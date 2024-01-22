США на Совбезе ООН: Россия - это поджигатель, обвиняющий пожарных
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Заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд, выступая на заседании Совбеза ООН, созванном Россией, заявил, что нынешняя встреча является очередной попыткой РФ отвлечь внимание от ее военных преступлений и агрессии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Империалистические планы России очевидны, и нынешняя встреча является очередной попыткой РФ отвлечь внимание от ее военных преступлений и агрессии. Россия – это поджигатель, обвиняющий пожарных, чтобы продолжать свои преступления", - заявил представитель США.
Он подчеркнул, что ни одна попытка Кремля распространять ложь и дезинформацию вместе с безосновательными обвинениями не изменит тот факт, что именно Россия начала полномасштабную войну против Украины из-за желания Путина уничтожить Украину. И в то время, как РФ увязла в собственной агрессии, она "начала подливать керосину в огонь", обратившись к Ирану и КНДР за оружием, несмотря на международное эмбарго.
"Российские войска по меньшей мере трижды применяли против Украины баллистические ракеты северокорейского происхождения, приобретенные в нарушение резолюций Совбеза ООН", - подчеркнул Вуд.
Кроме того, он напомнил, что Соединенные Штаты обнародовали четкие доказательства незаконной передачи Ираном боевых беспилотников россиянам, несмотря на ограничение резолюции Совбеза ООН 2231. Вуд отметил, что вооруженные сделки РФ с Ираном и Северной Кореей подрывают региональную стабильность и глобальный режим.
"Этот Совет должен привлечь к ответственности любую страну, которая нарушает свои обязательства по резолюциям Совета Безопасности ООН", - призвал представитель США.
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Виведення окупаційних російських військ з території України зазначено в шостому пункті мирного плану України. Це безсумнівно принесло б неоцінену користь не тільки нашій країні, а й всім народам світу, крім паліїв війни. Об'єднання людей навколо руху за справедливість і мир, як свідчить історія, може забезпечувати справедливе вирішення питань мирним шляхом. Одна справа об'єднання влад країн, інша - об'єднання населення цих країн. На жаль, на сьогодні ні в нашій, ні в інших країнах світу не спостерігається видимого об'єднання людей навколо приборкання російського окупанта. Політична організація, як із ланцюгом злуки, може позитивно ввійти в історію ініціювавши та здійснивши акцію «путін геть з України»: почавши з малочисельного пікету невеликої групи людей у невеликому населеному пункті (солдатські удови, батьки та діти загиблих воїнів тощо) з плакатами «путін геть з України». Вочевидь правоохоронні органи не посміють припиняти таку акцію. Особливо важливо, щоб до висвітлення цієї акції було залучено якомога більше ЗМІ, а на ній прозвучали виступи «Допоможемо Україні разом», «путін геть з України» із засудженням злочинного нападу путінського режиму на Україну та демократичний устрій нашої держави. У виступах (плакатах) мають прозвучати заклики до населення України та інших країн світу підтримати акцію (сьогодні ми, завтра можете бути ви); допомогти підтримці акції в більших населених пунктах України та поширенню її в інших державах світу (Прибалтика, Польща, Європа, Америка, Азія, Африка, Австралія). Чому б не організувати силами парламентаріїв проведення таких акцій на міжнародних зібраннях (ПАРЄ тощо). Зрештою написи «путін геть з України», «Допоможемо Україні разом» у громадських місцях, на автомобілях, пунктах пропуску, на фонах і заставках телеканалів, у рубриках Інтернетвидань, на спорудах дипломатичних установ тощо. Об'єднання українців змусило 22.лютого 2014 року дати задню януковичу, об'єднання прогресивного людства світу змусить дати задню путіну. Зрештою навіть у гіршому випадку це заставить притомних виборців росії задуматися а чи потрібен їм злочинець фюрер-ізгой, якого ненавидить весь цивілізований світ.
Слава Україні!
