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Харьков (6546) жертвы (1563)

В Харькове число погибших в результате ракетного удара возросло до семи

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Из-под завалов разрушенной многоэтажки деблокировали тело погибшей женщины. Всего в результате утренних обстрелов погибли 7 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает в телеграме.

"Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшей женщины", - сообщили в ГСЧС.

Всего в результате утренних обстрелов города погибли 7 человек. Поисковые работы продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате утренних ракетных ударов в Харькове повреждены 112 многоквартирных домов

Напомним, утром 23 января россияне нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов – системы С-300, Х-32 и "Искандер". В результате обстрела 7 человек погибли, 57 получили ранения.

Розбір завалів у Харкові
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мінуйте атомні станції. бо це вже пц. хай падли здохнуть, якщо ми помрем.
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23.01.2024 19:02 Ответить
 
 