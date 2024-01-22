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Новости Политика Украины
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Об исторических вопросах Украина и Польша будут говорить со взаимной деликатностью, - Туск

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

туск

Драматическая история Украины и Польши не должна мешать общим интересам обеих стран, исторические вопросы будут обсуждаться со "взаимной деликатностью".

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге по итогам переговоров в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Глава польского правительства проинформировал, что обсуждал с президентом Украины исторические вопросы.

"Для нас очень важно, чтобы драматическая история не мешала нашим общим интересам, не закрывала их", - сказал Туск.

Он подчеркнул, что нет безопасной Польши и Европы без независимой Украины, поэтому польская сторона сделает все, чтобы Украина сохранила целостность и независимость.

"А об исторических вопросах мы будем разговаривать со взаимной деликатностью. Мы будем говорить об эксгумациях. И президент также сказал, что готов в дальнейшем продолжать эти разговоры, конечно, осознавая, что это нелегко. Но обе стороны будут уважать свою историческую память. Думаю, при наличии доброй воли, мы достигнем продвижения в этом", - отметил премьер-министр Польши.

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Туск подчеркнул, что в Польше никто не сомневается, что Украину нужно поддержать всеми доступными способами в борьбе с российской агрессией.

"Президент Зеленский хорошо знает, что в Польше есть разные эмоции, конфликты. Это же демократия. Недавно были выборы, тоже очень эмоциональные. Но в одном никто в Польше не сомневается: надо всеми доступными средствами поддержать Украину в ее борьбе с Россией, потому что ставка в этой борьбе - безопасность Польши и польского народа", - сказал он.

Туск добавил, что Польша и дальше будет делать все возможное, чтобы увеличить шансы Украины в этой войне, "как по моральной причине, так и для безопасности своего государства".
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Топ комментарии
+8
Впродовж багатьох століть у всіх срачах між Україною і Польщею завжди вигравали кацапи...
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22.01.2024 17:15
+7
ну я б так не спішив зі взаємною делікатністю зі сторони влади єрмака, бо йому треба посратись і створити ще більшу проблему
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22.01.2024 17:10
+4
Тоді поляки будь те добрі шанувати українців що поклали життя за Україну, наприклад Степана Бандери. Де ви потураєте до сьогоднішнього дня фашистській шовіністичній пропаганді московії.

Без цього нашої спільної перемоги не буде ...
Хто для нас більший вого історично ? московія то чому ви їх наративи поширюєте серед свого суспільства.

Тому історична делікатність це робота на двох.
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22.01.2024 17:15
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ну я б так не спішив зі взаємною делікатністю зі сторони влади єрмака, бо йому треба посратись і створити ще більшу проблему
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22.01.2024 17:10 Ответить
Если сейчас весь мир не займется росийскими фашистами то не только история Украины а и история половины Европы а то и мира может закончится в ближайшие годы.
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22.01.2024 17:12 Ответить
Не завершиться , одне діло понти інше реальні можливості, у ***** немає сожливости тягатись з нато
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22.01.2024 17:16 Ответить
А ***** и не нужно тягаться с НАТО в военном плане. НАТО развалят купленные ****** трампы, фицы, орбаны и ердоганы. Дай ***** еще время он еще в Германии и Франции поставит своих агентов во власть на етом НАТО и закончилось. А дальше рашисты, китайцы, северокорейцы и иранцы начнут рвать весь мир на куски.
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22.01.2024 17:39 Ответить
ну чесно не переоцінюйте його, це маленька мстива не далека на справді людина, так він може напасти на слабку країну , може понти поколотити що в нього багато ядерних бомб , так може фінансувати агентів ...
але в реальності проти альянсу шансу ноль
подивіться валовий продукт альянсу і ***** , досить вже марити цим покидьком
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22.01.2024 17:47 Ответить
Вы наивные как дети. ***** насрать на валовый продукт. ***** как в северной корее заставит народ жрать траву и ловить крыс но на оружие деньги он найдет. К тому же если захватит Украину и Молдову то у него появится бесплатные рабы которых можно бросать безжалосно в мясные штурмы, а Китай когда увидит что рашка побеждает, еще даст рашистам горы оружия и можно воевать хоть со всем миром. У совка кстати еще 100 лет назад была идея захватить весь мир. Но тогда комунякам помешал Гитлер а потом и Великобритания и США вмешались. Но сейчас ни в Европе ни в США нету мужиков с яйцами которые возьмут ***** за горло. Да какого *****, дошло до того что весь цивилизованный мир пресмыкается перед мелкими террористическими группировками и диктаторами недостран.
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22.01.2024 18:53 Ответить
Тоді поляки будь те добрі шанувати українців що поклали життя за Україну, наприклад Степана Бандери. Де ви потураєте до сьогоднішнього дня фашистській шовіністичній пропаганді московії.

Без цього нашої спільної перемоги не буде ...
Хто для нас більший вого історично ? московія то чому ви їх наративи поширюєте серед свого суспільства.

Тому історична делікатність це робота на двох.
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22.01.2024 17:15 Ответить
єрмак буде адвокатом Бандери чи зеленський ?
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22.01.2024 17:51 Ответить
Не переоцінюй їх , вони найняті народом люди прийде строк підуть а України житиме.
погано що у нас ще не виробився культ демократії і правляча еліта тяготіє до узурпативності але це пройде
все пройде і вони пройдуть закон всесвіту
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22.01.2024 18:20 Ответить
а гівно з черепів наріду кудись піде ?

бо якась срана франція йшла від "в мене нема ніхєра" до "в мене вже трохи є і то я сам заробив",

а срана Україна йде від "мінє правітельство усьо давало, а нове правітельство дає меньше".

