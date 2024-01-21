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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ доказали, что "мощность" России является мыльным пузырем, - Буданов

буданов

Украина уже доказала, что легенда о "мощности" России - это мыльный пузырь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в интервью Financial Times, передает пресс-служба ГУР.

В частности, Буданов очертил слабые места врага: Россия теряет столько же или даже больше людей, чем может набрать; агрессор тратит больше оружия и боеприпасов, чем может изготовить; у Москвы трудности с контролем качества вооружений.

По его словам, проблема с боеприпасами вынудила Кремль искать их в других странах.

"Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть. Без их помощи ситуация (для РФ) была бы катастрофической", – отметил Буданов.

Он добавил, что необходимость покупать боеприпасы за границей больно бьет по московской надменности, поскольку Россия в войне предпочла бы не полагаться на помощь извне.

Читайте также: Буданов о прогнозах на 2024 год: Надеюсь, наши успехи будут больше, чем России

"Это всегда считалось ниже их достоинства; это унижение", - пояснил глава ГУР.

Также он отметил, что потери личного состава Россия восполняет не только благодаря мобилизации, но и с помощью наемников из разных так называемых "ЧВК".

В этом контексте Буданов возразил, что группировка "Вагнер" прекратила свое существование. А категорического ответа относительно судьбы его основателя Евгения Пригожина пока нет.

"Я не говорю, что он не умер или что он мертв. Я говорю, что нет ни одного доказательства его смерти", – подчеркнул Буданов.

Также в ГУР отметили, что в конце разговора, отказавшись делать какие-либо прогнозы на военный 2024 год, глава разведки выразил сдержанный оптимизм.

Читайте также: Украинская армия испытывает ощутимый дефицит людей, но и у России с этим проблемы, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (452) россия (95365)


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Топ комментарии
+30
Однією бумажкою хтось в 2014 році з 10-тисячною армією в кєдах зміг призупинити війну і не було 6 тисяч ракет по Україні,

але люди усталі ат вайни і є сотні тисяч трупів українців і 6 тисяч ракет.

може ну його ***** сотнями тисяч трупів українців доводити якісь мильні бульбашки ?

може вже пора Буданову разом з його зеленою шоблою перестати *******, а треба б піти нахєр з влади ?

я навіть не буду проти, якшо вони всі оптом поїдуть в Ізраїль чи Оман
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21.01.2024 20:10
+17
к прімєру операцію про вагнерівців...
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21.01.2024 20:14
+17
А Буданов довів що він балабол, якого не варто сприймати як варте довіри джерело інформації.
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21.01.2024 20:14
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Правила форума Совет форумчан
Безумовно!

Але не забуваємо дякувати союзникам .

бо сам на сам маленька радянська армія програє великій радянській армії
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21.01.2024 20:01 Ответить
Однією бумажкою хтось в 2014 році з 10-тисячною армією в кєдах зміг призупинити війну і не було 6 тисяч ракет по Україні,

але люди усталі ат вайни і є сотні тисяч трупів українців і 6 тисяч ракет.

може ну його ***** сотнями тисяч трупів українців доводити якісь мильні бульбашки ?

може вже пора Буданову разом з його зеленою шоблою перестати *******, а треба б піти нахєр з влади ?

я навіть не буду проти, якшо вони всі оптом поїдуть в Ізраїль чи Оман
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21.01.2024 20:10 Ответить
Таке лайно Ізраілю не треба.
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21.01.2024 22:14 Ответить
По добру по здорову ,самі вони -НІКОЛИ НЕ ПІДУТЬ! Скільки ще можно мріяти , як той , самий Буданов ,про каву в Криму , в минулому році? Стежте , на сто кроків вперед ,за їх ДІЯМИ! В них узурповані всі правоохоронні і закуплені автозаки , зараз проведуть вибори без вибору і здравствуй повна ДИКТАТУРА МАФІЇ ГНІД
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21.01.2024 22:55 Ответить
Урка теж о таком мрияв та нажаль встиг до Паращі втекти.
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22.01.2024 06:47 Ответить
Гарні новини в виданнях ЗМІ у США - Трампа розслідують американські Ніколови та спікера Джонсона також ... Делегація Європейців в гостях у республіканців - шантажує у разі відмови допомогти Україні ...
"Бомба"! Европа предъявила Америке ультиматум по Украине //№661- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc&t=18s
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21.01.2024 20:01 Ответить
А Швець хто такий,щоб все знати? Він стільки фігні наговорив,а його все дивляться.
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21.01.2024 21:02 Ответить
Он-лайн перклад інтерв"ю генерал-майора, продавшого справу Бурби за погони . дружбана Гогалішвіллі, кращого друджка російських єдінароссов ,

