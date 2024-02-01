Украина получила от Японии $390 млн

Украина в рамках проекта Всемирного банка получила от Японии около 390 млн долларов. Эти деньги пойдут на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает Цензор.НЕТ.

Эта помощь предусматривает грантовую часть средств на 89,8 млн долларов в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE).

Также финпомощь состоит из займа в размере 300 млн долларов в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

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"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за мощную финансовую поддержку Украины. Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, что является критически важными в условиях войны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.