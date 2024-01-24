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Новости За рубежом
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Словакия не будет разрывать военные контракты с Украиной, - спикер парламента Пеллегрини

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пеллегріні

Словакия продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере. Однако Украине не будут посылать военную помощь.

Об этом заявил спикер парламента Словакии и лидер коалиционной партии "Голос" Петер Пеллегрини, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на HNonline.

Такое заявление он сделал 23 января во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой. Пеллегрини баллотируется в президенты Словакии.

По его словам, отношение Словакии к Украине следует оценивать по фактам, но не по заявлениям отдельных политиков.

Спикер напомнил, что Словакия продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь и техническую поддержку, в частности в разминировании. Речь также шла о поставках по линии министерства здравоохранения страны.

По его словам, Словакия не будет расторгать с Украиной частные военные контракты. Боеприпасы для Украины, отметил Пеллегрини, производят также на полугосударственных предприятиях. Объекты на востоке Словакии, где по инициативе Германии ремонтируется поврежденная украинская военная техника, уничтожать не будут, подчеркнул он.

Спикер парламента добавил, что Словакия не будет оказывать больше военной помощи Украине со своих оборонительных складов.

Однако это не означает, что Словакия отворачивается от Украины, добавил Пеллегрини.

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Топ комментарии
+2
Тобто вони допомагають українцям знищувати друзів фіцо - русню?
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24.01.2024 12:15
+1
********** для України, зазначив Пеллегріні, виробляють також на напівдержавних підприємствах. Об'єкти на сході Словаччини, де з ініціативи Німеччини ремонтується пошкоджена українська військова техніка, знищувати не будуть, наголосив він.
Щось не можу розібратись, це вже удар в псіну, або ще ні?
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24.01.2024 11:51
+1
А словаки служили Гітлеру в 2 світовій війні?
Вони мабуть і тепер служать на боці Зла, тільки Путлеру!
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24.01.2024 12:03
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********** для України, зазначив Пеллегріні, виробляють також на напівдержавних підприємствах. Об'єкти на сході Словаччини, де з ініціативи Німеччини ремонтується пошкоджена українська військова техніка, знищувати не будуть, наголосив він.
Щось не можу розібратись, це вже удар в псіну, або ще ні?
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24.01.2024 11:51 Ответить
Це звичайна поведінка бариг. "Барьба за мір" не має заважати надходженню бабла від військових замовлень.
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24.01.2024 12:12 Ответить
Тобто вони допомагають українцям знищувати друзів фіцо - русню?
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24.01.2024 12:15 Ответить
Барига буде допомагати знищувати навіть власну країну...
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24.01.2024 12:27 Ответить
Словаччина продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері

А шо?
По-простому, по-військовому разом трдельнику попокушати або пивка хряпнути під хвутбола по тєліку...
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24.01.2024 12:01 Ответить
А словаки служили Гітлеру в 2 світовій війні?
Вони мабуть і тепер служать на боці Зла, тільки Путлеру!
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24.01.2024 12:03 Ответить
Ну путлєру вони не поставляють зброї. А Україні - так.
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24.01.2024 12:08 Ответить
я б розірвав, Словачинна з фашистами в уряді ненадійний партнер, контракти повинні бути тільки з надійними
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24.01.2024 12:28 Ответить
навіщо словаччині склади зброї, яку вони всерівно не збираються використовувати, бо вони за «мир»? .. читай за хла..

бариги, пля..
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24.01.2024 13:36 Ответить
Попредній уряд вчасно відновив підприємство з випуску 122 та 152 мм *********** та для ремонту військової техніки саме для України Налагодили технологічні лінії та набрали працівників А якщо все це зараз ліквідувать - то робітники цих підприємств їм "яйця відірвуть"! Бо залишаться без роботи Та й втрату доходів до бюджету Словаччина їм не подарує!
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24.01.2024 14:33 Ответить
 
 