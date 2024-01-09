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Гуманитарная помощь нужна 14,6 млн украинцев, - ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оон,гуманітарка

По данным Организации Объединенных Наций, на гуманитарную помощь Украине в текущем году нужно около 4,1 миллиарда долларов США (эквивалент 3,75 миллиарда евро). Более 14,6 миллиона человек, около 40 процентов населения Украины, будут нуждаться в поддержке.

Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Женеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ООН объясняют потребность в том, что в Украине ежедневно погибают и получают ранения гражданские, Россией разрушается жилье людей и жизненно важная инфраструктура. На это накладывается суровая зима, люди зависят от доставки продовольствия, воды, медикаментов и других гуманитарных товаров.

"Если боевые действия продолжатся, а удары по объектам энергетической и другой критически важной инфраструктуры увеличатся этой зимой, текущая гуманитарная ситуация в этом году, вероятно, будет дальше ухудшаться. Поэтому сейчас, как никогда, актуальна масштабная гуманитарная операция", - подчеркнули в УКГВ.

По оценкам ООН, около 6,3 миллиона украинцев вынуждены были уехать за границу, убегая от войны. К концу 2023 года в Европе было зарегистрировано 5,9 миллиона беженцев из Украины. Региональный план реагирования на нужды беженцев, который УГКВ планирует обнародовать на следующей неделе, предусматривает помощь 2,3 миллиона беженцев и принявшим их местным громадам. В этот же день планируется обсуждение плана реагирования на гуманитарные нужды в Украине.

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Топ комментарии
+5
І шпиталі потребують всього. Навіть б/в одягу для хлопців. Футболки, светри, штани, куртки, взуття..цивільне, для шпиталю. Бо з поранених одяг зрізають й треба перевдягнути...також бутлі здорові для води необхідні..сусід збирає й розвозить по шпиталям.

Таке враження, що держава болт забила..
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09.01.2024 18:26
+4
А дадуть Українцю куя... і мені цим куйом годувати 4 голодних рта..
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09.01.2024 18:19
+4
гірше того - по двоє і по троє сплять, голими, мерзнуть, слимаків їдять з голоду. А оон бідкається про зруйновану інфраструктуру. Може слід знищити причину того руйнування? Хоча б вигнати з радбезу як самованця?
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09.01.2024 18:36
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На данный момент это более 50-60% населения...
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09.01.2024 18:18 Ответить
В Монако передайте, там вже на двоярусних ліжках сплять, в хостелах...і мівіну(без неї ніяк)
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09.01.2024 18:18 Ответить
гірше того - по двоє і по троє сплять, голими, мерзнуть, слимаків їдять з голоду. А оон бідкається про зруйновану інфраструктуру. Може слід знищити причину того руйнування? Хоча б вигнати з радбезу як самованця?
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09.01.2024 18:36 Ответить
А дадуть Українцю куя... і мені цим куйом годувати 4 голодних рта..
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09.01.2024 18:19 Ответить
Дадуть. Половину розкрадуть зверху, половину - знизу (малоімущіє на папері, в дорогій шубі на дорогій машині, але потребують допомоги). Ну може щось таки і перепаде тим, кому дійсно треба.
Краще б дали ці 4,1 млрд зброєю. Але ніззя
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09.01.2024 18:23 Ответить
"Понад 14,6 мільйона людей, близько 40 відсотків населення України, потребуватимуть підтримки. "
У мене одне питання а як вони знають скільки є населення в Україні якщо перепису небуло 23роки?
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09.01.2024 18:24 Ответить
З вікіпедії)) доречі, а всілякі інституції соціології нафіга зараз..
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09.01.2024 18:28 Ответить
так отож,населення зменшилося вдвічі а вони все колишніми даними послуговуються ,те саме з мобілізацією , одне діло дивитися на резерв ще у радянських папірцях коли УРСР мала 52,3 млн. і зовсім інше це ******* реальність.
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09.01.2024 18:40 Ответить
І шпиталі потребують всього. Навіть б/в одягу для хлопців. Футболки, светри, штани, куртки, взуття..цивільне, для шпиталю. Бо з поранених одяг зрізають й треба перевдягнути...також бутлі здорові для води необхідні..сусід збирає й розвозить по шпиталям.

Таке враження, що держава болт забила..
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09.01.2024 18:26 Ответить
Тут вже не враження а реальні факти..
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09.01.2024 18:28 Ответить
Враження?! Це беззаперечний факт.
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09.01.2024 18:31 Ответить
А де є адреси куди відправляти посилки з одягом?
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09.01.2024 18:38 Ответить
Хз, в мене та мами просто забирає.
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09.01.2024 18:41 Ответить
кажіть номер НП. вишлю.
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09.01.2024 18:57 Ответить
То в нього спитати треба. Я не можу з пошти забирати.
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09.01.2024 19:11 Ответить
Десь далеко почулося гундосе-Дайте два рази по два,дуже дякую.
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09.01.2024 18:27 Ответить
Зелене лайно усе розікрало і розкраде. А Головний жидівський ******, буде розбовідати казочки , зедебілам. Як завжди. Щоб ви, суки подохли!
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09.01.2024 18:31 Ответить
«Нам казали буде долар 45 при Зеленському,
буде хаос, буде війна.
Дивіться, нічого такого не сталося» (с)
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09.01.2024 18:50 Ответить
Коли корабель тоне, то щури тікають перші.
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09.01.2024 20:28 Ответить
 
 