Війська РФ скинули вибухівку на жінку в Бериславі: Її поранено

Росіяни знову атакували цивільну особу у Бериславі, скинувши вибухівку на жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Близько 15:15 росіяни скинули вибухівку на жінку.

48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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