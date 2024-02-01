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Росіяни 23 рази за добу обстріляли Сумщину. Зафіксовано 107 вибухів

сумщина

Протягом 01 лютого російська армія здійснила 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 107 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (1 вибух).
  • Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (11 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано обстріл 2 БпЛА (FPV-дрони) та обстріли з мінометів (13 вибухів) і артилерії (12 вибухів).
  • Великописарівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух) та обстріли з мінометів (11 вибухів) і артилерії (12 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (6 вибухів), артобстріли (20 вибухів) і гранатометний обстріл (СПГ) (7 вибухів).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Сумщини: зафіксовано 230 ударів. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28414) Сумська область (3663)


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