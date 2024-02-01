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Новости За рубежом
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Госдепартамент США (1628) США (23262) членство в НАТО (1222)

Байден поддерживает членство Украины в НАТО, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отрицает, что администрация президента Джо Байдена выступает против членства Украины в НАТО.

Об этом пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Журналист спросил, почему, по имеющейся у него информации, администрация президента США выступает против вступления Украины в Альянс, несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за.

Представитель Госдепа отверг эти утверждения.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь не раз говорили о том, что Украина будет членом НАТО", - сказал Миллер.

Читайте: США и Германия выступают за отсрочку приглашения Украины в НАТО, - Foreign Policy
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Топ комментарии
+9
На словах вони усі все підтримують. А на ділі?
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01.02.2024 09:47
+9
Байден підтримує членство України в НАТО... на словах.
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01.02.2024 09:49
+8
То так, він і не проти літаків, Абрамсів, ракет та потужного озброєння. Одне питання: в якому тисячолітті, Джо?
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01.02.2024 09:49
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Ви вже якось визначтеся: чи ви "за", чи "проти".
Хоч голосуванням. А потім кажіть щось одне.
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01.02.2024 09:34 Ответить
А хто був проти.

З огляду до рівня армії - всі за

А от марадерство і саботаж викликає питання...великі питання
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01.02.2024 10:08 Ответить
Браво! Джо пішов ва-банк!,),
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01.02.2024 09:37 Ответить
На словах вони усі все підтримують. А на ділі?
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01.02.2024 09:47 Ответить
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01.02.2024 10:27 Ответить
А де це чючяло ділось? Останім часом про неї абсолютний 0 інфи.
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01.02.2024 11:17 Ответить
Підтримала модель путлєра і целі сво
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01.02.2024 13:08 Ответить
380 тисяч рашистів знищено - оце діло
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01.02.2024 11:37 Ответить
То так, він і не проти літаків, Абрамсів, ракет та потужного озброєння. Одне питання: в якому тисячолітті, Джо?
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01.02.2024 09:49 Ответить
Байден підтримує членство України в НАТО... на словах.
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01.02.2024 09:49 Ответить
морква для віслючка
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01.02.2024 09:52 Ответить
Так що, залишилось почути такі ж слова від німців, і ми в НАТО?
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01.02.2024 09:54 Ответить
Ніт. Ще треба Орбана кофе напоїти до усрачки.
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01.02.2024 10:03 Ответить
Чудово! За Байденом і інші підтягнуться.
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01.02.2024 10:04 Ответить
Членство в НАТі для України - це як помаранчевий джем для Аліси. Можна було вчора і можна буде завтра. Але ніколи - сьогодні.
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01.02.2024 10:09 Ответить
До чого ці американські гірки - ше вчора писали шо німці і амери проти
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01.02.2024 10:13 Ответить
"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЦЮ БРЕХЛИВУ АМЕРИКАНО, ЄВРОПЕЙСЬКО- НАТІВСЬКУ МАНТРУ ЧУЄ З ЧАСІВ ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ.СВІТОВІ АФЕРИСТИ І ЛИЦЕМІРНІ БРЕХУНИ...
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01.02.2024 10:14 Ответить
Не виключайте насамперед інтереси та авторитет саме Сполучених Штатів, а також без сумніву Особистий інтерес Байдена, На кону дуже великі ставки. а респи, поставили Джо, в не дуже добрий стан. Зауважте, нещодавно звучала зовсім інша позиція -- https://censor.net/ua/news/3470847/*********************************************************************************************** , Потім зустріч на рівні МО, США та Німеччини https://censor.net/ua/news/3470942/ministry_oborony_ssha_ta_velykoyi_brytaniyi_obgovoryly_pidtrymku_ukrayiny_foto , і сьогодні - все ок, прямий посил трамліну, або бабло, або завтра Україна в НАТО!, і нехай тепер той думає, які вказівки, давати своєму псу джонсону.!
