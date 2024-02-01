Байден поддерживает членство Украины в НАТО, - Госдеп США

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отрицает, что администрация президента Джо Байдена выступает против членства Украины в НАТО.

Об этом пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Журналист спросил, почему, по имеющейся у него информации, администрация президента США выступает против вступления Украины в Альянс, несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за.

Представитель Госдепа отверг эти утверждения.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь не раз говорили о том, что Украина будет членом НАТО", - сказал Миллер.

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