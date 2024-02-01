РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10792 посетителя онлайн
Новости Война
794 3

Войска РФ сбросили взрывчатку на женщину в Бериславе: Она ранена

квадрокоптер,дрон

Россияне снова атаковали гражданское лицо в Бериславе, сбросив взрывчатку на женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Около 15:15 россияне сбросили взрывчатку на женщину.

48-летняя потерпевшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Читайте также: Россияне атаковали бригаду "скорой" на Херсонщине: Врачи не пострадали

Автор: 

обстрел (26961) Херсонская область (4726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Чеський вчений Вільгельм Томашек, на поч. XX ст. потлумачивши назву «андрофаги» у власних лекціях в Віденському університеті як грецький переклад іранської назви мордвинів - мардха-вар (від коренів «mard» - «людина», «xvar» - «пожирати»). Фіно-угорським народом андрофагів вважав також чеський науковець Любор Нідерле.
показать весь комментарий
01.02.2024 17:41 Ответить
я вже неодноразово читала про дикі з точки зору здорової людини скиди вибухівки на цивільних людей..., навіщо, вони прості цивільні люди, які не беруть участі у бойових діях..., а потім в мене з'явилась здогадка- вони таким чином тренуються по рухомим цілям..., наші нещасні цивільні люди для них просто цілі, як в тирі й все..., це якась збочена мразота...
показать весь комментарий
01.02.2024 17:47 Ответить
название москва произошло от анг moss - болото и от дуда ква ква ква
показать весь комментарий
01.02.2024 18:44 Ответить
 
 