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01.02.2024 10:38 Ответить
Зауважте, що більше 20 губернаторів,готові відправити національну гвардію своїх штатів, на захист границі з Мексікою, більше того, губернатор Техасу,за рахунок штату, в найбільш вразливому місці границі вже збудував 50 км .огорожі.І і це підтримують багато американців,що не є цілком погоджене з адміністрацією "байденюка"
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01.02.2024 10:51 Ответить
Вибачьте, але це маячня, Завтра, образно кажучи, Джо указом, підпорядкує гвардію, федеральній службі, і це чудово розуміють всі, хто в цьому бере участь,), і ті 4 км,), що типу взяв під контроль Техас,), це , посил для ідіотів, по вказівці трампліна,), нічого більше,), ах так,) -ще, Це ДУЖЕ!! розвується орківською пропагандою на урЯ,)типу все пропало, у штатах Хражданкая вАйна,) ви ж не їхній прихильник сподіваюся?),
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01.02.2024 11:21 Ответить
Завтра, образно кажучи, Джо указом, підпорядкує гвардію, федеральній службі,- чого Джо цього не зробив ,образно кажучи досі і чого він не зробить ,як такі його дії принесуть йому якісь "девіденти" в передвиборчій компанії???(дивіться на речі без прихильності , та особливо не варто вірити тим.хто не одноразово ,лицемірно казав неправду народові України .будь То Байден.чи Трамп з Меркель .Шольцем і т.ді т .п.
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01.02.2024 11:30 Ответить
чого Джо цього не зробив ,образно кажучи досі і чого він не зробить ,як такі його дії принесуть йому якісь "девіденти" в передвиборчій компанії??---Тому що, Це є не дуже популярне скажемо так рішення,), Але будьте впевнені) про те що він його прийме!, скажемо так -у разі загострення, і повторюю---Це!, -- чудово розуміють його опоненти,),
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01.02.2024 11:42 Ответить
https://censor.net/ua/news/3470949/*********************************************************************************************************- поки що важко бути впевненим в будь-яких позитивних для Україидіях США
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01.02.2024 11:47 Ответить
Що стосується джонсона та невеликої шобли, то там разрулять, А що до ---- поки що важко бути впевненим в будь-яких позитивних для Україидіях США--- скажу так, як би не оті дії, яких ви чомусь не бачите, то важко сказати, чи існувала б Україна на сьогодні взагалі, все , на цьому --дякую за спілкуваннчя,
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01.02.2024 12:01 Ответить
скажу так. Якби не допомога західних парнерів , то мабуть Україна ,або якась її частина була б окупована рашистом.І без Західної допомоги фінансової і війскової залишається дуже великий ризик окупації України.Дай Боже світовим лідерам мудрості знайти ці мудрі рішення.котрі не дозволять рашисту втілити свої кровожадні плани в Україні.Дякую, миру і спокою.
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01.02.2024 15:00 Ответить
Питання тільки, коли він хоче, щоб Україна війшла в НАТО?
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01.02.2024 10:15 Ответить
после развала россии
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02.02.2024 00:48 Ответить
Всі за, всі хотять, але чомусь знову вийде що на черговому саміті Україні постукають членом по лобу. Ось чого вартують ці "за".
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01.02.2024 10:45 Ответить
Байден підтримує, вся Європа підтримує, не підтримує єрмак і його команда. Вони роблять це гарно, на словах за, а справи роблять так, що нас і поруч бачити не бажають. Хто візьме мільярдних крадіїв і мародерів в свою компанію?
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01.02.2024 10:51 Ответить
Це маніпуляція
Кажуть те що хочуть почути, та забувають додати коли це станеться.

11 липня 2023 року, саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив рішення щодо України, як країни яка стане членом Альянсу без ПДЧ
Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО, але поки що не дав запрошення для вступу;

Ніхто ж не проти, просто поки не начасі
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01.02.2024 12:24 Ответить
"Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО, але не зараз...
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01.02.2024 12:35 Ответить
Які країни проти вступу України ще залишились: Угорщина, Німеччина? Думаю Німеччина підтримає Україну разом із США.
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01.02.2024 13:14 Ответить
да да да, но нет.
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02.02.2024 00:50 Ответить
 
 