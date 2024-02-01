Россияне 23 раза за сутки обстреляли Сумщину. Зафиксировано 107 взрывов
В течение 1 февраля российская армия произвела 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 107 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Белопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
- Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (11 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован обстрел 2 БпЛА (FPV-дроны) и обстрелы из минометов (13 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
- Великописаревская громада: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв) и обстрелы из минометов (11 взрывов) и артиллерии (12 взрывов).
- Юнаковская громада: осуществлен обстрел БпЛА (FPV-дрон) (3 взрыва), сброс с БпЛА взрывных устройств (ВОГ) (6 взрывов), артобстрелы (20 взрывов) и гранатометный обстрел (СПГ) (7 взрывов).
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