Залужный рассказал, на чем Украине следует сосредоточить силы в 2024 году
Украине в 2024 году нужно сосредоточиться на создании системы обеспечения сил обороны, внедрить новую философию подготовки и ведения военных действий и овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.
Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"В 2024 году нам нужно основные усилия сосредоточить на:
создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;
внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;
как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.
Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны Государства обладают способностями, позволяющими не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - констатировал Залужный.
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Все ищут ОБЪЯСНЕНИЙ - почему Зеленский не понимает важность Залужного
Да все он понимает
Эта **** работает на Кремль
У него досье в ФСБ лежит
Сколько можно ВРАГА называть украинским президентом?
Ну вы же не называете ГИЕНУ - тигром?
Як вже дітали оці імбіцили серед мудрого "наріду " , жОПИ підпіздєнта , буданови і гавнокомандуючі .
Відвоювати половину захоплених територій маючи меншість в артилерії, літаках , *********** , ракетах і мобілізаційному ресурсі - це взагалі вйськове диво ...
але оці підстаркуваті діти ,що не виросли з штанців 95 кварталу - витають в космосі - і топають ніжками , що війну не закінчили за 2 -3 тижні , до літа ...
Пора дорослішать , і розуміти що РЕАЛЬНІСТь відрізняється від зелених фантазій ...
І бути вдячним Залужному і ЗСУ , що вже зробили майже нереальне - зупинили і відкинули ДРУГУ армію світу - майже голіруч ....