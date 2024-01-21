Росіяни збільшили застосування артилерії на Таврійському напрямку, - Сили оборони

За минулу добу на Таврійському напрямку зафіксовано 703 артилерійські обстріли. На Авдіївському напрямку ворог зосередив понад 40 тисяч російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform, про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

"Основні зусилля окупанти вчора концентрували біля Авдіївки, Невельського та Первомайського. Загалом на Авдіївському напрямку відбито 23 атаки противника. В районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки відбито 6 атак. І одна невдала спроба йти вперед була у противника західніше Вербового. Зокрема там знищено ще одну сучасну БМД-4", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби на цьому напрямку відбулося 30 боєзіткнень, це менше, ніж фіксувалося до цього впродовж кількох діб. Проте українські захисники готуються збільшення кількості атак. Лише на Авдіївському напрямку зосереджено понад 40 тисяч російських військовослужбовців.

"Ворог перегруповується. Тож ми готуємося до посилення його активності", — Олександр Штупун.

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За добу втрати ворога на Таврійському напрямку становлять 296 осіб і 27 одиниць техніки. Зокрема, 3 танки, 1 бронемашина, 1 артсистема і 6 автомобілів. Знищено склад противника.

Крім цього, 6 окупантів здалися в полон.