Войска РФ сбросили взрывчатку на женщину в Бериславе: Она ранена
Россияне снова атаковали гражданское лицо в Бериславе, сбросив взрывчатку на женщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.
Около 15:15 россияне сбросили взрывчатку на женщину.
48-летняя потерпевшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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Чеський вчений Вільгельм Томашек, на поч. XX ст. потлумачивши назву «андрофаги» у власних лекціях в Віденському університеті як грецький переклад іранської назви мордвинів - мардха-вар (від коренів «mard» - «людина», «xvar» - «пожирати»). Фіно-угорським народом андрофагів вважав також чеський науковець Любор Нідерле.