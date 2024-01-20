Мешканці звільнених територій отримали понад 755 млн грн допомоги, - Мінреінтеграції
Жителям деокупованих територій у 2022-2023 роках було виплачено грошової допомоги на суму 755,6 мільйона гривень (19 мільйонів доларів США).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у телеграмі.
Зазначається, що процес виплат вдалося налагодити завдяки координації Уряду та підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) і Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).
"Кошти надходили через Укрпошту людям, які проживають на звільнених територіях Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, від МОМ у період з кінця жовтня 2022 року до листопада 2023 року близько 119 тисяч людей із цих регіонів отримали грошову допомогу на загальну суму понад 459,8 мільйона гривень.
ТЧХУ за вказаний період надало більш ніж 246 тисячам людей грошової допомоги на суму понад 295,7 мільйона гривень.
Мінреінтеграції подякувало Міжнародній організації з міграції, Товариству Червоного Хреста України, обласним військовим адміністраціям та Укрпошті за співпрацю щодо підтримки мешканців звільнених територій України.
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Заступник Єрмака Шурма тільки в одному ЖК Києва накупив нерухомості на 77 мільйонів. Напевно і для правнуків.
А на всіх жителів звільних територій всього 755 мільйонів.
Тому вони тут не називають цифри- скільки грошей отримае один мешканець. Тому що це мізер, та знущання.
Ці люди ( всі хто втратив житло та майно) вони постраждали від ПАРАШІ. Зрозуміло що Україна немае стільки коштів як треба.
Але Україна могла вже давно організувати «колективні позиви у міжнародні суди проти рф та запустити процес стягування грошей з рф за кожне пошкодження кожному українцю.
Це велика робота, але це можливо!
Можливо, коли е бажання…
В Україні е міністерство юстиції Малюски, інші міністерства, тисячі чиновників,
а от допомоги громадянам нема.
Громадяни постраждали два рази/
один раз від ху&ла,
диугий раз від бездіяльності «влади» України.
ті хто сібався за кордон, живуть припіваючи
з виплатами, житлом та харчуванням + можна піти працювати
та заробляти 1000-3000 євро...
хто не втік, а це мільйони родин, отримують стільки, щоб не здохнути...
дуже виважений підхід до проблеми...
не забудьте ще по 18000 грн виплатити за повернення з за кордону
бо ж хтось пропонував це зробити...
до тих виплат та пільг які вони отримали там, виплачувати ще по 18 к. за, *****, повернення
воно не пройшло але
була така ібанута ідея.
не тим *****, хто не втік та сидів тут на 2400 грн, бо втратив все
а тим хто на західній чи в центрі здав своє житло біжанцям з півдня та сходу а сам сібався за кордон на 400+ євро допомоги.
а в Ірландії, взагалі з початку платили більше 1000 + харчі та житло ,в кінці 2023 880
зараз десь 400
а а грошову допомогу направити реальним біжанцям.?
» Втік за кордон», « ухилянти»- це асе термінологія зелених та Дерьмака.
Усюди гарно, де нас немае І в Ісландії , і в інших містах. Це, так Здаеться…
Дивись на світ ширше, ніж кацапська пропаганда яка разьеднуе українців.
Украіна до війни була вільна держава. Війна внесла зміни.
Але використовувати термінологію « втік» замість «вільно виїхав» не е нормальним для демократичного суспільства.
Щось подібне, було за деякий час у Кушнарьова, Чечетова, Калашникова, Кирпи, але куди ж безумній, і до таких ригоАНАЛІВ…
Шуфрич з мертвечуком, можуть розповісти
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Міст на троєщину - 30млд
Виплати людям без майна 0,755млд