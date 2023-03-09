УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11072 відвідувача онлайн
Новини
3 043 24

Держдеп США не підтверджує причетність України до підриву "Північного потоку"

потік,північний

У держдепартаменті США не можуть офіційно підтвердити інформацію ЗМІ про нібито причетність проукраїнських груп до підриву російського газопроводу "Північний потік".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив речник Держдепу США Нед Прайс.

"З приводу всіх цих повідомлень - я не можу їх підтвердити. Наша позиція залишається послідовною: троє наших європейських партнерів - німці, шведи та данці - проводять активне розслідування, воно триває. І, як завжди, коли справа стосується поточних розслідувань, ми чекаємо їх завершення, перш ніж давати якісь коментарі", - сказав він.

Водночас речник Ради нацбезпеки США Ейдрієнна Вотсон заявила: "Як визнав автор матеріалу у своєму подкасті, анонімні твердження у звіті NYT не є перевіреними даними розвідки, наданими урядом США, тому джерело не має права говорити від імені уряду".

Читайте: Передчасно робити висновки щодо підриву "Північного потоку", тривають розслідування, - Білий дім

Нагадаємо, у вівторок авторитетне американське ліберальне видання The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідки, які схильні вважати, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" у Балтійському морі стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Німецькі ЗМІ встановили, що яхту, з якої підірвали "Північні потоки", орендували в українців.

Видання The Times повідомило, що західна розвідка вже кілька місяців знає ім’я українського спонсора підриву "Північного потоку".

Білий дім закликав "не забігати наперед" з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream.

Міністр оборони Олексій Резніков заперечив причетність українських офіційних структур до підриву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що "ППівнічний потік" могли підірвати "під чужим прапором", щоб звинуватити Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто здійснив вибухи на газопроводах "Північний потік"

Читайте: Бербок: Не варто робити передчасних висновків про причетність України до вибухів на "Північних потоках"

Автор: 

Держдепартамент США (1650) США (23426) Північний потік (2473) Прайс Нед (144)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Як би Штати підтвердили, для нас це було б престижно. Знай наших.
показати весь коментар
09.03.2023 12:10 Відповісти
+9
Цукерку «Рошен»
показати весь коментар
09.03.2023 12:12 Відповісти
+7
Хтось дуже бажає зробити з України країну диверсанта, щоб перестати допомагати зброєю.
показати весь коментар
09.03.2023 12:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На кого легше всього повісити цю справу? На Англію, США, кацапів? Ні, легше на Україну.
показати весь коментар
09.03.2023 12:05 Відповісти
Як би Штати підтвердили, для нас це було б престижно. Знай наших.
показати весь коментар
09.03.2023 12:10 Відповісти
Вже все відомо, зробив Шкіряк, фінансував Зорян а яхта Порошенко.
показати весь коментар
09.03.2023 12:54 Відповісти
А німці звинувачують саме нас. З їхнього розслідування виходить, що це зробили українці, а фінансував їх - Порошенко.
показати весь коментар
09.03.2023 12:10 Відповісти
Знайшли там візитівку Пороха?
показати весь коментар
09.03.2023 12:11 Відповісти
Цукерку «Рошен»
показати весь коментар
09.03.2023 12:12 Відповісти
обсмоктану кацапом)
показати весь коментар
09.03.2023 12:29 Відповісти
Там взагалі на цій яхті не зробили обробку, наче навмисно залишили після себе і канхвєткі і сліди вибухівки скрізь.
показати весь коментар
09.03.2023 12:32 Відповісти
та це Медведчук! мля буду...
показати весь коментар
09.03.2023 12:13 Відповісти
Нє, це блохєрша Манекен! За це їй і дали ведро медальок.
показати весь коментар
09.03.2023 12:34 Відповісти
Не зрозуиіло --яка справа ?
на мою думку --хороша спрпва
Таких справ потрібно робити --тисячі
Щоб мізки у них повернулися в потрібну сторону
показати весь коментар
09.03.2023 12:12 Відповісти
А нас там немає, навіть, якщо б і були!
показати весь коментар
09.03.2023 12:12 Відповісти
Та ми там нє прічьом, совершенно. 1500 км ето вам нє шутка. і потом, нє било такого нікагда і вот, опять, ***.
показати весь коментар
09.03.2023 12:13 Відповісти
Хтось дуже бажає зробити з України країну диверсанта, щоб перестати допомагати зброєю.
показати весь коментар
09.03.2023 12:17 Відповісти
Та йух там. Ти з якого часу ?
показати весь коментар
09.03.2023 12:20 Відповісти
Україна дівєрсант ніібацца торохтєть.
показати весь коментар
09.03.2023 12:21 Відповісти
Яка різниця Україна це зробила чи ні, це результат так званої сво. Те що роблять росіяни в Україні навіть за один день війни не йде в ніяке порівняння з якимись потоками.
А ще питання на чию користь працюють ваші ЗМІ? Чи їх вже контролює росія, а ви все граєтесь у Демократію?
показати весь коментар
09.03.2023 12:33 Відповісти
NYT хоть и солидное издание, но в этом случае не иначе как "жареные новости" для хайпа. Нарратив российской ИПСО
показати весь коментар
09.03.2023 12:40 Відповісти
NYT вже давно не солідне видання і видає що завгодно, щоб тільки втриматись на плаву фінансово. В них просто космічні видатки!
показати весь коментар
09.03.2023 13:13 Відповісти
а кацапи підтверджують... бабла для підкупу й публікацій маячні не жаліють....
показати весь коментар
09.03.2023 12:48 Відповісти
Вчера, во время закрытого совещания, Путин дал распоряжение устранить российских учёных причастных к созданию коронавируса COVID-19 в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", а также сотрудников спецслужб принимавших участие в распространении коронавируса. В общей сложности в два списка включены более двадцати человек.
показати весь коментар
09.03.2023 12:56 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2023 12:58 Відповісти
Підводний човен "Запоріжжя" може і не таке.
показати весь коментар
09.03.2023 14:20 Відповісти
 
 