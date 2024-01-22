США на Совбезе ООН: Россия - это поджигатель, обвиняющий пожарных

Заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд, выступая на заседании Совбеза ООН, созванном Россией, заявил, что нынешняя встреча является очередной попыткой РФ отвлечь внимание от ее военных преступлений и агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Империалистические планы России очевидны, и нынешняя встреча является очередной попыткой РФ отвлечь внимание от ее военных преступлений и агрессии. Россия – это поджигатель, обвиняющий пожарных, чтобы продолжать свои преступления", - заявил представитель США.

Он подчеркнул, что ни одна попытка Кремля распространять ложь и дезинформацию вместе с безосновательными обвинениями не изменит тот факт, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины из-за желания Путина уничтожить Украину. И в то время, как РФ увязла в собственной агрессии, она "начала подливать керосину в огонь", обратившись к Ирану и КНДР за оружием, несмотря на международное эмбарго.

Читайте также: Россия трижды использовала баллистические ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине, - заявление 7 членов Совбеза ООН

"Российские войска по меньшей мере трижды применяли против Украины баллистические ракеты северокорейского происхождения, приобретенные в нарушение резолюций Совбеза ООН", - подчеркнул Вуд.

Кроме того, он напомнил, что Соединенные Штаты обнародовали четкие доказательства незаконной передачи Ираном боевых беспилотников россиянам, несмотря на ограничение резолюции Совбеза ООН 2231. Вуд отметил, что вооруженные сделки РФ с Ираном и Северной Кореей подрывают региональную стабильность и глобальный режим.

"Этот Совет должен привлечь к ответственности любую страну, которая нарушает свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН", - призвал представитель США.

Читайте также: Кабмин просит СНБО запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с Россией