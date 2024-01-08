Польша препятствовала расследованию подрыва "Северного потока" в 2022 году, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Европейские следователи, которые расследуют дело, заявили, что польские чиновники якобы тормозили расследование актов диверсии на газопроводах "Северного потока" осенью 2022 года. Поляки не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства передвижения вероятных диверсантов по территории Польши.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на европейских следователей сообщает портал Finanzen.net.
Как отмечается, сейчас следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, начавшее выполнение своих обязанностей в декабре, поможет прояснить это дело.
Европейские следователи уже давно предполагают, что атака была совершена из Украины через Польшу. Однако отсутствие сотрудничества со стороны Варшавы затрудняет определение того, произошла ли атака с ведома или без ведома бывшего польского правительства, заявили высокопоставленные чиновники.
Некоторые следователи рассматривают возможность обратиться в офис нового премьер-министра Польши Дональда Туска за помощью в расследовании.
Польша является членом НАТО, поэтому любое подозрение в том, что страна может скрывать информацию о нападении на союзника, подорвет доверие к Альянсу, переживающему одно из самых больших испытаний с момента своего основания, пишет издание.
По мнению Москвы, любое поведение Польши, указывающее на причастность к диверсии, может быть расценено как агрессивный акт со стороны НАТО.
Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств того, что польское правительство причастно к взрывам. Как считают следователи, даже если некоторые польские чиновники были причастны, это могло произойти без ведома политического руководства.
В то же время попытки польских чиновников препятствовать расследованию вызывают все большие подозрения в роли и мотивах Варшавы.
Отмечается, что через несколько дней после вступления в должность Туск уволил руководителей всех спецслужб, включая тех, кто занимался расследованием дела "Северного потока".
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитях газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнгольм произошло четыре вытека. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время, в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования произошедшего.
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Польщу підозрювали у підриві "Північних потоків", - The Washington Post
Що це за слідчий орган???
Так тримать...
Схоже, що ці слідчі працюють в інтересах Московії
Нехай пустять по сліду собак, ще щось, нехай піднімають дупи і працюють.
На думку Москви, будь-яка поведінка Польщі, що вказує на причетність до диверсії, може бути розцінена як агресивний акт з боку НАТО Джерело: https://censor.net/ua/n3466339
Ідіоти - то у них напад на союзника, то НАТО на рашку напало в територіальних водах ДаніЇ.