Никакой свет не попадает в офис украинского военного шпиона, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Стены укреплены, окна укреплены мешками с песком, а шторы затянуты. Когда 38-летний Буданов прибыл на интервью Financial Times, войдя через дверной проем, украшенный религиозной иконой, он немедленно приказал помощнику выключить свет. "Мне нравится тьма", - сказал он. Как глава Главного разведывательного подразделения (ГУР) министерства обороны, Буданов организовал скрытую войну Украины против России, став одной из самых львиных фигур в борьбе Киева. Выживший после 10 известных покушений на убийство, он живет, более или менее непрерывно, в этом офисе на окраине столицы, разбитый лагерем с патриотическим искусством и военными памятными вещами на стенах, а его домашняя лягушка Петро плавает в танке рядом с его столом. Метьер Буданова проводит атаки в тылу врага на оккупированной Россией территории и в самой России. Но начальник-шпион редко берет на себя ответственность за них, заставляя Москву и весь остальной мир гадать о охвате и способностях его директората. В последнем подвиге его отдела на этой неделе он летал на беспилотных летательных аппаратах до Санкт-Петербурга, нанося удар по нефтяному терминалу, и нацелился на пороховой завод и нефтяной склад в Брянской области, к северу от украинской границы. Наглая тактика временами раздражала западных посторников Украины; некоторые опасаются, что это спровоцирует жестокий и, возможно, даже ядерный ответ со стороны президента России Владимира Путина. Глава-шпион не тронут такими опасениями и клянется продолжать действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Путина. "Мы не предвидим каких-либо радикальных изменений в ближайшем будущем", - сказал Буданов. "Все, что мы сделали, мы будем продолжать делать". Кирилл Буданов стал одной из самых львиных фигур в борьбе Украины против России © Серги Моргунов/The Washington Post/Getty Images Буданов знает, что это будет трудный год для Украины, которая сейчас сражается с Россией более десяти лет с тех пор, как солдаты Кремля без знака отличия появились в Крыму и на восточноукраинском регионе Донбаса. "Сказать, что все в порядке - это неправда", - сказал Буданов, когда его спросили о столь хвастом контрнаступке Украины в прошлом году, не достигшемом своих целей. "Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда". Украине все еще удастся держать Путина в страхе, предсказал он, и уже доказал, что "вся легенда о власти [России] - это мыльный пузырь". Бывший солдат спецназа, который сражался на Донбассе в 2014 году, Буданов сам принимал участие в секретных миссиях, в том числе на оккупированном Крымском полуострове. Его тело несет шрамы: шрапнель от противопехотной мины однажды попала к его сердцу, чуть не убив его; он сломал и шею, и спину; и ему выстрелили в руку. Он был назначен президентом Владимиром Зеленским для ГУР в 2020 году. Его тайные операции - Кремль обвинил ГУР в взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года - оживили агентство, которое долгое время играло вторую роль в гораздо более крупной службе внутренней безопасности Украины, СБУ. За это Буданов пользуется почти культовым статусом среди украинцев, которые делятся мемами со своим подобием в социальных сетях, когда военная техника взрывается в России или на контролируемых Россией районах. Но это стоило денег. Когда начальник GUR действительно выходит, он движется с окружением телохранителей и агентов разведки. Из многих покушений на него, которые он описывает как "ничего особенного", ближайший звонок пришел в 2019 году, когда бомба, помещенная под его автомобилем, взорвалась преждевременно. Он не был травмен. Россия обвинила ГУР Украины в взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года © STR/AFP/Getty Images По данным агентства, его жене Марианне Будановой повезло меньше, когда она