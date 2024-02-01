Войска РФ сбросили взрывчатку на женщину в Бериславе: Она ранена

Россияне снова атаковали гражданское лицо в Бериславе, сбросив взрывчатку на женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

Около 15:15 россияне сбросили взрывчатку на женщину.

48-летняя потерпевшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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