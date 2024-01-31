РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11355 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
13 134 33
война (47303) Германия (6050) помощь (6294)

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. ПЕРЕЧЕНЬ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

155,снаряди

Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В этот пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в том числе ракеты, и другое.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Новая поставка включает:

  • 24 бронетранспортера (ранее уже было передано столько же),
  • 4 автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206) (ранее ВСУ получили таких 69),
  • 1 мостоукладчик BIBER с запчастями (уже используются 14 единиц),
  • 3 танка для разминирования WISENT 1 (в целом Украина имеет таких 19),
  • 14 спецустройств на танки для разминирования (ранее было передано 11),
  • ракету для системы ПВО IRIS-T,
  • более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм,
  • систему против морских мин,
  • систему видеонаблюдения Satcom (в общем таковых предоставлено 2 единицы),
  • 4 автомобиля для пограничной службы (в дополнение к 248),
  • 450 цепей противоскольжения (на автомобили),
  • 194 тысячи индивидуальных пайков питания.

Также читайте: Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты относительно помощи Украине на €50 млрд, - Reuters

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия почти ежедневно передает в Украину партии помощи, даже небольшие, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
"ракету для системи ППО IRIS-T" да уж.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:13
+18
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:28
+10
Це на 20 хвилин бою...
показать весь комментарий
31.01.2024 14:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ракету для системи ППО IRIS-T" да уж.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:13 Ответить
Це показує, що дійсно є на складах Бундеса в робочому стані. Там все дійсно погано. Тому і Taurus'и не дають. Умовно в робочому стані ~30 одиниць. Скільки можна віддати? 3? 4? Щоб наші потім довбались, як приклепати їх до совкових літаків?
За гепарди (я пам'ятаю, як різноманітні "експерти" волали - навіщо нам ций мотлох), IRIS, Partriot, навіть єдиний експеріментальний зразок Skynex - за це Німеччині можна тільки подякувати.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:42 Ответить
це показує уровень распространения тупоголовой зрадофилии в украинском суспильстве...
IRIS-T SLS missiles - в оригіналі вказано все таки в множині, але без вказання кількості.
Но кого интересует оригинал, треба ЗРАДА.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:48 Ответить
Ну нехай буде не одна, а вісім, щоб зарядити одну установку. Якщо не пишуть скільки - значить мало.
"понад тисячу артилерійських *********** калібру 155 мм" як би натякає. Що таке для економіки Німеччини 1000 снарядів? Але що є то є, дякуємо за все. USA взагалі відморозилась, тім цінніше будь яка дпомога.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:58 Ответить
Когда-нибудь озвучивалась численность переданных Германией ракет к ирикскам?
Они это не озвучивают, поэтому выводы делать бессмысленно. Может 8, а может 80.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:02 Ответить
Я не проти 80, але при річному виробництві 400-500 ракет, це не виглядає реальним. Залишається сподіваться, що дали достатньо до наступного пакета допомоги.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:30 Ответить
Это если цифры в 400-500 ракет для систем Ирис которые вы привели - 1. реальные вообще, 2. актуальные на данный момент, а не увеличены.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:04 Ответить
Це те, що є у відкритому доступі. І якщо виробництво не зменшено, дякуюючі фрау Ріббентроп, це вже добре. Ми вже бачили, як успішно ЄС намагається збільшити виробництво 155мм снарядів.
показать весь комментарий
01.02.2024 01:24 Ответить
https://chas.news/news/virobnik-gotovii-popovniti-zapasi-frn-u-razi-postavok-raket-taurus-ukraini А Шольц - ображена ліверна ковбаса.
показать весь комментарий
31.01.2024 20:01 Ответить
Так, виробник готовий, а уряд ФРН грошей на це не має. Тем більш, там проблем вистачає. Німецька армія зараз - одна суцільна проблема. Вони ще непогано допомогають, враховуючі ситуацію.
показать весь комментарий
01.02.2024 01:31 Ответить
А навіщо тобі, росіянину перейматися ракетами в Україні? Ти за себе турбуйся, не сьогодні- завтра ведмедчук відправить український чернрзем вдобрювати
показать весь комментарий
31.01.2024 23:00 Ответить
Це на 20 хвилин бою...
показать весь комментарий
31.01.2024 14:16 Ответить
Чи на раз пожрать. По 1/5 пайка на бійця.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:41 Ответить
"ракету" - тобто одну? чи як?
показать весь комментарий
31.01.2024 14:19 Ответить
Та Цензор трохи глюкнув.Це ж не німці педантичні. Їм можна.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:25 Ответить
IRIS-T SLS missiles - в оригіналі вказано все таки в множині, але без вказання кількості. https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/military-support-ukraine-2054992
показать весь комментарий
31.01.2024 14:29 Ответить
та зрозуміло що не одну) але у ЦЕНЗОРа як завжді з перекладом все "ОК"!
показать весь комментарий
31.01.2024 14:32 Ответить
До чого тут Цензор? Вони просто взяли інфу з Укрінформу.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:20 Ответить
добре, нехай взяли, а для чого існують редактори/коректори? так можна і на заборі інфу взяти!
показать весь комментарий
31.01.2024 15:28 Ответить
Куртка замшева - три куртки.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:20 Ответить
ага, тепер зрозуміло, чому вчора оркам стільки техніки накрошили - появилось чим, ну, хоч на пару днів раціонального використання БК вистачить?
показать весь комментарий
31.01.2024 14:23 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:28 Ответить
Дякуємо за таку допомогу, нагально потрібні снаряди 155 калібру, якщо ЗСУ вистрілюють хоча б 5000 на день, то в місяць потрібно 150 000 .
Тобто 1.8 млн на рік.
Якщо не буде підтримки від США і обіцяних мільйон снарядів від ЄС буде туго.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:46 Ответить
пока ты это писал, из обицяных мильона уже поставили 600 тыщ
показать весь комментарий
31.01.2024 15:00 Ответить
Цікаво - обидві системи передали в 2023 році
Германия передала Украине комплекс ПВО Patriot
Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot

