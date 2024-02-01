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Новости За рубежом
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Украина получила от Японии $390 млн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

доллар,долар

Украина в рамках проекта Всемирного банка получила от Японии около 390 млн долларов. Эти деньги пойдут на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

Об этом сообщили в Министерстве финансов, передает Цензор.НЕТ.

Эта помощь предусматривает грантовую часть средств на 89,8 млн долларов в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE).

Также финпомощь состоит из займа в размере 300 млн долларов в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

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"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за мощную финансовую поддержку Украины. Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, что является критически важными в условиях войны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
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Топ комментарии
+7
Дякуємо Японії, що підтримали Українців, а не отих, з ОПУ шашличників, з переляканими очима і кривими ротами!!
Слава Україні!
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01.02.2024 09:06
+6
Мдаа, зелені грошики успішно розпиляють по офшорам
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01.02.2024 09:10
+3
Ці гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства

Не впевнені.
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01.02.2024 09:08
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зря дали - пойдут на тухлые яйца по 17грн
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01.02.2024 09:02 Ответить
Дякуємо Японії, що підтримали Українців, а не отих, з ОПУ шашличників, з переляканими очима і кривими ротами!!
Слава Україні!
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01.02.2024 09:06 Ответить
Ці гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства

Не впевнені.
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01.02.2024 09:08 Ответить
Мдаа, зелені грошики успішно розпиляють по офшорам
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01.02.2024 09:10 Ответить
эхх, масштаби вже не ті. ескортниці вже не елітні і кокс бодяжений. такими темпами вовчику скоро капець.
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01.02.2024 09:19 Ответить
в Японии разведки нет
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01.02.2024 09:26 Ответить
https://youtu.be/8lNfzBrXcyI?si=dTHAx5BnQU84dmsz...

Почему Голобородько крутой чувак...😁
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01.02.2024 09:52 Ответить
Усі ці гроші опинуться в кішенях Єрмака та їншіх !
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01.02.2024 10:08 Ответить
Гроши - это хорошо, но технологии и чипы для ВПК - это еще лучше! Нужно стремиться к кооперации с Японией в ракетностроительной отрасли, покупать высокотехнологические СТАНКИ и роботоризироване производственные линии!
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01.02.2024 10:15 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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01.02.2024 10:24 Ответить
Щоб не сталося так, як після Майдану, коли вся мільярдна допомога для підтримки сільського господарства з держбюджету розходилася по карманах Бахматюка і Косюка.
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01.02.2024 13:19 Ответить
 
 