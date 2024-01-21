ЗСУ довели, що "могутність" Росії є мильною бульбашкою, - Буданов
Україна вже довела, що легенда про "могутність" Росії - це мильна бульбашка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю Financial Times, інформує пресслужба ГУР.
Зокрема Буданов окреслив слабкі місця ворога: Росія втрачає стільки ж або навіть більше людей, ніж може набрати; агресор витрачає більше зброї і боєприпасів, ніж може виготовити; у Москви труднощі з контролем якості озброєнь.
За його словами, проблема з боєприпасами змусила Кремль шукати їх в інших країнах.
"Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи зітхнути. Без їхньої допомоги ситуація (для РФ) була б катастрофічною", - зазначив Буданов.
Він додав, що необхідність купувати боєприпаси за кордоном боляче б’є по московській писі, оскільки Росія у війні воліла б не покладатись на допомогу ззовні.
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"Це завжди вважалося нижчим за їхню гідність; це приниження", - пояснив очільник ГУР.
Також він зауважив, що втрати особового складу Росія поповнює не тільки завдяки мобілізації, а й за допомогою найманців із різних так званих "ПВК".
У цьому контексті Буданов заперечив, що угруповання "Вагнер" припинило своє існування. А категоричної відповіді щодо долі його засновника Євгена Пригожина наразі немає.
"Я не кажу, що він не помер або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу його смерті", - підкреслив Буданов.
Також у ГУР зауважили, що наприкінці розмови, відмовившись робити якісь прогнози на воєнний 2024 рік, очільник розвідки висловив стриманий оптимізм.
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Але не забуваємо дякувати союзникам .
бо сам на сам маленька радянська армія програє великій радянській армії
але люди усталі ат вайни і є сотні тисяч трупів українців і 6 тисяч ракет.
може ну його ***** сотнями тисяч трупів українців доводити якісь мильні бульбашки ?
може вже пора Буданову разом з його зеленою шоблою перестати *******, а треба б піти нахєр з влади ?
я навіть не буду проти, якшо вони всі оптом поїдуть в Ізраїль чи Оман
"Бомба"! Европа предъявила Америке ультиматум по Украине //№661- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc&t=18s
Никакой свет не попадает в офис украинского военного шпиона, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Стены укреплены, окна укреплены мешками с песком, а шторы затянуты. Когда 38-летний Буданов прибыл на интервью Financial Times, войдя через дверной проем, украшенный религиозной иконой, он немедленно приказал помощнику выключить свет. "Мне нравится тьма", - сказал он. Как глава Главного разведывательного подразделения (ГУР) министерства обороны, Буданов организовал скрытую войну Украины против России, став одной из самых львиных фигур в борьбе Киева. Выживший после 10 известных покушений на убийство, он живет, более или менее непрерывно, в этом офисе на окраине столицы, разбитый лагерем с патриотическим искусством и военными памятными вещами на стенах, а его домашняя лягушка Петро плавает в танке рядом с его столом. Метьер Буданова проводит атаки в тылу врага на оккупированной Россией территории и в самой России. Но начальник-шпион редко берет на себя ответственность за них, заставляя Москву и весь остальной мир гадать о охвате и способностях его директората. В последнем подвиге его отдела на этой неделе он летал на беспилотных летательных аппаратах до Санкт-Петербурга, нанося удар по нефтяному терминалу, и нацелился на пороховой завод и нефтяной склад в Брянской области, к северу от украинской границы. Наглая тактика временами раздражала западных посторников Украины; некоторые опасаются, что это спровоцирует жестокий и, возможно, даже ядерный ответ со стороны президента России Владимира Путина. Глава-шпион не тронут такими опасениями и клянется продолжать действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Путина. "Мы не предвидим каких-либо радикальных изменений в ближайшем будущем", - сказал Буданов. "Все, что мы сделали, мы будем продолжать делать". Кирилл Буданов стал одной из самых львиных фигур в борьбе Украины против России © Серги Моргунов/The Washington Post/Getty Images Буданов знает, что это будет трудный год для Украины, которая сейчас сражается с Россией более десяти лет с тех пор, как солдаты Кремля без знака отличия появились в Крыму и на восточноукраинском регионе Донбаса. "Сказать, что все в порядке - это неправда", - сказал Буданов, когда его спросили о столь хвастом контрнаступке Украины в прошлом году, не достигшемом своих целей. "Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда". Украине все еще удастся держать Путина в страхе, предсказал он, и уже доказал, что "вся легенда о власти [России] - это мыльный пузырь". Бывший солдат спецназа, который сражался на Донбассе в 2014 году, Буданов сам принимал участие в секретных миссиях, в том числе на оккупированном Крымском полуострове. Его тело несет шрамы: шрапнель от противопехотной мины однажды попала к его сердцу, чуть не убив его; он сломал и шею, и спину; и ему выстрелили в руку. Он был назначен президентом Владимиром Зеленским для ГУР в 2020 году. Его тайные операции - Кремль обвинил ГУР в взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года - оживили агентство, которое долгое время играло вторую роль в гораздо более крупной службе внутренней безопасности Украины, СБУ. За это Буданов пользуется почти культовым статусом среди украинцев, которые делятся мемами со своим подобием в социальных сетях, когда