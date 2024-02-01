УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11393 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
3 130 34
Держдепартамент США (1310) США (14537) членство в НАТО (1413)

Байден підтримує членство України в НАТО, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.

Про це речник державного департаменту США Метью Міллер сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Журналіст запитав, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за.

Представник Держдепу відкинув ці твердження.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Міллер.

Читайте: США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
На словах вони усі все підтримують. А на ділі?
показати весь коментар
01.02.2024 09:47
+9
Байден підтримує членство України в НАТО... на словах.
показати весь коментар
01.02.2024 09:49
+8
То так, він і не проти літаків, Абрамсів, ракет та потужного озброєння. Одне питання: в якому тисячолітті, Джо?
показати весь коментар
01.02.2024 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви вже якось визначтеся: чи ви "за", чи "проти".
Хоч голосуванням. А потім кажіть щось одне.
показати весь коментар
01.02.2024 09:34 Відповісти
А хто був проти.

З огляду до рівня армії - всі за

А от марадерство і саботаж викликає питання...великі питання
показати весь коментар
01.02.2024 10:08 Відповісти
Браво! Джо пішов ва-банк!,),
показати весь коментар
01.02.2024 09:37 Відповісти
На словах вони усі все підтримують. А на ділі?
показати весь коментар
01.02.2024 09:47 Відповісти
показати весь коментар
01.02.2024 10:27 Відповісти
А де це чючяло ділось? Останім часом про неї абсолютний 0 інфи.
показати весь коментар
01.02.2024 11:17 Відповісти
Підтримала модель путлєра і целі сво
показати весь коментар
01.02.2024 13:08 Відповісти
380 тисяч рашистів знищено - оце діло
показати весь коментар
01.02.2024 11:37 Відповісти
То так, він і не проти літаків, Абрамсів, ракет та потужного озброєння. Одне питання: в якому тисячолітті, Джо?
показати весь коментар
01.02.2024 09:49 Відповісти
Байден підтримує членство України в НАТО... на словах.
показати весь коментар
01.02.2024 09:49 Відповісти
морква для віслючка
показати весь коментар
01.02.2024 09:52 Відповісти
Так що, залишилось почути такі ж слова від німців, і ми в НАТО?
показати весь коментар
01.02.2024 09:54 Відповісти
Ніт. Ще треба Орбана кофе напоїти до усрачки.
показати весь коментар
01.02.2024 10:03 Відповісти
Чудово! За Байденом і інші підтягнуться.
показати весь коментар
01.02.2024 10:04 Відповісти
Членство в НАТі для України - це як помаранчевий джем для Аліси. Можна було вчора і можна буде завтра. Але ніколи - сьогодні.
показати весь коментар
01.02.2024 10:09 Відповісти
До чого ці американські гірки - ше вчора писали шо німці і амери проти
показати весь коментар
01.02.2024 10:13 Відповісти
"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЦЮ БРЕХЛИВУ АМЕРИКАНО, ЄВРОПЕЙСЬКО- НАТІВСЬКУ МАНТРУ ЧУЄ З ЧАСІВ ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ.СВІТОВІ АФЕРИСТИ І ЛИЦЕМІРНІ БРЕХУНИ...
показати весь коментар
01.02.2024 10:14 Відповісти
Не виключайте насамперед інтереси та авторитет саме Сполучених Штатів, а також без сумніву Особистий інтерес Байдена, На кону дуже великі ставки. а респи, поставили Джо, в не дуже добрий стан. Зауважте, нещодавно звучала зовсім інша позиція -- https://censor.net/ua/news/3470847/*********************************************************************************************** , Потім зустріч на рівні МО, США та Німеччини https://censor.net/ua/news/3470942/ministry_oborony_ssha_ta_velykoyi_brytaniyi_obgovoryly_pidtrymku_ukrayiny_foto , і сьогодні - все ок, прямий посил трамліну, або бабло, або завтра Україна в НАТО!, і нехай тепер той думає, які вказівки, давати своєму псу джонсону.!
показати весь коментар
01.02.2024 10:38 Відповісти
