Байден підтримує членство України в НАТО, - Держдеп США

Державний департамент Сполучених Штатів Америки заперечив, що адміністрація президента Джо Байдена виступає проти членства України в НАТО.

Про це речник державного департаменту США Метью Міллер сказав на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Журналіст запитав, чому, за наявною в нього інформацією, адміністрація президента США виступає проти вступу України в Альянс попри те, що більшість країн-членів нібито виступає за.

Представник Держдепу відкинув ці твердження.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - сказав Міллер.

Читайте: США та Німеччина виступають за відтермінування запрошення України до НАТО, - Foreign Policy