была намеренно отравлена тяжелыми металлами в ноябре вместе с несколькими сотрудниками ГУР. "Она получает лечение, теперь она чувствует себя лучше", - сказал Буданов. Он отказался уточнять, был ли он или его жена предполагаемой мишенью отравления. Буданов неохотно предлагал оценку текущих военных операций Украины, отложая это на генеральный штаб армии. Но он предупредил, что "даже немыслимо думать, что мы можем обойтись без мобилизации" - повторяя призыв высшего руководства к большему количеству новобранцев. "Нехватка [ рабочей силы] ощутима", - сказал он. Зеленский сказал, что его армейские руководители попросили его мобилизовать от 400 000 до 500 000 новых солдат, чтобы заменить убитых или раненых, и отдохнуть тех, кто участвовал в самых интенсивных боях. Год назад Буданов предсказал, что украинские силы, на которых на пути квали к успеху в 2022 году, освободившие большую часть Харьковской и Херсонской областей, будут продвигаться в Крым. Украинским войскам так и не удалось решительно прорвать сильно укрепленную оборону России: линия фронта остается почти такой же, как выглядела год назад. Но Буданов утверждает, что он не ошибался. "Хотя первоначальные планы предлагали что-то другое, мы сдержали свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым", - сказал он, имея в виду своих *********, пробирающихся на полуостров для проведения налетов на российские базы. Украинские войска не смогли решительно прорвать сильно укрепленную оборону России © Ozge Elif Kizil/Anadolu/Getty Images Обращаясь к производству оружия, Буданов сказал, что Россия расходует больше оружия и боеприпасов, чем может сделать, в то же время борясь с контролем качества. "Это именно то, что объясняет поиск Россией оружия в других странах", - сказал он. По словам Буданова, Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в России. "Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть". Он добавил: "Без их помощи ситуация была бы катастрофической". Но Россия предпочла бы не полагаться на помощь извне. "Это всегда считалось ниже их, это унижение", - объяснил Буданов. Еще одна проблема, стоящая перед Россией, - это рабочая сила. По словам Буданова, Москва теряет столько или больше войск, сколько может набрать. Его помощник Вадым Скибитский сказал на этой неделе, что от 1000 до 1100 человек присоединяются к российской армии каждый день, путем мобилизации или добровольно. Рекомендованная Большое Чтение «Активная защита»: как Украина планирует выжить в 2024 году Там, где мобилизация не хватает, группы наемников помогают заполнить ряды, сказал Буданов, упомянув группу Вагнера, основанную покойным российским кейтерингом, ставшим военачальником Евгений Пригожиным. Это приводит Буданова к своего рода вмешательству, которым он хорошо известен: драматические утверждения, которые почти невозможно проверить. "Вагнер существует", - сказал Буданов, отвергая сообщения о том, что он был демонтирован. "И, говоря о Пригожине, я бы не стал так быстро делать выводы", - сказал он, ссылаясь на сообщение о гибели военачальника в авиакатастрофе в прошлом году - очевидное убийство, по мнению Запада, было приказано Путиным. Кремль отрицал причастность и заявил, что ДНК доказала, что Пригожин умер. Но его тело никогда не было видно публично. "Я не говорю, что он не умер или что он мертв", - сказал Буданов. "Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв". Еще одна любимая лошадь хобби Буданова - здоровье Путина. В прошлом он утверждал, что у российского президента рак, а Буданов настаивает на том, что он регулярно видит "клоны" Путина по телевизору. Попросив доказательства, Буданов сказал, что его аналитики изучают "физиономию Путина... лопасти ушей, расстояние между бровями и так далее". "Это не так сложно. Вы можете легко сделать это сами", - добавил он, пожая шами, как будто предполагая, что увидные были очевидной уловкой. Наконец, вернувшись к теме войны, Буданов отказался делать какие-либо смелые прогнозы на 2024 год. "Нет", - сказал он. "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их". Затем он выскользнул из затемненной комнаты.
