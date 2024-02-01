Війська РФ скинули вибухівку на жінку в Бериславі: Її поранено
Росіяни знову атакували цивільну особу у Бериславі, скинувши вибухівку на жінку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
Близько 15:15 росіяни скинули вибухівку на жінку.
48-річна потерпіла отримала вибухову травму та втратила палець на руці. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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Чеський вчений Вільгельм Томашек, на поч. XX ст. потлумачивши назву «андрофаги» у власних лекціях в Віденському університеті як грецький переклад іранської назви мордвинів - мардха-вар (від коренів «mard» - «людина», «xvar» - «пожирати»). Фіно-угорським народом андрофагів вважав також чеський науковець Любор Нідерле.