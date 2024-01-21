ЗСУ довели, що "могутність" Росії є мильною бульбашкою, - Буданов

Україна вже довела, що легенда про "могутність" Росії - це мильна бульбашка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сказав в інтерв’ю Financial Times, інформує пресслужба ГУР.

Зокрема Буданов окреслив слабкі місця ворога: Росія втрачає стільки ж або навіть більше людей, ніж може набрати; агресор витрачає більше зброї і боєприпасів, ніж може виготовити; у Москви труднощі з контролем якості озброєнь.

За його словами, проблема з боєприпасами змусила Кремль шукати їх в інших країнах.

"Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило росії трохи зітхнути. Без їхньої допомоги ситуація (для РФ) була б катастрофічною", - зазначив Буданов.

Він додав, що необхідність купувати боєприпаси за кордоном боляче б’є по московській писі, оскільки Росія у війні воліла б не покладатись на допомогу ззовні.

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"Це завжди вважалося нижчим за їхню гідність; це приниження", - пояснив очільник ГУР.

Також він зауважив, що втрати особового складу Росія поповнює не тільки завдяки мобілізації, а й за допомогою найманців із різних так званих "ПВК".

У цьому контексті Буданов заперечив, що угруповання "Вагнер" припинило своє існування. А категоричної відповіді щодо долі його засновника Євгена Пригожина наразі немає.

"Я не кажу, що він не помер або що він мертвий. Я кажу, що немає жодного доказу його смерті", - підкреслив Буданов.

Також у ГУР зауважили, що наприкінці розмови, відмовившись робити якісь прогнози на воєнний 2024 рік, очільник розвідки висловив стриманий оптимізм.

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