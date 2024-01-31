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Новый законопроект о мобилизации предлагает временно арестовывать средства уклонистов, запрещать им выезжать за границу и управлять автомобилем

повістка

Новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает обращение Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в суды для временных ограничений на выезд за границу, управление автомобилем и наложение ареста на средства уклоняющегося от исполнения воинского долга гражданина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в тексте законопроекта, размещенном на официальном сайте ВР.

Согласно законопроекту, если во время мобилизации военнообязанный или резервист не является по повестке на сборные пункты ТЦК и СП и при этом отсутствует возможность Национальной полиции осуществить административное задержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 25 дней в Территориальный центр комплектования, то руководитель ТЦК и СП в течение пяти дней отсылает гражданину в электронной форме (в случае, если он зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении требования об исполнении обязанностей.

Читайте также: Новый законопроект о мобилизации предлагает отправлять повестки в электронный кабинет призывника

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности) или не явился в соответствующий ТЦК и СП (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей), ТЦК и СП обращается в суд для временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, наложение ареста на средства, находящиеся на счетах в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.

Законопроект предостерегает, что ограничения снимаются после того, как обязательство по требованию военнообязанный или выполнил резервист.

Читайте также: Законопроект Кабмина предлагает проводить демобилизацию военных через 36 месяцев с начала службы

Автор: 

законопроект (3219) мобилизация (2744) уклонисты (813)


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Топ комментарии
+55
це тіпа Зеленський не зможе їздить машиною, літать кудись і всім його грошам в Панамі - кірдик
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31.01.2024 01:57
+41
таке буває, коли пасажири у залі аеропорту вибирають керувати літаком не нудних пузатих і сивих дядьків у синіх одностроях, а веселих аніматорів у п'єксах, які їх забавляли у залі очікування. Коли пхались на борт з криками "хоть паржом" - то їм було весело (крім тих, хто приречено мав летіти з ними на борту). Але ж коли керування бере хтось із пасажирів у салоні - таке буває тільки в американському кіно. Тому дивимось далі відео, яке пасажирам транслює у салон верховний пілот із зачиненої кабіни.
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31.01.2024 02:19
+35
Спочатку ЗАКОНОМ встановіть ЧЕРГОВІСТЬ мобілізації! Щоб не мордатий тиловий ТЦК-ашник, своєю корумпованою волею, висилав повістки цивільним дідам за 50-т, і "в упор" не помічав 27-ми - 45-ти річних "тилових вояк", "тилових нацгвардійців", "тилових силовиків", кумів, дітей чиновників, митників і мажорів! Не ставте воза перед конем! Спочатку - ЧЕРГОВІСТЬ ЗАКОНОМ ВСТАНОВІТЬ!
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31.01.2024 04:56
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А ті ухилянти, що за кордоном? Їх це теж стосується?
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31.01.2024 08:49 Ответить
Ну да,так итальянские карабинеры и подорвались бегать за уклонистами,а те пойдут в суд и будут судиться годами...
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31.01.2024 08:51 Ответить
Про мотівацію, та соціальну справедливість щось буде в новому законі?
Конституція України, та Закони України не порушені? Ні?
Кнут зрозумілий, пряники будуть?
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31.01.2024 08:56 Ответить
"можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування"

Вчора знайомий розказував свіжий кейс. На в'їзді у Київ, зупиняють його мусора. Перевірили по якимось базам і кажуть, що той "злісний ухилянт" і вони зобов'язані його відвезти у тцк. Той дам їм 10 тисяч грн і його нікуди не повезли, поїхав по своїм справам.