военная техника взрывается в России или на контролируемых Россией районах. Но это стоило денег. Когда начальник GUR действительно выходит, он движется с окружением телохранителей и агентов разведки. Из многих покушений на него, которые он описывает как "ничего особенного", ближайший звонок пришел в 2019 году, когда бомба, помещенная под его автомобилем, взорвалась преждевременно. Он не был травмен. Россия обвинила ГУР Украины в взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года © STR/AFP/Getty Images По данным агентства, его жене Марианне Будановой повезло меньше, когда она была намеренно отравлена тяжелыми металлами в ноябре вместе с несколькими сотрудниками ГУР. "Она получает лечение, теперь она чувствует себя лучше", - сказал Буданов. Он отказался уточнять, был ли он или его жена предполагаемой мишенью отравления. Буданов неохотно предлагал оценку текущих военных операций Украины, отложая это на генеральный штаб армии. Но он предупредил, что "даже немыслимо думать, что мы можем обойтись без мобилизации" - повторяя призыв высшего руководства к большему количеству новобранцев. "Нехватка [ рабочей силы] ощутима", - сказал он. Зеленский сказал, что его армейские руководители попросили его мобилизовать от 400 000 до 500 000 новых солдат, чтобы заменить убитых или раненых, и отдохнуть тех, кто участвовал в самых интенсивных боях. Год назад Буданов предсказал, что украинские силы, на которых на пути квали к успеху в 2022 году, освободившие большую часть Харьковской и Херсонской областей, будут продвигаться в Крым. Украинским войскам так и не удалось решительно прорвать сильно укрепленную оборону России: линия фронта остается почти такой же, как выглядела год назад. Но Буданов утверждает, что он не ошибался. "Хотя первоначальные планы предлагали что-то другое, мы сдержали свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым", - сказал он, имея в виду своих *********, пробирающихся на полуостров для проведения налетов на российские базы. Украинские войска не смогли решительно прорвать сильно укрепленную оборону России © Ozge Elif Kizil/Anadolu/Getty Images Обращаясь к производству оружия, Буданов сказал, что Россия расходует больше оружия и боеприпасов, чем может сделать, в то же время борясь с контролем качества. "Это именно то, что объясняет поиск Россией оружия в других странах", - сказал он. По словам Буданова, Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в России. "Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть". Он добавил: "Без их помощи ситуация была бы катастрофической". Но Россия предпочла бы не полагаться на помощь извне. "Это всегда считалось ниже их, это унижение", - объяснил Буданов. Еще одна проблема, стоящая перед Россией, - это рабочая сила. По словам Буданова, Москва теряет столько или больше войск, сколько может набрать. Его помощник Вадым Скибитский сказал на этой неделе, что от 1000 до 1100 человек присоединяются к российской армии каждый день, путем мобилизации или добровольно. Рекомендованная Большое Чтение «Активная защита»: как Украина планирует выжить в 2024 году Там, где мобилизация не хватает, группы наемников помогают заполнить ряды, сказал Буданов, упомянув группу Вагнера, основанную покойным российским кейтерингом, ставшим военачальником Евгений Пригожиным. Это приводит Буданова к своего рода вмешательству, которым он хорошо известен: драматические утверждения, которые почти невозможно проверить. "Вагнер существует", - сказал Буданов, отвергая сообщения о том, что он был демонтирован. "И, говоря о Пригожине, я бы не стал так быстро делать выводы", - сказал он, ссылаясь на сообщение о гибели военачальника в авиакатастрофе в прошлом году - очевидное убийство, по мнению Запада, было приказано Путиным. Кремль отрицал причастность и заявил, что ДНК доказала, что Пригожин умер. Но его тело никогда не было видно публично. "Я не говорю, что он не умер или что он мертв", - сказал Буданов. "Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв". Еще одна любимая лошадь хобби Буданова - здоровье Путина. В прошлом он утверждал, что у российского президента рак, а Буданов настаивает на том, что он регулярно видит "клоны" Путина по телевизору. Попросив доказательства, Буданов сказал, что его аналитики изучают "физиономию Путина... лопасти ушей, расстояние между бровями и так далее". "Это не так сложно. Вы можете легко сделать это сами", - добавил он, пожая шами, как будто предполагая, что увидные были очевидной уловкой. Наконец, вернувшись к теме войны, Буданов отказался делать какие-либо смелые прогнозы на 2024 год. "Нет", - сказал он. "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их". Затем он выскользнул из затемненной комнаты.
Як там кава в Криму, до речі? Це стосовно, хто тут піарник
Як у старому похабному анекдоті це називали полуавтоматом- піднімається вручну , а падає сам ...
Із-за рила уже вух не видно......
Буданов то сам не спробував повоювати
Хай звільниться з посади начальника ГУР, передасть її іншому і потім бігає з "Лютим" з кратною перевагою в якості рядового
мені здавалось, шо начальнік ГУР - то должен буть чувак тихий, але продуктивний.
нах та сидить артіст ?
Перед нападением самолёты с США 2 недели в Киев что то ежедневно привозили и явно не картошку.
Только Патриоты и Гепарды вернуть и увидишь как сразу картина поменяется.
При этом разведка многих стран работает на Украину,он только пиз@еть умеет.
а внутренние враги - хуже внешних
А как у неё будет всего достатно если ты это всё спиз@ил?
Это новый способ клянчить деньги.Раньше под контрнаступление,теперь под мобилизацию.Очередной цирк.