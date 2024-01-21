УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10568 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 342 85

ЗСУ довели, що "могутність" Росії є мильною бульбашкою, - Буданов

буданов

Україна вже довела, що легенда про "могутність" Росії - це мильна бульбашка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю Financial Times, інформує пресслужба ГУР.

Зокрема Буданов окреслив слабкі місця ворога: Росія втрачає стільки ж або навіть більше людей, ніж може набрати; агресор витрачає більше зброї і боєприпасів, ніж може виготовити; у Москви труднощі з контролем якості озброєнь.

За його словами, проблема з боєприпасами змусила Кремль шукати їх в інших країнах.

"Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи зітхнути. Без їхньої допомоги ситуація (для РФ) була б катастрофічною", - зазначив Буданов.

Він додав, що необхідність купувати боєприпаси за кордоном боляче б’є по московській писі, оскільки Росія у війні воліла б не покладатись на допомогу ззовні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буданов про прогнози на 2024 рік: Сподіваюся наші успіхи будуть більшими, ніж Росії

"Це завжди вважалося нижчим за їхню гідність; це приниження", - пояснив очільник ГУР.

Також він зауважив, що втрати особового складу Росія поповнює не тільки завдяки мобілізації, а й за допомогою найманців із різних так званих "ПВК".

У цьому контексті Буданов заперечив, що угруповання "Вагнер" припинило своє існування. А категоричної відповіді щодо долі його засновника Євгена Пригожина наразі немає.

"Я не кажу, що він не помер або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу його смерті", - підкреслив Буданов.

Також у ГУР зауважили, що наприкінці розмови, відмовившись робити якісь прогнози на воєнний 2024 рік, очільник розвідки висловив стриманий оптимізм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська армія має відчутний дефіцит людей, але й у Росії з цим проблеми, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (491) росія (64926)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Однією бумажкою хтось в 2014 році з 10-тисячною армією в кєдах зміг призупинити війну і не було 6 тисяч ракет по Україні,

але люди усталі ат вайни і є сотні тисяч трупів українців і 6 тисяч ракет.

може ну його ***** сотнями тисяч трупів українців доводити якісь мильні бульбашки ?

може вже пора Буданову разом з його зеленою шоблою перестати *******, а треба б піти нахєр з влади ?

я навіть не буду проти, якшо вони всі оптом поїдуть в Ізраїль чи Оман
показати весь коментар
21.01.2024 20:10
+17
к прімєру операцію про вагнерівців...
показати весь коментар
21.01.2024 20:14
+17
А Буданов довів що він балабол, якого не варто сприймати як варте довіри джерело інформації.
показати весь коментар
21.01.2024 20:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Безумовно!

Але не забуваємо дякувати союзникам .

бо сам на сам маленька радянська армія програє великій радянській армії
показати весь коментар
21.01.2024 20:01 Відповісти
Однією бумажкою хтось в 2014 році з 10-тисячною армією в кєдах зміг призупинити війну і не було 6 тисяч ракет по Україні,

але люди усталі ат вайни і є сотні тисяч трупів українців і 6 тисяч ракет.

може ну його ***** сотнями тисяч трупів українців доводити якісь мильні бульбашки ?

може вже пора Буданову разом з його зеленою шоблою перестати *******, а треба б піти нахєр з влади ?

я навіть не буду проти, якшо вони всі оптом поїдуть в Ізраїль чи Оман
показати весь коментар
21.01.2024 20:10 Відповісти
Таке лайно Ізраілю не треба.
показати весь коментар
21.01.2024 22:14 Відповісти
По добру по здорову ,самі вони -НІКОЛИ НЕ ПІДУТЬ! Скільки ще можно мріяти , як той , самий Буданов ,про каву в Криму , в минулому році? Стежте , на сто кроків вперед ,за їх ДІЯМИ! В них узурповані всі правоохоронні і закуплені автозаки , зараз проведуть вибори без вибору і здравствуй повна ДИКТАТУРА МАФІЇ ГНІД
показати весь коментар
21.01.2024 22:55 Відповісти
Урка теж о таком мрияв та нажаль встиг до Паращі втекти.
показати весь коментар
22.01.2024 06:47 Відповісти
Гарні новини в виданнях ЗМІ у США - Трампа розслідують американські Ніколови та спікера Джонсона також ... Делегація Європейців в гостях у республіканців - шантажує у разі відмови допомогти Україні ...
"Бомба"! Европа предъявила Америке ультиматум по Украине //№661- Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=ulKHGuDkATc&t=18s
показати весь коментар
21.01.2024 20:01 Відповісти
А Швець хто такий,щоб все знати? Він стільки фігні наговорив,а його все дивляться.
показати весь коментар
21.01.2024 21:02 Відповісти
Он-лайн перклад інтерв"ю генерал-майора, продавшого справу Бурби за погони . дружбана Гогалішвіллі, кращого друджка російських єдінароссов ,

