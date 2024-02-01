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Залужний розповів, на чому Україні варто зосередити сили у 2024 році

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний

Україні у 2024 році потрібно зосередитися на створенні системи забезпечення Сил оборони, впровадити нову філософію підготовки та ведення воєнних дій та опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"У 2024 році нам потрібно основні зусилля зосередити на:

створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;

впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;

як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.

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Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони Держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - констатував Залужний.

Автор: 

Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+33
Все правильно написано.

І, зверніть увагу: жодного форуму, саміту, формули чи адженди.
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01.02.2024 20:06
+30
Я второй день не могу прийти в себя
Все ищут ОБЪЯСНЕНИЙ - почему Зеленский не понимает важность Залужного
Да все он понимает
Эта **** работает на Кремль
У него досье в ФСБ лежит
Сколько можно ВРАГА называть украинским президентом?
Ну вы же не называете ГИЕНУ - тигром?
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01.02.2024 20:14
+25
Таке враження , що пише дитина 6 рочків . Результату немає . Який результат хотіли - взяти Крим до літа ? Вийти на кородони 1991 року ? чи взяти Москву і вийти до Владівостока ?
Як вже дітали оці імбіцили серед мудрого "наріду " , жОПИ підпіздєнта , буданови і гавнокомандуючі .
Відвоювати половину захоплених територій маючи меншість в артилерії, літаках , *********** , ракетах і мобілізаційному ресурсі - це взагалі вйськове диво ...

але оці підстаркуваті діти ,що не виросли з штанців 95 кварталу - витають в космосі - і топають ніжками , що війну не закінчили за 2 -3 тижні , до літа ...

Пора дорослішать , і розуміти що РЕАЛЬНІСТь відрізняється від зелених фантазій ...
І бути вдячним Залужному і ЗСУ , що вже зробили майже нереальне - зупинили і відкинули ДРУГУ армію світу - майже голіруч ....
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01.02.2024 20:32
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Всем дурканетом его целую неделю снимали с должности, а оказалось В.Ф. статью писал. Уже лучше б на Аристовиче, на которого раньше дрочили в присядку, концентрировались.
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01.02.2024 23:33 Відповісти
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