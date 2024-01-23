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В Харькове число погибших в результате ракетного удара возросло до семи
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-под завалов разрушенной многоэтажки деблокировали тело погибшей женщины. Всего в результате утренних обстрелов погибли 7 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в телеграме.
"Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины", - сообщили в ГСЧС.
Всего в результате утренних обстрелов города погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются.
Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.
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показать весь комментарий23.01.2024 19:02 Ответить Мне нравится 0
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