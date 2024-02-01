Залужний розповів, на чому Україні варто зосередити сили у 2024 році
Україні у 2024 році потрібно зосередитися на створенні системи забезпечення Сил оборони, впровадити нову філософію підготовки та ведення воєнних дій та опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.
Про це написав у своїй статті Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"У 2024 році нам потрібно основні зусилля зосередити на:
створенні системи забезпечення Сил оборони високотехнологічними засобами;
впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень;
як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій.
Отже, ми ведемо мову, що в сучасних умовах Збройні Сили України разом із іншими складовими сил оборони Держави, володіють спроможностями, які дозволяють не тільки знищувати ворога, а й забезпечують існування самої державності. Тому вкрай необхідно скористатися можливостями, наданими новими умовами війни, для максимального накопичення новітнього бойового потенціалу, який дозволить меншими ресурсами завдавати супротивнику максимального урону, зупинити агресію і убезпечити від неї Україну в майбутньому", - констатував Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І, зверніть увагу: жодного форуму, саміту, формули чи адженди.
Все ищут ОБЪЯСНЕНИЙ - почему Зеленский не понимает важность Залужного
Да все он понимает
Эта **** работает на Кремль
У него досье в ФСБ лежит
Сколько можно ВРАГА называть украинским президентом?
Ну вы же не называете ГИЕНУ - тигром?
Як вже дітали оці імбіцили серед мудрого "наріду " , жОПИ підпіздєнта , буданови і гавнокомандуючі .
Відвоювати половину захоплених територій маючи меншість в артилерії, літаках , *********** , ракетах і мобілізаційному ресурсі - це взагалі вйськове диво ...
але оці підстаркуваті діти ,що не виросли з штанців 95 кварталу - витають в космосі - і топають ніжками , що війну не закінчили за 2 -3 тижні , до літа ...
Пора дорослішать , і розуміти що РЕАЛЬНІСТь відрізняється від зелених фантазій ...
І бути вдячним Залужному і ЗСУ , що вже зробили майже нереальне - зупинили і відкинули ДРУГУ армію світу - майже голіруч ....