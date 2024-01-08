РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16574 посетителя онлайн
Новости За рубежомТехнологииВойна в Украине
8 090 21
хакер (1119) Альфа-банк (45) кибератака (81)

Украинские хакеры выложили клиентскую базу "Альфа-банка" в открытый доступ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии Война в Украине

альфа-банк

Украинская хакерская группировка Kiborg слила в сеть полную клиентскую базу российского Альфа-Банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт группировки Kiborg.

Хакеры Kiborg в сотрудничестве с хакерами NLB получили доступ к базе в октябре 2023 года и тогда опубликовали информацию о 44 тысячах клиентов.

"База данных содержит информацию о ФИО, дате рождения, номере счета и телефона клиента, а также другие интересные данные", - указано на сайте.

Таблица содержит 115 217 571 записей, из которых около 38 миллионов уникальных физических и юридических лиц. База данных имеет клиентские записи, начиная с 2004 года.

Смотрите также: "Геть", - ночью во Львове неизвестные разрисовали стены отделения "Альфа-банка". ФОТО

"Пресс-служба банка успела опровергнуть новость, назвав личные данные, которые мы выложили в качестве доказательств, "скомпилированными из нескольких случайных номеров". Позднее сообщение было изменено на обвинение в ложности информации", - говорят хакеры.

"Передаем привет службе безопасности Альфа-Банка и персонально Михаилу Фридману. Раньше мы смогли дозвониться до него и тот прокомментировал взлом клиентской базы банка словами: "Ну и пусть". Возможно, когда-нибудь он будет более благосклонен к разговору с нами", - добавляют в сообщении.

Читайте также: Нацбанк лишил прав голоса акционеров "Альфа-Банка" Фридмана и Авена, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Там (в их оманском филиале) поищити на буквы Зе и Де.
показать весь комментарий
08.01.2024 17:42
+3
Это тот банк, что много лет у нас работал, и после 2014-го ?
показать весь комментарий
08.01.2024 18:01
+2
А смысл в этой базе какой?
Только для телефонных мошенников польза - будут звонить росиянцам и разводить их на бабки?
показать весь комментарий
08.01.2024 18:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там (в их оманском филиале) поищити на буквы Зе и Де.
показать весь комментарий
08.01.2024 17:42 Ответить
Саме більше що мене шокувало на початку повномасштабного вторгнення, коли почали в Дії продавати військові облігації і єдиним банком що був у списку, був Альфа Банк, ще до того як він став Sense. Тому тут навіть сумнівів немає.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:07 Ответить
ну и???
показать весь комментарий
08.01.2024 17:55 Ответить
Это тот банк, что много лет у нас работал, и после 2014-го ?
показать весь комментарий
08.01.2024 18:01 Ответить
А смысл в этой базе какой?
Только для телефонных мошенников польза - будут звонить росиянцам и разводить их на бабки?
показать весь комментарий
08.01.2024 18:17 Ответить
У той базі, Фільтр по громадянству є?
показать весь комментарий
08.01.2024 18:45 Ответить
І кому ті дані треба?
показать весь комментарий
08.01.2024 19:17 Ответить
Міша якорний пайовик банку на повідомлення про витік даних сказав просто ну і х... З ним.
показать весь комментарий
08.01.2024 19:47 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2024 20:29 Ответить
Угу тепер Мішаа Фрідман до позову на ярд$,допише ще скільки за моральний збиток,хоч розуміють доблесні хакери з ким тягатись зібрались,навіть не зрозуміли його *Ну нехай*.
показать весь комментарий
08.01.2024 20:57 Ответить
Позов куди? На кого?
Відразу до 'спортлото' хай пише.

А от ОбожеСлав Вакарчук вже напевно сдригнувсь від новини
- та й інші дружні Фрідману 'патріоти' також.

('Їхати' на Фрідмана може й будуть, але ж тіки на росії, і не в суд, а 'по понятіям'.)
показать весь комментарий
09.01.2024 06:04 Ответить
..есть, что заслуживает внимания !!! Я бы опубликовал фамилии....
показать весь комментарий
09.01.2024 07:30 Ответить
 
 