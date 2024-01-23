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Киев (24535) обстрел (20395) Воздушные атаки на Киев (227)

Ракетная атака на Киев: информация о погибшей не подтвердилась, 18 пострадавших, есть повреждения в 4 районах (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетной атаки на Киев повреждены несколько зданий в разных районах столицы, предварительно, 18 человек пострадали. Информация об одном погибшем человеке не подтвердилась

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Обновление данных относительно пострадавших. По состоянию на 11:30 в результате ракетного удара в Киеве пострадали 22 человека, из них 13 госпитализированы. Данные обновляются", - отмечает столичные власти.

"В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 - госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Сейчас пострадавшая жива!", - информирует Кличко.

По его словам, повреждены несколько построек в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.

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  • В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты - жильцов эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу – горели автомобили.
  • В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушению подверглось двухэтажное нежилое здание.
  • В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.
  • В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома - без возгорания и вблизи территории детского сада - тоже без дальнейшего горения.

Все экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков.

"Информация об одном погибшем человеке не подтвердилась. Этот человек находится в больнице, в состоянии клинической смерти, проводятся реанимационные мероприятия. Ранения получили 18 человек, из них 13 госпитализированы. Данные обновляются и уточняются", - отмечали в КМВА.

"Второй ракетный удар по Киеву с начала этого года. Удар комбинированный, с применением разного вооружения. Воздушная тревога в столице длилась два с половиной часа. Сначала враг запустил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из стратегических бомбардировщиков Ту- 95МС из района саратовской обл. рф. Эти ракеты заходили на столицу двумя волнами. Когда они уже непосредственно находились в воздушном пространстве Киева, враг запустил по столице баллистические ракеты наземного базирования. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено почти два десятка воздушных целей. Но в результате этой комбинированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие. По состоянию на 09:00 один человек погиб и еще 14 ранены (большинство – с минно-взрывными травмами). Раненым предоставляется необходимая медицинская помощь", - информирует глава КМВА Сергей Попко.

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"В Святошинском районе города спасатели обнаружили часть ракеты, которая потенциально еще может представлять угрозу. Поэтому было принято решение об эвакуации жильцов нескольких окрестных жилых домов. На базе одного из дошкольных учебных заведений района развернут штаб. Спасатели работают над обезвреживанием части ракеты".

Київ наслідки обстрілу
Київ наслідки обстрілу
Київ наслідки обстрілу

По данным КГВА:

  • В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки.
  • В Печерском – повреждение нежилого здания.
  • В Соломенском - повреждение жилого дома.
  • В Дарницком - падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).
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Топ комментарии
+36
Він мерзота
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23.01.2024 09:52
+26
А Серлещ, підор очкастий каже, що в Україні безпечно, хай біженці повертаються.
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23.01.2024 09:49
+15
100%
все ж таки правий був Петлюра коли казав, що не так страшні російські воші, як місцеві гниди
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23.01.2024 10:38
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А Серлещ, підор очкастий каже, що в Україні безпечно, хай біженці повертаються.
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23.01.2024 09:49 Ответить
Він мерзота
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23.01.2024 09:52 Ответить
Дохлый лещенко- хороший лещенко!
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23.01.2024 10:30 Ответить
100%
все ж таки правий був Петлюра коли казав, що не так страшні російські воші, як місцеві гниди
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23.01.2024 10:38 Ответить
"У Печерському - пошкодження нежитлової будівлі." - часом не вертолётная площадка Януковича?
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23.01.2024 11:19 Ответить
Я не хочу никого разочаровывать, но эта новая тактика говорить что нет погибших, а потом в течении недели-двух доводить число погибших с каждым днем все больше и больше меня бесит. Это очередное сокрытие русских преступлений.
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23.01.2024 14:41 Ответить
Лайно Путлера Дмитро Пєсков, у свою чергу, заявив, що обстріл Києва та Харкова не можна вважати відповіддю на удар по ринку в Донецьку, де в неділю загинули 27 людей(звичайно, це самі Кацапи вбивали людей на ринку в Донецьку). Як і Міноборони РФ, Пєсков продовжує стверджувати, що російські військові "не б'ють по соціальних об'єктах, житлових кварталах та цивільному населенню".
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23.01.2024 15:35 Ответить
Сколько времени народ Украины терпел таких как медведчук,раьинович,кива и таких ещё ой как много.Очевидным такой же есть и лещенко.Те в депутатах ходили,а это в советниках президента. ДУМАЙ-те!
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23.01.2024 17:15 Ответить
Це щоб кієвлянє не вздумали вийти на протести.
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23.01.2024 19:55 Ответить
То що ж ППО? Писали, кричали, що маємо, можемо, збиваємо!
Що все буде ОК!!! І де ж воно це ОК??!!
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24.01.2024 09:18 Ответить
 
 