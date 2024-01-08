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Киевлянам рекомендуют снова носить маски в местах скопления людей

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

дети,маски

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди госпитализированных пациентов есть и тяжелые", – отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, которую определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19" , – отметил Поворозник и напомнил, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

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Топ комментарии
+9
генеральний директор ВООЗ зі своїми масочками іде в с..ку.
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08.01.2024 20:17
+8
Знов маски? А далі що? Знов карантин введуть? Зелена падаль зовсім знущається?
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08.01.2024 20:12
+8
паралельні світи,все ж таки існують
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08.01.2024 20:20
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ну хоч не в памперсах, як на банковій)
а так - норм тема сховатись від воєнкомів))
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08.01.2024 20:07 Ответить
Твк тема супер, побачив ТЦК, що йде за тобою, відразу кашляти в маску.
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08.01.2024 22:32 Ответить
Цікаво, а згідно нового закону ті, що перехворіли на ковід, звільняються від мобілізації? А вакциновані?
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08.01.2024 23:30 Ответить
Мабуть, ті чоловіки, тіла яких після звільнення знаходили на вулицях і в домах в Бучі зі звязаними руками, скористалися такою порадою.
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09.01.2024 09:58 Ответить
Знов маски? А далі що? Знов карантин введуть? Зелена падаль зовсім знущається?
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08.01.2024 20:12 Ответить
Більше трьох - нє собірацца!
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08.01.2024 20:17 Ответить
генеральний директор ВООЗ зі своїми масочками іде в с..ку.
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08.01.2024 20:17 Ответить
паралельні світи,все ж таки існують
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08.01.2024 20:20 Ответить
Шооо Апять 🤔🤔🤣🤣🤣
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08.01.2024 20:24 Ответить
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08.01.2024 20:25 Ответить
Здорових маски не захищають, в хворих маска трохи зменшує кількість і дальність викиду вірусів, але в замкненому просторі громадського транспорту це немає значення. Носіння масок усіма - це знущання і приниження громадян та імітація діяльності чиновників.
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08.01.2024 20:52 Ответить
Ви забули про прибутки виробників, мереж аптек й маркетів. Наступним кроком буде - вакцинація, й рекомендації на рахунок ліків. Реклама й виводу бабла через неї на офшори..
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08.01.2024 21:00 Ответить
А ви забули прибутки ритуальних агенств.
Боснія і Герцеговина: 15 відсотків вакцинованих, найбільше смертей Найвищі в Європі показники смертності з початку пандемії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, спостерігаються у Боснії та Герцеговині. Від коронавірусної хвороби у цій країні померли з початку пандемії понад 11 тисяч людей, тобто 342 людини на сто тисяч населення. Частка летальних випадків у співвідношенні до кількості підтверджених випадків інфікування також є найвищою серед країн Європи. За даними Університету Джонса Хопкінса, вона становить 4.6 відсотка. У країні вакциновані близько 15 відсотків дорослого населення. Це - найнижчий показник на континенті. На тлі низького рівня вакцинації показники смертності нинішньої і попередньої хвилі захворюваності суттєво не відрізняються. Нинішня хвиля захворюваності у Боснії поки є суттєво слабшою за весняну. Якщо у березні-квітні кількість нових діагностованих випадків на піку становила 9-10 тисяч на добу, то зараз - від 4 до 5 тисяч. Схожою залишилася і смертність. Навесні на тиждень фіксували 400-500 смертей. Нині - 200-250.
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08.01.2024 21:37 Ответить
А, ну так. Мінімальна вартість пакету ритуальних послуг з кремацією, без поховання у Києві 21 тис грн, а місця у колумбаріях від 30 тис грн.
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08.01.2024 22:06 Ответить
Ще шість досліджень, в яких взяли участь 389 228 людей (2627 заражені коронавірусом) показали ефективність носіння масок. Згідно з їхніми результатами, небезпека зараження при цьому знижується також на 53 відсотки. Австралійські та британські вчені порівняли дані з 200 різних країн, де носіння масок сприймається суспільством з різним ступенем серйозності. При цьому, як показали дослідження,рівень смертності від коронавірусу в країнах, де носіння маски є обов'язковим, на 47,5 відсотка менше, ніж там, де маски не носять. Якщо ж окремо розглянути ситуацію в США, то небезпека зараження у штатах, де носіння маски є обов'язковим, на 29 відсотків нижче, ніж в інших. Тут, імовірно, грає роль те, що у США менше ніж в інших країнах користуються громадським транспортом. Інші дослідження з Гонконгу та США підтверджують цей тренд. Висновок однозначний: носіння маски допомагає запобігти захворюванню на COVID-19.
