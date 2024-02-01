РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10733 посетителя онлайн
Новости Война
13 146 101

Залужный рассказал, на чем Украине следует сосредоточить силы в 2024 году

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Украине в 2024 году нужно сосредоточиться на создании системы обеспечения сил обороны, внедрить новую философию подготовки и ведения военных действий и овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В 2024 году нам нужно основные усилия сосредоточить на:

создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Читайте также: Буданов отказался комментировать возможное назначение на место Залужного: У меня нет конфликтов

Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны Государства обладают способностями, позволяющими не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - констатировал Залужный.

Автор: 

Залужный Валерий (657)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+33
Все правильно написано.

І, зверніть увагу: жодного форуму, саміту, формули чи адженди.
показать весь комментарий
01.02.2024 20:06
+30
Я второй день не могу прийти в себя
Все ищут ОБЪЯСНЕНИЙ - почему Зеленский не понимает важность Залужного
Да все он понимает
Эта **** работает на Кремль
У него досье в ФСБ лежит
Сколько можно ВРАГА называть украинским президентом?
Ну вы же не называете ГИЕНУ - тигром?
показать весь комментарий
01.02.2024 20:14
+25
Таке враження , що пише дитина 6 рочків . Результату немає . Який результат хотіли - взяти Крим до літа ? Вийти на кородони 1991 року ? чи взяти Москву і вийти до Владівостока ?
Як вже дітали оці імбіцили серед мудрого "наріду " , жОПИ підпіздєнта , буданови і гавнокомандуючі .
Відвоювати половину захоплених територій маючи меншість в артилерії, літаках , *********** , ракетах і мобілізаційному ресурсі - це взагалі вйськове диво ...

але оці підстаркуваті діти ,що не виросли з штанців 95 кварталу - витають в космосі - і топають ніжками , що війну не закінчили за 2 -3 тижні , до літа ...

Пора дорослішать , і розуміти що РЕАЛЬНІСТь відрізняється від зелених фантазій ...
І бути вдячним Залужному і ЗСУ , що вже зробили майже нереальне - зупинили і відкинули ДРУГУ армію світу - майже голіруч ....
показать весь комментарий
01.02.2024 20:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всем дурканетом его целую неделю снимали с должности, а оказалось В.Ф. статью писал. Уже лучше б на Аристовиче, на которого раньше дрочили в присядку, концентрировались.
показать весь комментарий
01.02.2024 23:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 