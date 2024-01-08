Еврокомиссия выразила правительству Польши обеспокоенность по поводу блокады границы с Украиной
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Еврокомиссар по транспорту Адина Велян направила письмо министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной. Брюссель призывает Варшаву обеспечить свободное движение автотранспорта.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет портал RMF FM.
В письме Велян напомнила польскому министру "об обязательстве Польши обеспечить свободное движение транспортных средств на пограничных переходах с Украиной согласно Соглашению об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС".
Для разрешения ситуации Еврокомиссия предложила сотрудничество и поддержку, добавив, что "продолжает внимательно следить за ситуацией".
Спикер Еврокомиссии подтвердил отправку письма, добавив, что ведомство "остается очень обеспокоенным блокированием пограничного перехода в Дорохуске, а также тем, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной продолжают быть заблокированными".
Он также напомнил, что нарушение обязательств государств-членов ЕС "может привести к мерам, предусмотренным договорами по устранению таких нарушений" – то есть иска в Суде Евросоюза.
Собеседник RMF FM в ЕС не исключил, что "в случае необходимости" состоится еще одна трехсторонняя встреча представителей Польши, Украины и Еврокомиссии для решения проблемы блокады границы – последняя состоялась еще 18 декабря.
Напомним, польские перевозчики еще с начала ноября блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, требуя, прежде всего, возвращения разрешительной системы для украинских водителей, отмененной в 2022 году в соответствии с соглашением о "транспортном безвизе".
Пожалуйста, подождите...
Показав, що це не «проблема України», а проблема у середині Польщі.
Так вже було з Орбаном. Механізми впливу у ЕС е.
Та і свій позив до СОТ Україна не забрала, а тільки « призупинену».
Давай, Туск. Працюй.
Потужно!
Аж ціла стурбованість!
Хочаможе й не знала.Кулеба забув сказати.
На всі випадки СТУРБОВАНІСТЬ?
Як і раніше коли Путін кошмарив Грузію, потім Україну і весь час потім весь умовний Захід були стурбовані.
Польща ніби союзник України блокує границю...
А раніше, буквально кілька днів тому.
Чули!? Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані обстріли України з боку РФ.
Скучно і банально виказувати стурбованість поодинці, а ось на засідання самого ж НАТО, - ну, пам'ятаєте, НАТО, той же колгосп, майже як колгосп ООН, чи колгосп ЄС.
А ось колеХтівно стурбуватися, - ніби як колективний секс, невідомо хто перший і хто дужче був стурбований, - то вже зовсім інша справа.
Якщо гуртом, на засіданні НАТО, і стурбуватися колективно, разом, - всі як один, - правда з угорським і турецьким колоритом до тої стурбованості колгоспної, - не такий вже страшний Путін.
Там можна сачконути і ніхто не побачить.
Слідуючим етапом буде "Глибока стурбованість"?
А це просто бла-бла -бла. Хто буде відшкодовувати збитки ?
дитинстваспособивирішення проблем
О!
Ізнов їхня люба мастурбованість!