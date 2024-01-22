Об исторических вопросах Украина и Польша будут говорить со взаимной деликатностью, - Туск
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Драматическая история Украины и Польши не должна мешать общим интересам обеих стран, исторические вопросы будут обсуждаться со "взаимной деликатностью".
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Глава польского правительства проинформировал, что обсуждал с президентом Украины исторические вопросы.
"Для нас очень важно, чтобы драматическая история не мешала нашим общим интересам, не закрывала их", - сказал Туск.
Он подчеркнул, что нет безопасной Польши и Европы без независимой Украины, поэтому польская сторона сделает все, чтобы Украина сохранила целостность и независимость.
"А об исторических вопросах мы будем разговаривать со взаимной деликатностью. Мы будем говорить об эксгумациях. И президент также сказал, что готов в дальнейшем продолжать эти разговоры, конечно, осознавая, что это нелегко. Но обе стороны будут уважать свою историческую память. Думаю, при наличии доброй воли, мы достигнем продвижения в этом", - отметил премьер-министр Польши.
Туск подчеркнул, что в Польше никто не сомневается, что Украину нужно поддержать всеми доступными способами в борьбе с российской агрессией.
"Президент Зеленский хорошо знает, что в Польше есть разные эмоции, конфликты. Это же демократия. Недавно были выборы, тоже очень эмоциональные. Но в одном никто в Польше не сомневается: надо всеми доступными средствами поддержать Украину в ее борьбе с Россией, потому что ставка в этой борьбе - безопасность Польши и польского народа", - сказал он.
Туск добавил, что Польша и дальше будет делать все возможное, чтобы увеличить шансы Украины в этой войне, "как по моральной причине, так и для безопасности своего государства".
Пожалуйста, подождите...
але в реальності проти альянсу шансу ноль
подивіться валовий продукт альянсу і ***** , досить вже марити цим покидьком
Без цього нашої спільної перемоги не буде ...
Хто для нас більший вого історично ? московія то чому ви їх наративи поширюєте серед свого суспільства.
Тому історична делікатність це робота на двох.
погано що у нас ще не виробився культ демократії і правляча еліта тяготіє до узурпативності але це пройде
все пройде і вони пройдуть закон всесвіту
бо якась срана франція йшла від "в мене нема ніхєра" до "в мене вже трохи є і то я сам заробив",
а срана Україна йде від "мінє правітельство усьо давало, а нове правітельство дає меньше".
Мої діти там, під страхом своєї загибелі я їм сказав, шоб тут і ноги їхньої не було, бо вони розумні, а розумні люди для українців - то вороги
Как раз таки исторический вывод для Польши должен быть, что пока восточные соседи воют с Московией - надо помогать им, потому что вы всегда следующие, а пытаться для себя воспользоваться преимущством (привелегии для катол. шляхты против православной, пока ВКЛ воевала с Московией)
Але поляки і там викинули коня і відмовились палити москву , а потрібно було всю дотла а царя на дві берези , от тепер маєм ... а історія могла піти інакше
Доречі саме Сагайдачний не схотів штурмувати кремль а не поляки, і про причини його рішення досі гадають-чи то хоті взалишити якусь противагу полякам, чи то планував отримати якісь плюшки від московії
мої вже виросли і під страхом своєї смерті я назад в цю країну дебіліп не пущу
І де їх покаяння за "Операцію Вісла" яку вони разом з радянською владою провели?
Вас же попустят если Украина не выстоит! Помогайте всем чем можете, не жуйте сопли, максимально развивайте промышленность, а то завод корейских танков в Гданьске уже остался фантазией на бумаге