Кошти на 2023 рік 3.4млрд (5.4 -2)
Funding for the security capacity building initiative amounts to 5.4 billion Euros for 2023 (after 2 billion Euros for 2022)

А виробник США - зміг тільки одну при бюджеті 14.5млрд
заявлена ціна 1млрд - також здається не відповідає дійсності
показать весь комментарий
31.01.2024 14:49 Ответить
А навіщо тріщати? Нехай русня рахує допомогу через своі втрати. Чим меньш буде розголосу, тим кращі будуть "приємності" для кацапів.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:09 Ответить
поштучна допомога це хоть щось, для залатування дир,
але щоб вигнати рашистів з України,
потрібно поставляти зброю в такій кількості на рівні дивізіонів, бригад, літаків - на рівні ескадриль,
в комплекті,
щоб було чим проривати фронт,
щоб була перевага на всіх ділянках фронту..

5-10 танків допомоги фронт не прорвуть,
5-40 петріотів - тільки прикриють Київ,
один, це якщо не помиляюсь, прикриває 100 кв.км площі..
показать весь комментарий
31.01.2024 16:20 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
31.01.2024 18:28 Ответить
"Окрім того, пакет містить ракету для системи ППО IRIS-T."
Бережіть ту ракету ,коли ***** буде летіти в.їбіть нею.
показать весь комментарий
31.01.2024 21:09 Ответить
По переліку видно що збирали як кажуть "с мира по нитке".
Особливо вражає цифра 1000 гарматних пострілів 155 калібру.
показать весь комментарий
31.01.2024 21:10 Ответить
Взагалі-то, 1 млн 155мм снарядів снарядів повинні вбити хоча би 1 млн кацапів. Це ж не патрони. Тож виникає питання, а куди витрачається стільки снарядів, коли вже з БПЛА коригується? По площах, чи що?
показать весь комментарий
31.01.2024 23:09 Ответить
Дякую
показать весь комментарий
31.01.2024 23:17 Ответить
Спасибо, Германия.
показать весь комментарий
01.02.2024 04:52 Ответить
 
 