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Новости Война
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Россияне 23 раза за сутки обстреляли Сумщину. Зафиксировано 107 взрывов

сумщина

В течение 1 февраля российская армия произвела 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 107 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
  • Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (11 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован обстрел 2 БпЛА (FPV-дроны) и обстрелы из минометов (13 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
  • Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв) и обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
  • Юнаковская громада: осуществлен обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва), сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (6 взрывов), артобстрелы (20 взрывов) и гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов).

Смотрите также: Последствия обстрела Сумщины: зафиксировано 230 ударов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (26961) Сумская область (3017)


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