Украинские хакеры выложили клиентскую базу "Альфа-банка" в открытый доступ

Украинская хакерская группировка Kiborg слила в сеть полную клиентскую базу российского Альфа-Банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт группировки Kiborg.

Хакеры Kiborg в сотрудничестве с хакерами NLB получили доступ к базе в октябре 2023 года и тогда опубликовали информацию о 44 тысячах клиентов.

"База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефона клиента, а также другие интересные данные", - указано на сайте.

Таблица содержит 115 217 571 записей, из которых около 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц. База данных имеет клиентские записи, начиная с 2004 года.

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"Пресс-служба банка успела опровергнуть новость, назвав личные данные, которые мы выложили в качестве доказательств, "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позднее сообщение было изменено на обвинение в ложности информации", - говорят хакеры.

"Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и персонально Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться до него и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: "Ну и пусть". Возможно, когда-нибудь он будет более благосклонен к разговору с нами", - добавляют в сообщении.

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