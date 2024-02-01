Україна отримала від Японії $390 млн

Україна в рамках проєкту Світового банку отримала від Японії близько 390 млн доларів. Ці гроші підуть на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Ця допомога передбачає грантову частину коштів на 89,8 млн доларів у рамках проєкту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE).

Також фіндопомога складається з позики обсягом 300 млн доларів у рамках проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

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"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України. Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.