Жители освобожденных территорий получили более 755 млн грн помощи, - Минреинтеграции

Жителям деоккупированных территорий в 2022-2023 годах было выплачено денежное пособие на сумму 755,6 миллиона гривен (19 миллионов долларов США).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме.

Отмечается, что процесс выплат удалось наладить благодаря координации правительства и поддержки Международной организации по миграции (МОМ) и Общества Красного Креста Украины (ОКК).

"Средства поступали через Укрпочту людям, проживающим на освобожденных территориях Донетчины, Луганщины, Николаевщины, Харьковщины и Херсонщины", - говорится в сообщении.

В частности, от МОМ в период с конца октября 2022 года по ноябрь 2023 года около 119 тысяч человек из этих регионов получили денежную помощь на общую сумму более 459,8 миллиона гривен.

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ОККУ за указанный период предоставило более 246 тысячам человек денежную помощь на сумму более 295,7 миллиона гривен.

Минреинтеграции поблагодарило Международную организацию по миграции, Общество Красного Креста Украины, областные военные администрации и Укрпочту за сотрудничество по поддержке жителей освобожденных территорий Украины.