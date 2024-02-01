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Байден поддерживает членство Украины в НАТО, - Госдеп США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки отрицает, что администрация президента Джо Байдена выступает против членства Украины в НАТО.
Об этом пресс-секретарь государственного департамента США Мэтью Миллер сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Журналист спросил, почему, по имеющейся у него информации, администрация президента США выступает против вступления Украины в Альянс, несмотря на то, что большинство стран-членов якобы выступает за.
Представитель Госдепа отверг эти утверждения.
"Эти сообщения не соответствуют действительности. Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь не раз говорили о том, что Украина будет членом НАТО", - сказал Миллер.
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+9 Stepan Nakonechnyi
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+8 Анат Ващ
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Хоч голосуванням. А потім кажіть щось одне.
З огляду до рівня армії - всі за
А от марадерство і саботаж викликає питання...великі питання
Кажуть те що хочуть почути, та забувають додати коли це станеться.
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