Новый законопроект о мобилизации предлагает временно арестовывать средства уклонистов, запрещать им выезжать за границу и управлять автомобилем
Новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает обращение Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в суды для временных ограничений на выезд за границу, управление автомобилем и наложение ареста на средства уклоняющегося от исполнения воинского долга гражданина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в тексте законопроекта, размещенном на официальном сайте ВР.
Согласно законопроекту, если во время мобилизации военнообязанный или резервист не является по повестке на сборные пункты ТЦК и СП и при этом отсутствует возможность Национальной полиции осуществить административное задержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 25 дней в Территориальный центр комплектования, то руководитель ТЦК и СП в течение пяти дней отсылает гражданину в электронной форме (в случае, если он зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении требования об исполнении обязанностей.
Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности) или не явился в соответствующий ТЦК и СП (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей), ТЦК и СП обращается в суд для временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, наложение ареста на средства, находящиеся на счетах в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.
Законопроект предостерегает, что ограничения снимаются после того, как обязательство по требованию военнообязанный или выполнил резервист.
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Конституція України, та Закони України не порушені? Ні?
Кнут зрозумілий, пряники будуть?
Вчора знайомий розказував свіжий кейс. На в'їзді у Київ, зупиняють його мусора. Перевірили по якимось базам і кажуть, що той "злісний ухилянт" і вони зобов'язані його відвезти у тцк. Той дам їм 10 тисяч грн і його нікуди не повезли, поїхав по своїм справам.
А тепер ви уявіть собі які масштаби корупції будуть в мусарці і тцк завдяки цьому закону
Тому що така безліч людей готова порушувати закон, така кількість поліції, судів, готова закривати на все це очі, така кількість тих, хто підтримує провладних крикунів на зарплаті може свідчити лише про одне. Про сталінізм, рабство, яке в генетиці. Жодна революція цього не змінить, ніякі пам'ятники Голодоморам та іншому не врятують. Люди в массі не змінились нажаль, це вертухайське, НКВСівське **** існує тут у величезній кількості, і тому нажаль сталінізм, доноси, вороги народу, готові тут з'явитися в будь-який момент.
Ніщо не з'являється з нічого, та не зникає в нікуди.
Рівновага завжди буде мозолити очі бажаючим влади, бо це не сумісні поняття.
Тож, чим більше поганого влада впроваджує, тим швидше відчує "рівновагу".
Чи то про ту фейкову мульку, яку дали розганяти тупорилим ботам, що ніби-то потрібно провести ротацію тих хто замахався 2 роки воювати, тому потрібна нова мобілізація? Так це виявилось галімим пиз##жом. Строк демобілізації по новому закону - 36 місяців.