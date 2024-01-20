Жители освобожденных территорий получили более 755 млн грн помощи, - Минреинтеграции
Жителям деоккупированных территорий в 2022-2023 годах было выплачено денежное пособие на сумму 755,6 миллиона гривен (19 миллионов долларов США).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме.
Отмечается, что процесс выплат удалось наладить благодаря координации правительства и поддержки Международной организации по миграции (МОМ) и Общества Красного Креста Украины (ОКК).
"Средства поступали через Укрпочту людям, проживающим на освобожденных территориях Донетчины, Луганщины, Николаевщины, Харьковщины и Херсонщины", - говорится в сообщении.
В частности, от МОМ в период с конца октября 2022 года по ноябрь 2023 года около 119 тысяч человек из этих регионов получили денежную помощь на общую сумму более 459,8 миллиона гривен.
ОККУ за указанный период предоставило более 246 тысячам человек денежную помощь на сумму более 295,7 миллиона гривен.
Минреинтеграции поблагодарило Международную организацию по миграции, Общество Красного Креста Украины, областные военные администрации и Укрпочту за сотрудничество по поддержке жителей освобожденных территорий Украины.
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Заступник Єрмака Шурма тільки в одному ЖК Києва накупив нерухомості на 77 мільйонів. Напевно і для правнуків.
А на всіх жителів звільних територій всього 755 мільйонів.
Тому вони тут не називають цифри- скільки грошей отримае один мешканець. Тому що це мізер, та знущання.
Ці люди ( всі хто втратив житло та майно) вони постраждали від ПАРАШІ. Зрозуміло що Україна немае стільки коштів як треба.
Але Україна могла вже давно організувати «колективні позиви у міжнародні суди проти рф та запустити процес стягування грошей з рф за кожне пошкодження кожному українцю.
Це велика робота, але це можливо!
Можливо, коли е бажання…
В Україні е міністерство юстиції Малюски, інші міністерства, тисячі чиновників,
а от допомоги громадянам нема.
Громадяни постраждали два рази/
один раз від ху&ла,
диугий раз від бездіяльності «влади» України.
ті хто сібався за кордон, живуть припіваючи
з виплатами, житлом та харчуванням + можна піти працювати
та заробляти 1000-3000 євро...
хто не втік, а це мільйони родин, отримують стільки, щоб не здохнути...
дуже виважений підхід до проблеми...
не забудьте ще по 18000 грн виплатити за повернення з за кордону
бо ж хтось пропонував це зробити...
до тих виплат та пільг які вони отримали там, виплачувати ще по 18 к. за, *****, повернення
воно не пройшло але
була така ібанута ідея.
не тим *****, хто не втік та сидів тут на 2400 грн, бо втратив все
а тим хто на західній чи в центрі здав своє житло біжанцям з півдня та сходу а сам сібався за кордон на 400+ євро допомоги.
а в Ірландії, взагалі з початку платили більше 1000 + харчі та житло ,в кінці 2023 880
зараз десь 400
а а грошову допомогу направити реальним біжанцям.?
» Втік за кордон», « ухилянти»- це асе термінологія зелених та Дерьмака.
Усюди гарно, де нас немае І в Ісландії , і в інших містах. Це, так Здаеться…
Дивись на світ ширше, ніж кацапська пропаганда яка разьеднуе українців.
Украіна до війни була вільна держава. Війна внесла зміни.
Але використовувати термінологію « втік» замість «вільно виїхав» не е нормальним для демократичного суспільства.
Щось подібне, було за деякий час у Кушнарьова, Чечетова, Калашникова, Кирпи, але куди ж безумній, і до таких ригоАНАЛІВ…
Шуфрич з мертвечуком, можуть розповісти
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Міст на троєщину - 30млд
Виплати людям без майна 0,755млд