Зауважте, що більше 20 губернаторів,готові відправити національну гвардію своїх штатів, на захист границі з Мексікою, більше того, губернатор Техасу,за рахунок штату, в найбільш вразливому місці границі вже збудував 50 км .огорожі.І і це підтримують багато американців,що не є цілком погоджене з адміністрацією "байденюка"
показати весь коментар
01.02.2024 10:51 Відповісти
Вибачьте, але це маячня, Завтра, образно кажучи, Джо указом, підпорядкує гвардію, федеральній службі, і це чудово розуміють всі, хто в цьому бере участь,), і ті 4 км,), що типу взяв під контроль Техас,), це , посил для ідіотів, по вказівці трампліна,), нічого більше,), ах так,) -ще, Це ДУЖЕ!! розвується орківською пропагандою на урЯ,)типу все пропало, у штатах Хражданкая вАйна,) ви ж не їхній прихильник сподіваюся?),
показати весь коментар
01.02.2024 11:21 Відповісти
Завтра, образно кажучи, Джо указом, підпорядкує гвардію, федеральній службі,- чого Джо цього не зробив ,образно кажучи досі і чого він не зробить ,як такі його дії принесуть йому якісь "девіденти" в передвиборчій компанії???(дивіться на речі без прихильності , та особливо не варто вірити тим.хто не одноразово ,лицемірно казав неправду народові України .будь То Байден.чи Трамп з Меркель .Шольцем і т.ді т .п.
показати весь коментар
01.02.2024 11:30 Відповісти
чого Джо цього не зробив ,образно кажучи досі і чого він не зробить ,як такі його дії принесуть йому якісь "девіденти" в передвиборчій компанії??---Тому що, Це є не дуже популярне скажемо так рішення,), Але будьте впевнені) про те що він його прийме!, скажемо так -у разі загострення, і повторюю---Це!, -- чудово розуміють його опоненти,),
показати весь коментар
01.02.2024 11:42 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3470949/*********************************************************************************************************- поки що важко бути впевненим в будь-яких позитивних для Україидіях США
показати весь коментар
01.02.2024 11:47 Відповісти
Що стосується джонсона та невеликої шобли, то там разрулять, А що до ---- поки що важко бути впевненим в будь-яких позитивних для Україидіях США--- скажу так, як би не оті дії, яких ви чомусь не бачите, то важко сказати, чи існувала б Україна на сьогодні взагалі, все , на цьому --дякую за спілкуваннчя,
показати весь коментар
01.02.2024 12:01 Відповісти
скажу так. Якби не допомога західних парнерів , то мабуть Україна ,або якась її частина була б окупована рашистом.І без Західної допомоги фінансової і війскової залишається дуже великий ризик окупації України.Дай Боже світовим лідерам мудрості знайти ці мудрі рішення.котрі не дозволять рашисту втілити свої кровожадні плани в Україні.Дякую, миру і спокою.
показати весь коментар
01.02.2024 15:00 Відповісти
Питання тільки, коли він хоче, щоб Україна війшла в НАТО?
показати весь коментар
01.02.2024 10:15 Відповісти
после развала россии
показати весь коментар
02.02.2024 00:48 Відповісти
Всі за, всі хотять, але чомусь знову вийде що на черговому саміті Україні постукають членом по лобу. Ось чого вартують ці "за".
показати весь коментар
01.02.2024 10:45 Відповісти
Байден підтримує, вся Європа підтримує, не підтримує єрмак і його команда. Вони роблять це гарно, на словах за, а справи роблять так, що нас і поруч бачити не бажають. Хто візьме мільярдних крадіїв і мародерів в свою компанію?
показати весь коментар
01.02.2024 10:51 Відповісти
Це маніпуляція
Кажуть те що хочуть почути, та забувають додати коли це станеться.

11 липня 2023 року, саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив рішення щодо України, як країни яка стане членом Альянсу без ПДЧ
Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО, але поки що не дав запрошення для вступу;

Ніхто ж не проти, просто поки не начасі
показати весь коментар
01.02.2024 12:24 Відповісти
"Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО, але не зараз...
показати весь коментар
01.02.2024 12:35 Відповісти
Які країни проти вступу України ще залишились: Угорщина, Німеччина? Думаю Німеччина підтримає Україну разом із США.
показати весь коментар
01.02.2024 13:14 Відповісти
да да да, но нет.
показати весь коментар
02.02.2024 00:50 Відповісти
 
 