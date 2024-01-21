ВСУ доказали, что "мощность" России является мыльным пузырем, - Буданов

Украина уже доказала, что легенда о "мощности" России - это мыльный пузырь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью Financial Times, передает пресс-служба ГУР.

В частности, Буданов очертил слабые места врага: Россия теряет столько же или даже больше людей, чем может набрать; агрессор тратит больше оружия и боеприпасов, чем может изготовить; у Москвы трудности с контролем качества вооружений.

По его словам, проблема с боеприпасами вынудила Кремль искать их в других странах.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть. Без их помощи ситуация (для РФ) была бы катастрофической", – отметил Буданов.

Он добавил, что необходимость покупать боеприпасы за границей больно бьет по московской надменности, поскольку Россия в войне предпочла бы не полагаться на помощь извне.

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"Это всегда считалось ниже их достоинства; это унижение", - пояснил глава ГУР.

Также он отметил, что потери личного состава Россия восполняет не только благодаря мобилизации, но и с помощью наемников из разных так называемых "ЧВК".

В этом контексте Буданов возразил, что группировка "Вагнер" прекратила свое существование. А категорического ответа относительно судьбы его основателя Евгения Пригожина пока нет.

"Я не говорю, что он не умер или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства его смерти", – подчеркнул Буданов.

Также в ГУР отметили, что в конце разговора, отказавшись делать какие-либо прогнозы на военный 2024 год, глава разведки выразил сдержанный оптимизм.

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