А тепер ви уявіть собі які масштаби корупції будуть в мусарці і тцк завдяки цьому закону
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31.01.2024 08:57 Ответить
це треба було зробити в перші тижні війни.
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31.01.2024 09:13 Ответить
а як заскавчали "патріоти", які досі сподіваються пересидити все під мамкиною юбкою...любо-дорого дивитися
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31.01.2024 09:16 Ответить
З окопа з-під Авдіївки дивишся?
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31.01.2024 09:28 Ответить
з тцк він пише - купив тепле містечко і воює з українцями.
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31.01.2024 09:34 Ответить
Або ж він 70-річний багатодітний інвалід. Такі найбільш войовничі на Цензорі. І на кордони 91-го виходять, і москву штурмують...
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31.01.2024 09:45 Ответить
ні, з британії строчу на "цензорі", як справжній "патріот", який не втік з України
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31.01.2024 09:35 Ответить
Звучит так, словно выезд за границу разрешен. Если в тему замешают майно - это станет бизнесом.
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31.01.2024 09:14 Ответить
Цим законом шапітоголові забили і на народ, і на Конституцію, і на права людини. Схоже, пора і нам забивать.
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31.01.2024 09:19 Ответить
Тоталітарні держави не можуть прийняти факт, що людина то не раб, не чиясь власність, і має право самостійно визначати що їй робити. Йти на війну, не йти, їхати жити в іншу країну чи залишатись в тій де народився. Чим би це все не закінчилось, радив би всім адекватним людям їхати звідси назавжди і розбудовувати свою маленьку Україну десь в передгір'ях Альп.

Тому що така безліч людей готова порушувати закон, така кількість поліції, судів, готова закривати на все це очі, така кількість тих, хто підтримує провладних крикунів на зарплаті може свідчити лише про одне. Про сталінізм, рабство, яке в генетиці. Жодна революція цього не змінить, ніякі пам'ятники Голодоморам та іншому не врятують. Люди в массі не змінились нажаль, це вертухайське, НКВСівське **** існує тут у величезній кількості, і тому нажаль сталінізм, доноси, вороги народу, готові тут з'явитися в будь-який момент.
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31.01.2024 09:50 Ответить
Чого це ви мішаєте народ з цим привладним зрадницьким лайном, пов'язаним між собою круговою порукою під ковпаком ворожого кремля?
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31.01.2024 21:53 Ответить
Надо запретить какать ухилянтам. Без грошей еще как то можно, а вот если не покакал, то все, труба.
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31.01.2024 09:52 Ответить
та нащо україні ті айтішніки?? україні потрібне мʼясо що б відбити нікому не потрібний блокпост
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31.01.2024 11:21 Ответить
На кожну дію є своя протидія.
Ніщо не з'являється з нічого, та не зникає в нікуди.
Рівновага завжди буде мозолити очі бажаючим влади, бо це не сумісні поняття.
Тож, чим більше поганого влада впроваджує, тим швидше відчує "рівновагу".
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31.01.2024 10:40 Ответить
цікаво одне? а хто підпише цей закон? навіть і якщо напів легітимна верх рада і проголосує....але як бути з легітимністю гідранта? в березні стає не легітимним.....а отже майбутнього цьому повному бреду і поносу шмигалево чурковскому не має .....якеб воно не було воно буде не легітимне.....напевне вони тягнули це все .щоб воно було не легітимне....
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31.01.2024 10:55 Ответить
Зелений Наполеончик співав про "справедливість" в новому законі. Щось як не дивлюсь, не можу розгледіти - а де там справедливість?
Чи то про ту фейкову мульку, яку дали розганяти тупорилим ботам, що ніби-то потрібно провести ротацію тих хто замахався 2 роки воювати, тому потрібна нова мобілізація? Так це виявилось галімим пиз##жом. Строк демобілізації по новому закону - 36 місяців.
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31.01.2024 11:14 Ответить
Як ухилянти занервували)) А ви стать змінити не пробували? До речі непогано було б статистику таких операцій за 22-24 роки підняти .
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31.01.2024 19:23 Ответить
Достаточно того что в многомиллионном Киеве за два года было открыто всего 85 дел на уклонистов так что это ТЦК надо пол менять..
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31.01.2024 19:45 Ответить
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