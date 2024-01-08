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Новости За рубежом
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блокада (1651) Еврокомиссия (1317) Польша (7483)

Еврокомиссия выразила правительству Польши обеспокоенность по поводу блокады границы с Украиной

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,польща

Еврокомиссар по транспорту Адина Велян направила письмо министру инфраструктуры Польши Дариушу Климчаку в связи с блокированием перевозчиками пунктов пересечения границы с Украиной. Брюссель призывает Варшаву обеспечить свободное движение автотранспорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет портал RMF FM.

В письме Велян напомнила польскому министру "об обязательстве Польши обеспечить свободное движение транспортных средств на пограничных переходах с Украиной согласно Соглашению об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС".

Для разрешения ситуации Еврокомиссия предложила сотрудничество и поддержку, добавив, что "продолжает внимательно следить за ситуацией".

Спикер Еврокомиссии подтвердил отправку письма, добавив, что ведомство "остается очень обеспокоенным блокированием пограничного перехода в Дорохуске, а также тем, что другие пограничные переходы между Польшей и Украиной продолжают быть заблокированными".

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Он также напомнил, что нарушение обязательств государств-членов ЕС "может привести к мерам, предусмотренным договорами по устранению таких нарушений" – то есть иска в Суде Евросоюза.

Собеседник RMF FM в ЕС не исключил, что "в случае необходимости" состоится еще одна трехсторонняя встреча представителей Польши, Украины и Еврокомиссии для решения проблемы блокады границы – последняя состоялась еще 18 декабря.

Напомним, польские перевозчики еще с начала ноября блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной, требуя, прежде всего, возвращения разрешительной системы для украинских водителей, отмененной в 2022 году в соответствии с соглашением о "транспортном безвизе".

Также читайте: Туск будет убеждать польских перевозчиков не блокировать границу с Украиной
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Топ комментарии
+17
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08.01.2024 18:26
+16
О, прочухались! Шо тільки зараз стало відомо?
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08.01.2024 18:17
+15
Дуже добре. ЕС показав Польші її місто.

Показав, що це не «проблема України», а проблема у середині Польщі.

Так вже було з Орбаном. Механізми впливу у ЕС е.

Та і свій позив до СОТ Україна не забрала, а тільки « призупинену».

Давай, Туск. Працюй.
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08.01.2024 18:22
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О, прочухались! Шо тільки зараз стало відомо?
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08.01.2024 18:17 Ответить
Дуже добре. ЕС показав Польші її місто.

Показав, що це не «проблема України», а проблема у середині Польщі.

Так вже було з Орбаном. Механізми впливу у ЕС е.

Та і свій позив до СОТ Україна не забрала, а тільки « призупинену».

Давай, Туск. Працюй.
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08.01.2024 18:22 Ответить
О,а ви кажете!
Потужно!
Аж ціла стурбованість!
Хочаможе й не знала.Кулеба забув сказати.
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08.01.2024 18:23 Ответить
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08.01.2024 18:26 Ответить
о імпотенти зачухались через два місяці ! мені цікаво щоб було якщо б українці заблокували днів на 3 ?
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08.01.2024 18:27 Ответить
І знов стурбованість.. мабуть вони не дуже розуміють значення цього слова..
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08.01.2024 18:30 Ответить
Єврокомісія висловила уряду Польщі стурбованість щодо блокади кордону з Україною.
На всі випадки СТУРБОВАНІСТЬ?

Як і раніше коли Путін кошмарив Грузію, потім Україну і весь час потім весь умовний Захід були стурбовані.

Польща ніби союзник України блокує границю...

А раніше, буквально кілька днів тому.



Чули!? Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані обстріли України з боку РФ.

Скучно і банально виказувати стурбованість поодинці, а ось на засідання самого ж НАТО, - ну, пам'ятаєте, НАТО, той же колгосп, майже як колгосп ООН, чи колгосп ЄС.

А ось колеХтівно стурбуватися, - ніби як колективний секс, невідомо хто перший і хто дужче був стурбований, - то вже зовсім інша справа.

Якщо гуртом, на засіданні НАТО, і стурбуватися колективно, разом, - всі як один, - правда з угорським і турецьким колоритом до тої стурбованості колгоспної, - не такий вже страшний Путін.
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08.01.2024 18:31 Ответить
Чим хороша колективна стурбованість?
Там можна сачконути і ніхто не побачить.
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08.01.2024 18:38 Ответить
"Єврокомісія висловила уряду Польщі стурбованість" Джерело: https://censor.net/ua/n3466360,
Слідуючим етапом буде "Глибока стурбованість"?
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08.01.2024 18:35 Ответить
А вже стурбувались, чи закликали стурбуватись?
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08.01.2024 18:36 Ответить
Пздц.... декілька місяців поляки порушуючи Закон ЄС блокують кордон а у відповідь тільки зараз "стурбованість та рекомендації".....
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08.01.2024 18:44 Ответить
Оце так неочікувана стурбованість.Ляхи напевно будуть ходити шоковані цілий місяць після такої стурбованості.
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08.01.2024 18:53 Ответить
Хіба ще не всі з зрозуміли,,що в європі нас бачать тільки як колонію.робіть висновки
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08.01.2024 18:58 Ответить
ЄС полякам пів-року тому..Заблокуйте кордон з Україною на пів року,а ми потім висловимо Вам дуже сильну стурбованість
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08.01.2024 19:00 Ответить
Поляки справно отримують допомогу з Європейського Союзу,на дороги і на сільське гоподарство.Тільки поводяться як би були по за Європую,не виконують устав.Це як отримувати зарплату,а на роботу не ходити.
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08.01.2024 19:08 Ответить
Який же це союз. Союз -- це допомога , при вирешенні питань.
А це просто бла-бла -бла. Хто буде відшкодовувати збитки ?
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08.01.2024 19:10 Ответить
стурбованість та згуртованість. два світи, два дитинства способивирішення проблем
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08.01.2024 19:16 Ответить
Вони вічно стурбовані: або трішки або глибоко або сильно.Тільки нам від того ніякої користі
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08.01.2024 20:30 Ответить
Єврокомісія висловила уряду Польщі стурбованість

О!
Ізнов їхня люба мастурбованість!
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08.01.2024 20:36 Ответить
 
 