Никакой свет не попадает в офис украинского военного шпиона, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Стены укреплены, окна укреплены мешками с песком, а шторы затянуты. Когда 38-летний Буданов прибыл на интервью Financial Times, войдя через дверной проем, украшенный религиозной иконой, он немедленно приказал помощнику выключить свет. "Мне нравится тьма", - сказал он. Как глава Главного разведывательного подразделения (ГУР) министерства обороны, Буданов организовал скрытую войну Украины против России, став одной из самых львиных фигур в борьбе Киева. Выживший после 10 известных покушений на убийство, он живет, более или менее непрерывно, в этом офисе на окраине столицы, разбитый лагерем с патриотическим искусством и военными памятными вещами на стенах, а его домашняя лягушка Петро плавает в танке рядом с его столом. Метьер Буданова проводит атаки в тылу врага на оккупированной Россией территории и в самой России. Но начальник-шпион редко берет на себя ответственность за них, заставляя Москву и весь остальной мир гадать о охвате и способностях его директората. В последнем подвиге его отдела на этой неделе он летал на беспилотных летательных аппаратах до Санкт-Петербурга, нанося удар по нефтяному терминалу, и нацелился на пороховой завод и нефтяной склад в Брянской области, к северу от украинской границы. Наглая тактика временами раздражала западных посторников Украины; некоторые опасаются, что это спровоцирует жестокий и, возможно, даже ядерный ответ со стороны президента России Владимира Путина. Глава-шпион не тронут такими опасениями и клянется продолжать действовать глубоко внутри России, чтобы саботировать военную машину Путина. "Мы не предвидим каких-либо радикальных изменений в ближайшем будущем", - сказал Буданов. "Все, что мы сделали, мы будем продолжать делать". Кирилл Буданов стал одной из самых львиных фигур в борьбе Украины против России © Серги Моргунов/The Washington Post/Getty Images Буданов знает, что это будет трудный год для Украины, которая сейчас сражается с Россией более десяти лет с тех пор, как солдаты Кремля без знака отличия появились в Крыму и на восточноукраинском регионе Донбаса. "Сказать, что все в порядке - это неправда", - сказал Буданов, когда его спросили о столь хвастом контрнаступке Украины в прошлом году, не достигшемом своих целей. "Сказать, что произошла катастрофа, тоже неправда". Украине все еще удастся держать Путина в страхе, предсказал он, и уже доказал, что "вся легенда о власти [России] - это мыльный пузырь". Бывший солдат спецназа, который сражался на Донбассе в 2014 году, Буданов сам принимал участие в секретных миссиях, в том числе на оккупированном Крымском полуострове. Его тело несет шрамы: шрапнель от противопехотной мины однажды попала к его сердцу, чуть не убив его; он сломал и шею, и спину; и ему выстрелили в руку. Он был назначен президентом Владимиром Зеленским для ГУР в 2020 году. Его тайные операции - Кремль обвинил ГУР в взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года - оживили агентство, которое долгое время играло вторую роль в гораздо более крупной службе внутренней безопасности Украины, СБУ. За это Буданов пользуется почти культовым статусом среди украинцев, которые делятся мемами со своим подобием в социальных сетях, когда военная техника взрывается в России или на контролируемых Россией районах. Но это стоило денег. Когда начальник GUR действительно выходит, он движется с окружением телохранителей и агентов разведки. Из многих покушений на него, которые он описывает как "ничего особенного", ближайший звонок пришел в 2019 году, когда бомба, помещенная под его автомобилем, взорвалась преждевременно. Он не был травмен. Россия обвинила ГУР Украины в взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года © STR/AFP/Getty Images По данным агентства, его жене Марианне Будановой повезло меньше, когда она была намеренно отравлена тяжелыми металлами в ноябре вместе с несколькими сотрудниками ГУР. "Она получает лечение, теперь она чувствует себя лучше", - сказал Буданов. Он отказался уточнять, был ли он или его жена предполагаемой мишенью отравления. Буданов неохотно предлагал оценку текущих военных операций Украины, отложая это на генеральный штаб армии. Но он предупредил, что "даже немыслимо думать, что мы можем обойтись без мобилизации" - повторяя призыв высшего руководства к большему количеству новобранцев. "Нехватка [ рабочей силы] ощутима", - сказал он. Зеленский сказал, что его армейские руководители попросили его мобилизовать от 400 000 до 500 000 новых солдат, чтобы заменить убитых или раненых, и отдохнуть тех, кто участвовал в самых интенсивных боях. Год назад Буданов предсказал, что украинские силы, на которых на пути квали к успеху в 2022 году, освободившие большую часть Харьковской и Херсонской областей, будут продвигаться в Крым. Украинским войскам так и не удалось решительно прорвать сильно укрепленную оборону России: линия фронта остается почти такой же, как выглядела год назад. Но Буданов утверждает, что он не ошибался. "Хотя первоначальные планы предлагали что-то другое, мы сдержали свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно входили в Крым", - сказал он, имея в виду своих *********, пробирающихся на полуостров для проведения налетов на российские базы. Украинские войска не смогли решительно прорвать сильно укрепленную оборону России © Ozge Elif Kizil/Anadolu/Getty Images Обращаясь к производству оружия, Буданов сказал, что Россия расходует больше оружия и боеприпасов, чем может сделать, в то же время борясь с контролем качества. "Это именно то, что объясняет поиск Россией оружия в других странах", - сказал он. По словам Буданова, Северная Корея в настоящее время является крупнейшим поставщиком оружия в России. "Они действительно передали значительное количество артиллерийских боеприпасов. Это позволило России немного вздохнуть". Он добавил: "Без их помощи ситуация была бы катастрофической". Но Россия предпочла бы не полагаться на помощь извне. "Это всегда считалось ниже их, это унижение", - объяснил Буданов. Еще одна проблема, стоящая перед Россией, - это рабочая сила. По словам Буданова, Москва теряет столько или больше войск, сколько может набрать. Его помощник Вадым Скибитский сказал на этой неделе, что от 1000 до 1100 человек присоединяются к российской армии каждый день, путем мобилизации или добровольно. Рекомендованная Большое Чтение «Активная защита»: как Украина планирует выжить в 2024 году Там, где мобилизация не хватает, группы наемников помогают заполнить ряды, сказал Буданов, упомянув группу Вагнера, основанную покойным российским кейтерингом, ставшим военачальником Евгений Пригожиным. Это приводит Буданова к своего рода вмешательству, которым он хорошо известен: драматические утверждения, которые почти невозможно проверить. "Вагнер существует", - сказал Буданов, отвергая сообщения о том, что он был демонтирован. "И, говоря о Пригожине, я бы не стал так быстро делать выводы", - сказал он, ссылаясь на сообщение о гибели военачальника в авиакатастрофе в прошлом году - очевидное убийство, по мнению Запада, было приказано Путиным. Кремль отрицал причастность и заявил, что ДНК доказала, что Пригожин умер. Но его тело никогда не было видно публично. "Я не говорю, что он не умер или что он мертв", - сказал Буданов. "Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он мертв". Еще одна любимая лошадь хобби Буданова - здоровье Путина. В прошлом он утверждал, что