Мої діти там, під страхом своєї загибелі я їм сказав, шоб тут і ноги їхньої не було, бо вони розумні, а розумні люди для українців - то вороги
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22.01.2024 18:29 Ответить
Да вся история с раздуванием ПиСовцами Бандеры и резни - странная и шизанутая трохі. Что они хотят сказать своему населению? "украинцы плохие, нельзя им доверять, не надо им помогать?". Или что Пилсудский все правильно сделал? Развел украинцев и беларусов пообещав автономию после победы в войне а сам начал колонизацию, а потом совки завоевали всех?

Как раз таки исторический вывод для Польши должен быть, что пока восточные соседи воют с Московией - надо помогать им, потому что вы всегда следующие, а пытаться для себя воспользоваться преимущством (привелегии для катол. шляхты против православной, пока ВКЛ воевала с Московией)
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22.01.2024 18:09 Ответить
Впродовж багатьох століть у всіх срачах між Україною і Польщею завжди вигравали кацапи...
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22.01.2024 17:15 Ответить
Були і спільні перемоги наприклад похід на московію під приводом Сагайдачного.
Але поляки і там викинули коня і відмовились палити москву , а потрібно було всю дотла а царя на дві берези , от тепер маєм ... а історія могла піти інакше
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22.01.2024 17:22 Ответить
Були і спільні поразки.
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22.01.2024 17:29 Ответить
Була і Грубешівська операція АК і УПА.
Доречі саме Сагайдачний не схотів штурмувати кремль а не поляки, і про причини його рішення досі гадають-чи то хоті взалишити якусь противагу полякам, чи то планував отримати якісь плюшки від московії
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22.01.2024 17:48 Ответить
не знаю нібито поляки сказали що мало грошей потрібно ще, а Сагайдачний попросив потерпіти давайте розвалим московію потім будуть гроші, ну ті сказали тану ми пішли додому от так , те лайно тепер розрослося і маємо таке пекло
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22.01.2024 18:25 Ответить
Які ще історичні питання? У нас вони всі закриті. Давайте тут ще устроїм війну через те шо було в 1648. Господи боже мій. Лишіть історію історикам - уже один збожеволів на ній
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22.01.2024 17:27 Ответить
Історію якраз треба в маси. Але не в політику. А ***** лише історією прикривається, вигаданою, все в дусі "сцикливого нацизма"
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22.01.2024 17:31 Ответить
Так ви праві - тіко всі крім нас можуть до прикладу шпинять німців за другу війну , а ми маємо все забути - і мовчки вислуховувать всяке шо про нас кажуть і погоджуватися з цим ( шоб нам не говорили - маємо мовчки слухать і погоджуватися ).
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22.01.2024 17:35 Ответить
тепер війна. А історія це балблалогія - вона уже такая яка є. Тому десь можна і перекласти дискусії на інший час
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22.01.2024 17:39 Ответить
"А історія це балблалогія - вона уже такая яка є." - звісно так і є став на граблі ну і шо тутка зробиш так сталося - забуваємось шо на граблі не можна наступать бо це ж блалалогія. Потім знову наступаємо на граблі і - "звісно так і є став на граблі ну і шо тутка зробиш так сталося - забуваємось шо на граблі не можна наступать бо це ж блалалогія", і будемо повторювати вправу "блаблалогія" поки зовсім не відібємо собі останню клепку в голові.
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22.01.2024 17:54 Ответить
дискусії можна перекласти на пізній час, але історію треба писати в шкільні підручники, шоб виросло шось не московське прокацаплене, як зеленський, баканов, буданов, шмигашь, лисий і юзік, а шоб виросли нормальні ваші діти.

мої вже виросли і під страхом своєї смерті я назад в цю країну дебіліп не пущу
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22.01.2024 17:56 Ответить
Ті питання, що поляки досі руйнують і плюндрують українські військові поховання. Натомість ревно слідкують щоб в Укоаїні всі поважали Пілсудського і порядок на кладовищах 'орлят'...
І де їх покаяння за "Операцію Вісла" яку вони разом з радянською владою провели?
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22.01.2024 17:51 Ответить
З наглими і некомпетентними кварталістами говорити взаємно делікатно??? Та вони раби, і розуміють тільки сил. Або хтось сильніше них, або хтось слабше. Таке і відношення. Якщо ці артисті спокійно ходили на кацапські закриті паті, де в них лаптєнога п'янь кидала об'їдками, то про яку гідність розмова?
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22.01.2024 17:42 Ответить
Нікого ти тут словами не обдуриш,лицемір.
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22.01.2024 17:59 Ответить
Ну пока что Туск поадекватнее прошлых популистов-лицемеров, которые много говорили (в т.ч. на бумаге планы по армии) и по факту мало делали
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22.01.2024 18:06 Ответить
Да зачем вообще мозги полоскать Бандерой? У вас 14 бригад и еще 3 формируется когда-то там, 17% по опросам готовы защищать с оружием в руках Польшу (по факту в реале будет в разы меньше). Рекордный отток из армии.

Вас же попустят если Украина не выстоит! Помогайте всем чем можете, не жуйте сопли, максимально развивайте промышленность, а то завод корейских танков в Гданьске уже остался фантазией на бумаге
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22.01.2024 18:04 Ответить
Навіщо саме зараз чіпати історичні питання?! Коли ворог стоїть біля воріт!
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22.01.2024 20:09 Ответить
а им до сих пор бандера снится. От человище был, 100 лет прошло - а кацапы с подляками до сих пор от него усс*каются.
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23.01.2024 00:14 Ответить
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22.01.2024 21:12 Ответить
 
 