Залужный рассказал, на чем Украине следует сосредоточить силы в 2024 году

Украине в 2024 году нужно сосредоточиться на создании системы обеспечения сил обороны, внедрить новую философию подготовки и ведения военных действий и овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

Об этом написал в своей статье Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"В 2024 году нам нужно основные усилия сосредоточить на:

создании системы обеспечения сил обороны высокотехнологичными средствами;

внедрение новой философии подготовки и ведения военных действий с учетом ограничений;

как следствие, в кратчайшие сроки овладеть новыми способностями к ведению боевых действий.

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Итак, мы говорим, что в современных условиях Вооруженные Силы Украины вместе с другими составляющими сил обороны Государства обладают способностями, позволяющими не только уничтожать врага, но и обеспечивают существование самой государственности. Поэтому крайне необходимо воспользоваться возможностями, предоставленными новыми условиями войны, для максимального накопления новейшего боевого потенциала, который позволит меньшими ресурсами наносить противнику максимальное ущерб, остановить агрессию и обезопасить от нее Украину в будущем", - констатировал Залужный.