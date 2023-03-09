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Новости
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Госдеп США не подтверждает причастность Украины к подрыву "Северного потока"

потік,північний

В госдепартаменте США не могут официально подтвердить информацию СМИ о якобы причастности проукраинских групп к подрыву российского газопровода "Северный поток".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"По поводу всех этих сообщений – я не могу их подтвердить. Наша позиция остается последовательной: трое наших европейских партнеров – немцы, шведы и датчане – проводят активное расследование, оно продолжается. И, как всегда, когда дело касается текущих расследований, мы ждем их завершение, прежде чем давать какие-либо комментарии", - сказал он.

В то же время представитель Совета нацбезопасности США Эйдриенна Уотсон заявила: "Как признал автор материала в своем подкасте, анонимные утверждения в отчете NYT не являются проверенными данными разведки, предоставленными правительством США, поэтому источник не имеет права говорить от имени правительства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна быть наказана за войну в Украине, - Блинкен

Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Немецкие СМИ установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев.

Издание The Times сообщило, что западная разведка уже несколько месяцев знает имя украинского спонсора подрыва "Северного потока".

Белый дом призвал "не забегать вперед" с выводами о том, кто стоит за подрывом российского газопровода Nord Stream.

Министр обороны Алексей Резников отрицает причастность украинских официальных структур к подрыву.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что "Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток".

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Госдепартамент США (1853) США (27156) Северный поток (1458) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+9
Як би Штати підтвердили, для нас це було б престижно. Знай наших.
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09.03.2023 12:10 Ответить
+9
Цукерку «Рошен»
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09.03.2023 12:12 Ответить
+7
Хтось дуже бажає зробити з України країну диверсанта, щоб перестати допомагати зброєю.
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09.03.2023 12:17 Ответить
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На кого легше всього повісити цю справу? На Англію, США, кацапів? Ні, легше на Україну.
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09.03.2023 12:05 Ответить
Як би Штати підтвердили, для нас це було б престижно. Знай наших.
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09.03.2023 12:10 Ответить
Вже все відомо, зробив Шкіряк, фінансував Зорян а яхта Порошенко.
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09.03.2023 12:54 Ответить
А німці звинувачують саме нас. З їхнього розслідування виходить, що це зробили українці, а фінансував їх - Порошенко.
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09.03.2023 12:10 Ответить
Знайшли там візитівку Пороха?
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09.03.2023 12:11 Ответить
Цукерку «Рошен»
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09.03.2023 12:12 Ответить
обсмоктану кацапом)
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09.03.2023 12:29 Ответить
Там взагалі на цій яхті не зробили обробку, наче навмисно залишили після себе і канхвєткі і сліди вибухівки скрізь.
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09.03.2023 12:32 Ответить
та це Медведчук! мля буду...
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09.03.2023 12:13 Ответить
Нє, це блохєрша Манекен! За це їй і дали ведро медальок.
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09.03.2023 12:34 Ответить
Не зрозуиіло --яка справа ?
на мою думку --хороша спрпва
Таких справ потрібно робити --тисячі
Щоб мізки у них повернулися в потрібну сторону
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09.03.2023 12:12 Ответить
А нас там немає, навіть, якщо б і були!
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09.03.2023 12:12 Ответить
Та ми там нє прічьом, совершенно. 1500 км ето вам нє шутка. і потом, нє било такого нікагда і вот, опять, ***.
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09.03.2023 12:13 Ответить
Хтось дуже бажає зробити з України країну диверсанта, щоб перестати допомагати зброєю.
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09.03.2023 12:17 Ответить
Та йух там. Ти з якого часу ?
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09.03.2023 12:20 Ответить
Україна дівєрсант ніібацца торохтєть.
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09.03.2023 12:21 Ответить
Яка різниця Україна це зробила чи ні, це результат так званої сво. Те що роблять росіяни в Україні навіть за один день війни не йде в ніяке порівняння з якимись потоками.
А ще питання на чию користь працюють ваші ЗМІ? Чи їх вже контролює росія, а ви все граєтесь у Демократію?
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09.03.2023 12:33 Ответить
NYT хоть и солидное издание, но в этом случае не иначе как "жареные новости" для хайпа. Нарратив российской ИПСО
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09.03.2023 12:40 Ответить
NYT вже давно не солідне видання і видає що завгодно, щоб тільки втриматись на плаву фінансово. В них просто космічні видатки!
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09.03.2023 13:13 Ответить
а кацапи підтверджують... бабла для підкупу й публікацій маячні не жаліють....
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09.03.2023 12:48 Ответить
Вчера, во время закрытого совещания, Путин дал распоряжение устранить российских учёных причастных к созданию коронавируса COVID-19 в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", а также сотрудников спецслужб принимавших участие в распространении коронавируса. В общей сложности в два списка включены более двадцати человек.
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09.03.2023 12:56 Ответить
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09.03.2023 12:58 Ответить
Підводний човен "Запоріжжя" може і не таке.
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09.03.2023 14:20 Ответить
 
 