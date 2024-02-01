Залужний розповів, на чому Україні варто зосередити сили у 2024 році

Україні у 2024 році потрібно зосередитися на створенні системи забезпечення Сил оборони, впровадити нову філософію підготовки та ведення воєнних дій та опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"У 2024 році нам потрібно основні зусилля зосередити на:

створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

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Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони Держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - констатував Залужний.