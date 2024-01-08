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Новости За рубежом
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Польша (7483) расследование (2964) Северный поток (1428)

Польша препятствовала расследованию подрыва "Северного потока" в 2022 году, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

Европейские следователи, которые расследуют дело, заявили, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов диверсии на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года. Поляки не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства передвижения вероятных диверсантов по территории Польши.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на европейских следователей сообщает портал Finanzen.net.

Как отмечается, сейчас следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, начавшее выполнение своих обязанностей в декабре, поможет прояснить это дело.

Европейские следователи уже давно предполагают, что атака была совершена из Украины через Польшу. Однако отсутствие сотрудничества со стороны Варшавы затрудняет определение того, произошла ли атака с ведома или без ведома бывшего польского правительства, заявили высокопоставленные чиновники.

Некоторые следователи рассматривают возможность обратиться в офис нового премьер-министра Польши Дональда Туска за помощью в расследовании.

Польша является членом НАТО, поэтому любое подозрение в том, что страна может скрывать информацию о нападении на союзника, подорвет доверие к Альянсу, переживающему одно из самых больших испытаний с момента своего основания, пишет издание.

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По мнению Москвы, любое поведение Польши, указывающее на причастность к диверсии, может быть расценено как агрессивный акт со стороны НАТО.

Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что польское правительство причастно к взрывам. Как считают следователи, даже если некоторые польские чиновники были причастны, это могло произойти без ведома политического руководства.

В то же время попытки польских чиновников препятствовать расследованию вызывают все большие подозрения в роли и мотивах Варшавы.

Отмечается, что через несколько дней после вступления в должность Туск уволил руководителей всех спецслужб, включая тех, кто занимался расследованием дела "Северного потока".

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Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнгольм произошло четыре вытека. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время, в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования произошедшего.

