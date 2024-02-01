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Байден підтримує членство України в НАТО, - Держдеп США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.
Про це речник державного департаменту США Метью Міллер сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Журналіст запитав, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за.
Представник Держдепу відкинув ці твердження.
"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Міллер.
Топ коментарі
+9 Stepan Nakonechnyi
показати весь коментар01.02.2024 09:47
+9 Сергей Леонидович a7043bf5
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+8 Анат Ващ
показати весь коментар01.02.2024 09:49
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Будь ласка, зачекайте...
Хоч голосуванням. А потім кажіть щось одне.
З огляду до рівня армії - всі за
А от марадерство і саботаж викликає питання...великі питання
Кажуть те що хочуть почути, та забувають додати коли це станеться.
11 липня 2023 року, саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив рішення щодо України, як країни яка стане членом Альянсу без ПДЧ
Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО, але поки що не дав запрошення для вступу;
Ніхто ж не проти, просто поки не начасі