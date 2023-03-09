Госдеп США не подтверждает причастность Украины к подрыву "Северного потока"

В госдепартаменте США не могут официально подтвердить информацию СМИ о якобы причастности проукраинских групп к подрыву российского газопровода "Северный поток".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом заявил спикер Госдепа США Нед Прайс.

"По поводу всех этих сообщений – я не могу их подтвердить. Наша позиция остается последовательной: трое наших европейских партнеров – немцы, шведы и датчане – проводят активное расследование, оно продолжается. И, как всегда, когда дело касается текущих расследований, мы ждем их завершение, прежде чем давать какие-либо комментарии", - сказал он.

В то же время представитель Совета нацбезопасности США Эйдриенна Уотсон заявила: "Как признал автор материала в своем подкасте, анонимные утверждения в отчете NYT не являются проверенными данными разведки, предоставленными правительством США, поэтому источник не имеет права говорить от имени правительства".

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Напомним, во вторник авторитетное американское либеральное издание The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведки, склонные считать, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Немецкие СМИ установили, что яхту, с которой взорвали "Северные потоки", арендовали у украинцев.

Издание The Times сообщило, что западная разведка уже несколько месяцев знает имя украинского спонсора подрыва "Северного потока".

Белый дом призвал "не забегать вперед" с выводами о том, кто стоит за подрывом российского газопровода Nord Stream.

Министр обороны Алексей Резников отрицает причастность украинских официальных структур к подрыву.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что "Северный поток" могли взорвать "под чужим флагом", чтобы обвинить Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто совершил взрывы на газопроводах "Северный поток".

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