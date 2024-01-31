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Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. ПЕРЕЛІК
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. До цього пакету ввійшли броньована техніка, боєприпаси, зокрема ракети, та інше.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Нова поставка включає:
- 24 бронетранспортери (раніше вже було передано стільки ж),
- 4 автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206) (раніше ЗСУ отримали таких 69),
- 1 мостоукладальник BIBER із запчастинами (вже використовуються 14 одиниць),
- 3 танки для розмінування WISENT 1 (загалом Україна має таких 19)
- 14 спецпристроїв на танки для розмінування (раніше було передано 11)
- ракету для системи ППО IRIS-T,
- понад тисячу артилерійських боєприпасів калібру 155 мм,
- систему проти морських мін,
- систему відеоспостереження Satcom (загалом таких надано 2 одиниці),
- 4 автомобілі для прикордонної служби (на додачу до 248),
- 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі)
- 194 тисячі індивідуальних пайків харчування.
Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Німеччина чи не щодня передає в Україну партії допомоги, навіть невеликі, щоб забезпечувати безперервну підтримку.
Топ коментарі
+19 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар31.01.2024 14:13
+18 Чайка Київ
показати весь коментар31.01.2024 14:28
+10 Ольга Євпак
показати весь коментар31.01.2024 14:16
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Будь ласка, зачекайте...
За гепарди (я пам'ятаю, як різноманітні "експерти" волали - навіщо нам ций мотлох), IRIS, Partriot, навіть єдиний експеріментальний зразок Skynex - за це Німеччині можна тільки подякувати.
IRIS-T SLS missiles - в оригіналі вказано все таки в множині, але без вказання кількості.
Но кого интересует оригинал, треба ЗРАДА.
"понад тисячу артилерійських *********** калібру 155 мм" як би натякає. Що таке для економіки Німеччини 1000 снарядів? Але що є то є, дякуємо за все. USA взагалі відморозилась, тім цінніше будь яка дпомога.
Они это не озвучивают, поэтому выводы делать бессмысленно. Может 8, а может 80.
Тобто 1.8 млн на рік.
Якщо не буде підтримки від США і обіцяних мільйон снарядів від ЄС буде туго.
Германия передала Украине комплекс ПВО Patriot
Германия передала Украине еще одну систему ПВО Patriot
Кошти на 2023 рік 3.4млрд (5.4 -2)
Funding for the security capacity building initiative amounts to 5.4 billion Euros for 2023 (after 2 billion Euros for 2022)
А виробник США - зміг тільки одну при бюджеті 14.5млрд
заявлена ціна 1млрд - також здається не відповідає дійсності
але щоб вигнати рашистів з України,
потрібно поставляти зброю в такій кількості на рівні дивізіонів, бригад, літаків - на рівні ескадриль,
в комплекті,
щоб було чим проривати фронт,
щоб була перевага на всіх ділянках фронту..
5-10 танків допомоги фронт не прорвуть,
5-40 петріотів - тільки прикриють Київ,
один, це якщо не помиляюсь, прикриває 100 кв.км площі..
Бережіть ту ракету ,коли ***** буде летіти в.їбіть нею.
Особливо вражає цифра 1000 гарматних пострілів 155 калібру.