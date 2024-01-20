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Жители освобожденных территорий получили более 755 млн грн помощи, - Минреинтеграции

зарплата,гроші,виплати,пенсія

Жителям деоккупированных территорий в 2022-2023 годах было выплачено денежное пособие на сумму 755,6 миллиона гривен (19 миллионов долларов США).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в телеграме.

Отмечается, что процесс выплат удалось наладить благодаря координации правительства и поддержки Международной организации по миграции (МОМ) и Общества Красного Креста Украины (ОКК).

"Средства поступали через Укрпочту людям, проживающим на освобожденных территориях Донетчины, Луганщины, Николаевщины, Харьковщины и Херсонщины", - говорится в сообщении.

В частности, от МОМ в период с конца октября 2022 года по ноябрь 2023 года около 119 тысяч человек из этих регионов получили денежную помощь на общую сумму более 459,8 миллиона гривен.

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ОККУ за указанный период предоставило более 246 тысячам человек денежную помощь на сумму более 295,7 миллиона гривен.

Минреинтеграции поблагодарило Международную организацию по миграции, Общество Красного Креста Украины, областные военные администрации и Укрпочту за сотрудничество по поддержке жителей освобожденных территорий Украины.

Автор: 

выплаты (642) помощь (7763) деоккупация (847) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+2
Одна ОПа накрала набагато більше. А ще ж є депутани-хапуги.
Заступник Єрмака Шурма тільки в одному ЖК Києва накупив нерухомості на 77 мільйонів. Напевно і для правнуків.
А на всіх жителів звільних територій всього 755 мільйонів.
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20.01.2024 15:43
+2
то інше вангую що там набагато більше чим 775 лярдів і все розкрадено на сиріт з кварталу, бо моя знайома з ьбучі 2 роки нічого не може отримати... не кажучи про переселенців, яких ніхто не рахує зовсім... клондайк, який видно в кількості топ позашляховіків в країні німці таких ще не бачили
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20.01.2024 15:52
+1
є довбні які готові башляти 18К за повернення в клоаку?
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20.01.2024 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Одна ОПа накрала набагато більше. А ще ж є депутани-хапуги.
Заступник Єрмака Шурма тільки в одному ЖК Києва накупив нерухомості на 77 мільйонів. Напевно і для правнуків.
А на всіх жителів звільних територій всього 755 мільйонів.
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20.01.2024 15:43 Ответить
Це копійки!

Тому вони тут не називають цифри- скільки грошей отримае один мешканець. Тому що це мізер, та знущання.

Ці люди ( всі хто втратив житло та майно) вони постраждали від ПАРАШІ. Зрозуміло що Україна немае стільки коштів як треба.

Але Україна могла вже давно організувати «колективні позиви у міжнародні суди проти рф та запустити процес стягування грошей з рф за кожне пошкодження кожному українцю.
Це велика робота, але це можливо!

Можливо, коли е бажання…
В Україні е міністерство юстиції Малюски, інші міністерства, тисячі чиновників,
а от допомоги громадянам нема.

Громадяни постраждали два рази/
один раз від ху&ла,
диугий раз від бездіяльності «влади» України.
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20.01.2024 16:36 Ответить
тобто:
ті хто сібався за кордон, живуть припіваючи
з виплатами, житлом та харчуванням + можна піти працювати
та заробляти 1000-3000 євро...
хто не втік, а це мільйони родин, отримують стільки, щоб не здохнути...
дуже виважений підхід до проблеми...
не забудьте ще по 18000 грн виплатити за повернення з за кордону
бо ж хтось пропонував це зробити...
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20.01.2024 15:49 Ответить
є довбні які готові башляти 18К за повернення в клоаку?
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20.01.2024 15:53 Ответить
якесь ***** в ВР пропонувало тим хто повертається додому з за кордону,
до тих виплат та пільг які вони отримали там, виплачувати ще по 18 к. за, *****, повернення
воно не пройшло але
була така ібанута ідея.
не тим *****, хто не втік та сидів тут на 2400 грн, бо втратив все
а тим хто на західній чи в центрі здав своє житло біжанцям з півдня та сходу а сам сібався за кордон на 400+ євро допомоги.
а в Ірландії, взагалі з початку платили більше 1000 + харчі та житло ,в кінці 2023 880
зараз десь 400
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20.01.2024 16:09 Ответить
а чи не можно було тим хто втік, забезпечити лиш житло, харчування та роботу
а а грошову допомогу направити реальним біжанцям.?
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20.01.2024 15:51 Ответить
Югік, та не нервуй ти так!

» Втік за кордон», « ухилянти»- це асе термінологія зелених та Дерьмака.

Усюди гарно, де нас немае І в Ісландії , і в інших містах. Це, так Здаеться…

Дивись на світ ширше, ніж кацапська пропаганда яка разьеднуе українців.

Украіна до війни була вільна держава. Війна внесла зміни.

Але використовувати термінологію « втік» замість «вільно виїхав» не е нормальним для демократичного суспільства.
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20.01.2024 16:53 Ответить
то інше вангую що там набагато більше чим 775 лярдів і все розкрадено на сиріт з кварталу, бо моя знайома з ьбучі 2 роки нічого не може отримати... не кажучи про переселенців, яких ніхто не рахує зовсім... клондайк, який видно в кількості топ позашляховіків в країні німці таких ще не бачили
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20.01.2024 15:52 Ответить
а лєнці на "шапіто" скільки дали?
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20.01.2024 16:12 Ответить
По тищi на рило...ого
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20.01.2024 16:34 Ответить
Дивне мовчання, отієї безумної!
Щось подібне, було за деякий час у Кушнарьова, Чечетова, Калашникова, Кирпи, але куди ж безумній, і до таких ригоАНАЛІВ…
Шуфрич з мертвечуком, можуть розповісти
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20.01.2024 16:37 Ответить
Породілля з Маріуполя Маріанна Вишемирська, чиї фото на фоні розбомбленого полового будинку стали відомі на весь світ, нині співпрацює з окупантами і є прихильнецею "русского мира". На жаль в маріуполі таких 90 %.
,
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20.01.2024 17:55 Ответить
Міст Чернігів - Київ 4,8 млрд.
Міст на троєщину - 30млд
Виплати людям без майна 0,755млд
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20.01.2024 22:13 Ответить
 
 