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Новини За кордоном
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Світовий банк (235) допомога (5236) Японія (598)

Україна отримала від Японії $390 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

доллар,долар

Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько 390 млн доларів. Ці гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Ця допомога передбачає грантову частину коштів на 89,8 млн доларів у рамках проєкту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).

Також фіндопомога складається з позики обсягом 300 млн доларів у рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

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"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Дякуємо Японії, що підтримали Українців, а не отих, з ОПУ шашличників, з переляканими очима і кривими ротами!!
Слава Україні!
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01.02.2024 09:06
+6
Мдаа, зелені грошики успішно розпиляють по офшорам
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01.02.2024 09:10
+3
Ці гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства

Не впевнені.
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01.02.2024 09:08
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зря дали - пойдут на тухлые яйца по 17грн
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01.02.2024 09:02 Відповісти
Дякуємо Японії, що підтримали Українців, а не отих, з ОПУ шашличників, з переляканими очима і кривими ротами!!
Слава Україні!
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01.02.2024 09:06 Відповісти
Ці гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства

Не впевнені.
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01.02.2024 09:08 Відповісти
Мдаа, зелені грошики успішно розпиляють по офшорам
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01.02.2024 09:10 Відповісти
эхх, масштаби вже не ті. ескортниці вже не елітні і кокс бодяжений. такими темпами вовчику скоро капець.
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01.02.2024 09:19 Відповісти
в Японии разведки нет
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01.02.2024 09:26 Відповісти
https://youtu.be/8lNfzBrXcyI?si=dTHAx5BnQU84dmsz...

Почему Голобородько крутой чувак...😁
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01.02.2024 09:52 Відповісти
Усі ці гроші опинуться в кішенях Єрмака та їншіх !
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01.02.2024 10:08 Відповісти
Гроши - это хорошо, но технологии и чипы для ВПК - это еще лучше! Нужно стремиться к кооперации с Японией в ракетностроительной отрасли, покупать высокотехнологические СТАНКИ и роботоризироване производственные линии!
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01.02.2024 10:15 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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01.02.2024 10:24 Відповісти
Щоб не сталося так, як після Майдану, коли вся мільярдна допомога для підтримки сільського господарства з держбюджету розходилася по карманах Бахматюка і Косюка.
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01.02.2024 13:19 Відповісти
 
 