вызовов сегодня является борьба с российской дезинформацией в мире.

"Отслеживать это, заниматься очищением от этого должны профессиональные люди, от разведки до независимых журналистов", – сказал президент.

Второй ключевой вызов сегодняшнего дня, на который указал Владимир Зеленский, – это обход Россией введенных против нее санкций.

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"Россия научилась обходить санкции. В ракетах, которые были применены против нас, мы видим детали производства многих стран мира. К сожалению, России помогают обходить (санкции) компании-производители или компании-посредники, которые есть в той же Европе, США – везде. И я бы на это обращал внимание, особенно тех органов, которые занимаются санкционной политикой", – подчеркнул глава государства.

Ежегодная национальная конференция "Общество и оборона", которая пройдет в шведском городе Селен 7–9 января 2024 года, считается самой престижной в Швеции и является одной из важнейших публичных мероприятий Северной Европы в сфере безопасности и обороны, широко освещаемой шведскими и европейскими СМИ.

Основными докладчиками конференции являются премьер-министры, министры обороны, министры иностранных дел и другие представители правительств, верховные главнокомандующие, руководящие должностные лица организаций гражданского общества, международные межправительственные и неправительственные организации, а также известные эксперты и лидеры мнений".

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Топ комментарии
+26
Звільнення і подача під слідство Єрмака - то першочергова задача для збереження України, як держави.
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07.01.2024 20:10
+25
Одна з найголовніших тем російської пропаганди у світі - "хронічний ідіотизм Зеленського" І з цим ніхто нічого зробить не може!
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07.01.2024 20:12
+13
Он неисправим (((
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07.01.2024 20:17
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Звільнення і подача під слідство Єрмака - то першочергова задача для збереження України, як держави.
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07.01.2024 20:10 Ответить
вава знкає що і він і лєнка сядуть разом
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07.01.2024 20:33 Ответить
та вовку до кінця війни треба тримати на відосиках.

воно ніх не рішає
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07.01.2024 20:55 Ответить
війну вже виграли...
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08.01.2024 00:17 Ответить
Одна з найголовніших тем російської пропаганди у світі - "хронічний ідіотизм Зеленського" І з цим ніхто нічого зробить не може!
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07.01.2024 20:12 Ответить
російська пропаганда зможе,

бо навіть видумувати нічого не треба - він весь для них всігда
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07.01.2024 20:17 Ответить
Зеля, де "Луч"?
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07.01.2024 22:41 Ответить
"... та недопущення обходу санкцій."

Ергодану подзвони.
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07.01.2024 20:12 Ответить
Наче віртуальна війна у віртуальному всесвіті..
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07.01.2024 20:17 Ответить
Наче трагікомедійний серіал в якому про комедію забули
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07.01.2024 20:30 Ответить
Шо опять ...МАРАФОН?
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07.01.2024 20:17 Ответить
Он неисправим (((
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07.01.2024 20:17 Ответить
Деза. Так казав з початку війни. Кидай.
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07.01.2024 20:17 Ответить
куйло ти коли стажеш правду? Нарід і так згнає. Сцикло.
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07.01.2024 20:19 Ответить
Що там про шило із мішка? 95%
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07.01.2024 20:21 Ответить
Кожен день у « нього нове ключове завдання»!

А може ключове завдання/ мета це Перемога?

А усе інше це лише можливі шляхи виконання.

Де системне мислення?!
А звідкіля йому бути, коли у команді дітей немае дорослих…
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07.01.2024 20:21 Ответить
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07.01.2024 20:23 Ответить
Тут порохоботи можуть поржати.
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07.01.2024 20:43 Ответить
над тим, шо помирають разом з дебілами, шо до цього призвели ?

якось не до ржаки
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07.01.2024 20:52 Ответить
Дивно, а в темі про полонених азовців ти був іншої думки... На мої слова, що обіцянки хрипатого нічого не варті, ти мені відповів:

"Уксусний, Коли він тобі обіцяв? Де Джерело?
Не треба ля-ля. ФакТи.

Що він тобі обіцяв?"

Де ти справжній, тут, чи там?
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07.01.2024 20:58 Ответить
Уксусний, тримай фокус.

Коментуй тему ( бажано без матюків),

а не персоналії читачів.
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07.01.2024 21:40 Ответить
Тада панятна, Паласатінькій "прі іспалнєніі"...
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07.01.2024 22:13 Ответить
Найголовнішими викликами як і два роки назад так і сьогодення в протистоянні російській агресії , залишалася і залишається і буде залишатися на майбутнє- зброя,зброя, зброя , позаяк за два роки "зелені зрадники так і не виріщили питання із забезпеченням ЗСУ достатньою кількістю зброї для захисту України і її народу від рашистського вбивці...
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07.01.2024 20:26 Ответить
ну то може не зброя, зброя і зброя найголовніше, а зрадники, зрадники і зрадники, завдяки яким нам не дають ту зброю ?
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07.01.2024 20:33 Ответить
ну то може не зброя, зброя і зброя найголовніше, а зрадники, зрадники і зрадники, завдяки яким нам не дають ту зброю- ні, ні не зброя найголовніше, а найголовніше як і раніше "масовані атаки" словесного зеленого поносу" по мозгах українського народу цих зрадників...
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07.01.2024 20:38 Ответить
давачі зброї - не дебіли з трускавецьких курсів.

є зрадники - нема зброї
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07.01.2024 20:43 Ответить
Це і козі зрозуміло. А вот хто розмінував Чонгар?!
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07.01.2024 20:28 Ответить
ФОП Баканов - друг і нинє адвокат.