у российского президента рак, а Буданов настаивает на том, что он регулярно видит "клоны" Путина по телевизору. Попросив доказательства, Буданов сказал, что его аналитики изучают "физиономию Путина... лопасти ушей, расстояние между бровями и так далее". "Это не так сложно. Вы можете легко сделать это сами", - добавил он, пожая шами, как будто предполагая, что увидные были очевидной уловкой. Наконец, вернувшись к теме войны, Буданов отказался делать какие-либо смелые прогнозы на 2024 год. "Нет", - сказал он. "Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их". Затем он выскользнул из затемненной комнаты.
показати весь коментар
21.01.2024 21:14 Відповісти
про це відео Швеця- аналіз ЗМІ США ТА БРИТАНІЇ , зустрічне питання -а хто такий Татаров у владі Вирока та Єрмака?
показати весь коментар
21.01.2024 21:15 Відповісти
Швець балабол і стільки не правди за роки наговорив,ви всі продовжуєте це споживати.А мене не питайте за Татарова.Не я його призначав.І я не споживаю контент від Татарова.
показати весь коментар
21.01.2024 23:42 Відповісти
Швеця можете не дивитися - якщо не подобається!
показати весь коментар
21.01.2024 21:26 Відповісти
Справа не в подобається,чи не подобається.
показати весь коментар
21.01.2024 23:43 Відповісти
читаєте самі усі ті видання ,з котрих він подає матеріал - чи часу на фермі не так багато? Колись , півтора роки тому у Швеця були матеріали по Мародерню на Банковій - все виправдалось, коли пройшла епоха Вирок-НЕНАЧАСІ!!
показати весь коментар
22.01.2024 00:27 Відповісти
В мене немає ферми.А ще він казав,що москалі не нападуть і за ленд-ліз казав і ще багато чого.
показати весь коментар
22.01.2024 00:46 Відповісти
США надали за так а значить даром , а ленд-ліз тримали на випадок початку того дурдому з трампісами та спікеріадою у палаті , який почався значно раніше ніж очікувалося й значно страшніше ніж можна було чекати від рейганістів ... Закон сам не працює, під нього. треба бюджет , а вони ледве тікали від шат-дауну весь час й понині...
показати весь коментар
22.01.2024 02:26 Відповісти
Ще кілька років такої війни і всюди будуть руїни.Нещасних ATACMS не надають.За ленд-ліз коли Байден підписав,всі казали,що це історична перемоги і по ньому буде все.А зараз видумують,що то безоплатно,а то ні.Який толк,якщо всюди залишаються руїни?
показати весь коментар
22.01.2024 12:06 Відповісти
ето жена
показати весь коментар
21.01.2024 20:16 Відповісти
Гагалішвілінська?
показати весь коментар
21.01.2024 20:20 Відповісти
а одна? чи там ще хтось проживає?
показати весь коментар
21.01.2024 20:22 Відповісти
...нянька вови у його кабінеті Маруся ,а поза кабінетом висів на вухах спочатку Богдан , потім ПРибрав до рук Єрмак ...Єрмак його ПРисадив на себе ще коли Буратіно був менше року головним продюсером на Інтері 7 Вони зрозуміли ще тоді Кремлівські - без наглядача йому довіряти працювати Вироком не можна .
показати весь коментар
21.01.2024 20:28 Відповісти
Ну Маруся то прикритіє
показати весь коментар
21.01.2024 20:31 Відповісти
мене одне бентежить - отруїли дружину і 2-х охоронців: вони що 3-є обідають поки його немає дома?
показати весь коментар
21.01.2024 20:36 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2024 20:41 Відповісти
к прімєру операцію про вагнерівців...
показати весь коментар
21.01.2024 20:14 Відповісти
100 +
показати весь коментар
21.01.2024 20:17 Відповісти
ЩОСЬ - ще б !!!генерала від Єрмака отримати за здачу побратима по службі Бурби та його справи знищення вагнерівців
показати весь коментар
21.01.2024 20:23 Відповісти
з прієхалом на цензор
показати весь коментар
21.01.2024 20:24 Відповісти
Ох і зебіл. Про Бурбу ніхто до скандалу не знав і він тихо робив свою роботу, як і належить голові служби.

