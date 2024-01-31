Новый законопроект о мобилизации предлагает временно арестовывать средства уклонистов, запрещать им выезжать за границу и управлять автомобилем

Новый правительственный законопроект о мобилизации предусматривает обращение Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в суды для временных ограничений на выезд за границу, управление автомобилем и наложение ареста на средства уклоняющегося от исполнения воинского долга гражданина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в тексте законопроекта, размещенном на официальном сайте ВР.

Согласно законопроекту, если во время мобилизации военнообязанный или резервист не является по повестке на сборные пункты ТЦК и СП и при этом отсутствует возможность Национальной полиции осуществить административное задержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 25 дней в Территориальный центр комплектования, то руководитель ТЦК и СП в течение пяти дней отсылает гражданину в электронной форме (в случае, если он зарегистрирован в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста) или в бумажной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении требования об исполнении обязанностей.

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Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности) или не явился в соответствующий ТЦК и СП (зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин находится за границей), ТЦК и СП обращается в суд для временного ограничения такого гражданина в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, наложение ареста на средства, находящиеся на счетах в банках или других финансовых учреждениях или на электронные деньги.

Законопроект предостерегает, что ограничения снимаются после того, как обязательство по требованию военнообязанный или выполнил резервист.

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