Луччего начальніка СБУ не було ніколи, як сказав Боневтікю
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07.01.2024 20:34 Ответить
Зеленський соромиться чомусь, озвучити, скільки можна закупити ОВТ за офшорні гроші з України періоду 2022-23 років, виведені різними схемами МІНІСТРАМИ!
Резніков з Шмигалем та НБУ, можуть підтвердити, що це 2 батереї ЗРК ПАТРІОТІВ або до 60 літаків F16 з системою обслуги і забезпечення!
Юрій Швець, може надати фактуру з кошторисом!
Західні Партнери, теж чекають на його дії щодо повернення в Україну офшорних грошей, у цей непростий для України час! В Україні, усе відбувається під патронатом ПреЗЕдента та Конституції України, Регламентів ВРУ та КМУ!! Тим більше, що Зеленський має, стільки усіляких контролюючих осіб та установ, організацій, підприємств, радників, помічників, консультантів…. Та ще отих, усіляки рахамій для перемовин з московітами та Оманськими інвесторами!!
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07.01.2024 20:29 Ответить
Татишо. А шо тоді ось це - пропаганда рюського миру зеленским, на передодні виборів - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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07.01.2024 20:32 Ответить
А кордони 91го вже не треба ?
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07.01.2024 20:35 Ответить
"Он уже дашол да нево в сваєй галавє"
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07.01.2024 21:02 Ответить
Все що він здатен подолати - це дорога коксу
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07.01.2024 20:39 Ответить
Хоч за 2роки допетрав,що світовий інфопростір не дуже вживає такий продукт як телемарафон,там війна така ж жорстока і важлива,як і в окопах.
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07.01.2024 20:48 Ответить
"Сьогодні Росія контролює, на жаль, великий відсоток інформаційного простору." Джерело: https://censor.net/ua/n3466176

І я знаю назви цих частин в Україні: "єдиний марафєт", безмізка, агрохімія, абдристоіич, подляк і всі, хто дєрьмаку прислужують в ОПі, РПЦ, "позитивні блогери" і решта сєктантів, які досі вважають ЗЕ! найвеличнішою нетряпкою Всесвіту...
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07.01.2024 20:53 Ответить
Не треба перебільшувать

Хто вважає Зеленського Лідером?!

Мабудь наівідь у Слуг Народа нема 100% підтримки.

Завдання суспільства «гнати цього коня» у перед до Перемоги ( та не повторювати помилок 2014, коли втратили Крим).

Шаг у ліво, або шаг у право -
буде коратися батогом по спині або ніжче.

Нікуди він не дінеться- виконае усе « як миленькая».

А от після перемоги буде фінальний разбір полетів та залетів.
Війна усе не спише.
Усі ходи записані.
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08.01.2024 07:01 Ответить
ладім ладіміравічь, забєрітє етава вову сєбє взад.
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07.01.2024 21:04 Ответить
Язиком впірьот, как Вова і мєчтал...
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07.01.2024 21:10 Ответить
Зеля ставить завдання усьому світу!
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07.01.2024 21:29 Ответить
Що саме ти робиш в цьому напрямі?
Чи може щось зміниться, якщо по три рази на день говорити очевидні речі?
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07.01.2024 21:36 Ответить
Він нагадує мені папужку Кешу з мультика.
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07.01.2024 23:58 Ответить
Даєш Телемарафон по всьому Світу замість всіх адекватних новин!!!

Даєш відосики ЗЄ замість правди!!!
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07.01.2024 21:42 Ответить
Чувирло, яке все своє свідоме сценічне життя "вєрой і правдой" працювало на російську пропаганду, тепер "на сєрьйозних щах" повчає європейців та американців щодо протидії російській пропаганді... Це лютий ППЦ... Хуцпа у виконанні "найвеличнішого лідОра квартала та його акрєсностєй", як завжди неперевершена та бездоганно огидна.
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07.01.2024 22:00 Ответить
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07.01.2024 22:13 Ответить
У ***** глаза ідіота, а ось поп зліва вже чогось боїться
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07.01.2024 22:15 Ответить
Чого поп боїться? Що фуршетах не буде?
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08.01.2024 00:01 Ответить
Що в ад попаде
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08.01.2024 02:45 Ответить
Это он имел в виду статью под заголовком "Это государственная пропаганда": украинцы избегают теленовостей из-за затягивания войны" в The New York Times
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07.01.2024 22:32 Ответить
Чомусь Вова й тут все просрав, якось це було його, але навіть тут обісралась.
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07.01.2024 22:34 Ответить
Бо Порох йому постійне в підгузки сере, а єрмак не встигає їх міняти.
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08.01.2024 00:04 Ответить
Шо там по науму барули и его родствегникам, это уже противодействие или еще нет, а, ссаныч?
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08.01.2024 03:28 Ответить
Чудо,яке у своїх виступах у кварталі і нетіки принижувало все що повязано з украіною,її мешканців,героїв каже про протидію російскої пропоганді.Чи це відповідь ідіота на заказну(з офіса) рекламно-пропогандистьску кніжонку С.Шустера про то,як вторгнення зробило з нього "ліДУРА".В же дві доби різні помийки тягають цитати з неї.
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08.01.2024 04:02 Ответить
Твій мармхвон переплюне будь яку пропаганду
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08.01.2024 08:07 Ответить
Тупе лайно
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08.01.2024 08:10 Ответить
Але Україна ніколи не накладе санкції на Абрамовича, бо він з того коліна Ізраїлєва що і все керівництво країни.
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08.01.2024 08:18 Ответить
 
 