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08.01.2024 21:31 Ответить
Антивакцинатори-антимасочники схожі на любителів розбирати вдома снаряди. Ті також вважають себе саперами-професіоналами, бо вміють користуватися болгаркою
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08.01.2024 21:58 Ответить
Капіталісти заради зайвих прибутків замовлять будь-яке дослідження з потрібними результатами. Маски, антисептики, вакцина - це в світовому масштабі трильйони доларів. В часи коронабєсія в померлі від ковіду для статистики кого тільки не записували: сердечників, древніх стариків з купою хронічних болячок і т.д...
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08.01.2024 23:28 Ответить
Маю до вас питанячко - ногомяч дивитесь?
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09.01.2024 00:35 Ответить
Ні.
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09.01.2024 07:54 Ответить
Переходьте на натуральне господарство. Тільки так Ви позбавите клятих капіталістів прибутків.
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09.01.2024 09:29 Ответить
Все одно не вийде - розділення праці все одно нікуди не дінеться ( тиж не будеш сам і ковалем і столяром і мельником і каменярем і далі далі ). Такшо тре вертатись в камяний вік - і селитись біля екватора ( шоб проблем з одягом не мати ).
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09.01.2024 11:40 Ответить
Якщо людина хоче позбавити капіталістів прибутків, то єдиний вихід - ведення натурального господарства або бомжування. Другий варіант я не пропонував, а в першому йому доведеться ставати і кавалем і теслею і кравцем і конюхом і землеробом...
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09.01.2024 18:55 Ответить
Не вийде одночасно всім займатись - не вийде і все .Тіко бактерії можуть рахуватися повністью автономними - і то не всі.
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09.01.2024 19:06 Ответить
В історії людства в Темні віки люди довгий час вели натуральне господарство. При цьому, я не ставлю за мету позбавити капіталістів прибутків. Цього хоче Fedor Fedorov bd4348cc От йому це і розповідайте, може він вважає, що у нього вийде?
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09.01.2024 19:25 Ответить
о, ковидопропаган доно-боты, с антипкой во главе вылезли, нанесли бреда и подчистили комменты
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08.01.2024 21:56 Ответить
О, виліз черговий розкривач світових змов. Тобі вже мало планети Нубіру і рептилоїдів, ти вже почав і про мене маячню видумувати. Ти диви, як цікаво в тебе хвороба прогресує...
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08.01.2024 22:40 Ответить
Так званий ковід це насправді хімічне отруєння ДІОКСИДОМ АЗОТУ та іншими отруйними речовинами, які у великій концентрації викликають довготривалий нежить або хімічний пневмоніт тобто симптоми дуже схожі з ГРВІ на перший погляд. Ось, наприклад по Києву обсерваторія Срезневського оприлюднює відомості про забруднення повітря ДІОКСИДОМ АЗОТУ та іншими отруйними речовинами.
Як можете бачити, забруднення повітря у м. Києві ДІОКСИДОМ АЗОТУ та іншими отруйними речовинами зашкалює. І це не теорія змови, а офіційні результати досліджень повітря обсерваторії Срезневського.
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/diialnist/khimichne-zabrudnennia?id=180
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08.01.2024 22:47 Ответить
Ну якшо це правда - то тоді ковідом мали хворіти ше в Британії 19 століття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83(IV)
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09.01.2024 00:40 Ответить
Діоксид азоту і міському смозі фіксували досить давно. Але люди хворіють на ковід навіть у віддалених селах.
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09.01.2024 09:31 Ответить
Вірус вражає тільки киян?
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08.01.2024 22:58 Ответить
Невже люди так і не навчилися думати своєю головою? Так і будуть крутить бидлом - маски, вакцини, обмеження, з підприємств виганяли... (а були ще й штрафи). Весь цивілізований світ давно вже відійшов від непритомності, а у нас дурість починають з початку. Придурки хворі на голову
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08.01.2024 23:12 Ответить
В місцях скупчення людей? Тобто, заходячи в бліндаж на передовій, треба одягати маску? А вакцинація для тих, хто відправляється на нуль, обов"язкова?
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08.01.2024 23:35 Ответить
Це принцип - чи гнеться гілочка ще?
Може спробуєте на харчі знижки робити? На цитрусові?
Хоча - маски прибуткова справа, тут ви праві.
Хто завіз? Знову епіцентр? Та ще з Бориспіль не запрацював, не женіть.
Дайте гроші людям відмити. Що ви такі горячкуваті?
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09.01.2024 06:05 Ответить
 
 