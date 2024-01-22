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Мазепа Игорь (19) защита (155) обжалование (37)

Адвокаты бизнесмена Мазепы обжаловали его арест

Новости Цензор.НЕТ Общество

суд,мазепа

Адвокаты бизнесмена Игоря Мазепы, заключенного под стражу по подозрению в незаконном завладении землей в Киевской области, подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает юридическая компания EQUITY.

"Адвокаты EQUITY Law Firm подали апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года в интересах клиента компании – Игоря Мазепы", – говорится в сообщении.

Как отметили в юридической компании, апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста определения суда первой инстанции.

"Работа над делом продолжается. Детали со временем", - добавили в EQUITY.

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Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Установлено, что входили в нее около 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

По мнению главы энергокомитета Верховной Рады Андрея Геруса ("Слуга народа"), заявления ГБР относительно земель, фигурирующих в деле бизнесмена Игоря Мазепы, что их застройка якобы поставила под угрозу функционирование Киевской ГЭС, не соответствуют действительности - эти земли не были в собственности Киевской ГЭС, находятся в 8 км от нее и не несут угрозы для функционирования критической инфраструктуры Киева. Такие утверждения ГБР, по мнению нардепа, имеют творческий подход, но не юридический.

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Топ комментарии
+14
Дике кацапське бидло скаженіе від деяких українських прізвіщ, наприклад, Бандера, Мазепа, та інші, і тому віддало вказівку печерному суду арештувати Мазепу, а ще може віддати вказівку ЗЕбанутому бидлу подати в інтерпол заявку про розшук Бандери.
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22.01.2024 16:24
+12
Геть погано з кадрами в подоляка, що таке набирає собі в ботоферму.🤮
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22.01.2024 16:31
+12
Дослідник біографії славетного Гетьмана України Івана Мазепи та автор декількох книжок про нього, письменник та блогер в цивільному житті Дмитро Каленчук-Вовнянко, (в 2022році боєць 72-ї бригади під Вугледаром, а нині сержант ЗСУ, інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі) нагадує, що:

"Колись, у 17-му ст. на славетній Білоцерковщині сталася подія. Два шляхтичі посварилися між собою через одну панну, до справи стали шаблі. В результаті шляхтич з дуже оригінальним прізвищем Зеленський був порубаний мов капуста в борщ.
Шляхтич який оце все зробив з тим Зеленським, потрапив під суд. Далі існує чимало різних історій. Мені особисто подобається така. Панна, через яку нібито Зеленський став нагадувати ковбасну нарізку в пакеті, прийшла на суд, заявила що бере убивцю Зеленського собі за чоловіка і на тому суд був завершений. Легенда то чи ні, але і шляхтич, що порубав Зеленського, і та панна жили ще довго і щастиво.
Того шляхтича звали Степан Мазепа, а панну - Марина Мокієвська. Їхнім сином був Іван Мазепа - гетьман України, відомий і славетний. Кажуть, коли веселі хлопці Мазепи зайняли Білоцерковщину (Мазепа навіть Львів взяв під свій контроль) всі родичі того Зеленського мусили втекти до Польщі.