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21.01.2024 21:14 Ответить
про це відео Швеця- аналіз ЗМІ США ТА БРИТАНІЇ , зустрічне питання -а хто такий Татаров у владі Вирока та Єрмака?
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21.01.2024 21:15 Ответить
Швець балабол і стільки не правди за роки наговорив,ви всі продовжуєте це споживати.А мене не питайте за Татарова.Не я його призначав.І я не споживаю контент від Татарова.
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21.01.2024 23:42 Ответить
Швеця можете не дивитися - якщо не подобається!
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21.01.2024 21:26 Ответить
Справа не в подобається,чи не подобається.
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21.01.2024 23:43 Ответить
читаєте самі усі ті видання ,з котрих він подає матеріал - чи часу на фермі не так багато? Колись , півтора роки тому у Швеця були матеріали по Мародерню на Банковій - все виправдалось, коли пройшла епоха Вирок-НЕНАЧАСІ!!
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22.01.2024 00:27 Ответить
В мене немає ферми.А ще він казав,що москалі не нападуть і за ленд-ліз казав і ще багато чого.
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22.01.2024 00:46 Ответить
США надали за так а значить даром , а ленд-ліз тримали на випадок початку того дурдому з трампісами та спікеріадою у палаті , який почався значно раніше ніж очікувалося й значно страшніше ніж можна було чекати від рейганістів ... Закон сам не працює, під нього. треба бюджет , а вони ледве тікали від шат-дауну весь час й понині...
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22.01.2024 02:26 Ответить
Ще кілька років такої війни і всюди будуть руїни.Нещасних ATACMS не надають.За ленд-ліз коли Байден підписав,всі казали,що це історична перемоги і по ньому буде все.А зараз видумують,що то безоплатно,а то ні.Який толк,якщо всюди залишаються руїни?
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22.01.2024 12:06 Ответить
ето жена
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21.01.2024 20:16 Ответить
Гагалішвілінська?
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21.01.2024 20:20 Ответить
а одна? чи там ще хтось проживає?
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21.01.2024 20:22 Ответить
...нянька вови у його кабінеті Маруся ,а поза кабінетом висів на вухах спочатку Богдан , потім ПРибрав до рук Єрмак ...Єрмак його ПРисадив на себе ще коли Буратіно був менше року головним продюсером на Інтері 7 Вони зрозуміли ще тоді Кремлівські - без наглядача йому довіряти працювати Вироком не можна .
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21.01.2024 20:28 Ответить
Ну Маруся то прикритіє
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21.01.2024 20:31 Ответить
мене одне бентежить - отруїли дружину і 2-х охоронців: вони що 3-є обідають поки його немає дома?
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21.01.2024 20:36 Ответить
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21.01.2024 20:41 Ответить
к прімєру операцію про вагнерівців...
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21.01.2024 20:14 Ответить
100 +
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21.01.2024 20:17 Ответить
ЩОСЬ - ще б !!!генерала від Єрмака отримати за здачу побратима по службі Бурби та його справи знищення вагнерівців
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21.01.2024 20:23 Ответить
з прієхалом на цензор
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21.01.2024 20:24 Ответить
Ох і зебіл. Про Бурбу ніхто до скандалу не знав і він тихо робив свою роботу, як і належить голові служби.

