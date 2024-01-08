Киевлянам рекомендуют снова носить маски в местах скопления людей
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди госпитализированных пациентов есть и тяжелые", – отметил Поворозник.
Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.
"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, которую определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19" , – отметил Поворозник и напомнил, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.
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а так - норм тема сховатись від воєнкомів))
Боснія і Герцеговина: 15 відсотків вакцинованих, найбільше смертей Найвищі в Європі показники смертності з початку пандемії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, спостерігаються у Боснії та Герцеговині. Від коронавірусної хвороби у цій країні померли з початку пандемії понад 11 тисяч людей, тобто 342 людини на сто тисяч населення. Частка летальних випадків у співвідношенні до кількості підтверджених випадків інфікування також є найвищою серед країн Європи. За даними Університету Джонса Хопкінса, вона становить 4.6 відсотка. У країні вакциновані близько 15 відсотків дорослого населення. Це - найнижчий показник на континенті. На тлі низького рівня вакцинації показники смертності нинішньої і попередньої хвилі захворюваності суттєво не відрізняються. Нинішня хвиля захворюваності у Боснії поки є суттєво слабшою за весняну. Якщо у березні-квітні кількість нових діагностованих випадків на піку становила 9-10 тисяч на добу, то зараз - від 4 до 5 тисяч. Схожою залишилася і смертність. Навесні на тиждень фіксували 400-500 смертей. Нині - 200-250.
Як можете бачити, забруднення повітря у м. Києві ДІОКСИДОМ АЗОТУ та іншими отруйними речовинами зашкалює. І це не теорія змови, а офіційні результати досліджень повітря обсерваторії Срезневського.
http://cgo-sreznevskyi.kyiv.ua/uk/diialnist/khimichne-zabrudnennia?id=180
Може спробуєте на харчі знижки робити? На цитрусові?
Хоча - маски прибуткова справа, тут ви праві.
Хто завіз? Знову епіцентр? Та ще з Бориспіль не запрацював, не женіть.
Дайте гроші людям відмити. Що ви такі горячкуваті?