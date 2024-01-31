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Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. ПЕРЕЧЕНЬ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В этот пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в том числе ракеты, и другое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Новая поставка включает:
- 24 бронетранспортера (ранее уже было передано столько же),
- 4 автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206) (ранее ВСУ получили таких 69),
- 1 мостоукладчик BIBER с запчастями (уже используются 14 единиц),
- 3 танка для разминирования WISENT 1 (в целом Украина имеет таких 19),
- 14 спецустройств на танки для разминирования (ранее было передано 11),
- ракету для системы ПВО IRIS-T,
- более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм,
- систему против морских мин,
- систему видеонаблюдения Satcom (в общем таковых предоставлено 2 единицы),
- 4 автомобиля для пограничной службы (в дополнение к 248),
- 450 цепей противоскольжения (на автомобили),
- 194 тысячи индивидуальных пайков питания.
Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Германия почти ежедневно передает в Украину партии помощи, даже небольшие, чтобы обеспечивать непрерывную поддержку.
Топ комментарии
+19 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий31.01.2024 14:13
+18 Чайка Київ
показать весь комментарий31.01.2024 14:28
+10 Ольга Євпак
показать весь комментарий31.01.2024 14:16
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Пожалуйста, подождите...
За гепарди (я пам'ятаю, як різноманітні "експерти" волали - навіщо нам ций мотлох), IRIS, Partriot, навіть єдиний експеріментальний зразок Skynex - за це Німеччині можна тільки подякувати.
IRIS-T SLS missiles - в оригіналі вказано все таки в множині, але без вказання кількості.
Но кого интересует оригинал, треба ЗРАДА.
"понад тисячу артилерійських *********** калібру 155 мм" як би натякає. Що таке для економіки Німеччини 1000 снарядів? Але що є то є, дякуємо за все. USA взагалі відморозилась, тім цінніше будь яка дпомога.
Они это не озвучивают, поэтому выводы делать бессмысленно. Может 8, а может 80.
Тобто 1.8 млн на рік.
Якщо не буде підтримки від США і обіцяних мільйон снарядів від ЄС буде туго.
Германия передала Украине комплекс ПВО Patriot
Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot
Кошти на 2023 рік 3.4млрд (5.4 -2)
Funding for the security capacity building initiative amounts to 5.4 billion Euros for 2023 (after 2 billion Euros for 2022)
А виробник США - зміг тільки одну при бюджеті 14.5млрд
заявлена ціна 1млрд - також здається не відповідає дійсності
але щоб вигнати рашистів з України,
потрібно поставляти зброю в такій кількості на рівні дивізіонів, бригад, літаків - на рівні ескадриль,
в комплекті,
щоб було чим проривати фронт,
щоб була перевага на всіх ділянках фронту..
5-10 танків допомоги фронт не прорвуть,
5-40 петріотів - тільки прикриють Київ,
один, це якщо не помиляюсь, прикриває 100 кв.км площі..
Бережіть ту ракету ,коли ***** буде летіти в.їбіть нею.
Особливо вражає цифра 1000 гарматних пострілів 155 калібру.