Як там кава в Криму, до речі? Це стосовно, хто тут піарник
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21.01.2024 20:44 Ответить
вивчили біографію цього Бурби? чувак в 2014 був майором СБУ,а в 2019 став.....генерал-полковником ГУР! як таке можливо? це означає,що він Бонд,Мата Харі,Судоплатов.Шелленберг.Канаріс.Пеньковський і ще багато хто-разом узятий. ви в це вірите?
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21.01.2024 20:52 Ответить
Бурбу захзистили США від арешту, а Червінського - не здогадалися . Залужного у 2019 -му у Європі в аеропорту звільнили НАТІІВЦІ від арешту прокремлівського Інтерполу , коли Вирок абдєлався туди їхати на саміт НАТО , шаб Хйла не роіззлити... Люся йому так підказувала
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21.01.2024 20:58 Ответить
Дався вам той Бурба! Чоловік створив боєздатну спецслужбу, і тихенько працював до 2020-го, і давав потрібні результати. Забудьте про нього так же, як ви забули про тисячі інших героїв, завдяки яким Україна все ще існує
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21.01.2024 20:59 Ответить
я про Бурбу давно забув,а от про безіменних героїв,які віддали життя за Батьківщину (і їх вже ніхто не пам"ятає) чомусь боляче думати...їх немає,а всяка наволоч типу кварталівців, суркісів,батальйонів Монако та Канни,суддів тощо продовжує жити,жирує і глузливо сміється з цих людей,яких вважає лохами і сміттям....
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21.01.2024 21:09 Ответить
ну то мабуть ті ж самі кварталівці і вигнали того ж Бурбу і посадили на його посаду Буданова ?
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21.01.2024 23:17 Ответить
це означає, що з 2014-го року в Україні війна і військові звання можуть значно швидше отримуватись при таких подіях, ніж при звичайній службі у мирний час.
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22.01.2024 01:08 Ответить
Його виштовхують піаритись , я впевнена , як хоч щось не таке жахливе , як уся Мародерня. Ви справді вірите , що у них на сцену ручного рейтингопідйому виходять не за сценарієм ?
Як у старому похабному анекдоті це називали полуавтоматом- піднімається вручну , а падає сам ...
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21.01.2024 20:54 Ответить
Стриманий оптимізм це кофе, але не в Ялті?
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21.01.2024 20:10 Ответить
Все що чекаю від Буданова в 2024 році, це щоб він з підробленими документами по кримському мосту приїхав до Ялти, випив чашечку кави і зняв це на телефон.
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21.01.2024 20:41 Ответить
Це ЧМО українськім ЗМІ КОЛИСЬ або ЩОСЬ говорить??????
Із-за рила уже вух не видно......
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21.01.2024 20:11 Ответить
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21.01.2024 20:48 Ответить
Не така вже і бульбашка.
Буданов то сам не спробував повоювати
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21.01.2024 20:11 Ответить
званіє не позволяє вмерти
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21.01.2024 20:15 Ответить
а за балабольство багато платять
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21.01.2024 20:19 Ответить
У Мародерні немає кращого для піару, щоб заслуги ЗСУ до себе ПРитулити
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21.01.2024 21:04 Ответить
хоче бути "яйцями по 17"
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21.01.2024 20:38 Ответить
Це шедевр!!!
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21.01.2024 20:49 Ответить
вони коли повертаються - не гундосять.......
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21.01.2024 20:50 Ответить
Заграва,ти корєш Буданова і його дружбана-грузина? Скажи мені,як так сталося,що якісь таємничі москалі пробралися в ГУР і отруїли жінку супермена і суперрозвідника Буданова і його найближчих співробітників? І все шито-крито...Якщо не скажеш-ти чувак на букву ПЕ!
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21.01.2024 21:00 Ответить
Тарасик, коли головний інженер танкового заводу піде крутити гайки замість слюсаря - то в цей час він перестане виконувати свої обов'язки, як головний інженер танкового заводу.

