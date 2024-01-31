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Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує тимчасово заарештовувати кошти ухилянтів, забороняти їм виїздити за кордон та керувати авто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повістка

Новий урядовий законопроект про мобілізацію передбачає звернення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до судів для тимчасових обмежень на виїзд за кордон, керування автомобілем та накладення арешту на кошти громадянина, який ухиляється від виконання військового обов’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у тексті законопроєкту, розміщеному на офіційному сайті ВР.

Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує надсилати повістки до електронного кабінету призовника

Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав.

Також читайте: Законопроєкт Кабміну пропонує проводити демобілізацію військових через 36 місяців від початку служби

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+55
це тіпа Зеленський не зможе їздить машиною, літать кудись і всім його грошам в Панамі - кірдик
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31.01.2024 01:57
+41
таке буває, коли пасажири у залі аеропорту вибирають керувати літаком не нудних пузатих і сивих дядьків у синіх одностроях, а веселих аніматорів у п'єксах, які їх забавляли у залі очікування. Коли пхались на борт з криками "хоть паржом" - то їм було весело (крім тих, хто приречено мав летіти з ними на борту). Але ж коли керування бере хтось із пасажирів у салоні - таке буває тільки в американському кіно. Тому дивимось далі відео, яке пасажирам транслює у салон верховний пілот із зачиненої кабіни.
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31.01.2024 02:19
+35
Спочатку ЗАКОНОМ встановіть ЧЕРГОВІСТЬ мобілізації! Щоб не мордатий тиловий ТЦК-ашник, своєю корумпованою волею, висилав повістки цивільним дідам за 50-т, і "в упор" не помічав 27-ми - 45-ти річних "тилових вояк", "тилових нацгвардійців", "тилових силовиків", кумів, дітей чиновників, митників і мажорів! Не ставте воза перед конем! Спочатку - ЧЕРГОВІСТЬ ЗАКОНОМ ВСТАНОВІТЬ!
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31.01.2024 04:56
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А ті ухилянти, що за кордоном? Їх це теж стосується?
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31.01.2024 08:49 Відповісти
Ну да,так итальянские карабинеры и подорвались бегать за уклонистами,а те пойдут в суд и будут судиться годами...
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31.01.2024 08:51 Відповісти
Про мотівацію, та соціальну справедливість щось буде в новому законі?
Конституція України, та Закони України не порушені? Ні?
Кнут зрозумілий, пряники будуть?
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31.01.2024 08:56 Відповісти
"можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування"

Вчора знайомий розказував свіжий кейс. На в'їзді у Київ, зупиняють його мусора. Перевірили по якимось базам і кажуть, що той "злісний ухилянт" і вони зобов'язані його відвезти у тцк. Той дам їм 10 тисяч грн і його нікуди не повезли, поїхав по своїм справам.

А тепер ви уявіть собі які масштаби корупції будуть в мусарці і тцк завдяки цьому закону
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31.01.2024 08:57 Відповісти
це треба було зробити в перші тижні війни.
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31.01.2024 09:13 Відповісти
а як заскавчали "патріоти", які досі сподіваються пересидити все під мамкиною юбкою...любо-дорого дивитися
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31.01.2024 09:16 Відповісти
З окопа з-під Авдіївки дивишся?
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31.01.2024 09:28 Відповісти
з тцк він пише - купив тепле містечко і воює з українцями.
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31.01.2024 09:34 Відповісти
Або ж він 70-річний багатодітний інвалід. Такі найбільш войовничі на Цензорі. І на кордони 91-го виходять, і москву штурмують...
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31.01.2024 09:45 Відповісти
ні, з британії строчу на "цензорі", як справжній "патріот", який не втік з України
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31.01.2024 09:35 Відповісти
Звучит так, словно выезд за границу разрешен. Если в тему замешают майно - это станет бизнесом.
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31.01.2024 09:14 Відповісти
Цим законом шапітоголові забили і на народ, і на Конституцію, і на права людини. Схоже, пора і нам забивать.
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31.01.2024 09:19 Відповісти
Тоталітарні держави не можуть прийняти факт, що людина то не раб, не чиясь власність, і має право самостійно визначати що їй робити. Йти на війну, не йти, їхати жити в іншу країну чи залишатись в тій де народився. Чим би це все не закінчилось, радив би всім адекватним людям їхати звідси назавжди і розбудовувати свою маленьку Україну десь в передгір'ях Альп.

Тому що така безліч людей готова порушувати закон, така кількість поліції, судів, готова закривати на все це очі, така кількість тих, хто підтримує провладних крикунів на зарплаті може свідчити лише про одне. Про сталінізм, рабство, яке в генетиці. Жодна революція цього не змінить, ніякі пам'ятники Голодоморам та іншому не врятують. Люди в массі не змінились нажаль, це вертухайське, НКВСівське **** існує тут у величезній кількості, і тому нажаль сталінізм, доноси, вороги народу, готові тут з'явитися в будь-який момент.
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31.01.2024 09:50 Відповісти
Чого це ви мішаєте народ з цим привладним зрадницьким лайном, пов'язаним між собою круговою порукою під ковпаком ворожого кремля?
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31.01.2024 21:53 Відповісти
Надо запретить какать ухилянтам. Без грошей еще как то можно, а вот если не покакал, то все, труба.
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31.01.2024 09:52 Відповісти
Ну ну заарештуйте рахунки айтішників і Україна вобще залишиться без валютних надходжень. Долбойоби.
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31.01.2024 09:55 Відповісти
та нащо україні ті айтішніки?? україні потрібне мʼясо що б відбити нікому не потрібний блокпост
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31.01.2024 11:21 Відповісти
На кожну дію є своя протидія.
Ніщо не з'являється з нічого, та не зникає в нікуди.
Рівновага завжди буде мозолити очі бажаючим влади, бо це не сумісні поняття.
Тож, чим більше поганого влада впроваджує, тим швидше відчує "рівновагу".
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31.01.2024 10:40 Відповісти
цікаво одне? а хто підпише цей закон? навіть і якщо напів легітимна верх рада і проголосує....але як бути з легітимністю гідранта? в березні стає не легітимним.....а отже майбутнього цьому повному бреду і поносу шмигалево чурковскому не має .....якеб воно не було воно буде не легітимне.....напевне вони тягнули це все .щоб воно було не легітимне....
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31.01.2024 10:55 Відповісти
Зелений Наполеончик співав про "справедливість" в новому законі. Щось як не дивлюсь, не можу розгледіти - а де там справедливість?
Чи то про ту фейкову мульку, яку дали розганяти тупорилим ботам, що ніби-то потрібно провести ротацію тих хто замахався 2 роки воювати, тому потрібна нова мобілізація? Так це виявилось галімим пиз##жом. Строк демобілізації по новому закону - 36 місяців.
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31.01.2024 11:14 Відповісти
Як ухилянти занервували)) А ви стать змінити не пробували? До речі непогано було б статистику таких операцій за 22-24 роки підняти .
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31.01.2024 19:23 Відповісти
Достаточно того что в многомиллионном Киеве за два года было открыто всего 85 дел на уклонистов так что это ТЦК надо пол менять..
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31.01.2024 19:45 Відповісти
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