Як там кава в Криму, до речі? Це стосовно, хто тут піарник
показати весь коментар
21.01.2024 20:44 Відповісти
вивчили біографію цього Бурби? чувак в 2014 був майором СБУ,а в 2019 став.....генерал-полковником ГУР! як таке можливо? це означає,що він Бонд,Мата Харі,Судоплатов.Шелленберг.Канаріс.Пеньковський і ще багато хто-разом узятий. ви в це вірите?
показати весь коментар
21.01.2024 20:52 Відповісти
Бурбу захзистили США від арешту, а Червінського - не здогадалися . Залужного у 2019 -му у Європі в аеропорту звільнили НАТІІВЦІ від арешту прокремлівського Інтерполу , коли Вирок абдєлався туди їхати на саміт НАТО , шаб Хйла не роіззлити... Люся йому так підказувала
показати весь коментар
21.01.2024 20:58 Відповісти
Дався вам той Бурба! Чоловік створив боєздатну спецслужбу, і тихенько працював до 2020-го, і давав потрібні результати. Забудьте про нього так же, як ви забули про тисячі інших героїв, завдяки яким Україна все ще існує
показати весь коментар
21.01.2024 20:59 Відповісти
я про Бурбу давно забув,а от про безіменних героїв,які віддали життя за Батьківщину (і їх вже ніхто не пам"ятає) чомусь боляче думати...їх немає,а всяка наволоч типу кварталівців, суркісів,батальйонів Монако та Канни,суддів тощо продовжує жити,жирує і глузливо сміється з цих людей,яких вважає лохами і сміттям....
показати весь коментар
21.01.2024 21:09 Відповісти
ну то мабуть ті ж самі кварталівці і вигнали того ж Бурбу і посадили на його посаду Буданова ?
показати весь коментар
21.01.2024 23:17 Відповісти
це означає, що з 2014-го року в Україні війна і військові звання можуть значно швидше отримуватись при таких подіях, ніж при звичайній службі у мирний час.
показати весь коментар
22.01.2024 01:08 Відповісти
Його виштовхують піаритись , я впевнена , як хоч щось не таке жахливе , як уся Мародерня. Ви справді вірите , що у них на сцену ручного рейтингопідйому виходять не за сценарієм ?
Як у старому похабному анекдоті це називали полуавтоматом- піднімається вручну , а падає сам ...
показати весь коментар
21.01.2024 20:54 Відповісти
Стриманий оптимізм це кофе, але не в Ялті?
показати весь коментар
21.01.2024 20:10 Відповісти
Все що чекаю від Буданова в 2024 році, це щоб він з підробленими документами по кримському мосту приїхав до Ялти, випив чашечку кави і зняв це на телефон.
показати весь коментар
21.01.2024 20:41 Відповісти
Це ЧМО українськім ЗМІ КОЛИСЬ або ЩОСЬ говорить??????
Із-за рила уже вух не видно......
показати весь коментар
21.01.2024 20:11 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2024 20:48 Відповісти
Не така вже і бульбашка.
Буданов то сам не спробував повоювати
показати весь коментар
21.01.2024 20:11 Відповісти
званіє не позволяє вмерти
показати весь коментар
21.01.2024 20:15 Відповісти
а за балабольство багато платять
показати весь коментар
21.01.2024 20:19 Відповісти
У Мародерні немає кращого для піару, щоб заслуги ЗСУ до себе ПРитулити
показати весь коментар
21.01.2024 21:04 Відповісти
хоче бути "яйцями по 17"
показати весь коментар
21.01.2024 20:38 Відповісти
Це шедевр!!!
показати весь коментар
21.01.2024 20:49 Відповісти
вони коли повертаються - не гундосять.......
показати весь коментар
21.01.2024 20:50 Відповісти
Заграва,ти корєш Буданова і його дружбана-грузина? Скажи мені,як так сталося,що якісь таємничі москалі пробралися в ГУР і отруїли жінку супермена і суперрозвідника Буданова і його найближчих співробітників? І все шито-крито...Якщо не скажеш-ти чувак на букву ПЕ!
показати весь коментар
21.01.2024 21:00 Відповісти
Тарасик, коли головний інженер танкового заводу піде крутити гайки замість слюсаря - то в цей час він перестане виконувати свої обов'язки, як головний інженер танкового заводу.

