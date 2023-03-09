Держдеп США не підтверджує причетність України до підриву "Північного потоку"

У держдепартаменті США не можуть офіційно підтвердити інформацію ЗМІ про нібито причетність проукраїнських груп до підриву російського газопроводу "Північний потік".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

"З приводу всіх цих повідомлень - я не можу їх підтвердити. Наша позиція залишається послідовною: троє наших європейських партнерів - німці, шведи та данці - проводять активне розслідування, воно триває. І, як завжди, коли справа стосується поточних розслідувань, ми чекаємо їх завершення, перш ніж давати якісь коментарі", - сказав він.

Водночас речник Ради нацбезпеки США Ейдрієнна Вотсон заявила: "Як визнав автор матеріалу у своєму подкасті, анонімні твердження у звіті NYT не є перевіреними даними розвідки, наданими урядом США, тому джерело не має права говорити від імені уряду".

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Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Німецькі ЗМІ встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців.

Видання The Times повідомило, що західна розвідка вже кілька місяців знає ім’я українського спонсора підриву "Північного потоку".

Білий дім закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream.

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що "ППівнічний потік" могли підірвати "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи на газопроводах "Північний потік"

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