Хай звільниться з посади начальника ГУР, передасть її іншому і потім бігає з "Лютим" з кратною перевагою в якості рядового
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21.01.2024 22:37 Ответить
а чому він особисто прої....напад Рашки 24.02.22 ??
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21.01.2024 21:01 Ответить
єслі начальник ГУР особисто бере участь у штурмах, то він або дебіл, або артіст, який хоче слави.

мені здавалось, шо начальнік ГУР - то должен буть чувак тихий, але продуктивний.

нах та сидить артіст ?
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21.01.2024 22:24 Ответить
Іпсошенька наше все….
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21.01.2024 20:11 Ответить
Бальшой шкаф громко падает.
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21.01.2024 20:13 Ответить
до кінця війни на мівіні буде шкаф 3-х створчатий
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21.01.2024 20:18 Ответить
А Буданов довів що він балабол, якого не варто сприймати як варте довіри джерело інформації.
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21.01.2024 20:14 Ответить
він підробляє на ботофермі Подляка дезінформатором
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21.01.2024 20:32 Ответить
Ще б влада у нас була нормальною, то давно ту рашку вже перемогли би.
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21.01.2024 20:16 Ответить
От тільки Сунь Цзи пише, що завдяки висококваліфікованим шпигунам немає потреби доводити, що в когось армія - "мильна бульбашка", так як спроба вторгнення зупиняється на рівні формування задуму.
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21.01.2024 20:16 Ответить
стриманий оптимізм, це мабуть коли його після інтерв'ю держало семеро й обидва в тухлях. бо він тут же рвався в крим кофу пить.
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21.01.2024 20:16 Ответить
Якби наші минулі президенти з ВонОю не роздавали кацапам зброю та літаки з ракетами в обмін на газ, ми б вже кацапів на нуль помножили і без допомоги союзників.
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21.01.2024 20:17 Ответить
Буданову краще взяти шото у рота и смоктать, а не базікать. Його вангування на кавовій гущі нам дорого обходяться
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21.01.2024 20:18 Ответить
Вражає праця ГУР України. Знешкоджені ворожі заводи, кораблі, літаки, ЖД дороги, аеродроми, нафтобази, трансформаторні підстанції й це все на території ворога. Це тільки те, що нам можна знати.
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21.01.2024 20:21 Ответить
Шкода тільки що Буданов к цьому відношення не має.
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21.01.2024 20:22 Ответить
Вражає? От тільки чомусь ВПК Рашки в рази нарощує виробництво....Ти,дружок,і надалі залишайся враженим...
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21.01.2024 21:03 Ответить
Менше балоболить треба !
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21.01.2024 20:21 Ответить
Хорошо воевать на чужие деньги,ещё и стадионы строить, себе премии по 300% выписывать.
Перед нападением самолёты с США 2 недели в Киев что то ежедневно привозили и явно не картошку.
Только Патриоты и Гепарды вернуть и увидишь как сразу картина поменяется.
При этом разведка многих стран работает на Украину,он только пиз@еть умеет.
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21.01.2024 20:25 Ответить
fuf, воюя полностью иностранным орудием и иностранными технологиями... смешно, а главное - что эта маразота один из главных внутренних врагов народа!
а внутренние враги - хуже внешних
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21.01.2024 20:26 Ответить
Люди - це не м'ясо. Важливо сказати, куди людина іде, що вона буде тренована, що у неї буде достатньо всього, - президент Зеленський про мобілізацію.

А как у неё будет всего достатно если ты это всё спиз@ил?
Это новый способ клянчить деньги.Раньше под контрнаступление,теперь под мобилизацию.Очередной цирк.
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21.01.2024 20:38 Ответить
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21.01.2024 20:39 Ответить
Полезный идиот.Вы воюете с империей с неограниченными природными ресурсами;империей,где жизнь человека ничего не стоит;империей,которую негласно поддерживают страны далеко не 3-го мира;империей,которая может купить любого политика в любой стране;империей,которая имеет экономический подъем,ложив на санкции.Рашка медленно раскачивается,как любая империя,только потом трудно остановить(как электричку)) ).Это опасный противник,недооценивать её большая глупость. Рашка утилизирует свой биомусор в войне, в ЗСУ гибнут лучшие. Рашка налаживает производство вооружения-Украина(из-за е..ланов у власти) ждет поставок союзников. Ситуация пиз..ц не очень.(((
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21.01.2024 21:03 Ответить
То чому ж ми з цією "мильною бульбашкою" впоратися не можемо вже 2 роки?
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21.01.2024 21:44 Ответить
«Мильна бульбашка» мало не знищила нашу країну. Мильна бульбашка - це нинішня влада і СБУ, як довела обороноздатність України до рівня мильної бульбашки.
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21.01.2024 22:06 Ответить
т
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21.01.2024 22:24 Ответить
Мильна чи не мильна , а нступає практично всюди. Росія все робить для своєї пере оги , а у нас все навпаки, будують стадіони, нову бруківку кладуть і т.п., це для окупантів, щоб добре ходилося по наших вулицях? Це не бруківку класти треба, а кацапню , треба ними встеляти землю нашу щоб нажерлися сповна! А в нас сидять в уряді ідіоти яку спорять про тупу безуглу звільняти чи ні.
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21.01.2024 22:29 Ответить
хряк вгодований на харчах платників податків видає бажане за дійсне
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22.01.2024 02:34 Ответить
 
 