До чого я це пишу? На місці типів з прізвищем Зеленський я б сильно думав перш ніж конфліктувати з особами на прізвище Мазепа. Історія свідчить - прикмета погана".
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22.01.2024 16:32
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А в тюрму так не хочеться...
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22.01.2024 16:13 Ответить
А тобі хочеться?
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22.01.2024 16:17 Ответить
Хатинку там прикупили і труcетеся?
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22.01.2024 16:21 Ответить
Геть погано з кадрами в подоляка, що таке набирає собі в ботоферму.🤮
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22.01.2024 16:31 Ответить
І не кажіть.
Думаю, що це "політичне переслідування!"
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22.01.2024 16:33 Ответить
Так звана влада, то таке ... Мені гидко від шарікових, которі улюлюкають коли в когось біда, не розбираючись винуватий той чи ні.
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22.01.2024 16:39 Ответить
Отже, ви розібрались. Поділіться здобутками.
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22.01.2024 16:41 Ответить
В вашому віці пора вже знати, що вину назначає суд. Я не суд. А поки суд не визнав провину, то улюлюкати та насміхатися це підло.
А ще можна прочитати повчальний вислів Мартіна Німеллєра.
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22.01.2024 16:44 Ответить
Багато води. То яка ваша позиція щодо цієї справи?
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22.01.2024 16:49 Ответить
Я вже вам написав, що справами займаються суди, а злорадствувати до винесення вироку то є підлість. Якщо ж т. з. владі вдастся засадити людину ( див. справу полк. Червінського),то і тоді насміхатися теж підлість.
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22.01.2024 16:55 Ответить
Я ж вас не наймав вас на роботу, тому і радити вам не маю права. Це до м. подоляка. Скаже він ,що потрібюно радіти з людської біди - радійте, не скаже - не радійте, Бог вам суддя.
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22.01.2024 17:05 Ответить
Думати, то функція вам не притаманна, за вас ваші роботодавці думають, а ви клацайте по клавіатурі, як ваш ідол - пісюном по клавішах піаніно. 😁🤣
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22.01.2024 17:10 Ответить
Головне, що не ница підлість і не печерне злорадство, а християнство то не дуже великий "гріх".
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22.01.2024 17:14 Ответить
З Шаріковим дискутуєш? А воно тобі треба? Та пошли його нахрін, хай не скавулить тут.
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22.01.2024 17:19 Ответить
Так і проф. Преображенському і докт. борменталю Доводилося мати справу з "пацієнтом", а як Дар'я Петрівна і Зіна потерпали від Шарікова. Найбільше дісталося котам. В мене є підозра, що коли тов. Шаріков служив в Підвідділі очистки, ось тоді він і встиг дати багаточисельне потомство і вони під різними ніками проникли даже на Цензор. Нет.
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22.01.2024 17:28 Ответить
І судячи з цифри 73% він був плодовитим...
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22.01.2024 17:31 Ответить
👍
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22.01.2024 17:38 Ответить
Дослухайтесь до поради...
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22.01.2024 18:06 Ответить
Дякую. Пораду приймаю, бо й так бачу, що втратив уйму часу і все в холосту.
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22.01.2024 18:16 Ответить
Судячи з того як боти прилипають - ЗЕлені у власному ПРоносі вже захльобуються...А працювати треба - це як м"ясна кацапня на фронті
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22.01.2024 17:21 Ответить
Свободу Мазепі!!.
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22.01.2024 17:46 Ответить
Уважаемая Тамара, в деле Мазепы столкнулись интересы Арахамии и Ермака. Побеждает Ермак. К правосудию там никакого отношения нет. Идет перераспределение потоков
Вы поддерживаете Арахамию?
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22.01.2024 18:28 Ответить
А прийдеться , рано чи пізно ,але 100% -тим хто організував цей фарс (ємаки,татарови , зе шушера ОПи) ну й виконавці - т.зв. "правоохоронці" дбрівці , які з поняттям "Право" нічого спільного не мають , лайно ,яке діє по формулі чого "ізволітє" й куди пошлють.
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22.01.2024 16:24 Ответить
А ви що натворили?
Називали найвеличнішого жабою гундосою?
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22.01.2024 17:19 Ответить
Це ти по собі судиш , як вірний телепко єрмака ?
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22.01.2024 16:25 Ответить
Засунь свої смаіліки в сраку.Його заарештували без санкціі суду служба яка повинна боротися з корупцією серед чиновників і представників влади-політикі,провітельство,і сброд у офісі преза(разом з презиком).Він звичайний бізнесмен і як що є доказ корупціі то це повинно робити набу.
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22.01.2024 16:36 Ответить
Все вірно мало б бути НАБУ , якщо є підстави . Тільки НАБУ ж не буде танцювати під фальшиву музику Татарова-Єрмака , то не їхня партитура . ДБР -це саме ті хлопаки , які як і один не дуже відомий піаніст , можуть виконати не казисту мелодію лише одним , навіть не пальцем , тому й така композиція , ще тих композиторів.
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22.01.2024 16:58 Ответить
Можливо так. Але ти - українське бидло, яке продало країну таким "бізнесменам", як цей чмо, який живе в палацах і відпочиває за кордоном, а ти живеш в убогій квартирі від зарплати до зарплати.
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22.01.2024 16:41 Ответить
Сандра , ще раз -по собі всіх не суди
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22.01.2024 16:48 Ответить
Дике кацапське бидло скаженіе від деяких українських прізвіщ, наприклад, Бандера, Мазепа, та інші, і тому віддало вказівку печерному суду арештувати Мазепу, а ще може віддати вказівку ЗЕбанутому бидлу подати в інтерпол заявку про розшук Бандери.
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22.01.2024 16:24 Ответить
В адвокатів теж хати згорять?
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22.01.2024 16:31 Ответить
Не завадило б...
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22.01.2024 16:32 Ответить
Бажаю, щоб і тебе не оминула чаша сія. Бачу все таки Шаріков дав потомство.
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22.01.2024 16:36 Ответить
З цією владою обов'язково згорять. Це тільки початок.
Пам'ятаєте в Мартіна Німеллєра:

«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за мною.
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
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22.01.2024 16:34 Ответить
Дослідник біографії славетного Гетьмана України Івана Мазепи та автор декількох книжок про нього, письменник та блогер в цивільному житті Дмитро Каленчук-Вовнянко, (в 2022році боєць 72-ї бригади під Вугледаром, а нині сержант ЗСУ, інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі) нагадує, що:

"Колись, у 17-му ст. на славетній Білоцерковщині сталася подія. Два шляхтичі посварилися між собою через одну панну, до справи стали шаблі. В результаті шляхтич з дуже оригінальним прізвищем Зеленський був порубаний мов капуста в борщ.
Шляхтич який оце все зробив з тим Зеленським, потрапив під суд. Далі існує чимало різних історій. Мені особисто подобається така. Панна, через яку нібито Зеленський став нагадувати ковбасну нарізку в пакеті, прийшла на суд, заявила що бере убивцю Зеленського собі за чоловіка і на тому суд був завершений. Легенда то чи ні, але і шляхтич, що порубав Зеленського, і та панна жили ще довго і щастиво.
Того шляхтича звали Степан Мазепа, а панну - Марина Мокієвська. Їхнім сином був Іван Мазепа - гетьман України, відомий і славетний. Кажуть, коли веселі хлопці Мазепи зайняли Білоцерковщину (Мазепа навіть Львів взяв під свій контроль) всі родичі того Зеленського мусили втекти до Польщі.

До чого я це пишу? На місці типів з прізвищем Зеленський я б сильно думав перш ніж конфліктувати з особами на прізвище Мазепа. Історія свідчить - прикмета погана".
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22.01.2024 16:32 Ответить
Придурку, його не Цензор піарить, а недолуга ЗЕсрань. Тут лише 95-кварталу з хором вірьовки бракує для повноти картинки.
А Цензор лише інформує, щоб ти, тупе, знало, що тебе вже затвра чекає.
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22.01.2024 17:23 Ответить
Чесним бізнесменом в Україні стати важко,якщо не неможливо.
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22.01.2024 16:55 Ответить
Тому усих їх на цугундєр, , горілку їхню випить, а майно роздать вкраїнчикам...
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22.01.2024 17:14 Ответить
Точно!!!
- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить... -
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22.01.2024 17:43 Ответить
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22.01.2024 17:11 Ответить
 
 