Киевлянам рекомендуют снова носить маски в местах скопления людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Поэтому киевлянам рекомендуют вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди госпитализированных пациентов есть и тяжелые", – отметил Поворозник.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

"Речь идет в первую очередь о вашем здоровье, которое нужно беречь. В частности, при ухудшении состояния и первых симптомах недуга следует обязательно обращаться к своему семейному врачу и, при необходимости, которую определит врач, своевременно проходить тестирование на COVID-19" , – отметил Поворозник и напомнил, что самой надежной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни является вакцинация.

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