Хай звільниться з посади начальника ГУР, передасть її іншому і потім бігає з "Лютим" з кратною перевагою в якості рядового
показати весь коментар
21.01.2024 22:37 Відповісти
а чому він особисто прої....напад Рашки 24.02.22 ??
показати весь коментар
21.01.2024 21:01 Відповісти
єслі начальник ГУР особисто бере участь у штурмах, то він або дебіл, або артіст, який хоче слави.

мені здавалось, шо начальнік ГУР - то должен буть чувак тихий, але продуктивний.

нах та сидить артіст ?
показати весь коментар
21.01.2024 22:24 Відповісти
Іпсошенька наше все….
показати весь коментар
21.01.2024 20:11 Відповісти
Бальшой шкаф громко падает.
показати весь коментар
21.01.2024 20:13 Відповісти
до кінця війни на мівіні буде шкаф 3-х створчатий
показати весь коментар
21.01.2024 20:18 Відповісти
А Буданов довів що він балабол, якого не варто сприймати як варте довіри джерело інформації.
показати весь коментар
21.01.2024 20:14 Відповісти
він підробляє на ботофермі Подляка дезінформатором
показати весь коментар
21.01.2024 20:32 Відповісти
Ще б влада у нас була нормальною, то давно ту рашку вже перемогли би.
показати весь коментар
21.01.2024 20:16 Відповісти
От тільки Сунь Цзи пише, що завдяки висококваліфікованим шпигунам немає потреби доводити, що в когось армія - "мильна бульбашка", так як спроба вторгнення зупиняється на рівні формування задуму.
показати весь коментар
21.01.2024 20:16 Відповісти
стриманий оптимізм, це мабуть коли його після інтерв'ю держало семеро й обидва в тухлях. бо він тут же рвався в крим кофу пить.
показати весь коментар
21.01.2024 20:16 Відповісти
Якби наші минулі президенти з ВонОю не роздавали кацапам зброю та літаки з ракетами в обмін на газ, ми б вже кацапів на нуль помножили і без допомоги союзників.
показати весь коментар
21.01.2024 20:17 Відповісти
Буданову краще взяти шото у рота и смоктать, а не базікать. Його вангування на кавовій гущі нам дорого обходяться
показати весь коментар
21.01.2024 20:18 Відповісти
Вражає праця ГУР України. Знешкоджені ворожі заводи, кораблі, літаки, ЖД дороги, аеродроми, нафтобази, трансформаторні підстанції й це все на території ворога. Це тільки те, що нам можна знати.
показати весь коментар
21.01.2024 20:21 Відповісти
Шкода тільки що Буданов к цьому відношення не має.
показати весь коментар
21.01.2024 20:22 Відповісти
Вражає? От тільки чомусь ВПК Рашки в рази нарощує виробництво....Ти,дружок,і надалі залишайся враженим...
показати весь коментар
21.01.2024 21:03 Відповісти
Менше балоболить треба !
показати весь коментар
21.01.2024 20:21 Відповісти
Хорошо воевать на чужие деньги,ещё и стадионы строить, себе премии по 300% выписывать.
Перед нападением самолёты с США 2 недели в Киев что то ежедневно привозили и явно не картошку.
Только Патриоты и Гепарды вернуть и увидишь как сразу картина поменяется.
При этом разведка многих стран работает на Украину,он только пиз@еть умеет.
показати весь коментар
21.01.2024 20:25 Відповісти
fuf, воюя полностью иностранным орудием и иностранными технологиями... смешно, а главное - что эта маразота один из главных внутренних врагов народа!
а внутренние враги - хуже внешних
показати весь коментар
21.01.2024 20:26 Відповісти
Люди - це не м'ясо. Важливо сказати, куди людина іде, що вона буде тренована, що у неї буде достатньо всього, - президент Зеленський про мобілізацію.

А как у неё будет всего достатно если ты это всё спиз@ил?
Это новый способ клянчить деньги.Раньше под контрнаступление,теперь под мобилизацию.Очередной цирк.
показати весь коментар
21.01.2024 20:38 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2024 20:39 Відповісти
Полезный идиот.Вы воюете с империей с неограниченными природными ресурсами;империей,где жизнь человека ничего не стоит;империей,которую негласно поддерживают страны далеко не 3-го мира;империей,которая может купить любого политика в любой стране;империей,которая имеет экономический подъем,ложив на санкции.Рашка медленно раскачивается,как любая империя,только потом трудно остановить(как электричку)) ).Это опасный противник,недооценивать её большая глупость. Рашка утилизирует свой биомусор в войне, в ЗСУ гибнут лучшие. Рашка налаживает производство вооружения-Украина(из-за е..ланов у власти) ждет поставок союзников. Ситуация пиз..ц не очень.(((
показати весь коментар
21.01.2024 21:03 Відповісти
То чому ж ми з цією "мильною бульбашкою" впоратися не можемо вже 2 роки?
показати весь коментар
21.01.2024 21:44 Відповісти
«Мильна бульбашка» мало не знищила нашу країну. Мильна бульбашка - це нинішня влада і СБУ, як довела обороноздатність України до рівня мильної бульбашки.
показати весь коментар
21.01.2024 22:06 Відповісти
т
показати весь коментар
21.01.2024 22:24 Відповісти
Мильна чи не мильна , а нступає практично всюди. Росія все робить для своєї пере оги , а у нас все навпаки, будують стадіони, нову бруківку кладуть і т.п., це для окупантів, щоб добре ходилося по наших вулицях? Це не бруківку класти треба, а кацапню , треба ними встеляти землю нашу щоб нажерлися сповна! А в нас сидять в уряді ідіоти яку спорять про тупу безуглу звільняти чи ні.
показати весь коментар
21.01.2024 22:29 Відповісти
хряк вгодований на харчах платників податків видає бажане за дійсне
показати весь коментар
22.01.2024 02:34 Відповісти
 
 