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Новини Війна
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Війська РФ скинули вибухівку на жінку в Бериславі: Її поранено

квадрокоптер,дрон

Росіяни знову атакували цивільну особу у Бериславі, скинувши вибухівку на жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Близько 15:15 росіяни скинули вибухівку на жінку. 

48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Автор: 

обстріл (28414) Херсонська область (5738)


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Чеський вчений Вільгельм Томашек, на поч. XX ст. потлумачивши назву «андрофаги» у власних лекціях в Віденському університеті як грецький переклад іранської назви мордвинів - мардха-вар (від коренів «mard» - «людина», «xvar» - «пожирати»). Фіно-угорським народом андрофагів вважав також чеський науковець Любор Нідерле.
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01.02.2024 17:41 Відповісти
я вже неодноразово читала про дикі з точки зору здорової людини скиди вибухівки на цивільних людей..., навіщо, вони прості цивільні люди, які не беруть участі у бойових діях..., а потім в мене з'явилась здогадка- вони таким чином тренуються по рухомим цілям..., наші нещасні цивільні люди для них просто цілі, як в тирі й все..., це якась збочена мразота...
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01.02.2024 17:47 Відповісти
название москва произошло от анг moss - болото и от дуда ква ква ква
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01.02.2024 18:44 Відповісти
 
 