Россияне увеличили применение артиллерии на Таврическом направлении, - Силы обороны
За прошедшие сутки на Таврическом направлении зафиксировано 703 артиллерийских обстрела. На Авдеевском направлении враг сосредоточил более 40 тысяч русских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
"Основные усилия оккупанты вчера концентрировали возле Авдеевки, Невельского и Первомайского. Всего на Авдеевском направлении отбито 23 атаки противника. В районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки отбито 6 атак. И одна неудачная попытка идти вперед была у противника западнее Вербового. В частности, там уничтожена еще одна современная БМД-4", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки на этом направлении произошло 30 боестолкновений, это меньше, чем фиксировалось до этого в течение нескольких суток. Однако украинские защитники готовятся к увеличению количества атак. Только на Авдеевском направлении сосредоточено более 40 тысяч российских военнослужащих.
"Враг перегруппировывается. Так что мы готовимся к усилению его активности", — Александр Штупун.
За сутки потери врага на Таврическом направлении составляют 296 человек и 27 единиц техники. В частности, 3 танка, 1 бронемашина, 1 артсистема и 6 автомобилей. Уничтожен склад противника.
Кроме этого, 6 окупантов сдались в плен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль