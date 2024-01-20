Мешканці звільнених територій отримали понад 755 млн грн допомоги, - Мінреінтеграції

Жителям деокупованих територій у 2022-2023 роках було виплачено грошової допомоги на суму 755,6 мільйона гривень (19 мільйонів доларів США).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у телеграмі.

Зазначається, що процес виплат вдалося налагодити завдяки координації Уряду та підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ) і Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ).

"Кошти надходили через Укрпошту людям, які проживають на звільнених територіях Донеччини, Луганщини, Миколаївщини, Харківщини та Херсонщини", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, від МОМ у період з кінця жовтня 2022 року до листопада 2023 року близько 119 тисяч людей із цих регіонів отримали грошову допомогу на загальну суму понад 459,8 мільйона гривень.

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ТЧХУ за вказаний період надало більш ніж 246 тисячам людей грошової допомоги на суму понад 295,7 мільйона гривень.

Мінреінтеграції подякувало Міжнародній організації з міграції, Товариству Червоного Хреста України, обласним військовим адміністраціям та Укрпошті за співпрацю щодо підтримки мешканців звільнених територій України.