ВСУ за сутки отразили атаки врага на 7 направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Враг за сутки нанес 3 ракетных (зенитных управляемых ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Новоградовки Донецкой области) и 4 авиационных удара, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые гражданские. 40 частных домов и другая гражданская инфраструктура получили разрушения и повреждения. Авиационным ударам подверглись Чернацкое и Середина-Буда Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Читайте также: Россияне в течение 20 января нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 25 обстрелов из РСЗО, - Генштаб

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 21 атаку врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 6 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 376 030 человек (+760 за сутки), 6181 танк, 8875 артсистем, 11 466 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны дальше продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.