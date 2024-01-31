Новий законопроєкт про мобілізацію пропонує тимчасово заарештовувати кошти ухилянтів, забороняти їм виїздити за кордон та керувати авто
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Новий урядовий законопроект про мобілізацію передбачає звернення Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до судів для тимчасових обмежень на виїзд за кордон, керування автомобілем та накладення арешту на кошти громадянина, який ухиляється від виконання військового обов’язку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у тексті законопроєкту, розміщеному на офіційному сайті ВР.
Згідно із законопроєктом, якщо під час мобілізації військовозобов'язаний або резервіст не являється за повісткою на збірні пункти ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Національної поліції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного або резервіста протягом 25 днів до Територіального центру комплектування, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів відсилає громадянину в електронній формі (у разі якщо він зареєстрований в електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного, резервіста) або у паперовій формі поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимоги про виконання обов'язків.
Якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначений у ній обов'язок (обов'язки) або не з'явився до відповідного ТЦК та СП (закордонна дипломатична установа України, якщо громадянин перебуває за кордоном), ТЦК та СП звертається до суду для тимчасового обмеження такого громадянина у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.
Законопроект застерігає, що обмеження знімаються після того, як зобов'язання на вимогу військовозобов'язаний чи резервіст виконав.
Будь ласка, зачекайте...
Конституція України, та Закони України не порушені? Ні?
Кнут зрозумілий, пряники будуть?
Вчора знайомий розказував свіжий кейс. На в'їзді у Київ, зупиняють його мусора. Перевірили по якимось базам і кажуть, що той "злісний ухилянт" і вони зобов'язані його відвезти у тцк. Той дам їм 10 тисяч грн і його нікуди не повезли, поїхав по своїм справам.
А тепер ви уявіть собі які масштаби корупції будуть в мусарці і тцк завдяки цьому закону
Тому що така безліч людей готова порушувати закон, така кількість поліції, судів, готова закривати на все це очі, така кількість тих, хто підтримує провладних крикунів на зарплаті може свідчити лише про одне. Про сталінізм, рабство, яке в генетиці. Жодна революція цього не змінить, ніякі пам'ятники Голодоморам та іншому не врятують. Люди в массі не змінились нажаль, це вертухайське, НКВСівське **** існує тут у величезній кількості, і тому нажаль сталінізм, доноси, вороги народу, готові тут з'явитися в будь-який момент.
Ніщо не з'являється з нічого, та не зникає в нікуди.
Рівновага завжди буде мозолити очі бажаючим влади, бо це не сумісні поняття.
Тож, чим більше поганого влада впроваджує, тим швидше відчує "рівновагу".
Чи то про ту фейкову мульку, яку дали розганяти тупорилим ботам, що ніби-то потрібно провести ротацію тих хто замахався 2 роки воювати, тому потрібна нова мобілізація? Так це виявилось галімим пиз##жом. Строк демобілізації по новому закону - 36 місяців.