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ПОЖЕЖНИК , ПОЖЕЖНИЙ
пожежник і пожежний
У словнику української мови читаємо: пожежник - працівник пожежної команди; пожежний - призначений для гасіння пожежі (пожежні бочки, пожежна вежа). А той, хто постраждав від пожежі, - погорілець. Відповідно слід і вживати ці слова.
Головна помилка країн НАТО під час підготовки до війни з рф-єю та, що насправді Захід має 2, максимум 3 роки, стверджує джерело.
Обгрунтування:
1. Однією з головних помилок Заходу є екстраполяція російського вторгнення в Україну на її потенційне вторгнення в НАТО, а також очікування, що війна рф-ї проти НАТО розвиватиметься так само, тільки у великих масштабах. Нічого подібного. рф-я в жодному разі не розглядає війну з НАТО так, як НАТО розглядає війну з рф-єю.
2. ***** розуміє, що за широкомасштабної конвенційної війни з НАТО рф-я програє за ресурсами. Помилково думати, що рф-я діятиме в лоба. Натомість, у своїй війні проти НАТО рф-ія покладатиметься на головний урок, який вона винесла із вторгнення в Україну: брак рішучості Заходу.
3. Тому рашистське бачення війни обертатиметься навколо управління та контролю над ескалацією. Воно базується на психологічному страху Заходу перед ескалацією, яка може призвести до непоправних збитків, а значить, відкриє двері до переговорів щодо майбутнього НАТО та архітектури безпеки в Європі на умовах рф-ї.
4. Як відомо з Холодної війни, баланс військової могутності не є визначальним. Результат конфліктів часто визначала рішучість піти далі, і навіть готовність стояти своєму, коли ставки піднімаються. (Приклад: на момент Карибської кризи (1962) ядерний потенціал США вдесятеро перевищував радянський, але США в результаті довелося піти на поступки - скасувати блокаду Куби і дати гарантії ненападу на неї). Це буде протистояння рішучості: хто першим дасть задню перед ризиком потенційного обміну стратегічними ядерними боєголовками.
5. Замість тривалої конвенційної наземної війни, схожої на те, що відбувається в Україні, рф-ія примушуватиме НАТО до підпорядкування, позначаючи готовність завдавати зростаючої в прогресії кількості збитків. Удари включатимуть громадянську критичну інфраструктуру країн НАТО. Посил буде такий: не хочете, щоб ваше населення страждало? Тоді тримайтеся подалі від Східної Європи. Бажаєте спробувати звільнити захоплену нами територію Східної Європи? Ми відповімо ядеркою. Дві ключові концепції: залякування ударами та сакралізація агресії.
6. У цьому плані рф-ї не потрібно тягатися з конвенційною силою НАТО. Як тільки НАТО першою дасть задню, не витримавши психологічного тиску через нестачу рішучості - рф-ія зможе нав'язувати свої умови та виходити переможницею.
7. Відсутність єдності серед країн НАТО у підтримці України лише посилює віру ***** в те, що НАТО дасть задню, коли рф-ія почне тиснути. І в цьому плані рф-ії немає сенсу чекати, щоб відновити свою конвенційну міць після втрат, що їй завдала Україна. Сценарії, які закладають війну через 5-10 років, ґрунтуються на прогнозі відновлення рашистської конвенційної могутності. Помилково будувати прогнози на цій основі.
8. На що потрібно реально покладатися Заходу, та це розробити стратегію стримування рф-ї, яка враховуватиме відповідь Заходу на всілякі види ескалації.
Це включає відповіді на запитання:
- як Захід відповідатиме на рашистські удари по критичній інфраструктурі, якщо рф-ія першою завдасть удару?
- як Захід відповість, якщо рф-ія першою застосує ядерну зброю?
І на це Захід, у кращому разі, має 2-3 роки.
9. Відсутність у Заходу готовності як фізичної, так і когнітивної лише підбурює *****. Із 2014 року рашистські "інтелектуали" інтенсивно обговорюють приватно і публічно, як перемогти у війні з НАТО. А де на Заході такі дискусії?
10. Що потрібно зрозуміти Європі - війна матиме найважчу ціну, але немає жодної іншої опції. Потрібно розглядати найгірші сценарії.
Час вийшов!