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Топ комментарии
+19
краще б ті підори, європейські слідчі, розкрили очі та побачили всі злочини паРаші та ***** особисто. Польща перешкоджати точно цьому не буде.
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08.01.2024 16:50
+16
А чого ви так вперто розслідуєте ? Нагородити хочете ? Ви краще розслідуйте хто вам інтернетівські кабелі порвав ! А без москальського газу вже скільки часу обходитесь ? Скоро ми всі труби попідриваємо що йдуть з параші -- з газом, нафтою і аміаком ! Бо ж скільки нас москалі будуть товкти пикою в це лайно -- ві гаварітє что вайна, а таргуєтє с намі !!! Тьху !!!
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08.01.2024 17:02
+12
Ти бот чи просто не читаючи пишеш гімно комент?
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08.01.2024 17:03
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Работа Леха Валенсы и его двоюродного брата - Бжезинского. Инфа - 100%. Я лично видел как они покупали акваланги
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08.01.2024 16:45 Ответить
Аквалангов мало, ласты нужны. Ласты они покупали?
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08.01.2024 16:51 Ответить
Ласты были склеены?
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08.01.2024 16:54 Ответить
але ***** вперто відмовляється їх вдягати. як і всі його двійники.
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08.01.2024 16:59 Ответить
Кому?
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08.01.2024 20:59 Ответить
Ні,синіми "вєтнамками" обійшлися.
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08.01.2024 17:17 Ответить
ей, альо, сині шльопки - то ж форма взуття нашої ДРГ на кримському напрямку! а це ж в другу сторону!)))
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08.01.2024 18:44 Ответить
Сорян,туди зелені...Палєво...
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08.01.2024 21:32 Ответить
краще б ті підори, європейські слідчі, розкрили очі та побачили всі злочини паРаші та ***** особисто. Польща перешкоджати точно цьому не буде.
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08.01.2024 16:50 Ответить
тош так..поляки брати .Влада в них,меншину поздоровила....вчора!А нас зе та вся влада забула.....
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08.01.2024 17:15 Ответить
Знищення кацапами літака Качинського біля Смоленська у 2010 теж на гальмах спустили. П'ята колона москалів працює і в Польщі, хоча до нашої їй далеко.
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08.01.2024 16:50 Ответить
нічому пшеків історія не вчить.. як були гнилими пацанами так і лишилися
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08.01.2024 16:53 Ответить
Ти бот чи просто не читаючи пишеш гімно комент?
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08.01.2024 17:03 Ответить
гнилими щодо кого? щодо кацапів? адже в даному випадку вони прикривають нас.
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08.01.2024 17:09 Ответить
А що забов'язана.?
Польщу підозрювали у підриві "Північних потоків", - The Washington Post
 Що це за слідчий орган???
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08.01.2024 16:55 Ответить
А чого ви так вперто розслідуєте ? Нагородити хочете ? Ви краще розслідуйте хто вам інтернетівські кабелі порвав ! А без москальського газу вже скільки часу обходитесь ? Скоро ми всі труби попідриваємо що йдуть з параші -- з газом, нафтою і аміаком ! Бо ж скільки нас москалі будуть товкти пикою в це лайно -- ві гаварітє что вайна, а таргуєтє с намі !!! Тьху !!!
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08.01.2024 17:02 Ответить
"Газпром" заявляе шо газ в ЕС качае через територiю Украīни ( ГИС "Суджа")-40млн.м2.
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08.01.2024 21:54 Ответить
Прям Рашу Тудей почитав...
Так тримать...
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08.01.2024 17:08 Ответить
ПП підірвали кацапи, щоб шантажувати ЕС. Достатньо згадати що несло тоді плєшиве ху-йло, - воно насправді думало що Европа замерзне та приповзе на колінах...
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08.01.2024 17:13 Ответить
це просто якусь дурню пишуть ці "журнашлюхи-"розслідувачі". ця яхта "Адромеда" була всього лиш використана в темну, щоб відволікти від реальних винуватців у цьому підриві. а підриви цих потоків - це робота цапських грушників. за кілька днів до підриву в цій зоні кацапи проводили навчання з протидії підводним диверсіям. про ці навчання офіційно повідомляло німецьке видання. про ці навчання було повідомлено навіть на сторінці цапського балтійського флоту. підірвали саме 3 з 4-ьох ниток газопроводів. одну нитку нового побудованого потоку лишили. труби для цих газогонів виготовлені з дуже міцної сталі, товщиною стінок труби близько 4 см, а зверху забетоновані каркасом. щоб їх підірвати потрібна щонайменше тонна вибухівки і команда спеціально навчених військових глибоководних водолазів, які навчені працювати на великій глибині з вибуховими речовинами. а там десь близько 70 м глибина. та ще й додаткове підводне обладнання... І що дуже цікаво, за кілька днів після підриву заступник Міллера заявив, що Газпром може постачати німцям газ по тій нитці, яка лишилась, але її потрібно сертифікувати. бо до цього часу німці відмовлялися сертифікувати новий газогін. от кацапи вирішили підірвати старі потоки і натиснути на німців, щоб вони швидко провели сертифікацію нового потоку. а ще задовго до цього підриву русня припинила прокачування газу тими потоками, спочатку вимагаючи оплати за газ в ржублях, за що були послані нах. потім почали бикувати з постійними ремонтами на цьому газогоні, мовляв не можемо качати газ, бо планові і непланові ремонти. все зводилось до того, щоб продавити німців на сертифікацію нового побудованого газону, щоб показати Європі, якщо не буде по-кацапськи, то не буде газу взагалі... і коли німці на цей тиск не повелись, а почали готувати позови проти Газпрому за невиконання умов постачання газу по контрактах, то тоді кацапи і вирішили ******* ці газогони, щоб не судитись. тіпа форс-мажор і Газпром тут ні до чого. ось кому насправді був вигідний підрив цих потоків. і ніяк не українцям з поляками. це якби газ йшов по повній цими трубами до Європи, то ще там можна було би щось думати, що це українці підірвали, щоб на німців натиснути. та й то потрібно було так розрахувати кількість вибухівки і мати відповідне глибинне обладнання, щоб так вміло рвонути три підриви з трьох.. але насправді вже більше місяця до моменту підриву газ по цим потокам не постачався.. а ті журнашлюхи носяться з тою "Андромедою", як циган з торбою..
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08.01.2024 17:35 Ответить
"зараз слідчі сподіваються, що новий уряд у Варшаві, який почав виконання своїх обов'язків у грудні, допоможе прояснити цю справу."

Схоже, що ці слідчі працюють в інтересах Московії
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08.01.2024 20:07 Ответить
Слідчим треба працювати, а не чекати коврижок від Польщі.
Нехай пустять по сліду собак, ще щось, нехай піднімають дупи і працюють.
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08.01.2024 20:50 Ответить
Польща є членом НАТО, тому будь-яка підозра в тому, що країна може приховувати інформацію про напад на союзника, підірве довіру до Альянсу, який переживає одне з найбільших випробувань з моменту свого заснування, пише видання.

На думку Москви, будь-яка поведінка Польщі, що вказує на причетність до диверсії, може бути розцінена як агресивний акт з боку НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3466339
Ідіоти - то у них напад на союзника, то НАТО на рашку напало в територіальних водах ДаніЇ.
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08.01.2024 21:19 Ответить
 
 